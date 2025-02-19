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    «Реал» и «Манчестер Сити» вновь порадуют голевым шоу?

    «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: Ставка (к. 3.20) и прогноз на Лигу чемпионов, 19 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»
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    Килиан Мбаппе («Реал»)
    19 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 19 Февраля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: в Лиге чемпионов этого сезона мадридцы выступили не лучшим образом, набрав 15 очков и став только 11-ми.

    Команда из столицы Испании смогла забить 20 мячей, а пропустила 12. В чемпионате же страны мадридский коллектив имеет в своем активе 51 очко и занимает первое место.

    Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: на выходных команда из Мадрида сыграла вничью с «Осасуной» (1:1).

    До этого же «сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (3:2) в Лиге чемпионов и поделили очки с «Атлетико» (1:1) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Перед этим же столичный коллектив обыграл «Леганес» (3:2) и пробился в полуфинал Кубка Испании.

    Не сыграют: в лазарете «королевского клуба» находятся Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Давид Алаба и Эдер Милитао.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти продолжают борьбу на всех фронтах. «Реал» претендует как на чемпионство и Кубок страны, так и на Лигу чемпионов. Команда точно является фаворитом во всех турнирах.

    Зимой составе «Реала» не претерпел изменений — никто не ушел и никто не пришел.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «горожане» тоже, можно сказать провалили групповой этап Лиги чемпионов.

    Команда из Манчестера набрала 11 очков и стала только 22-й, забив 18 мячей, а пропустив 14. В чемпионате Англии «голубые» имеют в своем активе 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице.

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    • Последние матчи: на выходных манчестерский коллектив смог разгромить «Ньюкасл» (4:0) в чемпионате.

    До этого манчестерцы проиграли «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов и победили «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке страны.

    Перед этим «Манчестер Сити» также крупно уступил «Арсеналу» (1:5).

    Не сыграют: в лазарете находятся Мануэль Аканджи, Джек Грилиш и Родри.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы не особо впечатляют. Команда уже потеряла шансы побороться за чемпионский титул и вряд ли сможет на что-то рассчитывать в Лиге чемпионов.

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    Зимой «Манчестер Сити» знатно усилился. Пришли в команду Омар Мармуш, Нико Гонсалес, Витор Рейс и Абдукодир Хусанов.

    Статистика для ставок

    • «Реал» проиграл только 1 из последних 10 матчей

    • «Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 8 матчей

    • В первом матче команд «Реал» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.40, а победа «Манчестер Сити» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.25.

    Прогноз: «Манчестер Сити» нечего терять, поэтому они пойдут в атаку. Поединок должен получиться результативным.

    Ставка: обе забьют больше 1,5 за 3.20.

    Прогноз: как и первый матч, этот тоже должен получиться упорным. Велика вероятность, что команды сыграют вничью.

    Ставка: ничья за 4.40.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» с коэффициентом 6.30.

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