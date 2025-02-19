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    Судьбоносное решение. Пример Беллингема подтверждает, что переход в «Реал» — это почти всегда беспроигрышный вариант

    Джуд Беллингем ни разу не пожалел о том, что отказался от продолжения карьеры в АПЛ

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    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем
    В день ответного матча между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов ESPN объясняет, почему Джуд Беллингем принял максимально верное решение, перейдя в «Королевский клуб» и отказавшись от возможности играть за команду Хосепа Гвардиолы.
    Удаление полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в матче Ла Лиги против «Осасуны» (1:1) за нецензурную брань в адрес арбитра стало центральной темой в футбольных СМИ.

    Но мало кто задумывался о том, как громко и долго мог возмущаться главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, вспоминая одного из лучших английских футболистов последних лет. Эта ругань запросто могла окрасить воздух в небесно-голубой цвет.

  • «Реал» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • Онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»
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    • В среду «Ман Сити» и «Реал» встретятся в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. «Мадрид» выиграл первый матч со счетом 3:2. Гвардиола, без сомнения, продолжает сокрушаться по поводу того, что Беллингем, забивший победный гол на «Этихаде» на прошлой неделе, выйдет на поле в белой футболке, а не в цветах «Сити», как он того хотел.

    В 2023 году главными трансферными целями «Манчестер Сити» были защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол и полузащитник дортмундской «Боруссии» Беллингем.

    Хорватский защитник в итоге присоединился к «Сити» и в трех матчах против «Реала» уже отметился голом и голевой передачей.

    Однако Беллингем отверг предложение на тот момент лучшего клуба Европы, отказавшись от возможности поработать с одним из величайших футбольных тренеров всех времен (шанс, который у него теперь уже никогда не появится), и выбрал печально известный своим жестким характером и политическими интригами клуб, где язык и культура были для него совершенно новыми. И все это ради того, чтобы воплотить в реальность свои спортивные амбиции.

    Джуд Беллингем
    globallookpress.com

    Беллингем не скрывал, что у него было заманчивое предложение от «Манчестер Сити»: «Я разговаривал со многими клубами в свой последний сезон в "Боруссии", но когда позвонил "Реал", мне не пришлось долго думать».

    Хотя у «Ман Сити» и Гвардиолы еще есть шанс взять реванш и восстановить равновесие, выбор Беллингема уже сейчас выглядит довольно удачным, если сравнивать его достижения с текущим состоянием английского клуба.

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и Джуд одновременно являются действующими чемпионами Испании и победителями главного клубного турнира Европы — всего в третий раз с 1958 года.

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    • В то же время «Манчестер Сити» не только утратил статус главного претендента на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне, но и перестал считаться лучшим клубом Англии.

    Момент, когда Беллингем выбрал «Реал» вместо «Ман Сити», стал переломным в расстановке сил. И не только на поле.

    По некоторым данным, «Манчестер Сити» сталкивается с огромными трудностями, пытаясь убедить лучших футболистов, особенно находящихся на пике карьеры, стать частью спортивного проекта Гвардиолы. Жесткий климат и удаленность Манчестера от других важных европейских городов делают эту задачу крайне сложной.

    При этом «Сити» предлагает исключительные условия — как в плане финансов, так и в отношении заботы о своих игроках. Но главным «дополнительным» фактором, помимо зарплаты, был сам Гвардиола.

    Возможность работать под его руководством и освоить тот стиль футбола, с которым он ассоциируется в Премьер-лиге, многократно доказывала свою привлекательность. Но не для Беллингема.

    Хосеп Гвардиола
    globallookpress.com

    Подсказка к его решению прозвучала после того, как он забил свой первый гол в Лиге чемпионов за «Реал» — на последних минутах, обеспечив победу 1:0 над берлинским «Унионом» в начале прошлого сезона. В тот вечер он сказал, что с детства был впечатлен умением «Мадрида» совершать камбэки.

    Именно ради таких моментов Джуд отклонил предложение действующих чемпионов Англии и выбрал «Реал».

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    • И это далеко не первый случай, когда «Реал» отбирает у Манчестера игрока. Лучший пример, если не считать Криштиану Роналду, который блистал на «Олд Траффорд» до своего рекордного перехода в «Реал», — это Гарет Бейл.

    В отличие от Беллингема, у которого по-прежнему был статус талантливого игрока, когда он подписывал контракт с мадридским клубом, валлийский вингер уже был звездой и входил в список ключевых трансферных целей большинства топ-клубов.

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    На тот момент в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» все еще работал Райан Гиггз, и он лично позвонил своему партнеру по сборной, заверяя его, что клуб готов заплатить «Тоттенхэму» ту же сумму за трансфер и даже предложить Бейлу зарплату выше, чем в «Реале». Но ответ все равно был отрицательным.

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    Бейл и Беллингем осознанно выбрали «Реал» — так же, как в свое время это сделал и Роналду. В свой последний год в «МЮ», несмотря на то, что клуб уже договорился о сумме трансфера с мадридцами, сэр Алекс Фергюсон настоял, чтобы капитан сборной Португалии остался еще на один сезон.

    Тогдашний вице-президент «Барселоны» Ферран Сориано, который давно стал влиятельной фигурой в руководстве «Манчестер Сити», напрямую обратился к Роналду и его агенту с предложением о более высокой зарплате, если он откажется от «Реала» и вместо этого перейдет в каталонский клуб. Но, как и Бейл с Беллингемом, Роналду отказался, поскольку его выбор в пользу «Реала» был окончательным.

    Джуд Беллингем
    globallookpress.com

    Никто не может всерьез утверждать, что причиной подобных решений является исключительно количество титулов Ла Лиги или Кубка Испании, завоеванных «Реалом» в предыдущие годы. Если финансовые условия равны, главная причина, по которой лучшие игроки мира выбирают этот клуб, — это триумфы в Лиге чемпионов. Очередной выход «Реала» в финал — это лишь вопрос времени.

    Новое поколение футбольных болельщиков еще ни разу не видело, как «Реал» проиграет в финале Лиги чемпионов. Последний раз это случалось 42 года назад.

    Теперь у Беллингема есть возможность еще раз доказать — себе и всем интересующимся, — что он сделал правильный выбор, когда принял предложение «Реала» и отказался от перехода в «Ман Сити».

    Есть всего две команды, против которых Беллингем играл чаще, чем против «Манчестер Сити». Это «Бавария» и «Унион Берлин». И лишь на прошлой неделе он наконец-то по-настоящему ощутил вкус победы над командой Гвардиолы.

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    • Впервые он встретился с «Ман Сити» в 17 лет, ему даже удалось забить в том матче, но вместе с «Боруссией» Джуд так и не смог обыграть «горожан».

    В прошлом сезоне его точный удар в серии послематчевых пенальти помог «Реалу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов, но эту победу нельзя было назвать заслуженной — это, скорее, история про почти бесконечное везение «Мадрида».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

    В эту среду Беллингем снова выйдет на поле против команды Гвардиолы, чтобы еще раз показать, почему он решил играть за «Реал», а не за «Манчестер Сити».

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