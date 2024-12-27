Forza «Atalanta»! Бергамаски — «темная лошадка», ведущая борьбу за первый титул Серии А

Это не все, что достается «Аталанте» от них.
Ученые, разгуливающие по футбольной обсерватории CIES с планшетами и в белых халатах, недавно подсчитали, что «Аталанта» получила прибыль в размере 236 миллионов евро от торговли игроками за последнее десятилетие, и рекордный доход был от «Манчестер Юнайтед», который купил Расмуса Хейлунна после одного сезона в Бергамо за 73,9 миллиона евро. Победитель манчестерского дерби Амад Диалло совершил такой же переход двумя с половиной годами ранее, сыграв всего 59 минут в первой команде «богини». Общая стоимость этого трансфера может достичь 44 миллионов евро.
Подобные продажи часто свидетельствуют о распаде слишком результативной и прыгающей выше головы команды, и все же первый трофей «Аталанты» за более чем 60 лет пришел, по футбольным меркам, намного позже, чем должен был. Когда Перкасси предложил тост, он сделал это с беспрецедентной позиции. «Аталанта» была единственной на вершине таблицы в Серии А после 15 туров. Они оставались там и в следующие выходные. Впервые с тех пор, как Opta начала собирать статистику в Италии, «Аталанта» провела две недели подряд в статусе единоличного лидера таблицы. Победа над «Кальяри» в Сардинии 14 декабря, где «Аталанта» проиграла в прошлом сезоне, стала для них 10-й подряд в лиге; новый клубный рекорд. Затем в воскресенье они одержали драматичную победу со счетом 3:2 над «Эмполи» благодаря позднему победному голу Шарля Де Кетеларе.
Победа над «Кальяри» ощущалась значимой по современным и культурным причинам.
Прежде всего, в отличие от «Милана» и «Ювентуса», они не потеряли очки после игры в еврокубках в середине недели. И снова глубина и сила состава «Аталанты» сделали разницу. Николо Дзаньоло вышел со скамейки запасных, как и в матче против «Ромы», и забил решающий гол. Далее, если «Аталанта» впервые в своей истории выиграет Скудетто, это, вероятно, повторит достижение их соперников «Кальяри» в 1970 году. «Мы должны твердо стоять на ногах и быть очень осторожными», — предупредил Перкасси, «потому что футбольная отрасль очень коварна, и мы управляем клубом, который не может конкурировать с другими в финансовом плане».
Чемпион «Интер», например, объявил осенью о рекордных доходах в размере 473 млн евро. Их кузены из «Милана» не сильно отстали, заработав 457 млн. евро. Даже принимая во внимание их непопадание в Лигу чемпионов, «Ювентус» в неудачный год принес 394 млн. евро. Для сравнения, «Аталанта» в историческом сезоне и после восьми лет последовательного роста на поле заработала 242 млн. евро. Это значит, что когда мы говорим о том, что «Аталанта» собирается бороться за титул, мы все еще просим полулегковеса, который недавно перешел в средний вес, биться в тяжелом весе.
Или нет?
«Аталанта» более подтянутая и более гибкая, чем конкуренты. Их фонд заработной платы остается за пределами первой четверки, но у них хватает денег, что напоминает «Брайтон энд Хоув Альбион» после неоднократных набегов «Челси». «Чайки» использовали это в своих интересах на рынке прошлым летом, когда другие клубы Премьер-лиги беспокоились о соблюдении правил рентабельности и устойчивого развития (PSR) Премьер-лиги. В случае «Аталанты» победа в Лиге Европы, попадание в самый прибыльный розыгрыш Лиги чемпионов и использование желания Туна Копмейнерса перейти в «Ювентус» и только в Ювентус во время продажи, сумму которой превзошел только переход Хейлунна на «Олд Траффорд» прошлым летом, пополнили казну, которая и так была полна.
Еще больше новых инвесторов последовали за владельцем-мажоритарием Стивом Пальюкой и вложились в клуб. Работа над стадионом «Гевис», неузнаваемым и переименованным в Atleti Azzurri d’Italia, была завершена, и теперь этот солидный стадион по ощущениям соответствует Премьер-лиге, а по атмосфере — Серии А, так что доходы будут только расти. Хотя «Аталанта» по-прежнему остается небольшим клубом по названию, на самом деле она стала представителем «низшего высшего класса».
Позитивный прогресс развития клуба, в свою очередь, поднял и Бергамо. В то время, как клуб впервые стал лидером лиги, город также недавно занял первое место в ежегодном рейтинге от Il Sole 24 Ore лучших мест для проживания в Италии по качеству жизни. «Это выдающееся достижение, спустя пять лет после пандемии, очень радует наше сообщество», — сказала мэр Бергамо Елена Карневали новостному агентству ANSA. «Но это также призывает нас продемонстрировать глубокое чувство ответственности за будущее».
Никто не внес большего вклада в этот подъем, чем тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Судьба Перкасси как владельцев «Аталанты» внезапно изменилась, когда они выбрали его в качестве тренера в 2016 году. Игроки, которые стали ассоциироваться с «Аталантой», такие как Папу Гомес, приходили и уходили, но клуб продолжал расти. Даже уход спортивного директора Джованни Сартори, который быстро построил команду «Болоньи», способную впервые за шесть десятилетий квалифицироваться в Лигу чемпионов, ничего не изменил. Гасперини был единственной постоянной величиной. В то время как «Аталанта» стала намного больше, чем сумма ее частей — руководителей, академии, селекционной службы — он является единственной незаменимой частью. Уберите его из уравнения, и будет ли оно все еще иметь смысл?
Перкасси могут утверждать, что они способствовали созданию той стабильной среды, которую искал Гасперини. Например, он впервые за 11 лет вывел «Дженоа» в высший дивизион и упустил путевку в Лигу чемпионов только по результатам очных встреч, но владелец Энрико Прециози часто продавал своих лучших игроков в течение нескольких месяцев после их расцвета. Проницательность Перкасси и дополнительная поддержка Пальюки вместо этого позволили «Аталанте» сохранить состав команды вместе дольше и перестроиться сильнее.
Этот нынешний винтаж кажется третьей или четвертой командой Гасперини за восемь лет. Многие думали, что зенит уже был достигнут между 2018 и 2021 годами. «Аталанта» дважды выходила в финал Кубка Италии в тот раз, была в секундах от полуфинала Лиги чемпионов и три сезона подряд финишировала третьей в Серии А. Они были лучшими бомбардирами в Италии в каждой из этих кампаний и забили 116 голов во всех турнирах только в сезоне 2019-20. Казалось, что это случается раз в жизни. Затем Гасперини поссорился с Папу, проблемы с ментальным здоровьем накрыли Йосипа Иличича, а тело Дувана Сапаты начало подводить его. Узкое окно возможностей что-то выиграть, казалось, закрылось.
И все же «Аталанта» вернулась в финал Кубка Италии. Они стали первой итальянской командой, которая в этом веке подняла над головой трофей, по-старому называвшийся Кубок УЕФА («Парма» была последним представителем Серии А, сделавшим это в 1999 году), и теперь у клуба есть аура и уверенность в себе, чтобы привезти Скудетто в Бергамо. Гасперини говорил о команде, вернувшейся из Дублина с новым настроем. «Аталанта» обыграла «Ливерпуль» на «Энфилде» и победила непобедимый леверкузенский «Байер», выиграв Лигу Европы. Такие вечера и опыт игры в сезоне из 56 игр, в котором они дважды вышли в финал, выиграли один и все равно финишировали в четверке лучших в Серии А, заставили что-то щелкнуть в теле и разуме игроков.
Пока Гасперини задавался вопросом, не пришло ли время уйти — разве победа в Лиге Европы не была хорошим финальным аккордом? — и получал предложения от «Наполи», он, вероятно, чувствовал, что эта команда еще может многое дать. Кроме того, как он обнаружил за время своего короткого пребывания в «Интере», трава не всегда зеленее на другой стороне, и ему придется начинать все заново. Гасперини никогда не будет более влиятельным в другом клубе, чем в «Аталанте» (где он договорился о проценте от продаж игроков в дополнение к своему контракту). Он настолько развил связь с Бератом Джимсити и Мартеном де Рооном, чтобы они были настолько настроены на него, что его тренерский штаб больше не ограничивается людьми на скамейке запасных. К настоящему времени у Гасперини есть ассистенты и на поле.
В отличие от «Милана» и «Ювентуса», чьи команды стали преимущественно более легионерскими, «Аталанта», как и основные соперники из «Интера», имеет итальянский костяк, который держит всех в узде. Состав команды глубже, чем когда-либо. Уход Сартори должен был стать серьезным ударом. Но «Аталанта» компенсировала это разными способами. Они расширили свои горизонты.
Ли Конгертон присоединился к команде в качестве главы отдела международного развития весной 2022 года, перейдя из «Лестера». Теперь он в «Аль Ахли», но трудно представить, чтобы «Аталанта» без его участия так настойчиво добивалась подписания бывшего арендованного «Лестером» игрока Адемолы Лукмана, недавно коронованного званием африканского футболиста года и героя хет-трика в матче против «Байера». Сударшан Гопаладесикан перешел из «Бенфики» в качестве директора отдела скаутинга и сыграл роль в рекомендации подписания Хейлунна, когда тот был относительно неизвестен в «Штурме» из Граца. Более ортодоксальный преемник Сартори, Тони Д'Амико, построил свою репутацию еще в «Вероне». Игрок, которого он подписал для них, Исак Хин, последовал за ним в «Аталанту» и за последние 18 месяцев прогрессировал до такой степени, что не будет сюрпризом, если он принесет такую же большую прибыль, как 52 миллиона евро, которые «Тоттенхэм» заплатил за его коллегу по позиции центрального защитника Кристиана Ромеро в 2021 году.
Конечно, помогает то, что Перкасси и его сын, Лука, генеральный директор, тоже играли в футбол. В «Аталанте» футбольные специалисты все чаще занимают должности, на которых обычно работают выпускники Гарвардской школы бизнеса. Это не пренебрежение к «Лиге плюща», а простое признание того, что в экосистеме со своими особенностями, такой как Серия А, наличие магистерской степени по знанию итальянской лиги имеет большее значение.
У нынешней команды есть шанс войти в историю. Она одновременно молодая и свежая, и закаленная в боях. Одиннадцати из 17 игроков, которые провели больше всего минут на поле в этом сезоне, 25 лет или меньше. Дзаньоло и Лазар Самарджич, игрок, которого «Интер» и «Милан» пытались подписать позапрошлым летом, являются резервистами. Лучший бомбардир Серии А Матео Ретеги, летнее приобретение из «Дженоа» в начале августа, был привлечен, чтобы заполнить пробел, оставленный забившим 28 голов Джанлукой Скамаккой, который порвал связки перед началом сезона. То, что команда процветала без него и пережила кризис травм в начале сезона, когда полузащитники и крайние защитники были вынуждены были играть в обороне, только оживило менталитет.
Это, отчасти, восходит к прошлому сезону на «Энфилде», когда отсутствие Сеада Колашинаца стало причиной большой озабоченности перед началом матча. «Аталанта» выиграла со счетом 3:0, поскольку Де Рон, один из «играющих тренеров» Гасперини, не в первый раз приспособился к роли в тройке защитников. Лукман и Де Кетеларе стали неостановимы. «Футбольный Q.I ЧДК превышает 200!» — гласит баннер на стадионе «Гевис» (да, они имели в виду «IQ»). Только в этом календарном году он забил 36 голов и отдал 36 результативных передач. Титул лучшего игрока Серии А в 2024 году кажется переходит туда-сюда между ним и Лукманом. В понедельник, 23 декабря, «Интер» напомнил, каким грозным соперником они являются, одержав победу со счетом 6:0 над находящимся в хорошей форме «Лацио» в Риме. «Аталанта» ответила в Кубке Италии несколько дней спустя. Они разгромили «Чезену» со счетом 6:1. Это был третий раз в этом сезоне, когда они забили сопернику шесть голов. Затем они одержали победу со счетом 3:2 над «Эмполи», что довело их серию до 11 побед в лиге подряд — Де Кетеларе забил дважды, а Лукман забил еще один.
Вера крепнет.
Если «Аталанта» выиграет Серию А, Бергамо станет самым маленьким городом после Кальяри в 1970 году и Верчелли в 1921 году, который стал домом итальянских чемпионов. В футбольном плане, возможно, наиболее близким сравнением будет «Сампдория» 1991 года. Их Скудетто стал кульминацией семи лет пребывания в группе лидеров, ведь они выиграли Кубок Италии в 1985, 1988 и 1989 годах, а затем став обладателями Кубка обладателей кубков в 1990 году. Траектория «Аталанты» не слишком отличается.
«Я не хочу сравнивать "Аталанту" с другими командами, которые у меня были в прошлом, потому что они другие», — сказал Гасперини после победы со счетом 3:1 над «Пармой» в ноябре. «Если вы расскажете мне о Гомесе, Иличиче, Сапате и (Луисе) Мурьеле, ну, это была выдающаяся команда. Эта выиграла Лигу Европы. Что касается Скудетто, я не хочу об этом говорить, потому что это всего лишь 13-й тур сезона, но мы хотим выиграть все матчи, которые сможем. Если мы продолжим в том же духе, мы обязательно подумаем об этом. Мы не будем сдерживаться. Так было и в Лиге Европы. Мы не думали о победе».
Но «Аталанта» это сделала. Они последовали за своим воображением и захватили наше.
Прежде чем сесть на рождественской вечеринке «Аталанты», Перкасси отпил из своего бокала и завершил тост. «Осталось только сказать: "Forza Atalanta"!».