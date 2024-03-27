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    «Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду

    Интервью с любимцем спартаковских болельщиков, который в качестве тренера вывел уже три команды из второй лиги в ФНЛ

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    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
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    Денис Бояринцев
    Бывший футболист «Спартака», «Рубина» и сборной России, серебряный призер российской Премьер-лиги Денис Бояринцев в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru рассказал Дарье Могилевич о преображении «Зенита», игре за национальную команду в отборе на ЧМ-2006 и о своей тренерской работе.

    «У "Динамо" больше шансов не дать "Зениту" далеко оторваться»

    — В первой половине сезона «Краснодар» занимал первую строчку в РПЛ: в 18 турах — 5 ничьих и 2 поражения. Но после проигрыша «Ростову» в марте отдал лидерскую позицию «Зениту». Почему?

    — Не всегда сборы и подготовительные периоды проходят гладко. Но на самом деле, ничего страшного не произошло. Команда пробуксовала — такое бывает, но она не стала слабее. Где-то футболисты забивали, выигрывали, где-то пропускали — чисто спортивные моменты. К сожалению, уволили Ивича — должного карт-бланша тренер от совета директоров не получил. Хотя мне кажется, руководство поторопилось с этим решением. Ивич создал крепкую команду.

    — Как вы думаете, почему Мурада Мусаева выбрали на пост главного тренера краснодарской команды?

    — Я думаю, не стали искать новых кандидатов. Адаптация Мусаева, тренера, который уже давно в системе «Краснодара», пройдет быстро и легко. Мурад знает требования Галицкого, и Галицкий ему доверяет.

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  • 26/03/2024

    • — После чемпионата мира по футболу 2018 года Матвей Сафонов закрепился в стартовом составе «быков», но в 2022-м вратарь стал допускать слишком много ошибок. Как вы считаете, а насколько сейчас надежен Сафонов в воротах «Краснодара»?

    — Бывают спады в карьере — много таких примеров у игроков мирового класса.В целом, мне симпатичен Агатцев — второй номер, он неплохо выходил вместо Сафонова. Я считаю, здесь присутствует определенный момент конкуренции. У Матвея был тяжелый период, который, возможно, связан с личными причинами. Футболисты не роботы — это тоже люди, и у них случаются семейные неурядицы, что влияет на игру и состояние.

    Все видели, что вратарь сборной сдал в тот момент. Но тот факт, что Сафонов против Сербии вышел в основном составе и осенью отыграл практически все матчи за «Краснодар», говорит о том, что игрок вернул свои кондиции, уверенность. Он хороший вратарь по российским меркам.

    — Летом «Урал» конкурировал с «Краснодаром» за первые места в турнирной таблице. Сейчас подопечные Ганчаренко — тринадцатые в РПЛ с 19 очками в 20 встречах. Почему у команды не получилось удержаться вверху таблицы?

    — У нас с «Уралом», когда я работал в «Соколе», были примерно одинаковые ситуации, с моей точки зрения. Много новичков в команде: бодрый старт и первые несколько туров — в лидирующей тройке, а затем не хватило какого-то ресурса.

    В начале чемпионата состав «Урала» укомплектовали, игроки были готовы эмоционально. Сложно предположить, что повлияло потом. Возможно, обстановка внутри команды. У клуба Ганчаренко была большая серия из десяти матчей без побед — схожая ситуация с моей работой в «Соколе». Мы тоже искали пути выхода. Немало встреч, где преимущество было на нашей стороне. Мы могли выигрывать в два мяча, но так и не получить 3 очка за матч.

    — В первой половине сезона «Зенит» играл нестабильно и не мог подобраться к «Краснодару». Теперь команда Семака — лидер с 40 очками. Качественно поработали в межсезонье?

    — Все прекрасно видели, как работал на трансферном рынке «Зенит» и как — «Краснодар». У южан не было приобретений. Наоборот, они даже потеряли некоторых игроков. Того же Ахметова «Зенит» перехватил. «Сине-бело-голубые» не раз зимой плодотворно работали, весной закручивали обороты и уходили далеко в отрыв. Либо, как сейчас, питерцы опять лидируют — в момент обогнали всех конкурентов.

    Одна из причин — свежая кровь, которая появилась в команде. Мне кажется, она всегда нужна, как и люди со свежими силами, амбициями и мотивацией. Такие спортсмены добавляют командную динамику, которая ведет весь коллектив вперед. Уверен, конкурентам сложно. У многих клубов нет таких возможностей, как у подопечных Семака. Но надеюсь, что «Динамо» сможет навязать борьбу. Больше я никого не вижу в конкурентах «Зениту».

    «Зенит» — «Динамо»

    — Почему именно «Динамо»?

    — Симпатичная команда. По игре «Динамо» тоже в кондициях. Личка подвел команду в форме — видно с первых матчей РПЛ. Но эти две недели, которые сейчас выпали на игры сборной, по-разному могут повлиять на клуб, как и с положительной точки зрения, так и с отрицательной. Очевидно, состав у «Зенита» посильнее, чем у «Динамо». Именно поэтому если даже игроки Лички готовы забивать и побеждать, они могут немного сдать. Но команда может соревноваться с Петербургом за место лидера Премьер-лиги за счет командных моментов. У «Зенита», да, безусловно, есть топовые игроки, но нет такого коллектива, как у «Динамо».

    — «Динамо» может конкурировать с «Зенитом» на равных, а ЦСКА — нет? Сейчас команда Федотова борется за 3 место с «бело-голубыми».

    — ЦСКА тоже будет набирать очки, включится. Но мне кажется, что у «Динамо» шансов больше именно не дать «Зениту» оторваться далеко. ЦСКА тоже крепкий клуб. У них бывают плотные игры, но слишком много ничейных результатов. А это потеря очков.

    В любом случае, если «Зенит» продолжит стабильно играть, сформируется тройка лидеров, которая повоюет за медали. И это, конечно, «Динамо» с ЦСКА. «Спартак» подключится, «Локомотив», может быть, за остальные призовые места. Объективно, с командой Семака трудно конкурировать всем.

    — «Спартаку» не хватает Промеса?

    — Промес — один из ключевых игроков атаки. «Спартак» без него обеднел, но нельзя сказать, что Квинси — незаменимый игрок. Сейчас москвичам будет непросто в атаке, потому что голландец разносторонен. Если «Спартак» вязнет в чужой обороне, Промес может вытащить игру индивидуальными действиями. Поэтому Квинси для команды Абаскаля — потеря в атакующих действиях. Он однозначно подвел клуб, раз не помог в весенней части лиги.

    — Многие эксперты говорят о необходимости смены Абаскаля у руля москвичей. Как вы считаете, Гильермо и правда пора уходить?

    — Когда нет больших побед в такой команде как «Спартак», смена тренера напрашивается. Все-таки Абаскаль уже второй сезон у «красно-белых», и от него ждут трофеев, борьбы, стабильной игры. Здесь нет определения времени, когда пора уходить. Оценка работы специалиста — это места и трофеи. А в «Спартаке» их пока не наблюдается. Отсюда, наверное, в последнее время возникают разговоры о смене тренера.

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  • 12/03/2024

    • — Другая московская команда, «Локомотив», держится в середине таблицы. Почему «железнодорожники» в этой половине сезона играют очень серо?

    — Не соглашусь, что «Локо» играет серо. Я видел матч «железнодорожников» с «Динамо» — там не получился первый тайм. Но вы вспомните второй, где «Локомотив» вкрутил обороты, где действия пошли на встречных курсах и команды начали атаковать. Клуб Галактионова сейчас нащупывает свою игру. И там Артем Дзюба не всегда попадает в состав — другая вариативность в нападении. И это тоже голод для «Локомотива» — нет стабильного забивания мячей.

    У команды есть состав. Да, спортсмены тяжело начали, а потом включились. Может, сейчас пробуксовали, а после паузы вернутся на круги своя. Уверен, «Локомотив» включится в борьбу за медали. Я бы не стал списывать эту команду со счетов, тем более, что за клуб стоят болельщики. В последнее время команда мало что выигрывает. Мне кажется, Галактионов — молодой тренер, амбициозный,и вполне созрел к решению определенных задач.

    — Многие ждут от тройки Пиняева, Миранчука и Дзюбы какого-то результата, но пока его нет. Почему?

    — Пиняев больше индивидуальный игрок. Дзюба — более опытный и зрелый, под него надо бежать. Он хорошо цепляется, выигрывает борьбу. Они с Миранчуком одноплановые форварды, откликающиеся на фланговую игру. Но «Локомотив» не строит игру через фланги. Может, поэтому нападающие не так проявляют себя, как хотелось бы. Фактически, с «Динамо» они оба провалились. Но хочу сказать, в атаке «Локомотива» есть конкуренция, хотя пока сложно найти оптимальное сочетание игроков. Тренировочный процесс должен влиять на то, чтобы игроки больше притирались друг к другу.

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    «Мне бы как тренеру хотя бы 50% "рубиновского" состава»

    — «Рубин» — значимый клуб в вашей карьере — вы там отыграли 4 года. Как можете описать тренировочные и игровые процессы под руководством Бердыева?

    — У нас была достаточно жесткая игровая дисциплина. Мы отрабатывали схему без последнего защитника — только на игру в линию. Также делали упор на перемещения: объемные квадраты, интенсивность. На тренировках акцентировали внимание на отборе мяча у соперника. У нас был достаточно закрытый футбол, когда мы вышли в Премьер-лигу.

    При этом мы умели раскрываться в быструю ответную атаку, реализовывать стандартное положение. Это было наше основное оружие. В 2003 году, когда мы взяли бронзу, больше 50% голов забили со стандартов — в том числе в ключевых играх, много матчей отыграли на ноль. У Бердыева тактических упражнений очень много осталось. Но это уже прошлое — футбол меняется.

    Зато в то время были футболисты высокого класса, приезжали легионеры: Скотти, Томаш Чижек, Иржи Новотный. Сбалансированный коллектив успел пошуметь тогда — мы с удовольствием вспоминаем то время. Мне бы как тренеру хотя бы 50% «рубиновского» состава, и мы бы сделали результат. Наставник создаёт команду, но важно, какие в ней ребята — голодные до футбола, до побед. Это было хорошее сочетание: и тренер грамотный, и много талантливых футболистов, которые хотели что-то доказать.

    Денис Бояринцев в «Рубине»

    — Какая роль у вас была в команде?

    — Сейчас футболисты собираются перед игрой, что-то кричат. Они заводят друг друга, а выходят на поле — ничего не заводится в иной раз. Нам этого не нужно было, чтобы поднять настроение перед матчем. Я считаю, лидерские качества должны проявляться на поле. Голевые передачи, в тяжелый момент взять игру на себя, бабахнуть на 30 метров — вот это мое. Лидер может быть в атаке, в обороне, забивать и выигрывать единоборства. В «Рубине» в каждой линии были такие футболисты.

    Я был крайним полузащитником, иногда играл ближе к нападению, и по системе гол-плюс-пас всегда был в лидерах чемпионата России. Но я не считал себя лидером — просто делал свою работу.Сейчас игрок на скорости побегал по флангу, четыре передачи за ворота отдал и уже получает призе лучшего игрока матча. Могу сказать, у меня такие встречи были в ФНЛ — нас награждали за технико-тактические действия.

    Мои лидерские качества — это была моя статистика. Я всегда вылезал за 15 очков по системе гол-плюс-пас. У меня были плодотворные сезоны в «Рубине» — хороший момент в моей карьере, когда после прихода Бердыева я сильно прибавил и пошел дальше.

    — В каких аспектах игры вы прибавили в «Рубине»?

    — Бердыев мне отдал стандартные положения. У нас было много хороших исполнителей: Томаш Чижек, Орландо Калисто качественно подавал с левой ноги. Сейчас таких футболистов найти почти невозможно. Я начал более грамотно и осознанно играть в «Рубине». И самое главное — стал действовать полезнее для команды.

    — В 2002 году «Рубин» победил в первом дивизионе, а в 2003 взял бронзу в чемпионате России. Насколько стало тяжелее и как ощущалась разница между лигами?

    — Мы почувствовали разницу в первом же туре, когда пропустили четыре мяча от ЦСКА. Нам не хватало скорости принятия решений. Стало больше игровых моментов. В первой лиге было больше борьбы, единоборств. Помню, в матче с ЦСКА мы почти нигде не успевали. Работа с мячом была быстрее, обнаружилась проблема в быстроте мышления. Пару-тройку туров мы адаптировались, а потом нашли себя.

    По весне были тяжелые поля. На втором туре мы обыграли «Торпедо-Зил» — на той площадке было невозможно бегать. Поэтому несколько встреч нам было не до футбола — была задача не увязнуть в поле. После мы немного втянулись, подстроились под скорости, и достаточно хорошо провели оставшийся сезон — взяли бронзу. У всех команд были проблемы, особенно у московских. Нас в 2003 году в Казани победил только «Зенит», который и занял второе место. Мы прошли «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. С «Динамо» сыграли вничью.

    Денис Бояринцев в «Рубине»

    — Расскажите, пожалуйста, в чем секрет бронзы как раз российского чемпионата 2003 года? Обычно команды долго адаптируются после перехода в Высшую лигу и не занимают первые места.

    — Мы не рассчитывали, что так высоко поднимемся. У нас после первого круга не было, по-моему, даже ни одной выездной победы — в основном ничьи. Но мы бодро начали второй круг, набрали очков и подтянулись к лидирующей группе — тогда и поверили в свои силы. Конечно, не без доли везения. На последнюю игру с ЦСКА против нас вышла молодежь. Это был ключевой матч, потому что «Локомотив» сидел у нас на пятках. Мы «красно-синих» обыграли и с минимальным отрывом от «железнодорожников» заняли третье место.

    Следующий сезон оказался намного сложнее. В конце была такая борьба, что мы могли свалиться и в зону вылета. Второй год поддерживать такой же уровень тяжелее — больше эмоций и куража. Мы тогда сильно поверили в себя и закончили чемпионат десятыми.

    «Таких быстрых ног, как у Роналду, я не встречал»

    — 28 апреля 2004 года вы впервые сыграли за сборную против Норвегии. Что вы испытывали, когда выходили на поле в цветах национального флага?

    — Перед Норвегией мы играли два неофициальных матча в Японии. Это был конец 2003 года. Георгий Александрович Ярцев позвал туда молодых перспективных ребят, проявивших себя в российском чемпионате. И там я забил свой первый гол.

    С Норвегией же помню известного защитника Риисе, игравшего тогда в «Ливерпуле». После первого тайма мы горели 0:3. Во второй половине матча я вышел на замену вместе с Димой Кириченко. Мы отыграли два мяча, но все равно уступили 2:3. Конечно, участие в матче сборной — это яркое событие. Помню каждый матч. Жаль, совсем немного поиграл за национальную команду. Высокая конкуренция, это правда. Надо было чуть понаглее быть в сборной, играть больше в силу.

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  • 16/03/2024

    • — В рамках отбора на чемпионат мира-2006 Россия встретилась с Португалией. Что вы помните об игре тогда еще восходящей звезды Криштиану Роналду?

    — Криштиану был уже в «Манчестере». Помню его быстрые ноги — хорошо он нам покрутил тогда позвонки. Обыгрывал нас на скорости, успевая показывать максимальное количество обманных движений. Таких быстрых ног я, честно говоря, не припомню — в той же Лиге чемпионов.

    — Почему проиграли 1:7 португальцам?

    — Вообще, у Португалии была звездная сборная: Роналду, Деку — игроки оттуда не раз побеждали в Лиге чемпионов в дальнейшем. Мы накануне разгромили Люксембург 4:0. Буквально через три дня состоялась игра уже в Лиссабоне. Я снова вышел на замену во втором тайме, когда счет на табло был 3:0 не в нашу пользу. Португальцы били по девяткам — 3-4 дальних удара стали голами. Славе Малафееву в той игре было в принципе сложно потащить, сделать сейвы.

    Безусловно, это не умаляет достоинства Португалии и то, что мы позволили наносить удары из-за штрафной. Да, эта встреча оставила у меня неприятный осадок. Мы сравнивали сегодня Первую лигу и Премьер-лигу. Когда ты играешь в Лиге чемпионов, там совсем другие скорости. А на уровне национальных сборных — тоже уровень ого-го.

    Россия — Португалия

    — Если рассуждать про весь отборочный цикл чемпионата мира 2006 года — матчи со Словакией 1:1, Люксембургом 4:0, Португалией 1:7. Почему Россия не вышла на главный турнир четырехлетия?

    — Ключевой матч со Словакией мы выигрывали 1:0, потом не реализовали пенальти и пропустили обидный мяч в самом конце. Потеря очков с прямыми конкурентами за выход приводит к плачевному результату. Понятно, что с португальцами без шансов было бороться. Вторую же строчку мы сами отдали словакам — дома не взяли очки, их и не хватило.

    — 9 февраля 2005 года состоялся ваш последний матч за сборную против Италии 0:2. Почему это был последний матч за сборную и предлагали ли вам еще выступать?

    — Я с итальянцами тоже сыграл, но вопрос конкуренции. Потом пришел тренер-легионер Хиддинк, я как раз перешел в «Спартак». В 2009 году начал играть за москвичей и регулярно появлялся на поле. Я надеялся, что позовут, но у Хиддинка свое видение — ему нужны были другие футболисты. У каждого тренера свои требования, и в коллектив Гуса я не вписывался. Хотя в «Спартаке» у меня был неплохой отрезок. Я хотел, чтобы мне дали шанс, но к моему сожалению, в сборную меня больше не вызывали.

    «Хорошо, что у сборной сейчас есть спарринги — без них мы бы просели»

    — Как вы можете описать состояние сегодняшней сборной России?

    — Сложно сейчас без официальных матчей с сильными соперниками. Поэтому и трудно давать оценку. Если брать последнюю игру с сербами, наша команда прессинговала, комбинировала. Много молодежи: Кузяев, Головин, Захарян — они сейчас одни из лидеров сборной.

    Хочется, чтобы Россия скорее вернулась на международную арену, начала принимать участие в официальных турнирах. Хочется, чтобы эти ребята проявили себя. Время уходит. Каждый год только в минус идет. Футболисты не молодеют –они не могут, как певцы, петь под фанеру до самой старости. Поэтому пожелаем нашей сборной долгого удачного пути. Мне кажется, у нас получится команда, которая будет цепляться. Вполне даже с нынешним составом.

    — На игру с Сербией Александр Головин вышел с капитанской повязкой. Почему Карпин доверил ее именно защитнику «Монако»?

    — Объективно он опытный и зрелый игрок, выступающий в топовом французском чемпионате, один из лидеров команды. Почему нет? Логичный адекватный выбор. Головин доказал все на поле.

    — Карпин не выпустил в стартовом составе еще двух наших легионеров — Алексея Миранчука и Арсена Захаряна, которые закрепились в стартовом составе «Аталанты» и «Реал Сосъедада». Как вы думаете, почему он решил оставить их в запасе в первой половине матча?

    — Это распределение сил, не более того. На кого-то пал выбор с сербами. Кто-то планировался на игру со сборной Парагвая. Но, к сожалению, этот матч уже не состоится. Никакой предвзятости тут не может быть. Наверняка Захарян с Миранчуком появились бы с первых минут встречи с Парагваем.

    Россия — Сербия

    — Давайте вспомним игру Россия — Сербия (4:0). Почему России удалось так много забивать?

    — Основное преимущество — преимущество в одного игрока: сразу появляется доминация на поле. После удаления Россия создала много моментов — отсюда и голы. Первый мяч — отлично разыгранная комбинация.В начале встречи чувствовалось волнение: несмотря на контроль мяча, был брак в вертикальных передачах. После первых минут 20 нащупали игру и тут же вскрыли оборону — подключился Хлусевич, выход один на один, одиннадцатиметровый, гол.

    Отмечу фланговые взаимодействия и широкую игру во втором тайме. Для Миранчука с Сергеевым это вообще хлеб с маслом — фланговые передачи. В концовке сербы начали тяжело двигаться. Думаю, на результат повлияло так вязкое поле. Последние 15 минут соперники совсем подсели, а у нас свежие ребята вышли на замену.

    — Как думаете, с кем сборной России удастся договориться на следующие товарищеские матчи? Очевидно, сильных соперников ждать не стоит.

    — Сейчас сложно договариваться по понятным причинам. Скорее всего, есть варианты с Южной Америкой — там возможно сильную сборную. На европейской части континента кто согласится — не предположить. Уверен, наши футболисты сами хотят более зрелых соперников. Но хорошо, что сейчас есть спарринги — без них мы бы просели.

    «Я вернулся в "Спартак" абсолютно таким же, как уходил»

    — За четыре года игры в московском «Спартаке» вы взяли серебро российского чемпионата четыре раза в 2005, 2006, 2007 и 2009 году. Как вы считаете, чего не хватило команде до золота?

    — В 2005 году нереально было бороться за первую строчку. В 2006-м перед последним туром было равенство очков с ЦСКА. «Золотой матч» отменили — все решили по итогам личных встреч. В том сезоне мы потеряли очки в двух ничьих с «Торпедо» и «Шинником» на выезде. В обоих матчах доминировали, но потеряли четыре «золотых очка».

    В 2007 году мы шли очень плотно, все решилось в завершающей встрече чемпионата. Наше последнее противостояние было с «Динамо» в Лужниках, питерцы играли с «Сатурном» в Раменском. В случае победы или ничьи питерцы выигрывали бы лигу. В том матче «Сатурн» вел 1:0, но на последних секундах Домингес выбил мяч из пустых ворот и сделал «Зенит» чемпионом.

    Мы были очень близки к победе в Премьер-лиге, особенно в 2006 и 2007 годах, но, увы, спортивная фортуна улыбнулась не нам, а сопернику. В 2005 и 2009 не дотягивали до первого места, объективно.

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  • 15/03/2024

    • — В команде вы играли под руководством Александра Старкова (2005-2006), Владимира Федотова (2006-2007), Станислава Черчесова (2007-2008), Микаэля Лаундропа и Валерия Карпина (оба — 2009). Подход какого тренера вам был ближе всего?

    — Все специалисты интересны по-своему. Мне нравилось, как Старков выстраивает фланговую игру — это моя излюбленная позиция, хотя «Спартак» не ассоциируется с таким футболом. В современном виде спорта, конечно, фланги самые уязвимые. У каждого тренера можно было к чему-то поучиться и кого-то выделять не хотелось бы.

    — В «Спартаке» вы стали игроком, забивающим на последних минутах матча. Что помогало вам в решающие моменты сравнять счет в игре или вырвать победу?

    — Конкуренция в «Спартаке» была неимоверно высока. В 2006-2007 в команду были приглашены футболисты высокого класса. У нас была большая достаточно обойма и скамейка запасных. Некоторые матчи я оказывался на замене. Меня часто отправляли на поле, когда не было нужного результата. И когда ты получаешь небольшое количество времени, тебе хочется себя проявить. Ты понимаешь, что за 20-30 минут ты должен сыграть на максимуме — тогда задействуются все ресурсы. К мячам на последних минутах приводили жажда победы и высокая мотивация. Практически два сезона я забивал мячи со «Спартаком». Эти голы запомнились болельщикам.

    Денис Бояринцев в «Спартаке»

    — После трех лет игры в «Спартаке» вы ушли в «Шинник», чтобы получить больше игрового времени. Получили?

    — Да, я получил игровую практику. Правда, за исключением того, что мне сломали пальцы за шесть туров до конца. Но по системе гол-плюс-пас я опять набрал чуть больше 15 очков. Для меня это был достаточно удачный сезон. Мне поступили предложения из Премьер-лиги, и я все-таки решил вернуться в «Спартак». Обратно.

    — Почему решили снова примкнуть именно к «красно-белым»?

    — Для меня «Спартак» — это те три сезона, которые я провел до «Шинника». У меня всегда были положительные эмоции. Как не вернуться в команду, где ты приобрел большое имя? Я понимал амбиции Карпина и хотел включиться в борьбу за золото. Я вернулся абсолютно таким же — ничего не изменилось.

    — Были ли у вас в период игры за москвичей моменты, когда вам хотелось бросить футбол?

    — Таких моментов не было. Я и заканчивал с большой досадой. Уже когда ветераном, мне было 36, не планировал завязывать. А когда я был игроком, полон силы, эмоций, желаний, да вы что, футбол — любимое дело, которое превратилось в любимую работу.

    Бояринцев в матче со «Спортингом»

    — В Лиге чемпионов вы встречались с «Интером», «Спортингом», а в Кубке УЕФА — с «Байером». Матч с какой из команд вам запомнился и почему?

    — «Интер» того сезона. Сплошные звезды. Жаль, мне не удалось сыграть с «Баварией» — команда по именам ничем не уступала итальянцам. Когда ты выходишь против Фигу, Ибрагимовича, Сезара — это накал, антураж. В Лиге Чемпионов все ощущается по-другому.

    — Насколько сейчас российские команды готовы соревноваться за высокие места в Еврокубках, если сравнивать чемпионат России нулевых и сейчас?

    — У нас есть команды, которые могут удачно выступить в Лиге Европы. Думаю, «Зенит» дошел бы до полуфинала. Довольно конкурентоспособная команда по составу и финансам на европейской арене. Выйти из группы вполне могли бы еще пару команд. В Лиге чемпионов, мне кажется, даже на групповом этапе не обойтись без легионеров: топовые иностранцы сейчас к нам не едут, а они нужны, особенно в еврокубках.

    «Я никогда не любил лезть к людям»

    — Как можете описать период смены команд «Сатурн» — «Жемчужина-Сочи» — «Томь»?

    — Бывают в жизни ситуации, когда ты принимаешь решения на эмоциях — неправильные решения. В моей карьере это был уход из «Спартака» после разговора с Валерием Георгиевичем. У меня был действующий контракт, но я пошел в «Сатурн» — клуб финансово провалился и закончил свое существование.

    У меня после этого были варианты продолжить карьеру в Премьер-лиге, но «Жемчужина» мне показалась достаточно перспективным проектом. Сочи, на носу Олимпиада, желание руководства создать новый сильный клуб, долгосрочный контракт на оптимальных условиях — меня это заинтересовало, и я начал выступать за «Жемчужину». В тренерском штабе команды были Станислав Саламович Черчесов, Мирослав Юрьевич Ромащенко, Владимир Панников. Мы уверенно стартовали в лиге, но проблема с деньгами — сочинский клуб обанкротился. Да, это были два неудачных момента в жизни подряд.

    Потом я вернулся в чемпионат России — в «Томь». Практически сезон отыграл, а после ушел в «Торпедо» — позвали под задачу выхода в Премьер-лигу. Конечно, я хотел вернуться домой: в Москве меня ждали семья и ребенок — хотелось больше быть дома. В «Торпедо» отыграл три сезона, за два года удалось выйти в высшую лигу. Мне предложили возглавить торпедовский дубль — перейти на тренерскую работу. Тогда я и начал уже другой этап в своей спортивной и футбольной жизни — в роли тренера.

    Денис Бояринцев в «Сатурне»

    — В «Спартаке» вы стали наставником для Артема Дзюбы. А в «Торпедо» был ли такой игрок, которому вы тоже давали советы?

    — Это был Иван Новосельцев. Мы сидели рядом в раздевалке. Он был молодой парень, классный, на тот момент никому не известный. Мне хотелось ему помочь своим опытом. Но я никогда не любил лезть к людям, навязывать свое мнение. Ваня всегда хорошо откликался на житейские моменты. Мы до сих пор дружим.

    — Когда вам пришла мысль, что пора заканчивать карьеру игрока?

    — Я понимал, что в «Торпедо» идет процесс омоложения команды. Мне бы хотелось еще сезон Премьер-лиги провести с командой. По-хорошему нужно было заканчивать в Высшей лиге. Но так сложилось: взвесив все «за» и «против», начал потихонечку работать тренером в дубле. Опытный специалист Борис Петрович Игнатьев помог на начальном этапе. Академия тренера, мастерство обучения — меня затянуло, поглотило. Нет, у меня не было усталости от футбола, и процесс перехода от спортсмена к тренеру прошел гладко.

    — Чем именно вас привлекла тренерская работа?

    — Я люблю саму игру. Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости. Есть срок годности, но хочется оставаться в деле, продолжить работать и быть полезным — раскрывать чей-то талант. Да и других вариантов я для себя не рассматривал: внутренне готовился к новому месту в футболе после завершения карьеры игрока. Пока желание работать есть — уже 9 лет.

    — С какими трудностями вы столкнулись, будучи тренером?

    — Все приходит с опытом. В начале его не хватает — ошибаешься. Вообще, работа тренера не ограничивается проведением тренировки. Команда — это живой организм, все люди, и ты как главный тренер обязан чувствовать коллектив, что у кого происходит. Все живут своей жизнью, все абсолютно разные. Нужно искать с ребятами не только общее в комбинациях, на поле, но и в жизни. Пытаться донести мысль, что футбол должен быть на первом месте, если мы хотим достигнуть какой-то результат. Хотя и не забывать, что семья — тоже важно.

    Это околофутбольная кухня — она много сил отнимает. Курбан Бекиевич говорил, когда футболист отдыхает, тренер работает — все так и есть. Футболист пришел, потренировался, его покормили, поили — на следующий день у тебя голова не болит. Тренер же за все отвечает. Объемы не пугают: после прохождения трудностей ты и становишься кем-то жизни.

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    • — В качестве тренера вы встречались с Бердыевым. Опишите, пожалуйста,ощущения, которые, которые вы испытывали при общении с бывшим вашим наставником в «Рубине».

    — Честно скажу, приятно, когда тебя с людьми связывает приятное прошлое: время совместной работы, больших побед и удач. Помимо положительных моментов прошлого, есть настоящее и будущее — статус, который есть у тебя и у твоего бывшего наставника. Ценю, что Курбан Бекиевич откликнулся на стажировку — во многом помог разобраться. Люди друг другу не чужие — это вдвойне приятно встретиться, ну и чему-то поучиться.

    — После московского клуба вы возглавляли «Текстильщик», «Родину» и «Новосибирск». Какие задачи вы преследовали в этих командах?

    — Ивановский «Текстильщик» — это моя первая серьезная команда, если не брать дубль «Торпедо». Здесь я завоевал серебряную медаль в дебютном сезоне — после ухода Евсеева из клуба. На следующий год я команду вывел в лигу выше, заняв первое место. Выход в ФНЛ — это мои первые тренерские победы, они были в клубе из Иваново. В паузу работал помощником, затем меня пригласили в «Родину». В первом сезоне нужно было сразу же добиться выхода в первый дивизион — мы вышли. Тут, разумеется, многое решили финансовые возможности команды. Далее команда решила идти с другим более опытным тренером.

    У меня же появился вариант с «Новосибирском», где нужно было завершить весеннюю часть чемпионата и начать комплектовать команду под задачу летом. Но в Новосибирске я понял, что будет сложно двигаться из-за натянутых отношений с определенными людьми, и я принял решение уйти: сделал задачу-минимум — мы попали в шестерку. Тогда и подвернулся саратовский «Сокол» — бывший тренер Евгений Харлачев собрал команду, а я вывел ее в ФНЛ.

    Бояринцев в «Новосибирске»

    — Как вы думаете, в том сезоне, когда «Сокол» вышел в ФНЛ, в чем команда превосходила соперников?

    — У «Сокола» был оптимальный подбор игроков. Когда спортсмены подбираются во вторую лигу именно под задачу, проблем нет. Так мы и выиграли золото.

    — Вы планируете продолжать тренерскую деятельность?

    — Разумеется, я планирую. Сейчас начались чемпионаты, только раскачегарились — прошли первые туры. Пока у меня вынужденный отпуск. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время появятся предложения.

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