прогноз на матч 8-го тура Лиги 1, ставка за 2.05

25 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Лилль». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Монако»

Турнирное положение: «Монако» намерен побороться за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. Команда отличилась 10 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге конференций переиграв «Фрайбург» — 3:0.

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До того «Монако» уступил «Лорьяну» — 0:1, а вот поединок с софийским ЦСКА завершился викторией — 2:1. «Монегаски» еще не проигрывали в родных стенах.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Монако» пока не столь стабилен, да и забивает в среднем больше одного мяча за матч.

При этом «Монако» в трех последних очных поединках уступил «Лиллю». Команда укомплектована довольно скромно, зато по-прежнему выделяется Александр Головин. Вот только «догов» «монегаски» не обыгрывают уже два с половиной года.

И уж точно «монегаски» постараются закрепиться в лидирующей группе. Головин и компания явно будут максимально активны у ворот соперника.

«Лилль»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы французского элитного дивизиона.

При этом «Лилль» разжился 14 очками в семи поединках. А вот забить удалось 10 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов потерпела досадное поражение от «Галатасарая» — 2:4.

До того «Лилль» не сумел переиграть «Брест» — 1:1, а вот чуть раньше был бит «Арсеналом» — 0:3. «Доги» не побеждали в трех своих последних поединках.

Состояние команды: «Лилль» нынче угодил в психологическую яму, хотя явно пободается за самые высокие места.

При этом «Лилль» в трех выездных матчах текущего чемпионата добыл 6 очков. «Доги» уступили в двух последних выездных поединках. Ну и Оливье Жиру в свои 40 лет уже успел записать на свой счет два мяча. Команда явно способна прибавлять!

Наверняка команда будет действовать активно. «Доги» намерены прервать свой безвыигрышный сериал, к тому же имеют относительно надежные тылы.

На что ставят в матче Монако — Лилль Букмекерские коэффициенты на матч Монако — Лилль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.05. Ничья — в 3.40, выигрыш «Лилля» — в 3.70.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.83, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.03.

Прогноз: «Монако» в последних матчах прибавил, к тому же мотивирован наконец-то переиграть «догов».

2.05 Победа «Монако» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Монако» — «Лилль» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Монако» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Монако» — «Лилль» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт