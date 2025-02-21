Победители и проигравшие. Итоги раунда плей-офф Лиги чемпионов

Главной звездой раунда плей-офф Лиги чемпионов стал нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, поставивший на колени «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Однако француз не единственный, кто заставил обратить на себя внимание.

На этой неделе завершился первый в истории раунд плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого в 1/8 финала вышли еще восемь клубов — это мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Фейеноорд», ПСВ Эйндховен, «Бенфика» и «Брюгге». Еще раньше там оказались восемь лучших команд общего этапа — «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», леверкузенский «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов прошло уже 160 матчей — это на 35 больше, чем за весь турнир в прежнем формате.

Впереди еще 29 матчей, финал состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. Очевидно, что новый формат с предварительным раундом плей-офф вернул интригу, которой не хватало на групповом этапе.

Лишь один из 16 матчей завершился без голов, при этом болельщики стали свидетелями таких эмоциональных матчей, как домашнее поражение «Манчестер Сити» от «Реала» (2:3) и результативная ничья «Бенфики» с «Монако» (3:3).

Команды отказались от осторожной тактики в пользу рискованного атакующего футбола, что сделало плей-офф по-настоящему зрелищным.

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GOAL подвел итоги раунда плей-офф Лиги чемпионов, выделив главных героев и неудачников.

Победитель: Мбаппе заслужил сравнения с Роналду

Ни для кого не секрет, что Килиан Мбаппе слабо провел первые месяцы в «Реале», но сейчас в его активе уже 28 мячей, при этом 11 из них он забил в семи последних матчах. Француз снова подтверждает статус одного из лучших игроков мира, в чем дважды убедились защитники «Манчестер Сити».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В ответном матче против «Ман Сити» Мбаппе оформил хет-трик, а «Реал» одержал победу со счетом 3:1. Что важно, голы получились эффектными, и неудивительно, что Килиана тут же начали сравнивать с Криштиану Роналду, который регулярно выдавал такие же зрелищные матчи в составе «Мадрида».

Роналду забил 451 гол за «Реал», повторить этот рекорд будет невероятно сложно, но главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти уверен, что Мбаппе сособен на это.

«Он обладает всеми качествами для того, чтобы достичь этих цифр. Но Мбаппе должен работать, потому что Криштиану поднял планку очень высоко. Килиан невероятно мотивирован играть здесь и может достичь уровня Роналду», — считает Анчелотти.

Мбаппе — настоящий наследник трона Роналду. Если он сохранит свою феноменальную форму, «Реал», скорее всего, снова выиграет Лигу чемпионов.

Проигравший: Хосеп Гвардиола

Империя Пепа Гвардиолы рухнула. Ужасный сезон «Манчестер Сити» достиг нового дна после неприятного поражения в Мадриде. Без травмированного Эрлинга Холанна «Сити» практически не представлял угрозы для мощного «Реала».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Гвардиола не стал искать оправданий после своего первого в карьере вылета из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала: «Это наш худший сезон. Мы были великой командой, но в этом году, по многим причинам, совсем не соответствуем этому статусу».

Самое печальное, что Гвардиола выглядит сломленным. От европейского унижения «Ман Сити» не спасли даже зимние трансферы, на которые было потрачено под 200 миллионов фунтов. Кубок Англии — единственный турнир, который «горожане» могут выиграть в этом сезоне.

«Сити» оказался в глубоком кризисе через 21 месяц после завоевания требла. И очевидно, что Гвардиола не знает, как исправить ситуацию. Из почти божества он превратился в фигуру для насмешек. Болельщики «Реала» саркастично скандировали «Гвардиола, оставайся!», когда прозвучал финальный свисток на «Сантьяго Бернабеу».

Решение «Сити» продлить контракт с Гвардиолой еще на два года в ноябре обернулось катастрофой. Как и в случае с его периодом тренерской карьеры в «Барселоне», есть ощущение, что Пеп выдохся.

Пока его наследие на «Этихаде» остается неприкасаемым, но вскоре всё может измениться, особенно если клуб получит жесткое наказание по делу о финансовых нарушениях в Премьер-лиге.

Победитель: Озверевший «Пари Сен-Жермен»

Неужели это лучшая версия «Пари Сен-Жермен» в истории? Именно такое впечатление сложилось после унизительной победы над «Брестом» (общий счет — 10:0).

Луис Энрике утверждает, что после ухода Мбаппе «ПСЖ» стал более сыгранным, и с этим сложно поспорить. Молодые талантливые игроки вроде Брэдли Барколя и Жоау Невеша стремительно выходят на новый уровень, Усман Дембеле пережил фантастическое возрождение и наконец избавился от статуса самого провального трансфера «Барселоны». Кроме того, безупречную игру демонстрируют Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос и Витинья.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

«ПСЖ» неуверенно начал общий этап, но затем включился на полную — ключевым моментом стала невероятная победа над «Манчестер Сити» (4:2).

Ну а после уничтожения «Бреста» стало ясно, что парижане — реальные претенденты на победу в Лиге чемпионов.

Луис Энрике располагает огромным атакующим потенциалом, в том числе благодаря январскому переходу Хвичи Кварацхелии. К тому же, испанец построил мощную оборону, способную сдерживать даже лучшие команды Европы.

Одно можно сказать точно: ни «Ливерпуль», ни «Барселона» не хотят играть с «ПСЖ» в 1/8 финала.

Проигравший: Чемпионские амбиции «Баварии»

«Бавария» не поднимет кубок Лиги чемпионов на своем стадионе — именно этот вывод можно сделать после крайне неубедительной победы над «Селтиком».

Судьба противостояния решилась лишь благодаря случайному голу Альфонсо Дэвиса в концовке ответного матча на «Альянц Арене».

Венсан Компани globallookpress.com

Несмотря на феноменальную результативность Харри Кейна, его усилий будет недостаточно, чтобы компенсировать слабые стороны команды на решающих стадиях турнира (при этом не факт, что английский нападающий сможет быстро восстановиться после травмы).

Рано или поздно «Бавария» снова получит удар, вроде 1:4 от «Барселоны» на общем этапе. Команда Венсана Компани любит владеть мячом, но при этом моментально разваливается после потери.

Связка центральных защитников Дайо Упамекано — Ким Мин Дже постоянно допускает грубые ошибки. Кроме того, у «Баварии» серьезные проблемы в центре поля: Йозуа Киммих и Леон Горецка уже далеко не так эффективны и опасны, как в предыдущих сезонах.

Да, у «Баварии» неплохой выбор исполнителей в атаке, но игра команды под руководством Компани слишком стерильна. Кажется, бельгиец пока не готов к работе в топ-клубе.

Победитель: Нидерландский футбол

У поклонников Эредивизи давно не было столь внушительного повода радоваться успехам своих команд в Лиге чемпионов. Если быть точным, то со времен выхода «Аякса» в полуфинал в сезоне-2018/2019. В этом сезоне четырехкратный победитель турнира не смог пробиться даже в общий этап, зато туда попали «Фейенорд» и ПСВ Эйндховен.

Вопреки ожиданиям, оба клуба сначала пробились в раунд плей-офф, а теперь будут представлять Нидерланды в 1/8 финала. «Фейенорд» выиграл по сумме двух матчей у «Милана», а ПСУ — у «Ювентуса».

Особенно впечатляет успех «Фейенорда», который впервые за 50 лет пробился в весеннюю стадию турнира.

Иван Перишич globallookpress.com

Но при этом есть ощущение, что повторить путь «Аякса» больше по силам ПСВ. Команда Питера Боша переиграла «Ювентус» даже без травмированных Рикардо Пепи и Малика Тиллмана.

Также не будем забывать, что ПСВ стал единственной командой, сумевшей обыграть «Ливерпуль» на общем этапе.

Конечно, пока никто не строит иллюзий — ни ПСВ, ни «Фейеноорд» не демонстрируют «тотального футбола», который всегда был визитной карточкой нидерландского футбола. Но обе команды превзошли ожидания и доказали, что Эредивизи может держать марку даже без «Аякса».

Проигравший: Итальянский футбол

Руководители Серии А после жеребьевки наверняка были уверены, что сразу четыре итальянские команды пробьются в плей-офф Лиги чемпионов.

Победителю Лиги Европы, «Аталанте», достался чуть ли не самый легкий соперник после их девятого места на общем этапе — «Брюгге», который с трудом попал в топ-24 с тремя победами в восьми матчах и всего семью забитыми мячами (просто для сравнения: «Аталанта» забила 20 мячей в восьми матчах общего этапа).

Но каким-то образом «Аталанта» умудрилась проиграть «Брюгге» с общим счетом 2:5. Это непростительно для команды, которая идет третьей в Серии А, но при этом растранжирила уйму моментов в обеих встречах.

«Милан», в свою очередь, проиграл «Фейенорду», у которого до сих пор нет постоянного главного тренера. Кроме того, клуб из Роттердама опустился на четвертое место в Эредивизи.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Кроме того, в январе «Милан» выкупил лидера «Фейенорда» — мексиканца Сантьяго Хименеса. Но даже это не помогло «россонери». Их судьбу фактически предрешило нелепое удаление Тео Эрнандеса в ответном матче.

«Ювентус» и вовсе опозорился в противостоянии с ПСВ. Палачом «Старой синьоры» стал 36-летний Иван Перишич, когда-то игравший за «Интер». Хорват забил по голу в каждом матче. Команда Тиаго Мотты кое-как дотянула до овертайма, но в эти дополнительные 30 минут она выглядело откровенно вяло на фоне ПСВ. А еще «Ювентус» в очередной раз поплатился за свою беззубую игру в атаке.

Для итальянского футбола это сокрушительный провал. Шансы Серии А заработать дополнительную квоту на следующий сезон Лиги чемпионов почти сведены к нулю.

Победитель: «Брюгге»

Победа «Брюгге» над «Аталантой» стала главной сенсацией раунда плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда Никки Хейена проявила характер в первом матче, вырвав победу 2:1 благодаря голу Густава Нильссона в добавленное время. А в ответной встрече в Бергамо бельгийцы ошарашили «Аталанту» дублем Шемсдина Тальби уже к 30-й минуте.

Шемсдин Тальби globallookpress.com

Один из лучших клубов Серии А владел инициативой, создавал моменты, но «Брюгге» проявил невероятную стойкость, при этом регулярно терроризируя соперника неприятными контратаками.

В итоге «Брюгге» прошел дальше, потому что был намного собраннее и решительнее, чем «Аталанта».

Возможно, это не такая уж и сенсация. В последнем туре общего этапа «Брюгге» едва не наказал «Манчестер Сити», когда Тальби, Христос Цолис и Рафаэль Ониедика разрывали оборону чемпиона АПЛ.

Проигравший: Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини совершил чудо с «Аталантой», превратив ее в претендента на титул в Серии А и принеся клубу первый европейский трофей. Но на этой неделе он растерял большую часть своего авторитета, и дело даже не только в том, что его команда не смогла пройти самого слабого соперника в плей-офф.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Во втором тайме Адемола Лукман упустил возможность изменить ход встречи, не реализовав пенальти. Удар был исполнен не лучшим образом, но ошибки случаются — тем более что именно нигериец сократил разрыв в счете, выйдя на замену во втором тайме.

Однако Гасперини проигнорировал этот контекст и после матча обрушился с резкой критикой на форварда сборной Нигерии: «Лукман не должен был бить пенальти. Это один из худших пенальтистов, которых я видел. Даже на тренировках он забивает крайне редко и пробивает ужасно. Он решил пробить просто потому, что до этого забил гол. Он подошел к мячу, хотя пенальти могли исполнить [Матео] Ретеги или [Шарль] Де Кетеларе. Мне не понравилось, что он сделал».

Позже Лукман ответил на слова Гасперини: «Назначенный пенальтист сам попросил меня пробить. Эти публичные заявления крайне неуважительны».

Это еще очень мягко сказано. Неудивительно, что уже появились слухи о том, что Лукман хочет уйти из клуба летом.

Гасперини сам себя опозорил и должен понести наказание от клуба за то, как обошелся с игроком, который так много сделал для «Аталанты».