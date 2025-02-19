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    Сможет ли «Манчестер Сити» совершить чудо?

    «Реал» — «Манчестер Сити»: Дерзкая ставка (к. 6.30) на футбол, Лига чемпионов, 19 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 19 Февраля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: Мадридцы выступают в Лиге чемпионов ниже собственных амбиций. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 11 позиции.

    При этом «Реал» Мадрид набрал лишь 15 очков в 8 поединках турнира. А вот забила команда Карло Анчелотти 20 мячей в ворота соперников.

    Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Мадридцы не сумели переиграть «Осасуну» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Манчестер Сити» (3:2). А вот поединок с «Атлетико» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл всего 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Сливочные» в нынешнем сезоне явно не преуспевают. А вот победа в первой встрече с «Манчестер Сити» (3:2) существенно повышает шансы на проход в следующий этап Лиги чемпионов.

    Поединки с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются cложно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид выиграл и проиграл по разу.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти не будут играть лишь на удержание добытого преимущества. Мадридцы потенциально способны прибавить, однако проблемы в обороне никуда не делись.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на весьма скромном 22 месте таблицы.

    Причем «Манчестер Сити» в 8 турах разжился всего 11 зачетными баллами. А вот забили «горожане» 18 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела выше всяких похвал. «Горожане» учинили разгром «Ньюкаслу» (4:0).

    А вот до того команда была бита «сливочными» (2:3). Зато чуть раньше «горожане» в Кубке Англии одолели скромный «Лейтон Ориент» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Родри, Мануэль Аканжи — травмированы.

    Состояние команды: «Горожане» ныне находятся далеко не в самых оптимальных своих кондициях. Команда Хосепа Гвардиолы чередует качественные поединки с блеклыми.

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    Правда, «Манчестер Сити» в чемпионате Англии явно не преуспевает. Там «горожане» пребывают на 4 позиции, на 16 очков отставая от лидера АПЛ.

    Привычно немало забивает Эрлинг Холанн. Норвежский бомбардир настрелял 19 мяча в Примейре и 8 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Холанн и компания явно на всех парах понесутся в атаку.

    Статистика для ставок

    • «Горожане» не могут обыграть «Реал» уже 3 матча кряду

    • Мадридцы не проигрывают 4 матча кряду

    • Первый поединок завершился викторией испанцев (3:2)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: Мадридцы имеют не столь комфортное преимущество, да и оборону команды настиг настоящий кадровый мор.

    Команда Гвардиолы сильна в плане реализации, а атака во главе с Холанном способна проявить себя максимально эффективно.

    Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 6.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке англичане добудут викторию с разницей в два мяча.

    Ставка: Точный счет 0:2 за 29.00

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.20.

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    «Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (6.30), статистика, коэффициенты матча 19.02.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Манчестер Сити» совершить чудо?
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