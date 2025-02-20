«ПСВ» выбил «Ювентус» в овертайме. Итальянский кошмар в ЛЧ продолжается

Первая половина: осторожный «Ювентус» и проблемы «ПСВ»
С первых минут «ПСВ» старался захватить инициативу, понимая, что отыгрываться нужно здесь и сейчас. Однако первый тайм сложился не в пользу хозяев. «Ювентус» получил именно тот сценарий, который был им выгоден: низкий темп, минимум моментов и спокойный контроль игры.
Итальянцы без особых проблем разрушали попытки «ПСВ» приблизиться к воротам. Единственные шансы хозяев в первой половине возникли у Ноа Ланга и Ивана Перишича, но их удары не стали серьёзным испытанием для обороны «Ювентуса».
При этом сам «Юве» мог забить — моменты были у Андреа Камбьязо и Рандаля Коло Муани, но отличиться они не смогли.
Отдельной проблемой для «ПСВ» в первой половине стала неуверенная игра Исмаэля Сайбари. Марокканец часто терял мяч и не мог навязать борьбу в центре поля. Но после перерыва его игра изменилась, и он стал одним из героев матча.
Перишич открывает счёт, но «Ювентус» отвечает
Во втором тайме команда Петера Боса прибавила. Первый опасный момент у ворот «Ювентуса» возник сразу после перерыва — снова в центре внимания был Ланг. «ПСВ» активно шёл вперёд, и на 56-й минуте это принесло результат.
Момент начался с отличного паса Мауро Жуниора, который нашёл в штрафной Ланга. Голландец моментально выдал передачу на Ивана Перишича, а 36-летний хорват хладнокровно пробил в дальний угол — 1:0.
«ПСВ» сравнял счёт по сумме двух встреч, но не успел закрепить успех, как «Ювентус» ответил. Через десять минут Тимоти Веа нанёс удар, мяч после рикошета влетел в ворота.
В первый момент показалось, что гол отменят из-за офсайда, но после VAR судья указал на центр — 1:1. Этот мяч снова поставил «ПСВ» в сложное положение, но эйндховенцы не сдались.
Саибари делает 2:1 — матч уходит в овертайм
Хозяева продолжали атаковать, и один из их лучших моментов реализовал Сайбари. После скидки Люка де Йонга он оказался в выгодной позиции и точно пробил — 2:1. Этот гол означал, что судьбу путёвки в 1/8 финала решит дополнительное время.
«ПСВ» вполне мог и избежать овертайма, но свои моменты упустили Ланг и Бакайоко.
Фламинго приносит победу «ПСВ»
В дополнительное время «ПСВ» выглядел свежее. «Ювентус» допускал ошибки и не справлялся с быстрыми атаками эйндховенцев. На 100-й минуте всё решилось: после подачи Бакайоко мяч отскочил к Райану Фламинго, который отправил его в сетку — 3:1.
«Ювентус» ещё имел шанс спастись — Душан Влахович пробил в штангу. Однако большего туринцы не добились.
Эйндховен ликует — «ПСВ» в числе 16 лучших клубов Европы
Победа принесла «ПСВ» не только выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но и серьёзный финансовый бонус — клуб заработал дополнительные 11 миллионов евро. Теперь эйндховенцы ждут жеребьёвки — их следующими соперниками могут стать «Арсенал» или «Интер».
Для «Ювентуса» поражение стало частью неудачной недели для итальянских команд — ранее «Аталанта» уступила «Брюгге», а «Милан» выбыл от «Фейеноорда».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Серию А остался представлять только «Интер», который напрямую вышел в 1/8 финала.