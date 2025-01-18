Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию

Переезд Хвичи Кварацхелии в столицу Франции из «Наполи» еще не был официально объявлен, но некоторые фанаты не могли дождаться. Тринадцать букв его имени, номер 7 и их новый герой уже появились на их футболках.

Сказать, что Париж был взволнован прибытием вингера сборной Грузии, — это ничего не сказать. Фанатской базе, которая в последние сезоны наслаждалась такими игроками, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, нужны были суперзвезды, артисты и шоумены. «Квара», подписанный за 65 миллионов евро по контракту на четыре с половиной года, определенно соответствует требованиям. Конечно, он не на том уровне (ни в футбольном, ни в плане знаменитости), как «МНМ» прошлого, но сейчас таких игроков не так и много.

Кварацхелия, которому в следующем месяце исполнится 24 года, приезжает в Париж, чтобы написать свою судьбу, создать свое наследие и выйти на новый уровень.

Можно смело сказать, что он был великолепен в «Наполи», возможно, среди величайших, кто выступал на стадионе Диего Марадоны. Два сезона назад он взял штурмом Серию А с Лучано Спаллетти в качестве тренера, Виктором Осимхеном в атаке (31 гол в 38 играх) и сильной группой поддержки в составе команды. Кварацхелия был совершенно неизвестен, когда приехал в Италию, но болельщики и эксперты быстро обнаружили его скорость, навыки дриблинга, голевое чутье и храбрость как во владении мячом, так и без него.

Бывший вингер «Динамо Батуми», подписанный за 13,3 млн евро, был потрясающим на левом фланге, с его 12 голами и 13 передачами в 34 матчах лиги, которые привели неаполитанцев к их первому титулу чемпиона Италии за 33 года и со времен Марадоны. Так родилась легенда «Кварадоны»: он был назван игроком сезона Серии А и лучшим молодым игроком кампании Лиги чемпионов (два гола и четыре передачи в девяти играх).

Даже если 18 месяцев с тех пор не достигали тех же высот, он покинул Неаполь на этой неделе с довольно невероятными показателями, учитывая, что это был его первый опыт игры за пределами Грузии или России. Он покидает Италию с 46 голами и 48 передачами в 191 игре во всех турнирах всего за два с половиной сезона!

Хвича Кварацхелия psg.fr

Для «ПСЖ» Кварацхелия был единственным вариантом, особенно после того, как они пытались подписать его прошлым летом. Когда несколько недель назад парижанам предложили Маркуса Рашфорда, клуб сказал «нет». Когда Карим Адейеми стал доступен, клуб также отказался. В августе прошлого года они отклонили возможность привезти в столицу Франции Джейдона Санчо и даже Рафаэля Леау из «Милана». Наставник «ПСЖ» Луис Энрике всегда хотел видеть в своей атаке только Хвичу.

В своем офисе на совершенно новом ультрасовременном тренировочном полигоне в Пуасси, юго-западном пригороде Парижа, Энрике уже работал над тем, как интегрировать свою новую «Семерку» слева, справа, в качестве ложной «девятки» или даже «десятки» под основным нападающим. Он считает, что «Квара» может играть где угодно.

Энрике считает, что грузин — игрок, который по новому раскроет его гибкую, но структурированную схему 4-3-3, потому что подходит под все требования: молодой, универсальный, исключительно техничный, готовый много работать и хорошо обучающийся. Но ему все еще нужна некоторая шлифовка, и это вызов, который Энрике любит.

До этого подписания в составе первой команды парижан было много вингеров и крайних игроков, включая Брадли Баркола, Дезире Дуэ, Усмана Дембеле и Ли Кан-Ина. Дембеле был выдающимся в этом сезоне, Баркола начал сезон в огне, но не забил ни одного гола в своих последних 10 играх, Дуэ не показал себя до декабря, а Ли является эффективным вариантом, хотя и ограниченным в том, где он может играть.

Первый день в Париже

Приход Кварацхелии меняет динамику. Независимо от того, где он будет играть, он придаст больше баланса атаке «ПСЖ», которая слишком зависела от дуэта Ашраф Хакими-Дембеле справа в этом сезоне. Это будет означать большую непредсказуемость для соперников «ПСЖ», больше разнообразия в атаке для парижан и меньше давления на Хакими и компанию, связанного с необходимостью все время выдавать результат.

Для Энрике и Луиша Кампуша, спортивного директора «ПСЖ», их новый вингер — идеальная замена Мбаппе. Не с точки зрения профилей — они очень разные игроки — или с точки зрения статистики, потому что Кварацхелия никогда не забьет 40 голов за сезон, как раньше Килиан, а с точки зрения балансировки атаки команды и обеспечения постоянной угрозы с любого фланга. Он игрок, который может расшатать оборону в любое время и из любой точки поля, особенно в ограниченном пространстве.

В конце концов, «ПСЖ» не мог упустить возможность заполучить «своего» игрока, и все, кто вовлечен в клуб, с нетерпением ждут, когда он начнет играть. Кварацхелия настолько совместим с видением Энрике, что испанец был заметно взволнован его приходом, редкость для обычно хладнокровного тренера.

Хвича Кварацхелия psg.fr

Трансфер не будет завершен вовремя, чтобы он смог сыграть против «Ланса» в субботу, и он также не сможет встретиться с «Манчестер Сити» в важном матче Лиги чемпионов на следующей неделе, поэтому ожидается, что он дебютирует за ПСЖ 25 января в домашнем матче против «Реймса».

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