«Реал» опять сделал это. «Сити» играл вспышками — и поплатился

«Манчестер Сити» уступил мадридскому «Реалу» (2:3) в домашнем матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Эрлинг Холанн оформил, дважды выводя «Сити» вперед по ходу матча. Килиан Мбаппе и Браим Диас сравнивали счет, а в компенсированное время Джуд Беллингем забил победный гол. Ответная игра состоится 19 февраля в Мадриде.

знал, что невозможно контролировать атакующую четверку «Реала». «Один из них всё равно достанет вас», — говорил он перед матчем. Но его «Сити» всё равно пытался. И был близок к тому, чтобы задавить мадридцев. Пока не случилось то, что случается с «Сити» в матчах против этой команды.

Если зацепиться за цифры, то всё сходится: у хозяев 65% владения мячом, почти в два раза больше передач, привычный высокий прессинг. Но если копнуть глубже, окажется, что мадридцы выглядели собраннее, грамотнее и, что самое важное, хладнокровнее. «Реал» по традиции не пытался перетягивать одеяло, не рвался в безумный прессинг, не оставлял свободные зоны, а просто ждал своих моментов. И дождался.

Пока «Сити» щупал грань офсайда, «Реал» атаковал

Начиналось всё бодро. Холанн подтвердил свою репутацию человека, который не нуждается в пространстве: Гвардиол закинул мяч в штрафную, защитники «Реала» чуть замешкались, и норвежец отправил его в сетку. VAR тянул паузу, проверял на офсайд, но гол всё-таки засчитали.

В этот момент показалось, что хозяева контролируют игру. Они двигали мяч, перекатывали его с фланга на фланг, искали моменты. Но проблема «Сити» заключалась в том, что это был не тот контроль, который душит соперника. Скорее, это выглядело как академическая попытка соблюсти баланс, но без настоящего напряжения.

Тем временем «Реал» атаковал проще, но эффективнее. Винисиус и Мбаппе разгонялись, Вальверде помогал им подключением из глубины, а оборона «Сити» начинала трещать. Килиан несколько раз выходил на ударную позицию, но не мог пробить Эдерсона, а ещё в первом тайме мадридцы едва не сравняли: Вини прошил всю оборону, но удар Мбаппе потащил голкипер.

Гол Мбаппе: немного везения, немного гениальности

Второй тайм начался с очередного выпада «Сити»: Де Брёйне выдал очередную ювелирную передачу на Холанна, тот пробил, но мяч попал в перекладину. А затем началась мадридская классика.

Когда команда Анчелотти отбирает мяч, сопернику лучше сразу паниковать. Сначала Винисиус легко ушел от Рико Льюиса (который после перерыва заменил на фланге обороны Аканжи), заработал штрафной, а потом пошёл ещё один заход.

Удар в стенку со штрафного от Вальверде, заброс Себальоса, забегание Мбаппе — и вот уже француз бьёт с лёта. Получилось не идеально: больше щитком, чем стопой, — и мяч забавно запрыгал по газону. Но Эдерсон уже не мог реагировать, 1:1.

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«Реал» включил свой уникальный режим Лиги Чемпионов: их атаки становились всё опаснее. Беллингем едва не забил после подачи Вальверде, а сам Феде пробил в сантиметрах от штанги. «Сити» же отвечал редкими вспышками: Фоден, который вышел вместо травмированного Грилиша, проверил Куртуа ударом издали, а Аканджи чуть не занёс мяч в ворота после подачи углового.

«Реал» пропустил, но не запаниковал — и это его суперсила

В какой-то момент показалось, что у «Сити» всё-таки получилось переломить ход игры. На 78-й минуте Фоден, получив мяч от Де Брёйне, резко сместился в штрафную, а Себальос, выбрасывая ногу, уже не мог остановиться. Пенальти. Холанн был хладнокровен. 2:1 — и стадион взорвался.

В этом моменте было много от классического «Сити»: казалось, что Гвардиола наконец-то взял игру под контроль, что его команда вот-вот задавит «Реал», а оставшиеся минуты превратятся в рутинный перекат мяча. Но мадридцы не верят в рутину, они вообще, кажется, ни во что не верят.

Через пять минут после гола Анчелотти снял Мбаппе и выпустил Браима Диаса, экс-игрока «Сити». Через две минуты он сравнял счёт. Хлёсткий удар от Винисиуса, неловкая игра Эдерсона, недоработка защитников (привет, Матео Ковачич) — и вот уже Диас вонзает мяч в сетку.

2:2. «Сити» замешкался, а «Реал» только разогрелся.

Когда «Реал» чувствует кровь, его уже не остановить

«Сити» будто не понял, что происходит. Они то ли не ожидали такого камбэка, то ли просто не успели перестроиться. Так быстро забыли май 2022-го?

Винисиус в очередной раз убежал от всех, Эдерсон вышел из ворот, а бразилец исполнил наполовину удар, наполовину пас.

В штрафную на пятой передаче влетел Беллингем — человек, который чувствует моменты лучше всех. Он вбежал, замкнул и даже не праздновал слишком эмоционально. Как будто это что-то обыденное.

«Сити» — почти лучший, но этого недостаточно

Команда Гвардиолы снова сыграла в свой футбол. В матче были яркие моменты, роскошные передачи, блеск Холанна, тонкость Де Брёйне. Но «почти» не работает против «Реала». Никогда.

Перед игрой все говорили, что у «Реала» будут проблемы в защите, а атака «Сити» разорвёт ослабленный центр обороны мадридцев. Но на деле сливочные не рассыпались, хотя и пропустили дважды. А вот «Сити», имея почти весь основной состав, всё равно играл очень неубедительно.

Гвардиола снова попробует объяснить, что пошло не так. Но ответ довольно простой: в этом турнире «Реал» нужно добивать — иначе он добьёт тебя в самый неожиданный (но точно после 90 минуты) момент.