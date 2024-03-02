«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от возобновившегося чемпионата России по футболу и прокомментировал последние события отечественного и мирового футбола. Прославленный в прошлом футболист, московский динамовец и лучший бомбардир последнего чемпионата СССР, отыграл затем 10 лет в итальянской Серии А. Под его руководством юношеская сборная России выиграла чемпионат Европы. С возглавляющим сейчас ивановский «Текстильщик» специалистом пообщался специально для Livesport.Ru Михаил Пукшанский.

«Мы с Промесом разные граждане»

— Начнем с главных для российского футбола новостей этих дней. Квинси Промес задержан в Эмиратах. Вопрос к вам, как к человеку и гражданину — надо идти на риск в такой ситуации, или скрываться от закона?

— Я-то гражданин Российской Федерации, а он нет. Поэтому мы несколько разные граждане. И не знаю всех тонкостей, что он там на сей раз натворил. Всю жизнь тоже бегать не будешь.

— Будучи игроком, как бы поступили в его ситуации?

— Я бы в этой ситуации не оказался — с ножами ни на кого не бросаюсь.

— Пока мы с вами беседуем, выяснилось, что задержан он не за наркотики и не за поножовщину, а за побег с места ДТП в ОАЭ.

— Ну, видите, парню все мало.

— Ситуация для «Спартака» перед игрой в Питере, прямо скажем, не веселая. Смогут москвичи сыграть за себя и за того парня, на чем настаивает Евгений Ловчев?

— Ну, готовятся же они на сборах не просто так. Не один вариант наигрывали, наверное, и с Промесом, и без него. Даже без учета всех этих рисков. У них есть замены, есть футболисты, способные сыграть на его позиции. Потеря существенная, но не трагическая. Потом еще ведь сохраняется вероятность, что долетит бедолага другим рейсом. Там каждый час может все меняться.

«Только весна-осень!»

— Этим неприятности для «Спартака» на минувшей неделе не ограничились. Комиссия РПЛ не допустила «Лукойл Арену» к матчу 20-го тура с «Факелом»из-за состояния поля. Даже как-то нелепо спрашивать тренера клуба второй лиги о возвращении к системе «весна-осень», и тем не менее?

— Конечно, я за возврат к хорошему прошлому. Тем более, сейчас в еврокубках не играем. И что у нас получается? Три месяца пропускаем (низшие лиги и того боле), а потом доигрываем. Бред какой-то!

Игорь Колыванов «Текстильщик»

— Активный апологет возвращения на круги своя Сергей Юран называет сроки с начала апреля до середины ноября. Оптимально, или «Спартаку» это все равно не поможет подготовить поле к нужной дате?

— Понимаю вашу иронию. Может быть, поля это в полной мере и не спасет, но явно улучшит и ситуацию, и настроение. Сейчас все начинают в начале марта, когда снег везде лежит.

Непросто, особенно первому и второму дивизионам, с учетом особенностей инфраструктуры. Где-то поле с искусственным покрытием без подогрева,где-то натуральное, но в марте это каша-малаша. Не дело.

«Смолов хотел видеть другие деньги»

— Вчера появилось сообщение, что «Краснодар» всеми силами старается продлить контракт с Эдуардом Сперцяном, самым теоретически востребованным игроком РПЛ в Европе. Это попытка продать 23-летнего полузащитника за максимальные деньги, или все же желание удержать во что бы то ни стало?

— Оба варианта возможны. Если он сейчас переподпишет, цена возрастет. А так вообще можно все потерять, если уйдет, как свободный агент. Но раз человека воспитали, сделали из него футболиста, клуб обязан получить какие-то дивиденды

— Но уезжать надо?

— Я не знаю, надо-не надо конкретно ему. Если хочет играть в Европе, пусть едет. Нет — так его никто не гонит. Он уже вполне сознательный парень, в состоянии сделать правильный выбор.

— Федор Смолов, очевидно, отказался после не слишком удачного опыта в Виго?

— Может быть, там деньги были не те, какие ему хотелось видеть. Или что-то другое интересовало. Каждому в голову не залезешь.

Кто-то с детства мечтает попасть в хорошую европейскую команду, кого-то все устраивает и в «Зените», «Спартаке», «Динамо», «Локомотиве»... Хорошая зарплата, и не особо «парюсь».

— Бывает такое, что страх перед переходом довлеет из-за неудачных примеров друзей, скажем Арсена Захаряна в «Сосьедад»?

— Захарян только первый год играет. И вообще чего бояться, раз ты футболист, выбрал бойцовскую профессию. Надо ехать, и доказывать, если ты в себя веришь. А не веришь, так сиди дома и не рыпайся.

«В интенсивности чемпионат СССР не уступал Серии А»

— Перед вами, понятно, в 91-м такой вопрос не стоял. Или все же были некие сомнения?

— Да какие сомнения! Если у тебя есть цель, реально хочешь чего-то добиться, дерзай! Не на одном же уровне всю жизнь играть. Но все это опять-таки индивидуально. Кто-то хочет результатов добиться, трофеи выиграть серьезные, а кому-то все это до лампочки.

— Сейчас игроки говорят об отъезде из России, как о выходе из зоны комфорта. Сегодня рискуешь потерять в деньгах ради славы, а тогда вы лично за чем в большей степени ехали?

— Хотелось в Европе поиграть. Но и заработать тоже, это однозначно. Аксиому, что футбольный век короток, никто не отменял. Играешь 10-12 лет на высоком уровне, а прежде и раньше заканчивали. Медицина другая была. В 31, 32, 33 уже вешали бутсы на гвоздь.

Поэтому хотелось попробовать себя, тем более в итальянском чемпионате, где играли лучшие суперзвезды со всего света. Но раньше и сложнее было уехать. Только три иностранца могло играть, а сейчас по 8-9-10 легионеров почти везде. Бери не хочу, когда хочешь. А тогда попробуй попади.

Тем более, мы были так называемые «экстракомунитари», то есть без европейского паспорта. Сложностей возникало предостаточно.

Игорь Колыванов «Текстильщик»

— Насколько, кстати, контракт со скромной «Фоджей» превосходил динамовский?

— Давайте не сравнивать. Мы же получали не в валюте, а в рублях. Это были несопоставимые величины.

— Вы уезжали после «пентатрика» в ворота «Днепра», будучи лучшим бомбардиром чемпионата. Это придавало уверенности, или не тешили себя иллюзиями?

— После чемпионата Союза в плане собственно игры, прессинга, никакого дискомфорта не ощутили. Мы же играли не абы с кем, а с сильнейшими командами Украины, Грузии, Армении, Узбекистана... Каждая из них давала по несколько человек в сборную СССР.

Очень сложный был чемпионат, с большим количеством высококлассных футболистов. Конкуренция — колоссальная. Поэтому, если уже выбивался из дубля, попадал в первую команду, значит действительно чего-то стоил.

— В чем Серия А была тогда сильнее союзного чемпионата, если не брать набор суперзвезд? Сейчас многие говорят об интенсивности.

— Интенсивность и в Союзе была что надо. Поэтому в первую очередь антуражем. Ярые болельщики, журналисты-острословы... Ты понимаешь, что попадаешь в среду, где иностранцу нужно каждую игру выделяться, быть одним из лидеров, приносить результат.

Иначе говорили, зачем тебя брать, если у нас свои такие же. Работали, пахали, поэтому и добились чего-то. Почти все из нас, кто уехал в начале 90-х, дали результат в своих клубах.

«Какой допинг? Один укол в год витаминами»

— Вернемся к свежим новостям. Сборная России сыграет в марте с сильными противниками — Сербией и Парагваем. Но главное о чем, в связи с этим говорили на этой неделе, — споет ли гимн Полина Гагарина? Настолько тема национальной команды себя исчерпала?

— Когда сборная не участвует в официальных матчах, интерес постепенно угасает. Это вполне естественно. Но она все равно должна как-то развиваться.

Поэтому Карпин и просматривает постоянно новых футболистов, наигрывает какие-то варианты. В любом случае, для каждого футболиста мечта — сыграть в майке национальной команды.

— Вы в свое время сами лишили себя такой возможности. Не отказались в 94-м от «письма четырнадцати» из корпоративной солидарности?

— Там ситуация, которую многие не знают. Скажу только, что ерунда полная произошла. Не хочу больше об этом.

Игорь Колыванов «Текстильщик»

— К новостям международным. Поль Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг. Зачем он вообще ему в 30-летнем возрасте да еще при столь малом количестве игр за «Ювентус»в этом сезоне?

— Идиот, значит, если действительно на допинге попался. Он последнее время и не играет. Года три уже «дуркует». Как перешел в «МЮ», так его карьера и пошла вниз.

Он себя считает, как Балотелли в свое время, незаменимой звездой. А на самом деле, никакой игры уже давно не показывает. Раз за пять матчей блеснет, и все должны восхищаться. Вообще раздутый футболист, на мой взгляд.

— Уж кто-кто, а Зденек Земан в «Фодже» вполне мог практиковать нечто подобное?

— Да, хорош, у нас такого и близко не было. Максимум раз в год — какие-то витамины кололи. В Италии это вообще не принято и не приживется никогда. Ничего не принимали. Земан был даже противником таблеток от горла, от насморка. Говорил, организм своими силами должен лечиться.

— Как же вы переносили его легендарные тренировки в высокогорье? Или после Валерия Газзаева все было не так страшно?

— Я у Газзаева-то пол года был всего, на самом деле. А нагрузки, плюс-минус, одинаковые. Только по содержанию разнились. В Италии мы достаточно легко с ними справлялись.

Когда перед тобой прекрасная итальянская кухня со всеми вытекающими, свежие фрукты, овощи, соки, никакой допинг не нужен. После тренировки сразу все получаешь. Мы же после России ко всему были привычными — к трехразовым занятиям зимой на ужасных полях, и к стирке формы после них...

А в Италии сборы проходят в июле. После динамовских я мог в таких сказочных местах и пять раз в день тренироваться. Все цветет, горы красивейшие, отели необыкновенные, поля шикарные. Одно удовольствие. Закончились сборы, будто и не было их.

«Все захотят отобрать у "Зенита" очки»

— К чисто футбольным делам. Сегодня возобновляется чемпионат РПЛ. Если по большому счету, стоит ждать от второй части каких-то откровений, открытий?

— Ожидаю, что борьба будет идти до самого конца. И мое «Динамо», быть может, где-то между «Краснодаром» и «Зенитом» вклинится.

— «Краснодар» потягается с «Зенитом»?

— Сделает все, чтобы выиграть этот чемпионат. Очень достойно провели первую часть, сильно прибавили в плане обороны. Не стало этой игры шашки наголо — все бежим вперед, создаем моменты типа.

Задумались, как играть правильно. Поэтому и очков прибавилось. А «Зенит», наоборот, потерял больше, чем когда-либо. Интрига остается. Все постараются отобрать очки у «Зенита».

Игорь Колыванов «Текстильщик»

— Почему Сергей Галицкий, получив в кои-то веки такой шанс, отказался от зимнего усиления?

— Он же не «Газпром» и не «Луколйл». Знает, как зарабатываются деньги и как нужно их тратить. На хорошего футболиста всегда большой ценник, поэтому посчитал, что достаточно качественной летней кампании. Команда во всех линиях подбита, подобрана — это главное.

Та же ситуация и в «Динамо» — добротно укомплектованы. Дополнительную нервозность на ровном месте создавать тоже не хочется. Думаю, оба тренера не особо настаивали на приобретениях.

— Чего ждать от новой порции зенитовских бразильцев, это уровень прежних?

— Будем смотреть. Я эту тройку видел один раз. Всем по 26, значит ребята уже с запасом опыта. Понятно, что фантиков в «Зените» покупать не будут. Качественные игроки, но другое дело, как себя проявят. А с такими контрактами должны показывать свои лучшие качества каждый раз.

— ЦСКА очень вяло вел себя на трансферном рынке. Финансы?

— В прошлом году было то же самое. Обещали Федотову точечно двух-трех хороших иностранцев, но не довезли. Кто-то сам не поехал, с кем-то не договорились. Без усиления сложно им будет бороться за высокие места.

«Дзюба может играть и до 40»

— Первый тренер Дзюбы высказался в том духе, что пришедший в «Локомотив» Саид Хамулич может предопределить завершение карьеры Артема. Босниец безо всякого бэкграунда спохобен сходу выстрелить?

— Говорить можно, что угодно. Дзюба все равно остается Дзюбой, свои 8-10 мячей всегда забьет.

— Не верите, что он закончит после этого сезона?

— Здесь от физического состояния Артема больше зависит. Если будет стремление играть, помогать клубу, может и до 40 дотянуть. С его-то здоровьем.

— Большое будущее прочат новобранцу «Спартака» коста-риканцу Манфреду Угальде...

— Да, быстренький такой. Главное, чтобы в московских ночных клубах не зависал подолгу. А то всю скорость там растеряет.

Игорь Колыванов «Текстильщик»

— Главный поставщик трансферных новостей — «Пари НН». Сумеет Сергей Юран встроить в свою систему такое количество новичков?

— Юран — опытный тренер. Понимает, что надо как можно быстрее внедрять новых футболистов. И так времени мало. Человек футбольный, поиграл в хороших странах, найдет решение и место тем ребятам, которых они взяли.

— Ну, и два аутсайдера активно поработали на рынке. Поможет это спастись от вылета «Балтике» или «Сочи»?

— В «Сочи» состав все-таки поинтереснее. У них есть все шансы не вылететь хотя бы напрямую, а попасть в «стыки». Балтийцам будет непросто, но они особенно сильно никому не уступали.

Бывают матчи, когда ты играешь лучше, атакуешь, но банально не хватает исполнительского мастерства в завершающей стадии. А соперник только обороняется, убегает в одну хорошую контратаку и забивает. Вот у них были такие матчи. Этим и определяется разница.

«Из Иваново смотрим в РПЛ»

—С небес — на землю. Что с футболом во второй лиге вообще и в любившем его прежде Иваново, где вы сейчас трудитесь, в частности?

— У нас задача попасть в «золотую» группу. Завтра начинаем с чистого листа. 18 матчей, и каждый, как кубковый.

— Разъясните новый регламент для несведущих.

— 10 команд «золота» сейчас будут бороться за выход в ФНЛ. Выходят три, и еще четвертая может. Наша «серебряная» зона борется за выход в эту «золотую». Накрутили, навертели...

Игорь Колыванов «Текстильщик»

— Когда я работал в «Сатурне» уже во второй лиге, она мне не показалось такой безнадежной. Не думаю, что глобальные структурные изменения могли пойти ей на пользу.

— При этом почти нет проходных матчей. Очень тяжелый стал турнир, по сравнению с предыдущими годами. Даже слишком. Каждая игра, как последняя.

Все хотят подняться выше, желающих вылетать тоже нет. Там есть еще и низшая группа — картина та же. И в каждой из них все команды примерно одного уровня.

— С учетом результатов «Текстильщика», сегодня ваши шансы вернуться на уровень тренера молодежной сборной или клуба РПЛ, согласитесь, не велики? Я уж не говорю о таких победах, как с юношеской сборной на чемпионате Европы.

— Если задачу выполним, своими силами пробьемся, все будет замечательно. Попасть в ФНЛ, а потом уже смотреть дальше.

«Миранчук должен делать разницу с топ-клубами»

— Напоследок поговорим о Серии «А», в которой вы провели 10 лет и забили почти 50 мячей. Почему «Интер» так хорош? Состав вроде бы совсем не тот, что в ваши времена. Честно говоря, долгое время не верил в тренерский талант Симоне Индзаги.

— Величайших звезд нет, но команда очень крепкая. Каждый в своем амплуа знает, что делать на футбольном поле. Выходят, и отдаются на 100-120 процентов. Я вот смотрю за ними, как они выжимают все из моментов, и диву даюсь. Терпят, ждут своего шанса.

С «Аталантой» вот начали не очень хорошо, а потом потихонечку-потихонечку вошли в игру. И получите — 4:0. Они же вообще в четырех матчах подряд по четыре забили. Мужики, короче говоря. Очень характерный коллектив.

— Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признал, что с чемпионством все ясно. Или возможны сюрпризы?

— Думаю, нет. Тем более, «Ювентус» «поплыл». Четыре матча не выигрывал, и сейчас чудом победил на последней минуте «Фрозиноне» — 3:2. «Милан» потихонечку начал набирать очки, но до этого у них тоже провал месяца полтора назад был. А «Интер» идет ровно, без происшествий. Поэтому сложно будет другим командам даже обозначить борьбу с ним.

— Кстати, вы ведь только чудом не оказались в «Интере», вслед за Игорем Шалимовым...

— Да, поехал за сборную играть отборочный матч с Сан-Марино, и в такой игре порвал крестообразные связки. Контракт с «Интером» уже лежал на столе. Но это история столь давняя, что вспоминать не стоит.

— Алексей Миранчук после серии приличных матчей провалил встречи с «Интером» и «Миланом». Не его уровень?

— Поверьте, не знаю. Конечно, нужно в таких матчах делать что-то большее для команды, для своей же персоналии. Но что-то не пошло. А все смотрят именно на то, как ты проявляешь себя с топ-клубами, а не с командами ниже уровня «Аталанты». В таких матчах нужно делать диференцию.

«Недавно говорил с Роберто Баджо»

— Вы-то, помню, что в «Фодже», что в «Болонье» регулярно пощипывали лидеров.

— Частенько забивал — и «Милану»,и «Ювентусу», и «Роме», и «Лацио». Но Миранчук все же не чистый форвард. Хотя я тоже чаще играл то слева, то справа.

— По-прежнему поддерживаете контакт с итальянцами?

— Да. Я в общих чатах и «Болоньи», и «Фоджи».

— С кем там общаетесь в основном?

— Да со всеми. Марокки, Фонтолан, Синьори, Кеннет Андерссон, Барони, Параматти, капитан был. С Роберто Баджо недавно общались.

Игорь Колыванов «Текстильщик»

— О чем, если не секрет?

— У моего хорошего знакомого был День рождения. Попросил позвонить ему, поздравить по-итальянски.

— Тем временем, Хвича с «Наполи» вроде бы пошли на поправку. Или по 6:1 с «Сассуоло» судить не стоит?

— Чтобы иметь предложения от лучших клубов мира, нужно играть так в каждом матче.

— И мой любимый вопрос... Почему никто из вас, снискавших славу в Европе, там не остался? Гражданство со всеми вытекающими, работа, все удобства для жизни...

— А что там делать, кто нас ждет? И все мы любим Россию.