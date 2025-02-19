Мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Неделю назад «Реал» в волевом стиле обыграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/16 финала Лиги Чемпионов. Мадридцы проигрывали к 85-й минуте со счетом 1:2, но затем голы Диаса и Беллингема в концовке принесли победу «сливочным» — 3:2.

Общий этап Лиги Чемпионов «Реал» завершил на 11-м месте, набрав 15 очков. Команда под руководством Карло Анчелотти одержала пять побед и трижды уступила, забив 20 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

На прошедших выходных «Реал» потерял очки в гостевом матче с «Осасуной» в рамках 24-го тура Ла Лиги — ничья 1:1. Таким образом, мадридцы не смогли победить в третьей игре кряду, позволив «Барселоне» обойти себя в турнирной таблице по дополнительным показателям.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» был близок к победе над «Реалом» в первом матче 1/16 финала, но провалил концовку встречи и уступил со счетом 2:3. Теперь «горожанам» не остается иного выхода, кроме как обыгрывать «сливочных» в Мадриде.

Общий этап Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» провел не лучшим образом, зацепившись за «стыки» в самый последний момент. Команда Хосепа Гвардиолы заняла 22-е место, набрав 11 очков — 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 18:14.

В крайнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Ньюкаслом», разгромив соперника со счетом 4:0. «Горожане» занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Личные встречи

За последние четыре сезона команды семь раз встречались между собой. Трижды победу праздновал мадридский «Реал» — «Манчестер Сити» оказался сильнее в двух случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.20.