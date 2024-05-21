Пора в Европу. Кто из российских игроков следующим выйдет из зоны комфорта?

Жаркая летняя пора для футбольной общественности означает не столько повышение температуры, сколько появление массы горячих трансферных слухов. РПЛ не остается в стороне и дарит немало инфоповодов относительно возможных переходов. Мы же порассуждаем, кто из российских игроков может сменить клубную прописку и продолжить карьеру за рубежом.

Избитая фраза гласит, что «лень — двигатель прогресса». Однако к футбольному миру это выражение не имеет абсолютно никакого отношения. Если ты хочешь развиваться и подниматься вверх по клубной карьерной лестнице, то тебе всегда нужно перебарывать себя.

К одной из таких составляющих борьбы с собой можно отнести коренную смену обстановки. Чтобы повышать свое мастерство, игрокам просто необходимо находиться в ведущих иностранных лигах. Российские футбольные исполнители не являются исключением и конечно же, их взор направлен на Европу.

Данный материал посвящен молодым игрокам, имеющим гражданство России, которые уже этим летом могут отправиться за рубеж.

Андрей Мостовой

полузащитник, «Зенит»

Информация об интересе европейских клубов к 26-летнему атакующему полузащитнику «Зенита» начала появляться в отечественных СМИ еще в прошлом году. Сообщалось, что Мостовой находился на радарах французских футбольных клубов минувшим летом.

Наибольшее внимание к персоне Андрея проявляла «Тулуза». Срок контракта вингера питерцев заканчивался в июне 2024, поэтому клуб из Лиги 1 рассчитывал заключить выгодную сделку. Однако российского полузащитника смутили условия, предлагаемые «фиалками», и он отказался. Как признавался Мостовой, его удивил тамошний уровень зарплат, который оказался ниже российского.

Андрей Мостовой globallookpress.com

Позже, в октябре 2023 года, вингер подписал новое соглашение с «Зенитом», рассчитанное до 30 июня 2027-го. Данный ход не повысил шансы на переезд Андрея за рубеж, ведь после заключения долгосрочного контракта, увеличился и ценник Мостового.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3,5 млн евро, но аппетиты руководства «сине-бело-голубых» куда более высоки. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев как-то оговорился, что за Мостового необходимо будет заплатить 15 млн евро.

Столь высокая стоимость обусловлена тем, что питерцы не слишком заинтересованы в уходе Андрея. Ведь в составе «сине-бело-голубых» не слишком много столь сильных футбольных исполнителей с российским паспортом, как Мостовой, а лимит на легионеров в РПЛ никто не отменял.

Будет ли спрос на Андрея за рубежом в текущее летнее трансферное окно? Вероятнее всего — да. Думаем, те же клубы Лиги 1 заинтересованы в услугах россиянина. Главный фактор, который может их отпугнуть — ценник, установленный «Зенитом».

Безусловно, французские команды нацелены заполучить Андрея, как можно дешевле. Еще свеж в памяти переезд Далера Кузяева на северное побережье Франции. Прошлым летом «Гавр» подписал вингера сборной России в качестве свободного агента. Однако долгосрочное соглашение Мостового с «Зенитом» вносит коррективы для возможных покупателей — их будут ожидать непростые переговоры с питерцами.

Другой вопрос, нужен ли Мостовому переход в европейское первенство? Мотивации попробовать свои силы за рубежом Андрею не занимать, ведь в российском футболе полузащитник выиграл все. Но для будущего переезда игроку необходимо умерить свои финансовые аппетиты. В Европе платить будут явно меньше, чем в «Зените».

В нынешнем сезоне Мостовой провел 29 матчей в футболке «сине-бело-голубых» во всех турнирах. В этих встречах Андрей отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Федор Чалов

нападающий, ЦСКА

Центрального нападающего армейцев каждое трансферное окно сватают в какой-либо европейский клуб. Наиболее близко к переезду Федор был летом 2019 года. В том сезоне Чалов наколотил 15 мячей в РПЛ, что привлекло внимание зарубежных команд.

Тогда английский «Кристал Пэлас» готов был расстаться с 25 млн евро за российского форварда. Но руководство ЦСКА дало «орлам» твердый и четкий ответ: Чалов не продается.

Несомненно, такой вердикт армейцев негативно повлиял на игру Федора. Он хотел переехать в Европу и понимал, что второго предложения из АПЛ может не последовать. В последующих трех сезонах выступления форварда за ЦСКА оставляли желать лучшего (суммарно в российском первенстве Чалов забил 18 мячей).

Федор Чалов globallookpress.com

Наконец, зимой 2022 года Федору выпал шанс попробовать свои силы в Европе. Швейцарский «Базель» заинтересовался услугами нападающего и пригласил его в свой стан. Но о полноценном переходе речь не шла, ограничились лишь арендой до конца сезона. Казалось, что вот он — шанс громко заявить о себе за рубежом.

Однако пребывание в «Базеле» Чалов, навряд ли, может записать себе в актив. За 14 встреч российский нападающий лишь четырежды поразил ворота соперников. Сезон в Швейцарской Суперлиге подошел к концу и европейское турне Федора закончилось.

Возвращался Чалов в ЦСКА явно не в приподнятом настроении. Складывалось впечатление, что выступления в российском первенстве — потолок для него. Многие думали, что после неудачи на европейской арене, Федор скиснет и не покажет больше прежнего блеска.

Но форвард был совсем иного мнения и продемонстрировал свой бойцовский характер. Уже в сезоне РПЛ 2022/2023 Чалов забил 19 мячей и занял третье место в гонке лучших бомбардиров. Нынешнее первенство Федор проводит немногим менее ударно, оставив в воротах оппонентов 12 автографов.

Все эти голеадорские свершения вновь привлекли взор европейских клубов к 26-летнему воспитаннику ЦСКА. Сообщалось, что нападающий попал на карандаш скаутам «Монако».

Не исключено, что уже в следующем сезоне мы увидим российский ударный дуэт Головин-Чалов во французской Лиге 1. Для этого «Монако» необходимо будет раскошелиться на порядочную сумму. Портал Тransfermark оценивает российского форварда в 12 млн евро.

Константин Тюкавин

нападающий, «Динамо»

Тюкавин рвет и мечет в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги. Молодой форвард «Динамо» отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Эти достижения Константина значительно способствуют тому, что «бело-голубые» лидируют в российском первенстве и являются главными претендентами на чемпионский титул. Также на счету Тюкавина два забитых мяча в Кубке России.

Своей игрой Константин заслужил множество хвалебных отзывов. Так, экс-нападающий сборной СССР и известный тренер Анатолий Бышовец в недавнем интервью выделил профессионализм 21-летнего форварда и успешную игру не только в атаке, но и при оборонительных действиях.

Естественно, благодаря своим великолепным выступлениям Тюкавин попал на радары европейских клубов. На данный момент известно об интересе к нападающему «Динамо» сразу двух футбольных грандов.

Первый — мадридский «Атлетико». Конкретных предложений и контактов с игроком со стороны «матрасников» пока не было. Скорее это все выглядит, как прощупывание почвы. Также внимание к персоне Тюкавина проявляет португальская «Бенфика». Представители «орлов» тоже пока лишь изучают возможность потенциального приглашения российского форварда в свой стан.

Константин Тюкавин globallookpress.com

Все тот же Бышовец считает, что спешить с переездом в Европу Тюкавину не стоит. Кажется, что Константин придерживается того же мнения — зимой он подписал новый долгосрочный контракт с «Динамо» до 2028 года. Теперь иностранным клубам придется расстаться с немалой суммой, если они хотят заполучить Тюкавина, по новому соглашению отступные за него составляют 20 млн евро.

Сейчас все мысли нападающего сконцентрированы на концовке сезона РПЛ. Константин хочет привести родное «Динамо» к чемпионскому титулу. Европа пока подождет.

Наир Тикнизян

защитник, «Локомотив»

Перформанс Тикнизяна в нынешнем сезоне РПЛ заставляет только аплодировать. Наир сумел полностью закрыть левую бровку «железнодорожников», преуспевая как в обороне, так и нападении.

Особенно впечатляет умение защитника подключаться к атакующим действиям команды. У Тикнизяна на счету 9 результативных действий (6 голов и 3 ассиста), благодаря чему Наир занимает второе место в бомбардирском зачете «Локомотива» (впереди лишь форвард Тимур Сулейманов с 7 мячами).

Безусловно, огромным плюсом Наира является его универсализм. Как мы уже говорили выше, он может закрыть любую позицию на левом фланге (защитник, полузащитник, вингер). Такие показатели 25-летнего игрока, имеющего двойное гражданство (российское и армянское), не остались без внимания за пределами РПЛ.

Наир Тикнизян globallookpress.com

Не так давно отечественные СМИ заявляли об интересе к Тикнизяну со стороны итальянской «Болоньи». Отмечалось, что «красно-синие» наблюдают за Наиром с прошлого лета. Сам защитник «Локомотива» не единожды заявлял, что хочет попробовать себя в Европе и прикладывает все усилия для этого.

Тем более «Болонья» в сезоне 2023/2024 Серии А продемонстрировала отличное выступление. Подопечные Тьяго Мотты точно не опустятся ниже пятой строчки Лиги Кальчо. Таким образом, впервые за 60 лет «красно-синие» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Переход Тикнизяна в «Болонью» стал бы большим шагом в его карьере. Игра на полях Серии А и Лиги чемпионов, если и не предел мечтаний, то точно стала бы значительной вехой в жизни Наира. Отметим, что рыночная стоимость игрока по данным портала Тransfermarkt составляет 7 млн евро.

Однако не будем забегать вперед, ведь контракт защитника с «Локомотивом» истекает лишь через год (в июне 2025 года). «Железнодорожники» точно захотят сохранить одного из своих лидеров. Руководство будет стараться переподписать соглашение с Наиром, увеличив зарплату, и установить более высокие отступные, чтобы отпугнуть желающих приобрести его.

Эдуард Сперцян

полузащитник, «Краснодар»

О том, что Сперцян покинет стан «Краснодара» и переберется в Европу, не говорит только ленивый. Десятка «быков» проводит второй отличный сезон в РПЛ, что говорит о его стабильности и мастерстве.

После прошлого розыгрыша российского первенства, где Эдуард отметился 21 результативным действием (10 голов и 11 передач), пороги «Краснодара» обивали представители «Аякса». Но договориться о трансфере атакующего полузащитника амстердамцы не смогли.

Сперцян не сбавил обороты и в нынешнем сезоне РПЛ. 23-летний игрок уже записал себе в актив 11 забитых мячей и три ассиста. Все эти действия Эдуарда позволяют «Краснодару» продолжать чемпионскую гонку.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Теперь за Сперцяном выстроилась целая очередь из европейских клубов. Среди претендентов на атакующего полузащитника, чьи имена уже всплывали на просторах СМИ, значатся шотландский «Селтик», испанская «Жирона», итальянский «Ювентус».

Однако мы уверены, что это далеко неполный список кандидатов. Своей игрой Эдуард впечатлил множество европейских топ-клубов. Эти футбольные коллективы должны рассчитывать, что за трансфер хавбека придется выложить немалую сумму денег. Согласно данным портала Transfermarkt рыночная стоимость Сперцяна оценивается в 18 млн евро.

Сам Эдуард точно хочет перебраться в Европу, об этом не раз заявляли люди из его окружения. Воспитанник «Краснодара» жаждет выступать в еврокубках, чтобы показать свой класс на самой большой арене, а в российских клубах, к сожалению, такой возможности у него нет.

Контракт Сперцяна с «быками» истекает в июне 2026 года, и продлевать его полузащитник точно не захочет. Поэтому наиболее оптимальным для «Краснодара» является продажа Эдуарда, пока он находится на подъеме.

Сейчас игрок сосредоточен на концовке сезона РПЛ. Сперцян хочет принести родному клубу заветное чемпионство, судьба которого решится в последнем туре. Тогда уж точно можно будет покидать стан «Краснодара» с чувством выполненного долга.

Антон Миранчук

полузащитник, «Локомотив»

Похоже, что любовная история Антона Миранчука с «Локомотивом» подошла к своему завершению. Соглашение полузащитника с «железнодорожниками» истекает 30 июня. Продлевать его стороны не спешат, да и навряд ли будут.

Московский клуб не может удовлетворить аппетиты Антона относительно заработной платы. Миранчук хочет получать по новому контракту 2,4 млн евро, а «красно-зеленые» готовы платить 1,2 млн евро. Впрочем, и выступления 28-летнего полузащитника оставляют желать лучшего. В нынешнем сезоне РПЛ на счету Миранчука пять забитых мячей и пять голевых передач.

Антон Миранчук globallookpress.com

Для сравнения, Максим Глушенков, выступающий на той же позиции, отметился за «Локомотив» 20 результативными действиями (6 голов и 14 ассистов). Своей игрой 24-летний полузащитник полностью затмил Миранчука.

Согласно заявлениям агента Антона, то приоритетное направление продолжения карьеры для его клиента — Европа. Среди вариантов фигурировал турецкий «Бешикташ», куда Миранчука активно сватали еще зимой. Однако, камнем преткновения для трансфера россиянина в клуб из Стамбула вновь стал вопрос заработной платы.

Теперь же активно обсуждается переезд Антона во французскую Лигу 1, где интерес к атакующему полузащитнику проявляет «Нант». То, что переговоры с «канарейками» имеют место быть, подтвердил и агент Миранчука, но вновь вопрос перехода упирается в заработную плату.

Посмотрим, сможет ли Антон умерить свои финансовые аппетиты и повторить путь Далера Кузяева, который тоже оказался в Лиге 1 свободным агентом.

Либо Миранчук все же дождется более выгодного предложения на родине и опять отложит мечты об европейской карьере в долгий ящик.

Сергей Пиняев

полузащитник, «Локомотив»

Молодая звезда российского футбола, конечно же, находится в шорт-листах многих европейских клубов. Наиболее активно Пиняева отправляют в футбольные клубы из АПЛ.

Отметим, что еще в юношестве Сергей посещал Туманный Альбион, где проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед». Как сообщалось, вингер запомнился представителям «красных дьяволов» своей игрой.

Теперь Пиняева связывают слухами с переходом в «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и все тот же «Манчестер Юнайтед». Говорят, что представители АПЛ изучают, как можно будет провести трансфер Сергея, ведь из-за санкций напрямую контактировать с российскими коллегами они не могут и готовы подключить для этого свои партнерские клубы.

Сергей Пиняев globallookpress.com

Также 19-летний вингер «Локомотива» находится на радарах немецких «Байера» и «Боруссии Дортмунд». Как о претендентах на игрока говорят об итальянском «Наполи» и испанском «Вильярреале». Однако насколько правдивы все эти трансферные слухи на данный момент, остается только догадываться.

Сергей достаточно молод и ему еще есть куда расти даже в рамках российского первенства. Выступления полузащитника не всегда стабильны, ему где-то откровенно не хватает опыта. В нынешнем сезоне РПЛ Пиняев провел на поле 28 матчей, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт россиянина с «Локомотивом» действует до декабря 2026 года. Трансферная стоимость Сергея согласно данным портала Тransfermarkt составляет 8 млн евро.

Как нам кажется, переезд Пиняева в Европу не за горами. За рубежом карьера атакующего полузащитника может заиграть новыми красками.

Однако спешить с переходом сразу в топ-клуб Сергею не стоит. Возможно, в ранге трамплина стоит использовать команду поскромнее, где можно заявить о себе, чтобы дальше перейти в стан грандов мирового футбола.