Реал Мадрид
Манчестер Сити
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: в Лиге чемпионов этого сезона мадридцы выступили не лучшим образом, набрав 15 очков и став только 11-ми.
Команда из столицы Испании смогла забить 20 мячей, а пропустила 12. В чемпионате же страны мадридский коллектив имеет в своем активе 51 очко и занимает первое место.
Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: на выходных команда из Мадрида сыграла вничью с «Осасуной» (1:1).
До этого же «сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (3:2) в Лиге чемпионов и поделили очки с «Атлетико» (1:1) в чемпионате.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Перед этим же столичный коллектив обыграл «Леганес» (3:2) и пробился в полуфинал Кубка Испании.
Не сыграют: в лазарете «королевского клуба» находятся Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Давид Алаба и Эдер Милитао.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти продолжают борьбу на всех фронтах. «Реал» претендует как на чемпионство и Кубок страны, так и на Лигу чемпионов. Команда точно является фаворитом во всех турнирах.
Зимой составе «Реала» не претерпел изменений — никто не ушел и никто не пришел.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «горожане» тоже, можно сказать провалили групповой этап Лиги чемпионов.
Команда из Манчестера набрала 11 очков и стала только 22-й, забив 18 мячей, а пропустив 14. В чемпионате Англии «голубые» имеют в своем активе 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Последние матчи: на выходных манчестерский коллектив смог разгромить «Ньюкасл» (4:0) в чемпионате.
До этого манчестерцы проиграли «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов и победили «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке страны.
Перед этим «Манчестер Сити» также крупно уступил «Арсеналу» (1:5).
Не сыграют: в лазарете находятся Мануэль Аканджи, Джек Грилиш и Родри.
Состояние команды: в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы не особо впечатляют. Команда уже потеряла шансы побороться за чемпионский титул и вряд ли сможет на что-то рассчитывать в Лиге чемпионов.
Зимой «Манчестер Сити» знатно усилился. Пришли в команду Омар Мармуш, Нико Гонсалес, Витор Рейс и Абдукодир Хусанов.
Статистика для ставок
- «Реал» проиграл только 1 из последних 10 матчей
- «Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 8 матчей
- В первом матче команд «Реал» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 3:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.40, а победа «Манчестер Сити» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.25.
- 1.85Бенфика — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Манчестер Сити» нечего терять, поэтому они пойдут в атаку. Поединок должен получиться результативным.
Ставка: обе забьют больше 1,5 за 3.20.
Прогноз: как и первый матч, этот тоже должен получиться упорным. Велика вероятность, что команды сыграют вничью.
Ставка: ничья за 4.40.
А еще есть дерзкая ставка на матч