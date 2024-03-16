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    «Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России

    Интервью с тренером сборной России и ФК «Ростов», многолетним капитаном «Спартака» и нашей национальной команды

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    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко
    Эксклюзивное интервью корреспонденту Livesport.ru Михаилу Пукшанскому дал помощник Валерия Карпина в российской сборной и ФК «Ростов», трехкратный чемпион России Виктор Онопко. Бывший футболист «Шахтера», «Спартака» и «Овьедо» высказал мнение о новых успехах Алексея Миранчука, трагической для Андрея Лунева развязке матча с «Байером» и рассказал о предстоящих национальной команде матчах с Сербией и Парагваем.

    «Порадовались за Лешу Миранчука и переживаем за Андрея Лунева»

    — Начнем с главных матчей минувшего мидвика. Лига чемпионов. «Арсенал» с большим трудом проходит «Порту» в серии пенальти. Ожидали в этой паре столь острого соперничества?

    — А почему нет? В любой встрече на данном этапе — интересные, непредсказуемые противостояния. Португальцы всегда неплохо выступают в Еврокубках, англичане как раз-таки могут сделать ставку на АПЛ. И здесь все было, как говорится, «на тоненького».

    — Александр Зинченко окончательно потерял место в стартовом составе «канониров»?

    — Не думаю. Понятно, для него лично непростой период, но все будет зависеть от его усердия. Потом травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Классика футбола на все поколения.

    — Зачем нужно было выпускать его на второй тайм дополнительного времени, при том, что он не бьет пенальти?

    — Ну, он все-таки защитник атакующего плана, как говорили прежде. Наверное, Артета что-то видел в тот момент, чего не видели мы. Хотел некой свежести на флангах, как я понимаю. Все-таки график у «Арсенала» такой, что требует ротации состава даже в самых неожиданных ситуациях.

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    • — «Барселона» очень уж легко разобралась с «Наполи» (3:1) после 1:1 в первом матче. Неаполитанцы оказались «калифом на один прошлый сезон»?

    — Не думаю. Есть традиции, история... Но, самое главное, футболисты, способные удивить, мягко говоря. Честно говоря, не очень слежу за чемпионатом Италии. РПЛ и Ла Лига мне куда ближе. Но из того, что вижу, Серия А куда симпатичнее сегодня, чем пять лет назад. Поэтому «Наполи» и проходит такую проверку на прочность.

    — Что ждет в ближайшей перспективе «Барсу», с учетом ухода Хави?

    — С моей точки зрения, не правильно, что эта информация вышла из раздевалки, или кабинетов. А затем была растиражирована, и теперь муссируется на все лады. Команде еще играть решающий отрезок очень непростого для нее сезона, так зачем вносить дополнительный негатив во внутреннюю жизнь коллектива. Тем более, в переходный период, когда идет перестройка и явно нет прежнего баланса. Того, что при Месси, который хотя бы «держал раздевалку». Я уже не говорю о тех временах, когда капитанствовал Гвардиола, а потом тот же Хави, или Иньеста.

    — Чем объяснить такое преимущество «Атлетико» над мощным «Интером» по ходу практически всего матча?

    — Весь футбольный мир знает, как способен собираться «Атлетико» Симеоне на конкретный матч. Они могут не настроиться на «Кадис», но в больших матчах такое исключено. Чисто тренерская команда. И мне лично всегда нравился его футбол, пусть и более закрытый в понимании многих, чем чей-то еще. Года четыре назад я очень внимательно анализировал их игры, когда Диего в основном использовал три центральных защитника. Весьма поучительно. Многое доносил из его задумок до футболистов, когда работал еще в ЦСКА. «Стандарты» — в первую очередь.

    Виктор Онопко

    — Почему такие опытные ребята, как Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес не забивают решающие пенальти? Для «Интера» это очень странно.

    — Ну, это дело случая. Усталость накопилась — против «Атлетико», да еще за 120 минут, все ресурсы израсходуешь. Вообще сегодняшнему «Интеру» проще играть с такими открытыми командами, как «Реал», или «Барселона».

    — В Лиге Европы тоже было весьма любопытно. Понятно, особый наш интерес вызывали две встречи. Алексей Миранчук голевой передачей помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Спортингом». «Карабах» с Андреем Луневым в невероятном по драматизму матче уступил «Байеру». Как восприняли то и другое в Новогорске, где сейчас начался сбор национальной команды?

    — Можно только порадоваться за Лешу, тем более, что совсем недавно у него была серия ярких игр за «Аталанту». Отдает, забивает — так и должно быть с учетом уже большого итальянского опыта. Всегда было интересно, как они дополняют друг друга с братом Антоном в «Локомотиве». Но сегодня у них такая возможность есть только в сборной.

    Что касается «Карабаха», обсуждали все эти перипетии на тренерском совещании. Понятно, вести 2:0 в Леверкузене, и проиграть, пропустив на 93-й и 98-й минутах... Что уж говорить, очень болезненный вылет из турнира.

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    «Матчи с Сербией и Парагваем — самые сложные спарринги»

    — Предстоящие матчи сборной России против Сербии (21-го марта) и Парагвая (25-го) — самое сложное спаренное соперничество с тем самых, уже почти незапамятных, времен?

    — Наверное, да. С учетом количества сербов, парагвайцев, играющих сегодня в больших лигах.

    — Или поединки с Ираном и Ираком годичной давности, как представляется, сопоставимы по статусу?

    — Там все-таки более работящие команды, а здесь класс выше, подбор игроков сильнее.

    — Тогда между спаррингами была значительная ротация. Сейчас тоже предполагается нечто подобное?

    — Мы, как всегда, определили сначала расширенный список. Потом сужаем его, сейчас это было сделано после игр на Кубок. Пока только собрались, нужно понять, кто в каком состоянии приехал после тура РПЛ, кубковых матчей. Многое после медицинского обследования станет ясно. Соперники сильные, интересные, но 21-е и 25-е — очень удобный график. Есть время на восстановление, на системные тренировки. Будет уже в рабочем режиме определять состав от занятия к занятию, от игры к игре. Хотя, понятно, есть четкий план работы. Оцениваем, кто, когда и сколько сыграл за клубы.

    Виктор Онопко

    — Не буду много о персоналиях. Но Испания вам близка, поэтому спрошу только об Арсене Захаряне, который в пятницу открыл счет голам в Ла Лиге. Его первый вызов после перехода в «Реал Сосьедад» — некий жест моральной поддержки?

    — В начале не вызывали, поскольку ему нужно было там адаптироваться. Новые страна, команда, язык — тут наши мотивы понятны. Потом был период травм, отсутствия игровой практики. Валерий Георгиевич общался с ним, поскольку нужен был совет, тем более «Сосьедад» Карпину прекрасно знаком. А сейчас Арсен получает значительное игровое время, преодолел некий порог конкуренции. Самый сложный для него период, думаю, заканчивается. Поэтому вызов ни в коей мере не аванс.

    — Распределение обязанностей в тренерском штабе остается прежним? Виталий Кафанов, понятно, работает с вратарями, Николай Писарев — с форвардами. А вы как на пару с Юрием Никифоровым делите защитников и хавбеков?

    — Такого разделения нет, да и не было никогда. Виталий Витальевич, понятно, с вратарями. А мы занимаемся всем по чуть-чуть. Помогаем главному тренеру, на то мы и помощники. Вратарям тоже еще можем побить, мало не покажется.

    «Атмосферу сборная потеряла и на Евро в Англии»

    — В вашу бытность игроком сборной такого распределения ролей среди тренеров, понятно, быть не могло. Насколько сильно сегодня тренировочный процесс отличается от того, что был в 90-х?

    — Принцип, касательно краткосрочных сборов, примерно один и тот же. Всегда надо кому-то дать больше времени на восстановление, кому-то больше нагрузки. Сейчас есть тренер по физподготовке Луис Мартинес, который тоже на связи со всеми клубами, знает, что в данный момент нужно. Но футбол, понятно на месте не стоит, что в плане восстановления, питания, или будь то самих тренировок. Врачи, понятно, участвуют. Самое главное, уже почти все игроки знают требования.

    — За сборные СНГ и России вы провели в общей сложности 113 матчей. Какой вспоминается больше всего — победа на «Стад де Франс» в 99-м, или персональное противоборство с Руудом Гуллитом на Евро-92?

    — Каждая из 113 игр какой-то след оставила, но все сейчас, конечно, не вспомнить. Были чемпионаты мира, Европы... С Голландией против Гуллита я играл еще по сути в составе сборной СССР. Сборная СНГ — она так только называлась. Поехать тогда на первенство континента, где участвовали только 8 лучших сборных, да еще выйти в том возрасте в стартовом составе против одного из лучших игроков мира...

    В итоге после ничьих с Голландией и Германией проиграть Шотландии, конечно, было больно. Но все равно воспоминания от того первенства очень памятные. Для меня, скорее, со знаком «плюс». Хорошо помню отборочный матч с Андоррой, когда нам надо было побеждать во что бы то ни стало. Очень непростая игра вышла, а я забил два мяча.

    Виктор Онопко

    — Самое глубокое, простите за банальность, разочарование?

    — С Украиной в 99-м, безусловно.

    — Ситуация с «письмом 14»... У вас сразу же не было сомнений, что это большая ошибка?

    — Не сразу, конечно. Но правильно поступили, что поменяли решение. Это была большая работа Бориса Петровича Игнатьева, других помощников Садырина. Мы заслужили своей игрой этот чемпионат, а умные люди нам об этом своевременно напомнили.

    — Но далеко не все это напоминание приняли. Сейчас многие говорят, что то поколение российских сборников могло сотворить историю даже с учетом группы с Бразилией и Швецией, которые стали на ЧМ-94 «золотыми» и «бронзовыми» призерами. Как изнутри тогда ощущалось, добавь Игоря Шалимова, Игоря Добровольского, Андрея Канчельскиса, Сергея Кирьякова, Игоря Колыванова..?

    — Конечно. Для меня лично, понятно, лучшее поколение. Но даже объективно, все за границей были лидерами своих клубов. Это — главный показатель. К сожалению, нечто похожее случилось и в Англии на чемпионате Европы. «Выносим» всех в отборе, а попадаем в финальные турниры, так начинается эта возня, ничего общего с футболом не имеющая. Понятно, не только влияла на атмосферу, а просто разрушала коллектив.

    «В "Ростове" сложился удивительный коллектив»

    — В «Ростове», как я понимаю, с этим никаких проблем. Отличный старт весенней части после, прямо скажем, не слишком удачной осени. Плодотворная работа на зимних сборах тому причиной?

    — В первую очередь, безусловно, усердная, скрупулезная работа главного тренера, всего штаба. С учетом нынешних сложностей, связанных с логистикой. Я уже в команде второй год, и вижу, как она прогрессирует. Вообще в клубе коллектив подобрался, что надо. Я имею в виду и президента, и генерального директора, и спортивного... Совместно решаем все задачи. Важно, что футболисты воспринимают наши идеи. Знают, что надо держать себя в нужном весе, чтобы получать удовольствие на футбольном поле. Ну, это один из примеров.

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    • — Какие задачи при большом все еще отставании от первой тройки?

    — Понятно, разрыв серьезный. Но, будем объективны, у «Зенита» один россиянин в составе, у «Краснодара» два, и сколько у нас! Сейчас краснодарцы выставили только Волкова и Черникова, а в первом круге так вовсе один Петров играл. Только у нас, в Краснодаре и Воронеже закрыты аэропорты. Честно скажу, это очень тяжело, особенно по возвращению с выездов. И у наших соперников есть это преимущество, но мы берем другим.

    Я тут красиво все рассказываю, но мы действительно движемся в правильном направлении. Хотя хорошее место в конце сезона на этом основании никто не гарантировал. При этом все, с кем я общаюсь, будь то тренеры других команд, ветераны, судьи, журналисты, говорят, что им наша игра нравится.

    «Сергей Галицкий снова захотел понятного ему человека»

    — «Зенит» снова без вариантов, или борьба за первое место по-прежнему возможна?

    — Думаю, поборются и «Краснодар», и «Динамо», и даже «Спартак». Хотя у «Зенита» больше ресурсов, это всем ясно.

    — Понимаете, что произошло в «Краснодаре», к чему «Ростов» тоже приложил руку, с Владимиром Ивичем? (тренер «Краснодара» был уволен после вылета из Кубка Росси — прим. ред). Это спонтанно даже для Сергея Галицкого.

    — Могу здесь дать оценку только с точки зрения спортивной составляющей. Мы сыграли против них очень мощно, победили полностью заслуженно. Да и в Краснодаре выглядели весьма достойно, вели 2:0, но уступили 2:3. А сам клуб у них, понятно всецело от президента зависит, который вникает во все нюансы. Развитие при любом векторе есть.

    — Почему снова Мурад Мусаев, на ваш взгляд?

    — Наверное, сейчас хочет видеть хорошо знакомого и понятного ему человека. Он очень дотошный, знает каждого футболиста от школы до первой команды. Видимо, им есть о чем поговорить.

    Виктор Онопко

    — Представляете себе Ивича с его философией в «Спартаке»?

    — Мне это сейчас не очень интересно. Есть, над чем еще подумать.

    — О Квинси Промесе сейчас не говорит только ленивый. На ваш принципиальный, уверен, взгляд, стоило ехать ему в Эмираты?

    — У «Спартака» есть юристы, которые должны были понимать эту ситуацию. Наверняка, и каждый футболист имеет сегодня своего адвоката. Это же, не просто так, взяли да поехали. Но там история за историей. А что до его личного решения, так не мальчик уже.

    «В наше время у "Спартака" была философия, в "Зените" сегодня другая история»

    — Вспомним ваш «Спартак» 90-х. Схожая ситуация, как с «Зенитом» все последние годы?

    — Нет, конечно, у нас не было легионеров. Совсем разные истории, абсолютно непохожие команды. Да, мы тоже имели одних из лучших футболистов чемпионата, но играли в другой футбол. Даже если делать поправку на время. У Романцева, Бескова, Старостина была философия. И если даже самый классный игрок ей не соответствовал — табу. Когда после моего ухода появились иностранцы, понял, что спартаковского футбола уже не будет.

    — За 108 матчей, даже при безусловном превосходстве «Спартака», забить 23 с ваших позиций на поле дорогого стоит. Сколько головой, сколько ногами?

    — Ха-ха. Честно, не помню. Но ногой, понятно, больше.

    — Сейчас уже нечего скрывать, вы во все времена были противником договорных матчей, хотя могли себе это позволить с точки зрения турнирной ситуации. Это были некие обсуждения среди лидеров, или сомнений вовсе не возникало?

    — Да, были моменты, но больше узнавал уже когда, закончил играть. Уверен, главное, за спиной ничего не было. Это самое паскудное что может быть. Если один или с кем-то в сговоре специально пропустил гол, пенальти сделал сам себе, на поле не вышел... Знаю, попытки были, потом и о размере немалых денежных предложений рассказали.

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  • 02/03/2024

    • — Вы выиграли три первых чемпионата России подряд. После «Шахтера», который тоже был на уровне, все равно ощущали как прорыв?

    — Не скажу. Чемпионат Союза был, понятно, значительно сильнее российского. Кстати, первый матч за «Шахтер» именно против «Спартака» сыграл в Донецке, Дасаев в воротах, как сейчас, помню. А меня Коньков в старт ставит. Такой вот дебют!

    — Вам с дебютами вообще повезло — то Дасаев напротив, то Гуллит...

    — Да уж, есть что вспомнить. Но все, кто поиграл в Союзном первенстве, разницу с Россией конечно ощущали. Относились-то к новой реальности в высшей степени профессионально, но уровень никто не отменял. Да и стиль у каждой команды свой был, философия футбольная. Армения, Грузия, Азербайджан, Прибалтика, Украина, Белоруссия — хоть в одни майки одень, никогда не перепутаешь, кто есть кто.

    «В Испанию уехал поздно, поскольку Романцев не хотел терять всех сразу»

    — В 92-м и 93-м вас признавали лучшим футболистом страны. Интересно, как Олег Романцев реагировал на ваши личные достижения, или тогда это не обсуждалось внутри коллектива?

    — Спокойно всегда говорилось. Старостин Николай Петрович, помню, подошел, поздравил. Конечно, для клуба тоже престижно, раз свой игрок стал лучшим два года подряд. Ну, а откуда тогда, если не из «Спартака»? Пусть и защитник.

    — Сейчас с Олегом Ивановичем общаетесь?

    — Конечно, особенно когда приглашают за ветеранов играть. По телефону, бывает, общаемся под Новый год. С Днем рождения Иваныча всегда поздравляю.

    Онопко и Романцев

    — От вас всегда исходила внутренняя уверенность. Кто сегодня в стране и в мире излучает нечто подобное?

    — Да много таких. Но мы видим больше поле. Не знаем, что в раздевалке, как с простыми людьми общаешься, какие взгляды на жизнь, что за семья. Это все в комплексе важно. Формирование личности зависит ведь не только от того, какой ты спортсмен. И нашем «Спартаке» лидером по духу не один был: тот же Карпин, Андрей Пятницкий... Кто-то мог в раздевалке «напихать», хотя на поле выглядел скромнягой. Сильный тогда костяк сложился. Поэтому и молодые тянулись.

    — За рубеж вы уехали одним из последних из той плеяды, в 96-м. Всему виной та история с «Атлетико», или раньше не было предложений?

    — Тоже думали, чтобы всех сразу не терять. Была клубная стратегия. Просто настал мой, Карпина, черед. «Атлетико» здесь не при чем. Через год Никифоров уехал. Я до конца и не вникал. Может быть, раньше предметных предложений не было, а может, Романцев с Есауленко решили повременить.

    «Мы не знали, кто такие физиотерапевты»

    — За «Овьедо» вы сыграли больше, чем за «Спартак». При этом почти не забивали. Хотя, помню, был на матче, когда отправили единственный мяч в ворота «Райо». Что-то иное от вас требовалось?

    — «Барселоне», кстати, тоже забил. На «стандарты» ходил всегда, а с игры подключаться не требовали. Сам шел вперед, когда видел возможность. Но в основном выполнял групповые тактические задания при игре в обороне.

    — Расскажите о ваших испанских тренерах тех времен. Сейчас их и в сборной, и в «Ростове» достаточно. Что в них такого особенного?

    — В Испании тренеры по физподготовке были всегда, когда в России об их существовании еще не знали. Там увидел, как они работают с точки зрения игрока. Уже в ЦСКА по-тренерски, когда приехал Паулино Гранеро. Сейчас он в «Альмерии». Для меня это, безусловно, лучшие специалисты своего дела в мире. Мы в свое время даже не понимали, что такое с датчиков показания считывать. А они уже были важнейшими фигурами в структуре любого испанского клуба.

    Медицина, анатомия, все эти проценты жира — мы по приезду в Испанию с открытым ртом смотрели. Но учиться этому надо долго и упорно. Поэтому у нас в «Ростове» есть и физиотерапевты испанские, и аналитики. Джони, скажем, который и в сборной работает (аналитик Джонатан Альба — прим. ред.). Альваро в клубе (тренер-реабилитолог Альваро Сайабера — прим. ред.), Луис в сборной — все профессионалы высочайшего уровня.

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    • — С кем из партнеров по испанскому игровому прошлому поддерживаете связь?

    — Из «Овьедо» со многими вижусь, когда приезжаю. Альберто, Армандо, Дани Амьело, Эстебан, хорват Йеркан, нападающий Оли, который потом играл в «Бетисе»...

    — А с Хуанде Рамосом, которому помогали в ЦСКА?

    — Сейчас меньше, но переписываемся иногда, поздравляем друг друга с праздниками.

    — Посмотрел, что его увольняли три года подряд из разных клубов в один и тот же день — 26 октября. Из серии всегда сиди на чемоданах, и пиши конверты, как в том анекдоте о тренерах?

    — Смешно и грустно. Судьба тренера неисповедима.

    «Когда ушел из ЦСКА, был готов работать главным»

    — Карпин работал в Испании, вы — нет. Не было желания, или возможности?

    — Да никто не звал. Когда закончил играть, Мутко Виталий Леонтьевич сразу позвал в РФС. Потом уже Гинер в ЦСКА. Только Россия кормит.

    — Вообще есть амбиции стать главным?

    — Когда ушел из ЦСКА, был готов. Сейчас даже как-то не думаю об этом. Меня устраивает то, чем занимаюсь.

    Виктор Онопко

    — Несколько слов о личном. Ваша супруга Наталья — дочь знаменитого советского футболиста и арбитра Виктора Звягинцева. Насколько он предопределил ваше футбольное развитие?

    — Умер, к сожалению, царствие небесное. Всегда меня поддерживал, помогал, когда еще сам играл. Но прежде, узнав о наших зарождавшихся отношениях с Натальей, был крайне недоволен. Не хотел, чтобы его дочка выходила замуж за футболиста. А потом, конечно, сошлись с ним, как с родным человеком. Ну, и как с центральным защитником тоже. Многое подсказывал по позиции, он и в Испанию ко мне приезжал. До последнего дня работал в Федерации футбола Донецка, школу открыл. И детей там с каждым годом все больше. Всегда звонил, говорил, какие хорошие пацаны у него есть. Настоящий человек футбола.

    — А чем знаменитый интернат вспоминается из вашего родного Луганска?

    — Выпускниками, главное. Юран, Семак, Мор, Белоус, Полукаров — все оттуда вышли. Ну, и Заваров с работавшим в Ростове Гамулой, разумеется.

    «Жена и дочка готовят гимнасток в Овьедо»

    — Ваша дочка выигрывала юношеские Олимпийские игры по художественной гимнастике за сборную Испании. Сейчас осталась в профессии?

    — Да, она участвовала в первых юношеских Олимпийских играх и была чемпионкой Испании. Сейчас работает в Овьедо тренером по художественной гимнастике. Друзья еще лет 20 назад помогли жене создать клуб под названием «Омега». Один из лучших в стране, девочки за сборную выступают.

    — Многие хорошо помнят вашего младшего брата Сергея Онопко. Как сложилась его судьба после завершения карьеры?

    — Сергей живет в Луганске. Сейчас не занимается футболом, хотя очень хочет тренировать. Но пока бурит скважины, дает людям воду. С сестрой, мамой рядом, в Ростов ко мне приезжают.

    — Чем сами думаете заняться, когда активная тренерская деятельность подойдет к концу?

    — Пока даже не знаю. Люблю путешествовать. Быть ближе к родителям, жене, детям. Но в футболе, думаю, останусь всегда. Он мне дал все, в том числе и семью.

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