Финал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален

Футболисты «Аталанты» стали победителями Лиги Европы. В финальном матче команда из Бергамо одержала крупную победу над «Байером» — 3:0. Нападающий Адемола Лукман оформил хет‑трик (12‑я, 26‑я, 75‑я минуты). «Аталанта» впервые в истории выиграла еврокубок, став первой итальянской командой, победившей в Лиге Европы. Последним клубом из Италии, выигравшим Кубок УЕФА, была «Парма» (в сезоне 1998/99).

«Байер» наконец повержен

Автор ВВС Эмлин Бегли отдает должное главному герою финального матча и не оставляет без внимания наконец прервавшуюся беспроигрышную серию «Байера».

«Все взгляды были прикованы к Дублину из-за беспроигрышной серии "Байера", но "Аталанта" и Лукман не беспокоились по этому поводу.

Гасперини с момента своего прибытия в 2016 году превратил "Аталанту", ранее бывшую "командой-лифтом", в завсегдатая еврокубков, но единственное, чего ему не хватало, — это трофей. "Аталанта" проиграла все три финала Кубка Италии под руководством Гасперини, в том числе на прошлой неделе "Ювентусу".

Они хорошо настроились на самую крупную игру в своей истории и рванули с места в карьер. Дзаппакоста нашел свободное пространство, и его прострел замкнул прямо в сетку рожденный в Лондоне игрок сборной Нигерии Лукман, перешедший в 2022 году из немецкого клуба "РБ Лейпциг".

Несколько человек со скамейки запасных "Аталанты" выбежали на поле, чтобы отпраздновать гол, настолько это было важно. Бывший игрок "Эвертона", "Фулхэма" и "Лестера" удвоил преимущество итальянцев — и они не сбавляли оборотов. Это был самый быстрый отрыв команды в два гола в финале турнира со времен матча "Ливерпуля" против "Алавеса" в 2001 году, когда он назывался Кубком УЕФА.

А у Лукмана в запасе был еще один замечательный момент: он обманул Тапсобу, прежде чем сделать лишь шестой хет-трик в финале чемпионата Европы. Последний был сделан еще в финале Кубка УЕФА 1975 года Юппом Хайнкесом за "Боруссию Менхенгладбах".

Этот сезон по-прежнему навсегда останется в истории леверкузенского "Байера", который стал первой командой, которая не проиграла в сезоне Бундеслиги. Никакое европейское поражение не сможет лишить их этого. Но мечта о первом беспроигрышном сезоне команды в еврокубках закончилась. Впервые за 361 день они почувствовали поражение.

Даже при счете 2:0 статистика все еще говорила, что у них есть надежда. В этом сезоне они уже четыре раза отставали на два гола и каждый раз возвращались. Были небольшие моменты, например, сэйв после неудачного удара Алекса Гримальдо и не попадание Джаки в створ — но их было недостаточно или они не были достаточного качества.

На последней минуте видеопомощник судьи проверил пенальти в пользу Леверкузена, который не был назначен, но немецкая команда почти не жаловалась, поскольку знала, что на этот раз камбэка не будет.

Теперь Алонсо должен быстро восстановить свою команду после одной из первых неудач в его тренерской карьере. В субботу им предстоит финал Кубка Германии против команды второго дивизиона "Кайзерслаутерн" в Берлине, где они надеются оформить внутренний дубль».

Оборона «Байера» выступила слабо

Автор The Guardian Джонатан Уилсон удивляется довольно беспечной и слабой игре линии обороны немецкого клуба.

«Ничто — ни Римская империя, ни династия Чжоу, ни даже ситком "Бабье лето" — не вечно, как и беспроигрышная серия "Байера" из Леверкузена. После 51 игры их стремление к безупречному сезону подошло к концу на предпоследнем препятствии: хет-трик Адемолы Лукмана принес "Аталанте" на удивление комфортную победу и первый европейский трофей.

После всех разговоров о превращении Хаби Алонсо в число самых многообещающих молодых тренеров Европы лавры достались опытному старичку. В 66 лет Джан Пьеро Гасперини получает свой первый кубок, заслуженный момент ощутимого успеха в карьере, в которой он выполнял весьма впечатляющую работу вне поля всеобщего внимания.

Эти разговоры об Алонсо были в целом справедливыми: выиграть Бундеслигу с любой командой, кроме "Баварии", — выдающийся подвиг, и тем более сделать это так, как он, но в этом матче его команда была сбита с толку динамизмом и организацией "Аталанты". и на этот раз поздний натиск не дал результатов. В конце концов, у Леверкузена закончились камбэки.

Было ощущение, что Лига Европы была создана для этого: две команды, которые провели отличные сезоны, обе играющие в яркий, энергичный футбол, получили сцену, на которой можно насладиться грандиозным европейским вечером, прежде чем суперклубы сойдут, чтобы порадовать своими лучшими талантами.

В список наград "Аталанты" до этого сезона входил только Кубок Италии 1963 года; Леверкузенский "Байер", который на рубеже тысячелетий издевательски называли "Неверкузен" за то количество раз, когда он занимал второе место, имел в активе всего лишь Кубок Германии в 1993 году и Кубок УЕФА в 1988 году.

Возможно, это был бы просто серый и прохладный весенний день в Дублине, если бы фанаты обоих клубов не были в осязаемом волнении от того, что просто находились здесь; для них финалы еще не стали приторно знакомой рутиной, какими они могут показаться болельщикам суперклубов.

Алонсо говорил об уверенности своей команды как о жизненно важном факторе, который позволил им не проигрывать до этого момента в сезоне, но в самом начале в них чувствовалось любопытная нервозность. Они часто начинают медленно, их способность забивать поздно, чтобы сохранить свою статистику, является основным фактором, придающим этому сезону чувство нереальности, как у фантазии, которую нужно прожить только один раз и выжать из нее каждую секунду радости, пока она длится.

Эдмон Тапсоба, правый центральный защитник "Байера", уже несколько раз весьма расточительно владел мячом, предлагая моменты "Аталанте", прежде чем итальянская команда вырвалась вперед на 12-й минуте, во многом благодаря странному моменту сонливости со стороны Эксекиеля Паласиоса. Когда бывший защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста прострелил справа, у аргентинца, похоже, было достаточно времени, чтобы отбить мяч. Но он ждал, по-видимому, не подозревая, что за ним кто-то стоит, и Лукман прокрался вперед, чтобы вколотить мяч в верхний угол, а его фамилия послужила наставлением Паласиосу о том, что ему следовало делать.

Этот гол стал результатом сочетания бдительности Лукмана и слабости в обороне, и его второй гол был аналогичным. Амин Адли, после выноса от своего голкипера, кивком головы отправил мяч обратно в центр поля, но снаряд прошел через всех и достиг вингера сборной Нигерии. Он рванул вперед, прокинул мяч сквозь Гранита Джаку и нанес идеальный удар под дальнюю штангу. В технической зоне Гасперини, одетый в джинсы, флисовую куртку и кроссовки, словно отправившийся в магазин за стройматериалами недавно вышедший на пенсию мужчина, праздновал со сдержанной радостью человека, который обнаружил предложение "два по цене одного" именно на ту краску, которая ему была нужна».

Провалы Премьер-лиги блистали в финале

Автор The Telegraph Сэм Дин вспоминает биографию Лукмана, не сумевшего заиграть в АПЛ, отмечая, что в составе «Аталанты» было несколько таких игроков.

«Как остановить, казалось бы, непреодолимую силу европейского футбола? Оказывается, все, что вам нужно, это парень из Пекхэма, которому есть что доказать, и которому дали шанс продемонстрировать свой талант.

Это был величайший вечер в насыщенной событиями карьере Адемолы Лукмана, лондонца, который нашел дом в Бергамо, когда он сделал невероятный хет-трик, обеспечив "Аталанте" славу в Лиге Европы и, наконец, прервав беспроигрышную серию леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

Профессиональная жизнь Лукмана привела его из "Чарльтона Атлетик" в "Эвертон", в "РБ Лейпциг" в Германии, а затем в "Фулхэм" и "Лестер" в Премьер-лиге. Для 26-летнего футболиста это был путь, который привел к этому моменту: финал Лиги Европы в Дублине и возможность, которую он сполна использовал.

Подумать только, эта игра должна была стать следующей славной главой в истории Леверкузена. Многие ожидали, что "Аталанта" будет не более чем сноской в этой истории, последней жертвой. Но итальянцы, возглавляемые Лукманом и движимые смелой тактикой Джан Пьеро Гасперини, сделали этот вечер своим, и своей славой, полностью превзойдя своих немецких противников.

"Байер" прибыл в Дублин с серией из 51 беспроигрышного матча и стремясь к самому историческому треблу. Первая команда, когда-либо прошедшая полную кампанию Бундеслиги без поражений, возглавляемая тренером, которого считают следующим великим тактическим гением в мире футбола.

А потом они встретились с Лукманом, бывшим игроком сборной Англии по футболу, который сейчас представляет Нигерию. Вместе со своими товарищами по команде он показал потрясающую игру в этом европейском финале, выиграв все единоборства и продемонстрировав решающие моменты высокого качества, которое необходимо в такие вечера.

В Англии Лукман, пожалуй, наиболее известен своим катастрофическим промахом с пенальти в стиле Паненки за "Фулхэм" на последней минуте матча против "Вест Хэма" в 2020 году. Можно с уверенностью сказать, что он выбросил из головы эту ошибки сейчас, после одно из величайших индивидуальных выступлений, когда-либо виденных в еврокубковом финале.

Это был всего лишь шестой хет-трик, забитый в финале крупного турнира УЕФА, и первый с 1975 года. Все голы тоже были высочайшего качества: один "поучерский" удар под дальнюю штангу, один проход с пробросом мяча между ног сопернику и блестящим финишем, и еще один удар закрученный в верхний угол. "Один из лучших вечеров в моей жизни", — сказал Лукман, перешедший в "Аталанту" в августе 2022 года.

"У нас был старший тренер, который работал в 'Лестере' и увидел возможность пригласить его", — сказал Гасперини. "Он не был слишком результативным в Англии. Я использовал его в более атакующей роли. Сегодня вечером он добился того, что останется в анналах футбольной истории".

Для "Аталанты" это первый крупный европейский трофей. На протяжении всей игры они играли с техническим классом, атлетизмом и бесконечным мужеством. "Они абсолютно заслужили победу", — сказал Джонатан Та, капитан "Байера". Позже Алонсо добавил: "Мы должны признать, что 'Аталанта' была лучше. Они очень храбрые".

Покорившая "Ливерпуль" ранее на турнире "Аталанта" задает соперникам самые неловкие вопросы. Это сверхагрессивный футбол с высоким прессингом, который так не похож на подавляющее большинство других команд. "Ливерпуль" так и не смог разобраться в этом, и у "Леверкузена" были те же проблемы.

Несмотря на все внимание к Алонсо, бывшему полузащитнику "Арсенала" Граниту Джаке и молодому Флориану Вирцу — звезде нападения "Байера" — больше всего впечатлили игроки "Аталанты", провалившиеся в Премьер-лиге. Среди них был не только Лукман, но также Джанлука Скамакка и Давиде Дзаппакоста.

Скамакка пережил один неудачный год в "Вест Хэм Юнайтед", забив всего три гола в прошлом сезоне, но, похоже, в "Аталанте" он изменился. Он умело руководил линией нападемия, предоставляя Лукману возможность сиять и предлагая постоянные шансы своим полузащитникам.

И именно бывший защитник "Челси" Дзаппакоста организовал первый гол. Лукман буквально набросился на его прострел низом, просто среагировав быстрее, чем любой из наиболее тяжеловесных защитников "Байера", когда он нанес удар в верхний угол».

Это была сказка «Аталанты»

Автор Daily Mail Крэйг Хоуп считает, что все были так зачарованы приключением «Байера» в этом сезоне, что совсем списали со счетов бергамасков.

«"Неуязвимые" стали "Невидимками", и после 51 матча, в котором они были непобедимыми, наконец появилась брешь в броне леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо. Мы просто никогда не думали, что Адемола Лукман, когда-то игравший за "Чарльтон" в Первой лиге, нанесет смертельные удары в этом финале Лиги Европы. На самом деле их было целых три.

"Аталанта", возможно, и разрушила сказку об Алонсо и его чемпионах Бундеслиги, гоняющихся за треблами, но и когда дело доходит до итальянских аутсайдеров, романтики тоже достаточно.

Они умели не только лаять, но и кусаться, а в лице Лукмана у них был игрок, который олицетворял приключение смелой и блестящей команды Джан Пьеро Гасперини в этом сезоне. Его три гола были каждый лучше предыдущего, последний — после того, как он ошкурил своего оппонента, а затем нанес кинжалный удар, который чуть не разорвал сетку.

"Аталанта" пошла в атаку с самого начала и, не запуганная воинами, которые якобы ждали в засаде, именно они выступили гладиаторами. Наградой за смелость и инстинкт убийцы Лукмана стал второй трофей в истории клуба. Последний раз был Кубок Италии 61 год назад. Понимаете, на самом деле это была ИХ сказка.

Алонсо однажды, будучи подростком, провел лето в Дублине, изучая английский язык. Но он почти потерял дар речи на любом языке после того, как увидел, что его любимые игроки буквально не появились на поле в этом матче.

"Мы не планировали, что у нас будет плохой день, но этого не должно было случиться", — сказал он. "Мы не смогли справиться со многими сложными ситуациями, к которым готовились, потому что 'Аталанта' требует от вас очень многого. Беспроигрышная серия подошла к концу, но поздравляю 'Аталанту', они этого заслуживают, так что мне больше нечего сказать".

Это не умаляет полностью прекрасный сезон его и Леверкузена — вовсе нет — но остаться непобежденным и завершить требл с Кубком Германии в эти выходные было бы поистине историческим событием. Последней командой, выигравшей три трофея без поражений за сезон, была "Престон Норт Энд" в 1889 году.

Говоря о "Престоне", именно с таким уровнем соперника Лукман когда-то столкнулся в свои первые дни в "Чарльтоне". Потенциал вингера привел его в "Эвертон", но он забил лишь один гол в Премьер-лиге за три сезона. Мысль о том, что он может забить три гола на этом этапе турнира была бы встречено в Мерсисайде с изумлением. Но насколько был заслужен триумф его и его команды.

"Это был один из лучших вечеров в моей жизни", — сказал 26-летний игрок. "Потрясающее выступление команды. Мы сделали это, мы сделали это, мы сделали это! Нам нужно праздновать, сегодня вечером мы вошли в историю".

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И что это говорит о финале Лиги чемпионов в июне между "Реалом" и "Боруссией Дортмунд"? Если воспользоваться логикой скачек, то если лучшая команда Германии не может победить пятую лучшую команду Италии, какие шансы у пятой лучшей команды Германии победить лучшую команду Испании?

Не то чтобы "Аталанту" и Лукмана это волновало. Это была их ночь, их сказка, их кусочек истории».

«Байеру» не удался очередной камбэк

Автор ESPN Марк Огден считает, что многочисленные камбэки, совершенные «Байером» по ходу сезона, сыграли с леверкузенцами дурную шутку.

«Майкл Джордан однажды сказал, что он "никогда не проиграл ни одной игры, мне просто не хватило времени выиграть", но как бы Хаби Алонсо и игроки его "Байера", возможно, не хотели бы, чтобы то же самое было справедливо и в отношении их неспособности завершить беспрецедентный беспроигрышный требл, реальность такова, что идеи у них закончились задолго до финального свистка, ознаменовавшего победу "Аталанты" в финале Лиги Европы.

"Леверкузен" стал командой, которая в этом сезоне под руководством Алонсо не проигрывает. Непобежденные чемпионы сезона Бундеслиги, состоящего из 34 игр, финалисты Кубка Германии, также вышедшие в финал еврокубкового турнира — ни одного поражения нигде — они пытались стать первой командой с момента начала европейских клубных соревнований в 1955-56 годах, зачистившей всю доску, не проиграв ни одной игры.

До прибытия в Дублин, пытаясь закрепить второй трофей в рамках требла, они сыграли 51 игру без поражений во всех соревнованиях, за 361 день, начиная с поражения со счетом 0:3 от "Бохума" 27 мая 2023 года. Но эта серия закончилась разгромным поражением со счетом 0:3 от недооцененной "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. И суровая правда для "Леверкузена" заключается в том, что они даже близки не были к тому, чтобы отыграться.

От начала до конца "Аталанта" доминировала. Перед игрой Алонсо говорил о том, что команда Гасперини любит опускаться и играть глубже, но если он ожидал такого же подхода на стадионе "Авива", то это был огромный просчет, поскольку "Аталанта" постоянно прессинговала в последней трети поля и вынудила "Леверкузен" допускать ошибку за ошибкой, и казалось, что второй части требла "Байера" никогда не суждено случиться.

История творилась в Дублине, но именно Адемола Лукман из "Аталанты", а не из "Байера", вписал свое место в книгу рекордов, став первым игроком, сделавшим хет-трик в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА после Юппа Хайнкеса за "Боруссию Менхенгладбах" в 1975.

Ни один игрок не делал хет-трика ни в одном европейском финале за итальянский клуб с тех пор, как игрок "Милана" Пьерино Прати сделал это в победе со счетом 4:1 над "Аяксом" в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА 1968/69. Так что Лукман, покинувший поле с мячом и медалью победителя, заслуживает всего того признания, которое он получит в ближайшие дни.

"Аталанта" — выдающаяся команда, которую блестяще тренирует Гасперини. В этом сезоне они убедительно обыграли "Наполи" и "Рому" в Италии, а также "Спортинг" и "Ливерпуль" в Европе, обеспечили себе квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон и теперь стали первой и единственной командой, которая обыграла "Байер" в этой кампании.

"Я думаю, что мы написали историю, в том числе и благодаря тому, как мы ее выиграли", — сказал Гасперини. "Это было просто экстраординарно. Мы победили 'Ливерпуль', 'Спортинг' [Лиссабон], который выиграл чемпионат. Когда мы встречались с 'Ливерпулем', они были первыми в Премьер-лиге. А теперь чемпионы Германии. Невероятно. Ребята показали выдающуюся игру, незабываемое выступление".

Но хотя это был вечер "Аталанты", никто за пределами их родного города Бергамо не ожидал такого исхода. "Байер" был невероятно эффективен в этом сезоне. Они вышли в этот финал, забив после 90-й минуты в 17 различных случаях, а когда в последние недели им грозило поражение поражением, они неоднократно спасались.

С марта они спасли ничьи, забив голы в добавленное время, против "Ромы" (97-я минута), "Штутгарта" (96-я), "Боруссии Дортмунд" (97) и "Карабаха" (92). Они превратили поражение в победу над "Хоффенхаймом", забив голы на 88-й и 91-й минуте, а в домашнем матче Лиги Европы против "Карабаха" они отыгрались со счета 0:2 и выиграли со счетом 3–2, забив голы на 72-й, 93-й и 98-й минуте.

Поэтому, когда они проигрывали со счетом 2:0 к перерыву после голов Лукмана на 12-й и 26-й минуте (в обоих случаях дело было в плохой защите, вызванной сильным прессингом "Аталанты"), среди игроков и их болельщиков не было чувства паники. В конце концов, они уже много раз оказывались в такой ситуации и выкручивались из нее.

Но хотя паники не было, не было и скоростей. Игроки Алонсо выглядели лишенными веры и с гирями на ногах. Они едва создали один момент, несмотря на то, что Флориан Виртц изо всех сил старался оживить свою команду. Подобно тому, как "Аталанта" заставила "Ливерпуль" выглядеть вялым и одномерным в их поражении на "Энфилде" со счетом 0:3 в первом четвертьфинальном матче, "Леверкузен" попал в ту же ловушку и в итоге стал выглядеть очень посредственным».

Победитель: Джан Пьеро Гасперини

Редакция Goal.com традиционно называет победителей и неудачников прошедшего матча и в первую категорию попал наставник «Аталанты».

«Наконец-то! Гасперини наконец-то получил в свои руки награду за свою отличную работу в "Аталанте" за последние восемь лет, которую он так заслужил. Люди могут сколько угодно говорить о Пепе Гвардиоле как о лучшем тренере в мире; но работа, которую каталонец проделал в спонсируемом целым государством "Манчестер Сити", даже не может сравниться с чудесной работой, проделанной Гасперини в Бергамо.

С тех пор как 66-летний ворчун едва избежал увольнения всего через пять игр после того, как возглавил команду, он превратил маленькую "Аталанту" в команду, которая лучше всех в мировом футболе прыгает выше головы. Лучше всего то, что он добился этого, показывая самый фантастический футбол. Эта игра в среду была "Аталантой" в микрокосме: атакующей, трудолюбивой и полностью сплоченной от начала до конца.

Гасперини всегда настаивал на том, что трофеи не должны быть единственным барометром успеха в современном футболе — и он прав — но через неделю после очередного душераздирающего финального поражения в Кубке Италии было искренне радостно видеть блестяще тренированную, удивительно хорошо организованную и бегущую команду бергамасков, которые наконец-то получили ощутимую награду за постоянное игнорирование недооценки соперников».