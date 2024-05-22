Следующий тренер «Челси»: Тухель, Маккенна, Хенесс и еще семь вариантов

Новость о том , что Маурисио Почеттино покидает «Челси», для многих стала шоком. Но если хотя бы чуть-чуть разобраться в этой ситуации, станет ясно, что аргентинец готовился к уходу из лондонского клуба.

Насмешки в адрес спортивных директоров Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли, заявления о том, что это «не его команда», фраза о том, что его уход «не станет концом света» — все это указывало на то, что Почеттино не получал удовольствия от этой работы.

Во вторник «Челси» поставил точку в этой саге, официально объявив о прекращении сотрудничества с аргентинским тренером.

«Спасибо владельцам и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого клуба. Теперь у "Челси" есть хорошие возможности для дальнейшего прогресса в Премьер-лиге и в Европе», — сказал Почеттино в своем первом комментрии после отставки.

По данным The Telegraph, одной из причин раскола стали разногласия, которые имеют в большей степени философский характер. Почеттино хотел еще больше власти, но в «Челси» были против этого.

Несмотря на отличное завершение сезона, «Челси» уже занят поиском нового тренера. GOAL составил список специалистов, на которых надо обратить внимание неспокойному руководству лондонского клуба.

Себастьян Хенесс

До этого сезона о Хенессе мало кто слышал за пределами Германии. Однако подвиги «Штутгарта» привели к тому, что теперь он входит в списки кандидатов на пост главного тренера в ведущих клубах Европы.

Себастьян Хенесс globallookpress.com

Весной 2023 года Хенесс спас «Штутгарт» от вылета из Бундеслиги. «Швабы» обыграли в стыковых матчах легендарный «Гамбург».

Но в этом сезоне «Штутгарт» буквально шокировал своим выступлением. Команда Хенесса завершила чемпионат на втором месте — выше «Баварии»!

В свои 42 года Хенесс полностью соответствует возрастным критериям, на которые, по всей видимости, обращают внимание боссы «Челси». Другой вопрос, будут ли довольны этим выбором болельщики. Вряд ли.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью globallookpress.com

Моуринью остается самой спорной фигурой в мировом футболе, но независимо от того, что вы думаете о его способностях управлять командой, маловероятно, что «Челси» позволят «Особенному» вернуться на «Стэфморд Бридж».

«Синим» нужен молодой перспективный тренер, который сможет придать им индивидуальность.

Моуринью, которому уже 61 год, является полной противоположностью такому типу тренеров.

Однако совет директор «Челси» так часто удивляет футбольную общественность, что приглашение Моуринью точно не станет сенсацией. Очевидно, что португалец с радостью вернется в Лондон.

Массимилиано Аллегри

Как и Моуринью, Аллегри — еще один представитель старой гвардии тренеров, которые, кажется, не очень нравятся нынешним владельцам «Челси».

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Достижения итальянца не могут не впечатлять, но его игровой стиль явно не то, что нужно молодой и талантливой команде «Челси». Не в пользу Безумного Макса говорит и его заключительный период в «Ювентусе», откуда он был уволен после скандальной истории.

Однако есть мнение, что игрокам нравится работать под руководством Аллегри, который знает, как объединить команду. В этом плане он мог бы стать полезным активом для «Челси».

Роберто Де Дзерби

За несколько дней до того, как «Челси» расстался с Почеттино, Де Дзерби покинул пост главного тренера «Брайтона», что тоже для многих стало сюрпризом на фоне недавних заявлений итальянца о том, что он останется в команде на следующий сезон.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Брайтон», по правде говоря, не лучшим образом провел сезон, команде явно не хватило энергии на всю дистанцию. Но в «Челси» совершенно другие условия и возможности, поэтому назначение Де Дзерби может оказаться очень полезным для лондонского клуба.

При этом трудно представить, что у Де Дзерби не будет разногласий с руководством «синих». Он явно не из тех, кто избегает конфронтации, если ему что-то не нравится. В этом плане хозяевам «Челси» нужен человек, который не будет спорить с ними.

Гарет Саутгейт

Независимо от того, как сборная Англии выступит на Евро-2024, трудно представить, что он останется в национальной команде.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Вполне вероятно, что летом он вернется к работе на клубном уровне. Ранее сообщалось, что в назначении Саутгейта заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Но теперь на главного тренера сборной Англии, скорее всего, обратит внимание и «Челси». На «Стэмфорд Бридж», скорее всего, будут довольны солидностью Саутгейта и его медийной привлекательностью.

Но при этом есть сомнения, касающиеся конкретно футбольных моментов и его умения правильно играть в больших матчах.

Зато Саутгейт не из тех, кто раскачивает лодку, а это значит, что он способен найти общий язык со спортивными директорами «Челси». Владельцам это понравится.

Мичел

Мичел получил известность благодаря чудесной работе в «Жироне». Клуб, принадлежащий City Football Group, завершит чемпионат Испании на третьем месте и в следующем сезоне впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

Назначение в «Челси» стало бы для испанца большим шагом вперед. При этом в игре его «Жироны» достаточно позитивных моментов, которые точно не помешали бы и «синим». В первую очередь, это касается контроля мяча. Ну и нельзя не отметить невероятный прогресс, которого добились под руководством Мичела большинство игроков «Жироны».

Энцо Мареска

«Лестер» под руководством Марески по итогам сезона занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в Премьер-лигу.

Энцо Мареска globallookpress.com

Итальянец продемонстрировал, что неплохо подкован в тактическом плане. Впрчоем, это неудивительно — ранее он работал в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

С учетом финансовых проблем «Лестера» можно предположить, что Мареска сразу ответит согласием на предложение «Челси».

Однако, как и в случае со многими другими специалистами из этого списка, его назначение вряд ли понравится болельщикам. К слову, поклонники «Лестера» далеко не всегда были довольны игрой команды в минувшей кампании.

Томас Франк

Томас Франк globallookpress.com

Несмотря на первый неудачный сезон «Брентфорда» в Премьер-лиге, со временем Франку удалось заработать репутацию надежного тренера.

Под руководством датчанина «Брентфорд» демонстрирует весьма бодрый футбол. Также нельзя не отметить его способность извлекать максимальную пользу из таким игроков, как Айван Тоуни.

Руководство «Челси» наверняка будет довольно футболом Франка, скучно с ним точно не будет.

Киран Маккенна

«Ипсвич» Маккенны не только вышел в Премьер-лигу, но и сделал это, играя в очень привлекательный футбол.

Киран Маккенна globallookpress.com

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» с недавних пор считается одним из лучших тренеров в английском футболе. Известно, что «Брайтон» хочет, чтобы 38-летний специалист стал преемником Де Дзерби.

Может ли изменить ситуацию выход «Челси» на рынок футбольных тренеров? Безусловно, это будет чересчур смелое назначение, но, опять-таки, как объяснить болельщикам, что это действительно отличный выбор. Маккенна никогда не играл на уровне АПЛ.

Томас Тухель

Буквально через мгновение после того, как «Челси» объявил об уходе Почеттино, болельщики начали требовать возвращения Тухеля. В этой популярности нет ничего удивительного: в 2021 году «синие» под руководством немца выиграли Лигу чемпионов.

Томас Тухель globallookpress.com

Но есть ли в этом смысл? Тухель любит контролировать все процессы в клубе, но с нынешними владельцами это невозможно.

Тем не менее, его достижения не могут не впечатлять. Повторное назначение Тухеля поможет развеять недовольство, царившее в западном Лондоне в течение последних нескольких лет.

Если боссам клуба удастся найти общий язык с Тухелем, который не стесняется говорить о том, что ему не нравится, это воссоединение может получиться довольно эффективным.

Правда, если верить слухам, в «Челси» сомневаются в повторном назначении немецкого тренера.