Реал Мадрид
Манчестер Сити
«Реал»
Турнирное положение: Мадридцы выступают в Лиге чемпионов ниже собственных амбиций. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 11 позиции.
При этом «Реал» Мадрид набрал лишь 15 очков в 8 поединках турнира. А вот забила команда Карло Анчелотти 20 мячей в ворота соперников.
Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Мадридцы не сумели переиграть «Осасуну» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Манчестер Сити» (3:2). А вот поединок с «Атлетико» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл всего 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Сливочные» в нынешнем сезоне явно не преуспевают. А вот победа в первой встрече с «Манчестер Сити» (3:2) существенно повышает шансы на проход в следующий этап Лиги чемпионов.
Поединки с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются cложно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид выиграл и проиграл по разу.
И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти не будут играть лишь на удержание добытого преимущества. Мадридцы потенциально способны прибавить, однако проблемы в обороне никуда не делись.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на весьма скромном 22 месте таблицы.
Причем «Манчестер Сити» в 8 турах разжился всего 11 зачетными баллами. А вот забили «горожане» 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела выше всяких похвал. «Горожане» учинили разгром «Ньюкаслу» (4:0).
А вот до того команда была бита «сливочными» (2:3). Зато чуть раньше «горожане» в Кубке Англии одолели скромный «Лейтон Ориент» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Родри, Мануэль Аканжи — травмированы.
Состояние команды: «Горожане» ныне находятся далеко не в самых оптимальных своих кондициях. Команда Хосепа Гвардиолы чередует качественные поединки с блеклыми.
Правда, «Манчестер Сити» в чемпионате Англии явно не преуспевает. Там «горожане» пребывают на 4 позиции, на 16 очков отставая от лидера АПЛ.
Привычно немало забивает Эрлинг Холанн. Норвежский бомбардир настрелял 19 мяча в Примейре и 8 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Холанн и компания явно на всех парах понесутся в атаку.
Статистика для ставок
- «Горожане» не могут обыграть «Реал» уже 3 матча кряду
- Мадридцы не проигрывают 4 матча кряду
- Первый поединок завершился викторией испанцев (3:2)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
- 1.85Бенфика — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Милан — Фейеноорд: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.10Бавария — Селтик: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Мадридцы имеют не столь комфортное преимущество, да и оборону команды настиг настоящий кадровый мор.
Команда Гвардиолы сильна в плане реализации, а атака во главе с Холанном способна проявить себя максимально эффективно.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 6.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке англичане добудут викторию с разницей в два мяча.
Ставка: Точный счет 0:2 за 29.00
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