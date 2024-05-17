Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью для LiveSport.Ru рассказал Дарье Могилевич о грядущем чемпионстве «Динамо», проблеме Гильермо Абаскаля и футболе Галактионова.

«Динамовцы выскочили из-за спины конкурентов как черти из табакерки»

— «Краснодар» лидировал в первой половине сезона, но уступил «Зениту». Что помогло команде Семака выдержать конкуренцию Ивича?

— Команда Семака не выиграла конкуренцию — конкуренцию проиграл «Краснодар». Я думаю, тут применима поговорка: «Лучшее — враг хорошего». Ивич вел краснодарцев весь сезон, и вдруг его уволили. Это не тот случай, когда нужно менять специалиста. Думаю, спорт здесь не замешан — есть какие-то личные причины. На место Ивича пришел новый перспективный, молодой, энергичный тренер Мусаев. Но он же не может механически продолжать футбол серба — у Мурада другой угол видения. Невозможно перестроить команду за несколько матчей — результативность все равно упадет.

– В последних интервью вы говорили, что у «сине-бело-голубых» нет мотивации. Почему?

— Вендел и Клаудиньо ныли в межсезонье. Маркус вообще не возвращался из отпуска вовремя. Уже начались сборы, а он где-то гуляет — ему все сходит с рук. В клубе такое поведение недопустимо даже ведущему игроку. В первом сезоне Вендел где-то запаздывал, во втором говорил вместе с Клаудиньо, что уйдет из «Зенита». Когда у тебя что-то не получается, ты вынужден вернуться к тому, от чего ты хотел уйти, и мотивация растворяется, как дым. Новички Педро и Артур пока еще не вписываются в игру команды. Малком и Кузяев тащили «Зенит», но сейчас их нет — все это влияет на настрой игроков.

К тому же, в первой части чемпионата питерцы решили, но это, вероятно, бразильский характер, что они обыграют всех на одной ноге. У них и так все получалось: забили мяч, соперник открыл зону — вот и второй, победа. Не оформили больше одного гола — ладно, на табло 1:0. В этом сезоне борьба стала обостряться, а питерцы к этому оказались эмоционально не готовы. Сомневаюсь, что «Зенит» вернется на первую позицию — не выдержит психологически.

— По мнению четырехкратного призера чемпионата России Дениса Бояринцева, «Динамо» — самая сыгранная команда РПЛ. В чем уникальность подхода главного тренера москвичей Марцела Лички?

— Личка пришел не на пустое место. Команда уже была сформирована до него. Тем не менее, Марцеллу надо отдать должное. Он сильный тренер. Это было видно и по работе с «Оренбургом»: впервые в истории оренбуржцы заняли седьмую строчку в турнирной таблице, а это рекорд для клуба — заслуга Лички. Я опасался, что на уровне тренера, который отвечает не за топ-клуб и затем приходит в команду-лидера чемпионата, скажется давление со стороны. Но этого не случилось, хотя в том же «Спартаке» такая ситуация повторяется часто. Безусловно, у Лички бывали провалы — вспомним матч против «Ростова» с разгромными 4 пропущенными мячами. Таких поражений было достаточно. При этом после каждой неудачи Марцелл вел себя хладнокровно и исправлял недочеты без истерик — это его первое большое достоинство.

Второе — европейский взгляд на футбол. Тренер искал место Диего Лаксальту с краю и сзади — нашел в середине, и футболист раскрылся. Или Костя Тюкавин — ему давали мало игрового времени. Сейчас он, я уверен, один из самых сильных форвардов России. Тюкавин умело распоряжается голевыми моментами, которые ему создают партнеры и он сам: обвел защитника, ударил по мячу — много забитых голов. После перехода из ЦСКА по-новому заиграл Караскаль — ему тоже просто не хватало практики. Личка не стал ломать под корень все, что создали до него, и привнес свое лучшее. Марцелл нашел подход к каждому — ребята стали чувствовать на поле себя и партнеров. Они выскочили из-за спины конкурентов как черти из табакерки, да и теперь вряд ли отдадут свое лидерство. Если «Динамо» победит в РПЛ, то это будет очень неожиданный чемпион.

— Вы упоминали «Спартак». С приходом нового тренера Слишковича у клуба в 11 матчах 6 побед, 4 ничьи, 1 поражение. Как вы думаете, что не удавалось Абаскалю на посту главного тренера «красно-белых»?

— При Гильермо в каждом матче происходила смена состава вплоть до 6-7 человек, поэтому футболисты боялись ошибаться. «Сейчас оступлюсь, а завтра он не выпустит меня на поле». Скандалы с лидерами: Соболевым, Джикией — один «плохой», другого «посажу на скамейку». Все эти дрязги и противоречия заставляют игроков нервничать. Они начинают играть по наитию и не выполнять указания тренера.

Знаете, когда вытаскивают занозу, становится легче дышать. После ухода Абаскаля «красно-белые» как будто выдохнули. Слишкович же знает футболистов — работал в «Спартаке» помощником Гильермо, поговорил с каждым и обозначил позиции, задачи. Команда успокоилась — вернулась игра. Это, конечно, не значит, что Слишкович силен. Просто закончилась нервотрепка, и команда раскрепостилась.

Владимир Слишкович globallookpress.com

— Еще одна команда шла в лидерах РПЛ — «Урал». Клуб продержался в тройке лидеров чемпионата первые 10 туров, а потом поплыл. Почему не удалось закрепиться в середине таблицы?

— Это все из-за прихода Ганчаренко. Он опытный и сильный тренер. Наверняка после назначения Виктор сказал всем игрокам, чтобы они забыли то, что было до него: кто попадал в состав, кто отсиживался в запасе. Я уверен, у него была позиция: «Будут играть те, кто показывают свой лучший футбол сегодня, независимо от прошлых заслуг». Это подхлестывает игроков. Они понимают, что надо прибавить, иначе можно сесть на лавку или вовсе потерять контракт. Поэтому команда взбодрилась, особенно после подготовки в межсезонье — Ганчаренко провел ее качественно, и клуб заиграл.

Но на такой встряске невозможно провести целый сезон. Состав у «Урала» не лучше «Оренбурга», «Факела», «Пари НН». Плюс, значительную роль сыграли травмы Газинского и Бикфалви. Они лидеры «Урала», и их отсутствие подшатнуло состояние команды. В составе появились молодые крепкие игроки: Ишков, Дмитриев — я за ним слежу еще с игры в «Ленинградце» во Второй лиге. Он неслучайно пришелся и в сборной U21, и в «Урале» — перспективный парень. Несмотря на это, молодежи свойственны перепады в игре: один матч громят всех, другой — проваливают. Но «Урал» не покинет РПЛ — президент Григорий Иванов не допустит попадания команды в Первую лигу. К тому же, в последних встречах игроки стали более замотивированными, боевитыми. Но вообще, по длине скамейки место «Урала» — середина таблицы.

«Когда Дзюбу злят, он может сдвигать литосферные плиты»

— С чем связана нестабильная весна у «железнодорожников»?

— Осенью, когда Галактионов только пришел, в команде был Дзюба. Артем обиделся на всех после ухода из «Зенита» и решил доказать, что его зря списали. А когда Дзюбу злят, он может сдвигать литосферные плиты. Спортсмен подготовился к сезону и вышел первым игроком «Локомотива». Он заряжал, мотивировал, мог напихать молодым — в общем, стал лидером в раздевалке и на поле. В нужные моменты придерживал мяч, сбрасывал или сам забивал — это редкость для нападающего. Дзюба делал «Локомотив» более сильным и сбалансированным.

Почему все посыпалось у Артема весной? Не исключаю вероятность травмы — все-таки возраст. От него можно ожидать и элементарная. Он стал совсем другим. Галактионов давал Дзюбе шанс в первых играх, но результата — одна десятая. «Локо» играл практически вдесятером. Отсюда — место в середине таблицы.

— В каких звеньях проблемы у «Локомотива»?

— В «Локомотиве» уже давно нет серьезной линии обороны в центре защиты. Ее просто нет, понимаете? В каждой команде в центральной зоне защиты есть столб через букву «П», то есть оплот обороны, вокруг которого строятся оборонительные действия. Для этого есть специальный игрок. В «Локо» цементировали оборону Марко Баша, Родолфо, Ведран. Был Чорлука — вообще монстр-защитник: он руководил защитой, подсказывал другим и сам совершал полезные технические и тактические действия. Отсутствие результата и голов во многом зависит от того, как играет твоя оборонительная линия. Любой ляп Морозова, Фасона, Погостова — гол, а это значит надо изменить игру, активнее идти вперед и тем самым оголить тылы. Женя играет ложную десятку, в нужный момент выскакивая из глубины и завершая атаку. «Красно-зеленые» купили большого высокого француза Намси. Мне кажется, уровень его игры низок — он вряд ли станет опорой в защите.

— Где у «железнодорожников» есть еще проблемы?

— Обязательно нужен нападающий, поскольку Дзюбы нет и уже скорее всего не будет. Уровень мастерства Сулейманова, увы, недостаточен для роли ведущей скрипки. Тимура брали для подмены Артема в период травм, дисквалификаций. Форвард высокий, играет головой. Но он не Дзюба. Сулейманов часто откатывается назад — хочет быть везде, а замкнуть атаки не успевает. Проход по флангу, подача, а где Сулейманов? Пропал. Поэтому Тимур пока игрок скамейки. Зато в центральной зоне справляется Глушенков. Он играет ложную десятку: в нужный момент вскочит и замкнет атаку. Максим — один из самых сильных футболистов РПЛ. Он берет техникой, видением поля, ударами. Глушенков вырос со времен перехода из «Крыльев», и это радует.

— В нападении «Локомотива» есть еще 19-летний форвард Сергей Пиняев. В этом году он играет тускло — 8 результативных действий в 27 матчах. Почему так мало?

— Я это ожидал. В «Крыльях» на Пиняева играла команда, и он мог себе позволить все, что угодно. В топовом клубе же другое устройство футбола. Здесь могут придраться: почему ты пас не отдал вовремя, не вернулся в зону и так далее. В какой-то момент Пиняев заиграл сильно, и защитники РПЛ поняли силу этого игрока и придумали «тактику обеззараживания». Когда Сережа идет в обыгрыш защитника, для подстраховки подбегает второй. Это значительно усложнило задачу Пиняева всех обгонять и забивать. Нападающему нравится комбинационная игра в мелкий средний пас — Галактионов это увидел и поставил в первое звено невысоких форвардов.

Сергей Пиняев globallookpress.com

— Многие эксперты предрекали Пиняеву звездное будущее. Когда оно настанет?

— Вспомните нападающего «Спартака» Давыдова, которого называли чуть ли не «вторым Месси». Он потерялся, причина может быть любая — даже бытовая. Мне кажется, Пиняеву нужно год-два поиграть, набраться опыта. Если Сережа не зазвездится, если его, извините, «девочки не испортят» — со всем уважением к вашему прекрасному полу, он о себе заявит. Сережа — скоростной парень, с рывком, с ударами с обеих ног. Хватит силы воли не поддаться соблазнам — вырастет в большого футболиста.

— Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов назвал Илью Лантратова одним из лучших вратарей Европы. Каков уровень этого игрока?

— Ну, директор «Локомотива» немного погорячился. Я бы не назвал Лантратова одним из сильнейших вратарей Европы. России — наверное, да, но у нас есть тот же Сафонов. Я смотрел за игрой Латышонка в «Балтике» — он творил такие чудеса в Кубке России, да. Лантратов — стабильный вратарь. Гильерме получил травму — за него играл Худяков. Когда молодому голкиперу дают возможность постоянно выходить на поле, рано или поздно он ломается. Ему нужны передышки — у Худякова их не было. Естественно, когда он стал допускать ошибки, место в составе отдали Лантратову. У него есть опыт игры в Премьер-лиге. Это тот вратарь, который не совершит супер-сейф, но и, как говорят в теннисе, не сделает невынужденной ошибки. Если защита не допустит ударов с близкого расстояния, голкипер не подведет.

— Кто первый вратарь у «красно-зеленых»?

— Мэтр тренерской школы вратарей «железнодорожников» Заур Хапов никогда не скажет Галактионову: «Гильерме выздоровел — теперь его поставим вместо Лантратова». Илья прибавил — Маринато потерял место в составе, плюс ему уже 38. Но он один из немногих, кого можно называть легендой «Локомотива» — Гильерме играет за клуб уже 17 лет. Вообще, вратарь мог завязать с футболом в старте своей карьеры. Когда Маринато было 20, он порвал кресты. Год лечился, и в 2007-м у него случился разрыв связок другой ноги — ему сделали сложнейшую операцию. Мне многие советовали вернуть вратаря назад в Бразилию, но спортивный директор Тищенко отказался.

После двух лет восстановления на одной из тренировок Семина Гильерме показал такой класс, что Юрий Павлович сказал: «Он всегда будет стоять у меня, даже на одной ноге». Так и было до травмы, которую он получил в 2022 году. Я понимаю, как Гильерме сейчас трудно: он хочет еще поиграть, но в «Локомотиве» ему вряд ли дадут это право. Не думаю, что «красно-зеленые» продлят контракт с Маринато. Если он уйдет, сто процентов получит приглашения из других клубов. Худякову, скорее всего, покинуть команду предложит агент — вратарь поиграл за основу «Локо», теперь нужна практика. Лантратов точно будет в основе ближайшие 2-3 года.

Илья Лантратов globallookpress.com

— Сейчас клуб борется за попадание в тройку РПЛ. Какие шансы у «железнодорожников» забрать бронзу чемпионата?

— Математически и теоретически, да, но это будет сверх везение. Помню, в 2009 году мы заняли четвертое место, третьим стал «Зенит» — обошел нас по числу побед, хотя очки были равные. «Спартак» взял серебро с преимуществом в одно очко. Правда, в бронзу «Локо» этого сезона я верю до конца — всегда говорил своим футболистам и сотрудникам: пока есть надежды, надо верить и стремиться. Осталось выиграть два матча — у «Факела» и «Балтики». Не супер-сильные соперники, но забрать 6 очков нужно. Если так произойдет, можно говорить, что Галактионов умеет настраивать команду на борьбу и на победу.

— Насколько необходима покупка легионеров для «Локо»?

— В этих условиях покупка легионеров вообще нецелесообразна не только Галактионову — всем. Нас отлучили от Европы — думаю, на возвращение уйдет не менее 10 лет. Зачем нам тогда иностранцы? Когда я работал, мы привлекали легионеров для того, чтобы поднять российский уровень футбола, в том числе в еврокубках. Мы платили огромные деньги, но это стоило того в двух случаях. Первый — повысить результат команды, второй — чтобы наш молодняк учился футболу вместе с легионерами. Тренер не подготовит футболиста так, как это сделают партнеры по команде. Я рад, что и сейчас «Локомотив» идет по пути привлечения и развития русских игроков.

Мне не нравится позиция «Зенита»: выходят девять иностранцев — положено восемь. Девятый — Алип, казах, не считается легионером, хотя за сборную России играть не может. Из наших на поле только вратарь и Караваев или Мостовой. В национальной команде нет «зенитовцев». Откуда они там возьмутся, когда в Зените 15 иностранцев в заявке? Мне кажется, нужно постепенно переходить к российским футболистам — для этого их надо воспитывать. Они должны вырастать в клубах. А у нас, увы, в футбол часто приходят неумелые руководители, которые заняты самопиаром, готовые умереть, но добиться результата, — они совершенно не думают о развитии клуба.

— Какие трансферы вы бы совершили этим летом, будучи в системе «железнодорожников»?

— Надо усиливать центральную зону, атаку и защиту. Например, можно рассмотреть Солдатенкова из «Крыльев Советов». Сейчас в «Локомотиве» дирижирует Дмитрий Николаевич Ульянов, спортивный директор. Он добросовестный руководитель, отлично знает футбол — не сомневаюсь, у него крепкий контакт с Галактионовым. Не сомневаюсь, в межсезонье они поработают над тем, чтобы в июле кто-то появился в колонне «красно-зеленых».

— Если усилить оборону и нападение «Локомотива», «железнодорожники» смогут бороться с «Зенитом» и «Динамо» за первые места в РПЛ?

— С «Зенитом» сложнее — питерцы будут искать усиление летом, независимо от того, возьмут ли чемпионство. Для команды Семака найти подкрепление –вообще не проблема. «Зенит» превратился в клуб, который портит наш футбол. Не тем, что команда Семака покупает иностранцев, а тем, что она берет русских футболистов и не дает им выйти на поле. Александр Коваленко играл за «Крылья» и сборную. Прекрасный парень с большим потенциалом — «Зенит» его выкупает. Зачем, если есть Малком, Вендел, Барриос? Коваленко год просидел в запасе, потерял игровой тонус — ему будет сложно вернуться на прежний уровень. Такая же ситуация с Бакаевым из «Спартака», Ахметовым из «Краснодара», Полозом из «Ростова».

Руководство «сине-бело-голубых» набирает футболистов для вариативности, а ее нет — в старте выходят одни легионеры. А если «красно-зеленые» сохранят свой состав и еще возьмут подкрепление летом, они однозначно будут воевать за лидирующие позиции. В этом году «Локо» мог претендовать на серебро РПЛ, но тут сказалась молодость Галактионова и его неопытность. Матч с ЦСКА яркий тому пример: счет 3:1, преимущество на нашей стороне. В последние 20 минут Галактионов заменил 4 человек, и «Локо» еле удержал ничью 3:3. Но это только начало. Уверен, главный тренер будет анализировать свои ошибки, расти, и команда вместе с ним.

— Какой футбол складывается у Галактионова?

— У «красно-зеленых» манер игры европейских команд. Галактионов хочет при потере мяча тут же прессинговать соперника. Он хочет быстро переходить от обороны к атаке, причем не длинным пасом, а мелким средним, разыгрывая мяч. Он хочет построить игру команды на розыгрышах в одно-два касания, чтобы забивать как можно больше мячей. Для этого у него есть Миранчук, Глушенков, Пиняев, Сарвелли. Правда, если кто-то из них уйдет, «раны быстро не зарастут» — придется искать замену.

«Футболист не гриб — не вырастет за 1 день»

— Что значит «воспитать футболиста»?

— После перестройки в России образовалась группа руководителей, которые стали называть себя антикризисными руководителями. Они начали приходить в клубы под маркой того, что здесь все плохо: я сейчас все сломаю, и будет отлично. После меня пришла Смородская — из их числа.

Футбольная академия «Локомотива» — скажу вам без ложной гордости — считалась и считается лучшей в России. В нашем общежитии находилось 40-60 иногородних игроков. Допустим, Тарас Бурлак — из Владивостока. Он приехал, мы его поселили, давали стипендию, обеспечивали питанием, обмундированием. Он тут же тренировался и учился в средней общеобразовательной школе — ее создал Валерий Николаевич Филатов. Те, кто выпускались из «Локо», получали аттестат об окончании 11 классов. Образование необходимо футболистам: из 22 человек в профессиональный спорт попадает 3, а остальным-то надо дальше жить. Поэтому в 2009-2010 годы наша школа стала очень популярной.

Смородская пришла и закрыла общеобразовательную школу: «Мы и так ребенка обеспечиваем. Приехал — пусть сам идет и ищет себе школу». Как и где он найдет себе место обучения, если уроки и тренировки будут в одно и то же время? Теперь для открытия школы нет финансовых возможностей. Понимаете? Когда я пришел в «Локомотив», Филатов сказал: умри, но не закрывай школу — это подспорье. Игрок не гриб — не вырастет за 1 день. Чтобы воспитать футболиста, ему нужно создать условия. Сейчас это огромные деньги. Зачем все ломать, если, наоборот, можно созидать и только преувеличивать? Не понимаю.

Ольга Смородская globallookpress.com

— Почему закрыли «Локомотив-2»?

— Мы создавали вторую команду с огромным трудом, чтобы те, кто не попал в молодежку или основу, не уходили на улицу. Из 20 выпустившихся игроков только два-три человека подписывают контракты и выходят на поле за профессиональные клубы. Из молодежки «Зенита», например, только Васильеву дают секунды игры. Почему? В основе по-прежнему много легионеров. Плюс там играют мужчины. Мужчины, не юноши — молодежи попадает мало, и для нее нужно прикрытие.

Мы одни из первых в России начали создавать вторую команду. Сначала выиграли любительскую лигу, затем заявились во Второй — для этого создали все условия для игроков. А главное — нашли спонсорскую поддержку на 5 лет. Приходит Смородская и закрывает «Локо-2»: «Это неразумная трата денег». Просто не хочется этим заниматься — только бы деньжат заработать. Ольга ходила к мэрии, чтобы получить разрешение на снос «Сапсан Арены», — ей не удалось, слава богу.