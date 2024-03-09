Эксклюзивное интервью корреспонденту Livesport.ru Михаилу Пукшанскому дал один из лучших российских легионеров, двукратный чемпион Англии, обладатель Суперкубка Европы Андрей Канчельскис. Киевское «Динамо», «Шахтер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Глазго Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Сатурн», «Крылья Советов»... Сегодня судьба занесла его в Кыргызстан, где он по странному стечению обстоятельств тоже оказался в «Юнайтед», главной команде своей жизни. Недавно Андрей Антанасович возглавил «Мурас Юнайтед» из города Джалал-Абад.

«Пока контракт на год. Надо это менять»

— Как для вас жизнь в Кыргызстане на фоне всего увиденного прежде?

— Нормальная жизнь, понятная мне по нравам и укладу постсоветская страна. Много разных национальностей, все очень дружелюбно. С русским языком ни у кого проблем нет. Сейчас вот на сборах в Турции находимся, здесь тоже со всеми на языке межнационального, как прежде говорили, общения. От жизни не отстаем.

— Не самая, прямо скажем, футбольная страна. Что сподвигло к этой командировке?

— Согласен, не самая футбольная, но есть интересный проект. Интерес к футболу растет не по дням, а по часам. Президент страны Садыр Жапаров — большой поклонник нашего вида спорта, это немаловажно. Сам играл, сейчас много внимания уделяет развитию детского, юношеского футбола. Стадионы строят, поля делают, поэтому развитие будет.

— На сколько у вас контракт?

— На год. У нас всех здесь так. То же было и есть по сей день в других странах Средней Азии. Не совсем понятно и правильно, поскольку контракт на сезон — это всегда некая неопределенность. Для футболистов, в первую очередь. Надеюсь, в скором времени ситуация изменится. На два-три годы будут подписывать, чтобы было понимание в среднесрочной хотя бы перспективе.

— В прошлом году, еще без вас, «Мурас» занял пятое место. Какие задачи в новом первенстве?

— При этом выиграли Кубок, поэтому определенная планка уже поставлена. Будем двигаться к победам во всех турнирах. Сейчас по возвращению президент клуба нам ее озвучит, но не сомневаюсь, что будет именно так.

— Кто хозяева «Мурас Юнайтед»?

— Тоже футбольные люди. Открыли в Джалал-Абаде школу «Барселоны». Вообще с их помощью создана много иностранных академий по всей стране. Клуб основан только год назад, поэтому вдвойне интересно работать с этими людьми.

— Народ на футбол в Кыргызстане ходит?

— Сейчас постепенно, как я сказал, интерес растет. Но, понятно, это не вселенские масштабы при населении семь миллионов человек. У нас стадион на семь тысяч. Думаю, будет заполняться.

Андрей Канчельскис thesun.co.uk

— Есть российские легионеры?

— Да, двое. Фамилии вам вряд ли что-то скажут.

— Помнится, у вас было предложение из Саудовской Аравии, куда как более респектабельной во всех смыслах страны. Что осенью не сложилось?

— Это было не на бумаге, а в некой перспективе. Там все очень долго делается, в тех странах. Уже хотелось активно работать. Тем более, после Казахстана, где я был гендиректором «Тобола». Но это не мое. Не могу без футбольного поля, тренировок, ежедневного контакта с футболистами. Азарта, в конце концов.

— До этого вы работали в Узбекистане и Казахстане. Уровень намного выше кыргызского?

— Узбеки, понятно, вообще безусловные лидеры в этом регионе. Но когда мы приехали работать в Наманган, поля были просто страшные. Как-то повлияли на эту ситуацию, и жизнь футбольная начала налаживаться.

Шота Арвеладзе тогда «Пахтакор» тренировал, Углубек Бакаев в Бухаре работал — вот футбольные люди и сделали большое дело. Мы же поле, в конце концов, вслед за собой не увезем. Сейчас смотришь, и глаз радуется. Не то, что прежние огороды, когда хотелось, чтобы матч поскорее закончился.

«С сэром Алексом поздравляем друг друга на Рождество»

— Для вас футбол на игровом уровне заканчивался в «Сатурне» и «Крыльях Советов». Как такой переход с европейских небес на российскую провинциальную землю тогда ощущался?

— Немножко разные истории. В Раменском было абсолютно надежно все с точки зрения финансов, плюс быт поставлен на высшем уровне. Построили лучшую на тот момент футбольную базу, которая и сейчас мало каким уступает. В Самаре по два-три месяца зарплаты не было, в столовой, порой, есть было нечего.

Но я благодарен обоим клубам, где завершал карьеру. Болельщикам, в первую очередь. Везде осталось много друзей, по сей день поддерживаю самые добрые отношения. На все приглашения приехать с большим удовольствием отзываюсь.

— А главный клуб вашей жизни «Манчестер Юнайтед» сегодня о вас часто вспоминает?

— Постоянно. И «Эвертон» тоже, сейчас прислали приглашение на открытие нового 55-тысячника в августе. Если работа позволит, выкрою пару дней. «Фиорентина» тоже всегда зовет, был на их юбилее. В Манчестер, правда, года три не заезжал. Тогда как раз моя новая книга выходила — презентация была и в Манчестере, и в Ливерпуле, и в Глазго. В Ирландии Рой Кин с рекламой помогал. В общем, всю Британию объездил.

Пол Паркер, Петер Шмейхель, Андрей Канчельскис и сэр Алекс Фергюсон globallookpress.com

— С сэром Алексом Фергюсоном хоть иногда общаетесь?

— На Рождество всегда обмениваемся поздравлениями, это наша традиция. Понятно, что сдал прилично за год-два, но по-прежнему на все игры На «Олд Траффорд» ходит. Больше, конечно, с ребятами общаюсь — Брайан Робсон, Стив Брюс, тот же Кин. Созваниваемся, когда есть, что обсудить.

— С кем еще из того звездного состава?

— С Ли Шарпом в Малайзию ездили на выставочный матч против «Ливерпуля». Ну, а так пора уже в Англию заглянуть. Сын там, внучка родилась. Давно не виделись. Но работа — есть работа. Надо искать «окошки». Заодно и на матч сходить, увидеться со всеми.

Отношение в Манчестере к ветеранам клуба, поверьте, замечательное. Билеты всегда на всю семью. Не то, что у нас. Попросил у РФС на тот финал «МЮ» — «Челси» в Лужниках, так нет, говорят. Фергюсону набрал — никаких проблем. Семь, по-моему, дал.

«Отказ от поездки в Америку — полнейшая глупость»

— Интересно, как сэр Алекс, вы об этом нигде не говорили, отнесся к вашему отказу ехать за сборную России на ЧМ-94 в США?

— Они понимали, это мое решение, которого не изменить. И их, если честно, это не особо волновало. Главное, чтобы футболист был в распоряжении клуба живым и здоровым.

— Осталась какая-то недосказанность в той истории? Игорь Колыванов мне недавно сказал — «да вы ничего не знаете»...

— Конечно, сделали ошибку. Я за себя говорю. Никаких особых секретов там не помню. Единственное, меня не было в Греции, где все закрутилось. Моей подписи там не стоит. Быть может, и я чего-то не знаю. Но что пропустил чемпионат мира, конечно, полнейшая глупость. Тогда считал, раз дал слово — держи. Пишут там, Анатолий Бышовец, кто-то еще настроил. Нет, моя вина, и сам за это пострадал.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

— Сегодня какая мотивация у игроков ехать в сборную России, в другом качестве, иной ипостаси?

— Имидж, престиж, новые контракты, возможно. Потом, рано, или поздно все это закончится. Но нужно дорожить этой возможностью, надевать футболку национальной команды. Да что там произносить в очередной раз все эти банальные истины...

«"Зенит" снова станет чемпионом, но "Динамо" добавит жару»

— За чемпионатом РПЛ следите?

— По мере возможности. Информацию всю получаю, но не всегда удается посмотреть игры.

— Верите в «Краснодар» после поражения от «Ростова»?

— Нет, и до него не верил. «Зенит» свое, при всех проблемах, дожмет. Не дадут «Краснодару» во всех смыслах, будем откровенны.

— «Зениту» сегодня в Екатеринбурге ничто не помешает выйти на первое место?

— После ничьей со «Спартаком» будут перестановки, выводы определенные сделают. «Урал» дома тоже не подарок, но «Зенит» выиграет.

— «Динамо» имеет шансы на чемпионство?

— Они включились в борьбу, пока номинально. Но мы помним, был сезон, когда они не сдюжили в похожей ситуации. Хочется думать, что на сей раз не сбавят обороты. Всегда интереснее на троих, чем на двоих разыгрывать первое место. И молодежь динамовская, главное, только в конкурентной среде расти будет. Должны добавить жару. То же касается и ЦСКА. Победили сейчас, значит и они в игре.

— «Спартак» с «Факелом» и «Локомотив» с «Сочи» легко возьмут свое?

— Сейчас легко ничего не бывает. «Факел» перед этим «зацепил» очко на выезде с Нижним, неплохо выглядели. Мы, кстати, сыграем с ними на сборах. Против «Спартака» и настраивать Сергею Ташуеву не придется. Поэтому возможны варианты. А ходить плакаться спартаковцам, что их везде «убивают», давно уже надо прекратить. Будьте сильнее, в конце концов, выше этого.

«Время "Сити" вполне может закончиться»

— К Англии. В субботу встречаются два ваших клуба — «МЮ» и «Эвертон». Есть сомнения в результате?

— После поражения от «Сити» должен «Юнайтед» собраться. Тем более, «Эвертон» сегодня явно не тот. Но если брать исторически, бой могут дать. Вспоминаю, 95-й, финал Кубка на «Уэмлбли», и пару других матчей, когда «Эвертон» вырывал победы на характере. Как-то проигрывал 1-4, а закончили ничьей.

— «Ливерпуль» сумеет сохранить за собой первую строчку, или «Сити» вновь выдаст мощную концовку?

— Многое будет зависеть от очной воскресной встречи. «Ливеру» надо брать три очка.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

— Вы же играли в составе «горожан». Понятно, другая история. И все же, чем запомнился второй на тот момент манчестерский клуб?

— «Горожане», так оно и есть. И это определение главным было всегда. Такой вот локальный, народный клуб. То же самое в «Эвертоне». А за «Юнайтед» приезжают болеть китайцы, малайзийцы, из Гонконга ребята. «Сити» построил «Этихад», тоже многое поменялось с тех пор. Финансирование, понятно, на ином уровне.

В мою бытность никого из «звезд» первой величины купить не могли. Времена меняются, это нормально. Сколько «Ливерпуль» доминировал при Далглише, Кигане, Барнсе, потом целая эра «МЮ», теперь «Сити» всех сильней. Но, возможно, не за горами чье-то еще время придет.

— «Арсенал» вечно второй-третий?

— Именно. В начале сезона можно ставку делать, что они будут терять очки ближе к финишу. Лихорадит их так уже лет 7-8. Не знаю, сглазили, но чего-то не хватает.

— Томас Тухель готов вернуться в «Челси», если его лично пригласит хозяин клуба Тодд Боэли. Есть смысл для обеих сторон входить второй раз в одну реку?

— Почему нет? Человек за год с ними выиграл Лигу чемпионов. Будет интересно посмотреть.

«Во Флоренции мне привезли все кассеты и диски Челентано»

— Ваш второй клуб по ощущениям — «Фиорентина». Так?

— Нет. Второй все-таки «Эвертон». Великолепная была атмосфера, приняли прекрасно. Потом уже «Фиоорентиа» и «Рейнджерс»...

— «Фиорентина» сейчас переживает не лучшие времена. Конец эпохи бывших хозяев, Марио и Витторио Чекки Гори всему причиной?

— Безусловно. Витторио был абсолютно лучезарным человеком, с ума сходил по команде.

— Вы были лично знакомы?

— Нет, но директор клуба, его родственник, привозил мне всю коллекцию кассет и дисков с Андриано Челентано, Регулярно, как только узнал, что я большой поклонник таланта великого актера и музыканта. А отец и сын Чекки Гори, как вы знаете, были его вечными продюсерами.

Андрей Канчельскис twitter.com/acffiorentina

— Алексей Миранчук вошел в Топ-3 «Аталанты» по результативности в этом году. Воскрешение карьеры?

— Вот вы привыкли, чуть что раздавать авансы. Ставит цели и задачи, но не надо после каждой удачной игры его превозносить. Понятно, сегодня большая радость, когда наш футболист доказывает свою состоятельность за границей. Но надо двигаться дальше, не занижая эту планку, и по мере сил избегать провалов, какие у него бывают.

— Мамука Джугели, агент Хвичи Кварацхелия, сказал вчера La Gazzetta dello Sport, что они будут рассматривать другие варианты, если не поступит надлежащего предложения от «Наполи». Это некая игра с его стороны, или пора двигаться дальше?

— В данный момент, возможно, и надо поменять обстановку. Сезон у него не тот, что первый. Второй, понятно, всегда самый сложный. И у меня первый в «МЮ» был сверхудачным, но затем спад. У 90 процентов футболистов второй год в топ-клубе провальный. Как минимум не такой яркий, как первый.

Агенты могут сыграть на этом. Хотя объективно вижу Хвичу в Англии. Кецбая, Кинкладзе на Альбионе выступили отменно. Хороший чемпионат для грузинских футболистов, так уж сложилось исторически. Их там любят.

«"Реал" и "Бавария" — главные фавориты Лиги чемпионов»

— В Лиге чемпионов, тем временем, «Реал» с огромным трудом проходит «Лейпциг». Кто главный фаворит турнира?

— Для меня именно «сливочные», это их турнир. Прошлогоднее разгромное поражение от «Сити» они хорошо помнят, второй такой ошибки Карло Анчелотти не допустит, тем более перед уходом.

— «Бавария» должна отыграться здесь за все неудачи в Бундеслиге?

— Вторые по шансам, думаю.

— И напоследок, лучший клуб для вас сегодня с точки зрения футбольной философии?

— Ох! Все-таки, наверное, «Бавария» и «Реал» мне ближе всех. Прежде таким был «Юнайтед», но пошел сбой, когда американцы купили клуб. Появились другие деньги, но футбол закончился. При прежних хозяевах, ирландцах, на первом месте всегда была игра. А для американцев это чистый бизнес. Зарабатывают деньги, не слишком понимая футбол и не стремясь к результату. А клуб не только теряет позиции, но и прежний стиль, имидж. Но верю, что все вернется.