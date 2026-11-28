прогноз на матч 12-го тура Лиги 1, ставка за 1.80

28 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Ланс». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Анже»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Анже» занимает 17-е место, набрав 8 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура Лиги 1 «Анже» потерпел поражение от ФК «Париж» (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата команда сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0) и проиграла «Марселю» (2:5), «Бресту» (1:5), «Лиону» (0:2), «Ницце» (0:2).

«Ланс»

Турнирное положение: «кроваво-золотые» занимают 11-е место, в активе «Ланса» 14 очков после 11 сыгранных матчей: 4 победы, 2 ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Ланс» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1).

Не сыграют: Одсонн Эдуард, Рубен Агилар, Майк Навроцки, Майкл Кюизанс.

Состояние команды: «Ланс» не может одержать победу в пяти матчах подряд, проиграв «Лейпцигу» (1:3), «Комо» (1:9) в Лиге чемпионов и «Марселю» (1:2), «Лиллю» (0:1) в чемпионате Франции.

На что ставят в матче Анже — Ланс Букмекерские коэффициенты на матч Анже — Ланс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Анже» занимает 17-е место в чемпионате Франции

«Ланс» занимает 11-е место в чемпионате Франции

В последних семи очных матчах «Ланс» обыграл «Анже»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ланса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Анже» — 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.13.

Прогноз: «Анже» переживает серьезный спад и в последних пяти матчах чемпионата пропустил 13 голов. Команда испытывает большие проблемы в обороне, что может стать преимуществом для «Ланса». Гости также не отличаются стабильностью, но обладают более качественным составом и находятся выше в таблице. «Ланс» способен воспользоваться слабой формой соперника и прервать серию без побед.

1.80 Победа «Ланса» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Анже» — «Ланс» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Ланса» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: «Анже» в последних матчах регулярно допускает ошибки в обороне и пропускает большое количество голов. «Ланс» также не всегда надежен в защите, особенно в гостевых встречах. При этом обе команды нуждаются в победе, поэтому игра может получиться достаточно открытой. С учетом последних результатов хозяев можно ожидать несколько забитых мячей.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Анже» — «Ланс» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.