Жеребьевка ЛЧ: «Реал» против «Ман Сити», французская дуэль и удача для «Баварии»

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» теперь знают цену неудачи в реорганизованной Лиге чемпионов: титаническое сражение не на жизнь, а насмерть между двумя прошлыми чемпионами Европы состоится только ради места в 1/8 финала. Добро пожаловать в плей-офф Лиги чемпионов!

После напряженного завершения первого в истории общего этапа обновленного турнира некоторые из крупнейших европейских клубов неожиданно оказались перед лицом двухматчевого противостояния плей-офф, чтобы выйти в 1/8 финала.

И хотя «Ман Сити» против «Реала» — это несомненный фаворит раунда, другим тяжеловесам вроде «Баварии», «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и победителю Лиги Европы прошлого сезона «Аталанте» также предстоит преодолеть непростые дуэли, чтобы выйти в следующий раунд.

С принятием УЕФА новой жеребьевки в теннисном стиле, которая использует два отдельных пути (Серебряный и Синий) к финалу, сетка после жеребьевки плей-офф открыла четкий путь к решающему матчу Лиги чемпионов в Мюнхене в конце сезона.

Издание ESPN изучает пары предварительного раунда плей-офф и делает прогнозы на победителей противостояний.

Серебряный путь

«Брюгге» против «Аталанты»

«Брюгге» обеспечил себе место в плей-офф за тур до конца общего этапа после побед над «Астон Виллой» и «Спортингом», а также удержав ничью с «Ювентусом», но бельгийский клуб едва не шокировал «Манчестер Сити» в 8-м туре, выйдя вперед в счете на «Этихаде» и приблизившись к выбиванию с турнира команды Пепа Гвардиолы, прежде чем в конечном итоге проиграть со счетом 1:3.

Однако «Брюгге» будет аутсайдером в матчах против «Аталанты», поскольку команда Джан Пьеро Гасперини становится одной из самых стабильных команд в Европе. Их победа в финале Лиги Европы против леверкузенского «Байера» в прошлом сезоне подчеркнула их уровень, и это команда, забивающая много голов благодаря Адемоле Лукману, Шарлю Де Кетеларе и Матео Ретеги.

Победитель: «Аталанта»

«Манчестер Сити» против «Реала»

Это кошмарная жеребьевка для обоих клубов: победители Лиги чемпионов 2022 года против чемпионов 2023 года. В последних трех случаях, когда «Сити» и «Реал» встречались в плей-офф, победители противостояния впоследствии побеждали в соревновании того сезона.

Это Эрлинг Холанн против Килиана Мбаппе, Пеп Гвардиола против Карло Анчелотти, и исход этого противостояние может решить любой из Фила Фодена, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора или Кевина Де Брёйне.

Это эпическое столкновение, но «Реал» выйдет на него в качестве фаворита. Они возглавляют Ла Лигу, и Мбаппе сейчас начинает набирать форму, в то время как «Сити» продолжает проигрывать в Премьер-лиге и, похоже, не может отыграть «всухую» ни одного матча против сильных соперников.

Будет огненное зрелище!

Победитель: «Реал Мадрид»

«Ювентус» против «ПСВ Эйндховен»

«ПСВ» Петера Боса показал себя опасным аутсайдером на общем этапе, выиграв четыре игры, включая победу в 8-м туре над «Ливерпулем», которая положила конец 100% победному старту лидеров Премьер-лиги в сезоне Лиги чемпионов.

Однако потеря лучшего бомбардира Рикардо Пепи из-за травмы колена, которая исключит нападающего сборной США из этой дуэли, может стать решающей. «ПСВ» просто нужно найти способ заменить его кем-то таким же опасным в атаке.

«Ювентус» до сих пор ни рыба ни мясо, но их победа со счетом 2:0 над «Ман Сити» в декабре подчеркнула их угрозу в тот вечер, когда Уэстон Маккенни и Тимоти Веа вышли на замену, чтобы закрепить победу «Юве».

Победитель: «Ювентус»

«Брест» против «Пари Сен-Жермен»

Брест блестяще начал свою первую европейскую кампанию, не проиграв ни одного матча в Лиге чемпионов до поражения со счетом 0:3 в Барселоне в ноябре, но команда Эрика Руа начала сдуваться. И пока их выступления пошли на спад, «ПСЖ», в свою очередь, обрел форму, и их квалификация свелась к двум крупным победам над «Манчестер Сити» и «Штутгартом» в последних двух играх.

В предстоящих двух матчах трудно увидеть что-либо, кроме уверенной победы «ПСЖ» над своими французскими коллегами, особенно с учетом того, что команда Луиса Энрике непобедима и находится на вершине Лиги 1 — на 19 очков опережая занимающий восьмое место «Брест», который уже проиграл девять игр лиги в этом сезоне.

Победитель: «Пари Сен-Жермен»

Сетка Лиги чемпионов ESPN

Синий путь

«Спортинг» против «Боруссии» Дортмунд

Чемпионы Португалии, казалось, двигались к финишу в восьмерке лучших, когда хет-трик Виктора Дьёкереша помог одержать победу со счетом 4:1 над «Манчестер Сити» в 4-м туре, но затем тренер Рубен Аморим ушел в «Манчестер Юнайтед», и «Спортинг» скатился вниз по таблице с тремя поражениями подряд, пока поздний гол Конрада Хардера против «Болоньи» в 8-м туре не спас команду от вылета.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но пока «Спортинг» с трудом справлялся с уходом Аморима, «Дортмунд» также находится в разгаре кризиса, и Нико Ковач стал их третьим тренером менее чем за 12 месяцев, заменив уволенного Нури Шахина на этой неделе.

«Боруссия» дошла до финала прошлого сезона, прежде чем проиграла «Реалу», но в этом сезоне она была слабы во внутренних турнирах. Они будут фаворитами, но этот матч может зависеть от формы Дьёкереша и лучшего бомбардира «Дортмунда» Серу Гирасси.

Победитель: «Боруссия» Дортмунд

«Селтик» против «Баварии»

«Бавария» с облегчением вздохнула после того, как им достался в соперники «Селтик», зная, что они могли бы встретиться либо с чемпионами Шотландии, либо с «Манчестер Сити».

Выйдя в раунд плей-офф, «Селтик» превзошел ожидания, и поражение со счетом 1:7 от дортмундской «Боруссии» на «Сигнал Идуна Парк» в октябре прошлого года должно стать предупреждением о том, что для Брендана Роджерса и его команды все может пойти очень плохо в противостоянии с «Баварией».

«Селтик» может быть сложным оппонентом на «Селтик Парке», но «Бавария» слишком сильна; Гарри Кейн и компания также имеют дополнительный стимул знать, что финал этого сезона пройдет на «Альянц Арене», что может означать, что «Селтик» в конечном итоге будет разгромлен лидерами Бундеслиги.

Победитель: «Бавария»

«Фейеноорд» против «Милана»

«Фейеноорд» стал одной из команд-сюрпризов этого сезона, показав, что они успешно справились с уходом тренера Арне Слота в «Ливерпуль» прошлым летом. Но исход этой дуэли может полностью зависеть от результата попыток «Милана» подписать лучшего бомбардира «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, и переговоры о возможном трансфере мексиканского игрока находятся на продвинутой стадии.

Без Хименеса «Фейеноорду» может не хватить огневой мощи, чтобы победить «Милан», но команду Брайана Приске все равно будет сложно победить на устрашающем стадионе De Kuip. «Милан», возможно, является самой слабой из четырех оставшихся итальянских команд в турнире, поэтому «Фейеноорд» еще может удивить.

Победитель: «Фейеноорд»

«Монако» против «Бенфики»

«Монако» и «Бенфика» заняли середину турнирной таблицы, с разницей в одно место и только по разнице забитых и пропущенных мячей в пользу португальской команды, так что эта дуэль настолько равная, насколько вы можете себе представить.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Команда «Монако» Адольфа Хюттера молода и нестабильна, в то время как «Бенфика» Бруну Лаже интересна, но склонна к ошибкам в обороне: просто посмотрите нарезку моментов их невероятного домашнего поражения со счетом 4:5 от «Барселоны», ​​чтобы убедиться в их сильных и слабых сторонах.

Опыт победителей чемпионата мира Николаса Отаменди и Анхеля ди Марии, вероятно, даст «Бенфике» преимущество в этой борьбе, особенно с учетом того, что ответный матч пройдет на арене «Эштадиу Да Луш» в Лиссабоне.

Победитель: «Бенфика»