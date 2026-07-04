Goal.com анализирует игру сборной Англии на чемпионате мира 2026 года и приходит к неутешительным для нее выводам.

«Футбол снова возвращается домой — теперь с Томасом Тухелем », — именно эта песня звучала у стен стадиона в Атланте, когда десятки тысяч болельщиков выходили под палящее солнце Джорджии после победы Англии над ДР Конго (2:1).

Настроение было праздничным. Все были счастливы. «Три Льва» победили, их соперник проиграл. Теперь родоначальников отделяют четыре победы от того, чтобы положить конец 60 годам разочарований и наконец завоевать столь долгожданный Кубок мира.

Если задуматься — но не слишком глубоко, — поводы для мечтаний действительно есть. Теоретически именно сейчас начинается самая приятная часть. Но если посмотреть на ситуацию трезво и объективно, становится очевидна одна серьёзная проблема, которая, скорее всего, не позволит Англии выиграть ЧМ-2026: за полтора года работы Тухеля по сути ничего не изменилось — по крайней мере, если судить по выступлениям команды на турнире.

Томас Тухель globallookpress.com

Более того, несмотря на всю эйфорию после победы над ДР Конго, поводов для беспокойства оказалось даже больше. Эта игра очень напоминала типичную победу времён сэра Гарета Саутгейта: «Львы» играли не ахти и добились результата главным образом благодаря своим звёздам.

А если назначение Тухеля должно было стать ответом именно на эту проблему, то сейчас трудно понять, за счёт чего команда сможет сделать настоящий шаг вперёд. Главный тренер сменился. Но сборная выглядит пугающе похожей на ту, что была раньше.

Евро-2024 и чему он нас научил

Евро-2024 получился для Англии весьма необычным. Болельщики и пресса едва ли не умоляли Гарета Саутгейта «снять команду с ручника» и выпустить на поле всех сильнейших игроков.

В итоге он словно сорвал этот самый ручник с корнем: постарался вместить в состав всех звёзд и позволил подопечным играть более свободно, без жёстких схем. Результат? Сборная дошла до финала, не показав по пути ни одного по-настоящему впечатляющего матча.

Путь «Львов» тем летом включал две ничьих и неубедительную победу над Сербией (1:0) в группе. В плей-офф Англия обыграла Словакию (2:1) лишь благодаря героическому голу Джуда Беллингема в компенсированное время, затем прошла Швейцарию в серии пенальти, а в полуфинале одолела далеко не самую сильную сборную Нидерландов благодаря позднему голу Олли Уоткинса.

Лучший матч команда провела уже в финале, но даже там уступила Испании, которая выглядела сильнее. Это был настоящий мастер-класс о том, как добраться до финала, играя далеко не в лучший футбол.

Почему так получилось? Прежде всего потому, что Англию было очень трудно обыграть. Но при этом сборная в основном рассчитывала на то, что её звёзды в очередной раз спасут ситуацию. Джуд Беллингем и Гарри Кейн забили Словакии, Букайо Сака сравнял счёт в матче со Швейцарией, а Коул Палмер, выйдя на замену, отличился в финале против Испании.

Коул Палмер отмечает гол в финале Евро-2024 globallookpress.com

Это была дисциплинированная и хорошо организованная команда, которой явно не хватало свежих идей в атаке, но индивидуальное мастерство игроков позволяло ей раз за разом создавать решающие моменты.

Играли слишком осторожно?

Однако в самые важные моменты — даже несмотря на яркие индивидуальные действия отдельных исполнителей — коллектив как единое целое словно сгибался под тяжестью ответственности. Достаточно вспомнить последние 15 минут финала Евро-2024, когда при счёте 1:1 Англия и Испания шли вровень.

Начиная с вбрасывания аута Кайлом Уокером на 75-й минуте и до самого финального свистка родоначальники оказались полностью переиграны соперником, который прекрасно понимал, как контролировать ход матча.

За этот отрезок Испания выполнила 105 передач против всего 27 у соперника. В финальной трети поля пиренейцы сделали 39 передач, тогда как британцы — лишь 10. Вперёд «Фурия Роха» продвинула мяч 63 раза, тогда как «Львы» — только 15.

Это был промежуток, в котором англичане действовали чрезмерно осторожно, всеми силами избегая риска, и Испания этим безжалостно воспользовалась. Победный гол на 86-й минуте решил исход встречи. Именно в тот момент, когда на кону стоял весь матч и родоначальникам необходимо было идти вперёд, команда, наоборот, сжалась.

«У нас был аут на их трети поля, и это был отличный шанс сохранить мяч в этой зоне, но мы сыграли назад, — сказал Гарет Саутгейт после финального свистка. — А затем наступил долгий период, когда мы вообще не могли вернуть себе мяч. Именно тогда произошёл переломный момент».

Испанию всегда очень трудно обыграть, и она закономерно считалась фаворитом. Но Англия словно выключилась именно тогда, когда нужно было прибавить. Исчезли интенсивность, напор и чувство момента. И футболисты мирового уровня, и опытные ветераны международных турниров одинаково не справились с психологическим давлением столь грандиозного события.

Разочарование Беллингема на фоне радости сборной Испании на Евро-2024 globallookpress.com

Знакомый сценарий повторяется

Похожие тревожные признаки проявились и в матче против ДР Конго. Англия начала встречу вяло и долго не могла наладить игру в пас. Деклан Райс несколько раз ошибался с передачами. Гарри Кейн потерял мяч, а в другом эпизоде предпочёл сыграть назад. Уже на седьмой минуте ДР Конго вышла вперёд, образцово реализовав быструю контратаку.

Сразу после матча многие обсуждали действия Джеда Спенса при игре на дальней стойке. Но на самом деле до этого эпизода вообще не должно было дойти. Лишь оказавшись в роли догоняющей стороны, Англия немного оживилась.

Однако даже тогда её игра выглядела слишком осторожной, слишком скованной. Более того, «Львам» ещё повезло, что до перерыва они не уступали со счётом 0:2 — Йоан Висса попал в каркас.

В атаке же команде явно не хватало идей. Складывалось впечатление, что весь план сводился к принципу: «отдайте мяч Беллингему и надейтесь на лучшее». Маркус Рашфорд, хотя и был активен, действовал без особой остроты.

Нони Мадуэке раз за разом повторял один и тот же рывок. Эллиот Андерсон выглядел потерянным в центре поля. А футболистом, который чаще всех выполнял передачи в финальную треть поля, вообще оказался центральный защитник Эзри Конса.

И тут вновь главным героем стал Гарри Кейн. В последние 15 минут он оформил дубль, причём оба гола получились по-своему великолепными. Его тут же стали называть спасителем Англии, а некоторые заговорили о нём как о величайшем футболисте в истории сборной. Но именно в этом и заключается проблема: его выдающаяся игра вообще не должна была становиться необходимым условием для победы.

После матча Тухелю задали вопрос, не чувствовала ли сборная Англии слишком сильное давление ответственности на протяжении значительной части поединка. Он категорически отверг такую версию.

Гарри Кейн отмечает победный гол в ворота ДР Конго globallookpress.com

«Сегодня я не увидел ничего подобного. И было бы очень легко это заметить. Было бы очень легко принять такой нарратив. Но я не вижу ничего подобного», — заявил Тухель.

Слишком большая зависимость от лидеров

Разумеется, Тухель обязан говорить именно так. Он честный человек, но никогда не станет публично перекладывать вину на своих игроков. К тому же подобные заявления лишь дали бы и без того жаждущей сенсаций прессе новый повод для нападок.

Но он не может обманывать самого себя. Зависимость этой сборной от своих главных звёзд выглядит по-настоящему пугающей. На этом чемпионате мира команда забила восемь мячей. Семь из них на счету Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

Единственный оставшийся гол забил Маркус Рашфорд уже в концовке практически решённого матча — после передачи Букайо Саки. На счету Энтони Гордона два ассиста — обе он отдал в среду, — но в остальном практически вся созидательная игра команды строилась исключительно на Беллингеме и Саке, причём лишь отдельными короткими всплесками.

Все остальные, напротив, действуют дисциплинированно, аккуратно и крайне осторожно. По большому счёту Англия почти не допускает серьёзных ошибок — если не считать неудачную попытку Джордана Пикфорда спасти команду от гола Конго. Но при этом ей явно не хватает остроты и смелости. «Львы» много владеют мячом, однако извлекают из этого слишком мало пользы.

Эзри Конса и Марк Геи с большим отрывом являются лидерами команды по количеству передач. В матче против ДР Конго команда часто сводила свои атаки к навесам в штрафную в надежде, что это принесёт результат. И то, что такая тактика в итоге сработала, скорее говорит о классе Кейна, но едва выглядит убедительным.

«Разбивайте эту скалу»

Неудивительно, что после матча Тухель предпочёл сосредоточиться на положительных моментах. По его мнению, настойчивость команды в итоге была заслуженно вознаграждена.

«Послание было всё тем же: продолжайте разбивать эту скалу. Продолжайте стучаться, стучаться и ещё раз стучаться. Продолжайте верить, продолжайте делать то, что мы делаем. Не сдавайтесь», — сказал главный тренер после матча.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

И в этом действительно можно найти повод для оптимизма. Англия ни разу по-настоящему не опустила руки в Атланте. И команда снова и снова пыталась добиться успеха одним и тем же способом.

Да, вратарь ДР Конго совершил несколько по-настоящему выдающихся сэйвов, но родоначальники так и не смогли создать устойчивое давление. На протяжении всего матча не возникало ощущения, что гол вот-вот случится. Напротив, временами казалось, что гораздо вероятнее фаворит сам пропустит опасную контратаку.

Поэтому возникает главный вопрос: кто виноват? Вероятно, ответственность лежит на обеих сторонах.

У любого тренера есть собственная система, и Тухеля пригласили именно потому, что у него существует чёткая философия. Он любит использовать фланговых игроков, которые регулярно выполняют подачи в штрафную. Он любит форвардов. Любит креативных атакующих исполнителей. Но при этом крайне осторожен и боится пропускать после контратак.

Не случайно Тухель неоднократно подчёркивал, что даже в поединке с Ганой, который завершился вничью 0:0, его порадовало то, сколь мало опасных контратак позволила создать Англия.

Именно под эту философию он и сформировал состав. По этой причине дома остались Фил Фоден, Коул Палмер, Адам Уортон и Трент Александер-Арнольд. Это слишком универсальные футболисты, которые ему не подходят.

Они любят свободу, импровизацию, способны брать игру на себя. Да, такие исполнители могут одним эпизодом перевернуть матч, но, по сути, Тухель считает, что подобная вспышка не стоит того риска, который они создают на протяжении всех 90 минут.

Команда с фундаментальным изъяном

Проблема в том, что такой подход лишь укрепляет те глубоко укоренившиеся психологические проблемы, которые давно преследуют эту сборную. Ситуация здесь действительно непростая.

В начале своей работы Гарет Саутгейт сделал ставку на надёжность, поскольку состав команды тогда ещё не был достаточно сильным. Позже он, возможно, скорректировал курс в другую сторону и позволил команде слишком много свободы. К своему последнему турниру тренер уже выглядел скорее хранителем атмосферы в сборной, чем футбольным тренером.

Тухель представляет собой своего рода золотую середину. Он ценит организованность и дисциплину, но прекрасно понимает, что в его распоряжении находятся футболисты топ-класса. Он хочет максимально раскрыть сильные стороны Гарри Кейна и Джуда Беллингема, однако для этого ему необходимо, чтобы вся остальная команда работала на них и помогала доставлять мяч в наиболее опасные зоны.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Теперь самой сборной предстоит избавиться от груза прошлого. ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022, Евро-2024 — все эти турниры стали примерами красивых, но всё же поражений под руководством тренера, которого практически все искренне уважали как человека.

Даже проигрывать с ним было легче, потому что он был хорошим специалистом и сумел превратить команду, находившуюся когда-то в полном беспорядке, в настоящего претендента на титулы.

Теперь же такой эмоциональной страховки больше нет. Тухель — умный менеджер, великолепный тренер и тактически значительно сильнее Саутгейта. Но, похоже, и он постепенно сталкивается с главным, фундаментальным недостатком этой сборной: она слишком боится по-настоящему раскрыться и играть свободно.

Встречайте новую Англию — такую же, как старая.