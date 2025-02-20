«ПСВ» выбил «Ювентус» в овертайме. Итальянский кошмар в ЛЧ продолжается

«ПСВ» продолжает свой европейский путь в Лиге чемпионов. После поражения 1:2 в Турине эйндховенцы дома ответили мощной игрой и одержали победу 3:1, оформив выход в 1/8 финала. Всё решилось в дополнительное время — победный мяч забил Райан Фламинго.

Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала ПСВ — Ювентус 3:1 Голы: 1:0 Иван Перишич (53'), 1:1 Тимоти Уэа (63'), 2:1 Исмаэль Сайбари (74'), 3:1 Райан Фламинго (98') ПСВ: Вальтер Бенитес, Оливье Боскальи (Армандо Обиспо, 106'), Ричард Ледесма (Тирелл Маласиа, 78'), Райан Фламинго, Мауро Жуниор, Йерди Схаутен (Гус Тиль, 72'), Джой Веерман (Адамо Нагало, 115'), Иван Перишич (Жоан Бакайоко, 85'), Исмаэль Сайбари, Ноа Ланг (Коухаиб Дриош, 115'), Люк де Йонг Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Ллойд Келли, Федерико Гатти, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс (Николо Савона, 77'), Мануэль Локателли (Хефрен Тюрам, 77'), Ренато Вейга (Андреа Камбьязо, 12'), Рандаль Коло Муани (Душан Влахович, 90'), Николас Гонсалес, Шику Консейсау (Кенан Йылдыз, 77'), Тимоти Уэа Предупреждения: Йерди Схаутен (53'), Федерико Гатти (84'), Николо Савона (94'), Кенан Йылдыз (100')

Первая половина: осторожный «Ювентус» и проблемы «ПСВ»

С первых минут «ПСВ» старался захватить инициативу, понимая, что отыгрываться нужно здесь и сейчас. Однако первый тайм сложился не в пользу хозяев. «Ювентус» получил именно тот сценарий, который был им выгоден: низкий темп, минимум моментов и спокойный контроль игры.

Итальянцы без особых проблем разрушали попытки «ПСВ» приблизиться к воротам. Единственные шансы хозяев в первой половине возникли у Ноа Ланга и Ивана Перишича, но их удары не стали серьёзным испытанием для обороны «Ювентуса».

При этом сам «Юве» мог забить — моменты были у Андреа Камбьязо и Рандаля Коло Муани, но отличиться они не смогли.

Отдельной проблемой для «ПСВ» в первой половине стала неуверенная игра Исмаэля Сайбари. Марокканец часто терял мяч и не мог навязать борьбу в центре поля. Но после перерыва его игра изменилась, и он стал одним из героев матча.

Перишич открывает счёт, но «Ювентус» отвечает

Во втором тайме команда Петера Боса прибавила. Первый опасный момент у ворот «Ювентуса» возник сразу после перерыва — снова в центре внимания был Ланг. «ПСВ» активно шёл вперёд, и на 56-й минуте это принесло результат.

Момент начался с отличного паса Мауро Жуниора, который нашёл в штрафной Ланга. Голландец моментально выдал передачу на Ивана Перишича, а 36-летний хорват хладнокровно пробил в дальний угол — 1:0.

«ПСВ» сравнял счёт по сумме двух встреч, но не успел закрепить успех, как «Ювентус» ответил. Через десять минут Тимоти Веа нанёс удар, мяч после рикошета влетел в ворота.

В первый момент показалось, что гол отменят из-за офсайда, но после VAR судья указал на центр — 1:1. Этот мяч снова поставил «ПСВ» в сложное положение, но эйндховенцы не сдались.

Саибари делает 2:1 — матч уходит в овертайм

Хозяева продолжали атаковать, и один из их лучших моментов реализовал Сайбари. После скидки Люка де Йонга он оказался в выгодной позиции и точно пробил — 2:1. Этот гол означал, что судьбу путёвки в 1/8 финала решит дополнительное время.

«ПСВ» вполне мог и избежать овертайма, но свои моменты упустили Ланг и Бакайоко.

Фламинго приносит победу «ПСВ»

В дополнительное время «ПСВ» выглядел свежее. «Ювентус» допускал ошибки и не справлялся с быстрыми атаками эйндховенцев. На 100-й минуте всё решилось: после подачи Бакайоко мяч отскочил к Райану Фламинго, который отправил его в сетку — 3:1.

«Ювентус» ещё имел шанс спастись — Душан Влахович пробил в штангу. Однако большего туринцы не добились.

Эйндховен ликует — «ПСВ» в числе 16 лучших клубов Европы

Победа принесла «ПСВ» не только выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но и серьёзный финансовый бонус — клуб заработал дополнительные 11 миллионов евро. Теперь эйндховенцы ждут жеребьёвки — их следующими соперниками могут стать «Арсенал» или «Интер».

Для «Ювентуса» поражение стало частью неудачной недели для итальянских команд — ранее «Аталанта» уступила «Брюгге», а «Милан» выбыл от «Фейеноорда».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Серию А остался представлять только «Интер», который напрямую вышел в 1/8 финала.