Forza «Atalanta»! Бергамаски — «темная лошадка», ведущая борьбу за первый титул Серии А

На рождественской вечеринке «Аталанты» председатель совета директоров клуба Антонио Перкасси поднял бокал. За последний год, особенно после победы в Лиге Европы в Дублине в мае, команда, за которую он играл, стала предметом зависти всей Европы. «Мы были pivelli», — любит говорить он. «Новички». Абсолютные новички, практически не игравшие в турнирах УЕФА до семи лет назад. Однако важнее явного восхищения было значительное уважение, которое принесли достижения «Аталанты». «У нас есть хорошие отношения со всеми клубами Европы, и они делают нам кучу комплиментов», — улыбнулся Перкасси.

Это не все, что достается «Аталанте» от них.

Ученые, разгуливающие по футбольной обсерватории CIES с планшетами и в белых халатах, недавно подсчитали, что «Аталанта» получила прибыль в размере 236 миллионов евро от торговли игроками за последнее десятилетие, и рекордный доход был от «Манчестер Юнайтед», который купил Расмуса Хейлунна после одного сезона в Бергамо за 73,9 миллиона евро. Победитель манчестерского дерби Амад Диалло совершил такой же переход двумя с половиной годами ранее, сыграв всего 59 минут в первой команде «богини». Общая стоимость этого трансфера может достичь 44 миллионов евро.

Подобные продажи часто свидетельствуют о распаде слишком результативной и прыгающей выше головы команды, и все же первый трофей «Аталанты» за более чем 60 лет пришел, по футбольным меркам, намного позже, чем должен был. Когда Перкасси предложил тост, он сделал это с беспрецедентной позиции. «Аталанта» была единственной на вершине таблицы в Серии А после 15 туров. Они оставались там и в следующие выходные. Впервые с тех пор, как Opta начала собирать статистику в Италии, «Аталанта» провела две недели подряд в статусе единоличного лидера таблицы. Победа над «Кальяри» в Сардинии 14 декабря, где «Аталанта» проиграла в прошлом сезоне, стала для них 10-й подряд в лиге; новый клубный рекорд. Затем в воскресенье они одержали драматичную победу со счетом 3:2 над «Эмполи» благодаря позднему победному голу Шарля Де Кетеларе.

Победа над «Кальяри» ощущалась значимой по современным и культурным причинам.

Прежде всего, в отличие от «Милана» и «Ювентуса», они не потеряли очки после игры в еврокубках в середине недели. И снова глубина и сила состава «Аталанты» сделали разницу. Николо Дзаньоло вышел со скамейки запасных, как и в матче против «Ромы», и забил решающий гол. Далее, если «Аталанта» впервые в своей истории выиграет Скудетто, это, вероятно, повторит достижение их соперников «Кальяри» в 1970 году. «Мы должны твердо стоять на ногах и быть очень осторожными», — предупредил Перкасси, «потому что футбольная отрасль очень коварна, и мы управляем клубом, который не может конкурировать с другими в финансовом плане».

Чемпион «Интер», например, объявил осенью о рекордных доходах в размере 473 млн евро. Их кузены из «Милана» не сильно отстали, заработав 457 млн. евро. Даже принимая во внимание их непопадание в Лигу чемпионов, «Ювентус» в неудачный год принес 394 млн. евро. Для сравнения, «Аталанта» в историческом сезоне и после восьми лет последовательного роста на поле заработала 242 млн. евро. Это значит, что когда мы говорим о том, что «Аталанта» собирается бороться за титул, мы все еще просим полулегковеса, который недавно перешел в средний вес, биться в тяжелом весе.

Или нет?

«Аталанта» более подтянутая и более гибкая, чем конкуренты. Их фонд заработной платы остается за пределами первой четверки, но у них хватает денег, что напоминает «Брайтон энд Хоув Альбион» после неоднократных набегов «Челси». «Чайки» использовали это в своих интересах на рынке прошлым летом, когда другие клубы Премьер-лиги беспокоились о соблюдении правил рентабельности и устойчивого развития (PSR) Премьер-лиги. В случае «Аталанты» победа в Лиге Европы, попадание в самый прибыльный розыгрыш Лиги чемпионов и использование желания Туна Копмейнерса перейти в «Ювентус» и только в Ювентус во время продажи, сумму которой превзошел только переход Хейлунна на «Олд Траффорд» прошлым летом, пополнили казну, которая и так была полна.

Еще больше новых инвесторов последовали за владельцем-мажоритарием Стивом Пальюкой и вложились в клуб. Работа над стадионом «Гевис», неузнаваемым и переименованным в Atleti Azzurri d’Italia, была завершена, и теперь этот солидный стадион по ощущениям соответствует Премьер-лиге, а по атмосфере — Серии А, так что доходы будут только расти. Хотя «Аталанта» по-прежнему остается небольшим клубом по названию, на самом деле она стала представителем «низшего высшего класса».

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Позитивный прогресс развития клуба, в свою очередь, поднял и Бергамо. В то время, как клуб впервые стал лидером лиги, город также недавно занял первое место в ежегодном рейтинге от Il Sole 24 Ore лучших мест для проживания в Италии по качеству жизни. «Это выдающееся достижение, спустя пять лет после пандемии, очень радует наше сообщество», — сказала мэр Бергамо Елена Карневали новостному агентству ANSA. «Но это также призывает нас продемонстрировать глубокое чувство ответственности за будущее».

Никто не внес большего вклада в этот подъем, чем тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Судьба Перкасси как владельцев «Аталанты» внезапно изменилась, когда они выбрали его в качестве тренера в 2016 году. Игроки, которые стали ассоциироваться с «Аталантой», такие как Папу Гомес, приходили и уходили, но клуб продолжал расти. Даже уход спортивного директора Джованни Сартори, который быстро построил команду «Болоньи», способную впервые за шесть десятилетий квалифицироваться в Лигу чемпионов, ничего не изменил. Гасперини был единственной постоянной величиной. В то время как «Аталанта» стала намного больше, чем сумма ее частей — руководителей, академии, селекционной службы — он является единственной незаменимой частью. Уберите его из уравнения, и будет ли оно все еще иметь смысл?

Перкасси могут утверждать, что они способствовали созданию той стабильной среды, которую искал Гасперини. Например, он впервые за 11 лет вывел «Дженоа» в высший дивизион и упустил путевку в Лигу чемпионов только по результатам очных встреч, но владелец Энрико Прециози часто продавал своих лучших игроков в течение нескольких месяцев после их расцвета. Проницательность Перкасси и дополнительная поддержка Пальюки вместо этого позволили «Аталанте» сохранить состав команды вместе дольше и перестроиться сильнее.

Этот нынешний винтаж кажется третьей или четвертой командой Гасперини за восемь лет. Многие думали, что зенит уже был достигнут между 2018 и 2021 годами. «Аталанта» дважды выходила в финал Кубка Италии в тот раз, была в секундах от полуфинала Лиги чемпионов и три сезона подряд финишировала третьей в Серии А. Они были лучшими бомбардирами в Италии в каждой из этих кампаний и забили 116 голов во всех турнирах только в сезоне 2019-20. Казалось, что это случается раз в жизни. Затем Гасперини поссорился с Папу, проблемы с ментальным здоровьем накрыли Йосипа Иличича, а тело Дувана Сапаты начало подводить его. Узкое окно возможностей что-то выиграть, казалось, закрылось.

И все же «Аталанта» вернулась в финал Кубка Италии. Они стали первой итальянской командой, которая в этом веке подняла над головой трофей, по-старому называвшийся Кубок УЕФА («Парма» была последним представителем Серии А, сделавшим это в 1999 году), и теперь у клуба есть аура и уверенность в себе, чтобы привезти Скудетто в Бергамо. Гасперини говорил о команде, вернувшейся из Дублина с новым настроем. «Аталанта» обыграла «Ливерпуль» на «Энфилде» и победила непобедимый леверкузенский «Байер», выиграв Лигу Европы. Такие вечера и опыт игры в сезоне из 56 игр, в котором они дважды вышли в финал, выиграли один и все равно финишировали в четверке лучших в Серии А, заставили что-то щелкнуть в теле и разуме игроков.

Пока Гасперини задавался вопросом, не пришло ли время уйти — разве победа в Лиге Европы не была хорошим финальным аккордом? — и получал предложения от «Наполи», он, вероятно, чувствовал, что эта команда еще может многое дать. Кроме того, как он обнаружил за время своего короткого пребывания в «Интере», трава не всегда зеленее на другой стороне, и ему придется начинать все заново. Гасперини никогда не будет более влиятельным в другом клубе, чем в «Аталанте» (где он договорился о проценте от продаж игроков в дополнение к своему контракту). Он настолько развил связь с Бератом Джимсити и Мартеном де Рооном, чтобы они были настолько настроены на него, что его тренерский штаб больше не ограничивается людьми на скамейке запасных. К настоящему времени у Гасперини есть ассистенты и на поле.

Адемола Лукман globallookpress.com

В отличие от «Милана» и «Ювентуса», чьи команды стали преимущественно более легионерскими, «Аталанта», как и основные соперники из «Интера», имеет итальянский костяк, который держит всех в узде. Состав команды глубже, чем когда-либо. Уход Сартори должен был стать серьезным ударом. Но «Аталанта» компенсировала это разными способами. Они расширили свои горизонты.

Ли Конгертон присоединился к команде в качестве главы отдела международного развития весной 2022 года, перейдя из «Лестера». Теперь он в «Аль Ахли», но трудно представить, чтобы «Аталанта» без его участия так настойчиво добивалась подписания бывшего арендованного «Лестером» игрока Адемолы Лукмана, недавно коронованного званием африканского футболиста года и героя хет-трика в матче против «Байера». Сударшан Гопаладесикан перешел из «Бенфики» в качестве директора отдела скаутинга и сыграл роль в рекомендации подписания Хейлунна, когда тот был относительно неизвестен в «Штурме» из Граца. Более ортодоксальный преемник Сартори, Тони Д'Амико, построил свою репутацию еще в «Вероне». Игрок, которого он подписал для них, Исак Хин, последовал за ним в «Аталанту» и за последние 18 месяцев прогрессировал до такой степени, что не будет сюрпризом, если он принесет такую ​​же большую прибыль, как 52 миллиона евро, которые «Тоттенхэм» заплатил за его коллегу по позиции центрального защитника Кристиана Ромеро в 2021 году.

Конечно, помогает то, что Перкасси и его сын, Лука, генеральный директор, тоже играли в футбол. В «Аталанте» футбольные специалисты все чаще занимают должности, на которых обычно работают выпускники Гарвардской школы бизнеса. Это не пренебрежение к «Лиге плюща», а простое признание того, что в экосистеме со своими особенностями, такой как Серия А, наличие магистерской степени по знанию итальянской лиги имеет большее значение.

У нынешней команды есть шанс войти в историю. Она одновременно молодая и свежая, и закаленная в боях. Одиннадцати из 17 игроков, которые провели больше всего минут на поле в этом сезоне, 25 лет или меньше. Дзаньоло и Лазар Самарджич, игрок, которого «Интер» и «Милан» пытались подписать позапрошлым летом, являются резервистами. Лучший бомбардир Серии А Матео Ретеги, летнее приобретение из «Дженоа» в начале августа, был привлечен, чтобы заполнить пробел, оставленный забившим 28 голов Джанлукой Скамаккой, который порвал связки перед началом сезона. То, что команда процветала без него и пережила кризис травм в начале сезона, когда полузащитники и крайние защитники были вынуждены были играть в обороне, только оживило менталитет.

Игровое время в «Аталанте» Opta

Это, отчасти, восходит к прошлому сезону на «Энфилде», когда отсутствие Сеада Колашинаца стало причиной большой озабоченности перед началом матча. «Аталанта» выиграла со счетом 3:0, поскольку Де Рон, один из «играющих тренеров» Гасперини, не в первый раз приспособился к роли в тройке защитников. Лукман и Де Кетеларе стали неостановимы. «Футбольный Q.I ЧДК превышает 200!» — гласит баннер на стадионе «Гевис» (да, они имели в виду «IQ»). Только в этом календарном году он забил 36 голов и отдал 36 результативных передач. Титул лучшего игрока Серии А в 2024 году кажется переходит туда-сюда между ним и Лукманом. В понедельник, 23 декабря, «Интер» напомнил, каким грозным соперником они являются, одержав победу со счетом 6:0 над находящимся в хорошей форме «Лацио» в Риме. «Аталанта» ответила в Кубке Италии несколько дней спустя. Они разгромили «Чезену» со счетом 6:1. Это был третий раз в этом сезоне, когда они забили сопернику шесть голов. Затем они одержали победу со счетом 3:2 над «Эмполи», что довело их серию до 11 побед в лиге подряд — Де Кетеларе забил дважды, а Лукман забил еще один.

Вера крепнет.

Если «Аталанта» выиграет Серию А, Бергамо станет самым маленьким городом после Кальяри в 1970 году и Верчелли в 1921 году, который стал домом итальянских чемпионов. В футбольном плане, возможно, наиболее близким сравнением будет «Сампдория» 1991 года. Их Скудетто стал кульминацией семи лет пребывания в группе лидеров, ведь они выиграли Кубок Италии в 1985, 1988 и 1989 годах, а затем став обладателями Кубка обладателей кубков в 1990 году. Траектория «Аталанты» не слишком отличается.

«Я не хочу сравнивать "Аталанту" с другими командами, которые у меня были в прошлом, потому что они другие», — сказал Гасперини после победы со счетом 3:1 над «Пармой» в ноябре. «Если вы расскажете мне о Гомесе, Иличиче, Сапате и (Луисе) Мурьеле, ну, это была выдающаяся команда. Эта выиграла Лигу Европы. Что касается Скудетто, я не хочу об этом говорить, потому что это всего лишь 13-й тур сезона, но мы хотим выиграть все матчи, которые сможем. Если мы продолжим в том же духе, мы обязательно подумаем об этом. Мы не будем сдерживаться. Так было и в Лиге Европы. Мы не думали о победе».

Но «Аталанта» это сделала. Они последовали за своим воображением и захватили наше.

Прежде чем сесть на рождественской вечеринке «Аталанты», Перкасси отпил из своего бокала и завершил тост. «Осталось только сказать: "Forza Atalanta"!».