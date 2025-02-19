19 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: в Лиге чемпионов этого сезона мадридцы выступили не лучшим образом, набрав 15 очков и став только 11-ми.

Команда из столицы Испании смогла забить 20 мячей, а пропустила 12. В чемпионате же страны мадридский коллектив имеет в своем активе 51 очко и занимает первое место.

Последние матчи: на выходных команда из Мадрида сыграла вничью с «Осасуной» (1:1).

До этого же «сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (3:2) в Лиге чемпионов и поделили очки с «Атлетико» (1:1) в чемпионате.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Перед этим же столичный коллектив обыграл «Леганес» (3:2) и пробился в полуфинал Кубка Испании.

Не сыграют: в лазарете «королевского клуба» находятся Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Давид Алаба и Эдер Милитао.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти продолжают борьбу на всех фронтах. «Реал» претендует как на чемпионство и Кубок страны, так и на Лигу чемпионов. Команда точно является фаворитом во всех турнирах.

Зимой составе «Реала» не претерпел изменений — никто не ушел и никто не пришел.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» тоже, можно сказать провалили групповой этап Лиги чемпионов.

Команда из Манчестера набрала 11 очков и стала только 22-й, забив 18 мячей, а пропустив 14. В чемпионате Англии «голубые» имеют в своем активе 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Последние матчи: на выходных манчестерский коллектив смог разгромить «Ньюкасл» (4:0) в чемпионате.

До этого манчестерцы проиграли «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов и победили «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке страны.

Перед этим «Манчестер Сити» также крупно уступил «Арсеналу» (1:5).

Не сыграют: в лазарете находятся Мануэль Аканджи, Джек Грилиш и Родри.

Состояние команды: в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы не особо впечатляют. Команда уже потеряла шансы побороться за чемпионский титул и вряд ли сможет на что-то рассчитывать в Лиге чемпионов.

Зимой «Манчестер Сити» знатно усилился. Пришли в команду Омар Мармуш, Нико Гонсалес, Витор Рейс и Абдукодир Хусанов.

Статистика для ставок

«Реал» проиграл только 1 из последних 10 матчей

«Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 8 матчей

В первом матче команд «Реал» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.40, а победа «Манчестер Сити» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.25.

Прогноз: «Манчестер Сити» нечего терять, поэтому они пойдут в атаку. Поединок должен получиться результативным.

Ставка: обе забьют больше 1,5 за 3.20.

Прогноз: как и первый матч, этот тоже должен получиться упорным. Велика вероятность, что команды сыграют вничью.

Ставка: ничья за 4.40.