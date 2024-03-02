Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона

У лидера московского «Спартака» Квинси Промеса очередные проблемы с законом — накануне возобновления чемпионата России голландец был задержан полицией ОАЭ, где красно-белые находились на сборах. Рассказываем все подробности.

Что случилось?

29 февраля московский «Спартак» покидал сборы в ОАЭ, заранее запланировав отправиться из Дубая сразу на первый матч весенней части сезона РПЛ против «Зенита», который пройдет 2 марта в Петербурге.

Команда, включая Квинси Промеса прибыла в аэропорт «Аль-Мактум», но голландец не прошел пограничный контроль, а вместо этого был задержан и препровожден в отделение полиции «Аль-Хаванидж» при аэропорте. Причины задержания не называли.

В итоге 29 февраля российская команда отправилась в Санкт-Петербург, а Промес (и два сотрудника службы безопасности «Спартака») остались в Дубае, разбираться с юридическими проблемами.

1 марта Квинси был отпущен из под стражи под подписку о невыезде — покидать ОАЭ ему запрещено.

От поножовщины до наркотрафика

Мы уже не раз обсуждали криминальную биографию звезды московского «Спартака», которой голландец обзавелся за последние несколько лет, поэтому пробежимся по ней кратко, а всех желающих узнать подробности отсылаем к нашим предыдущим разборам.

Проблемы с законом у нидерландского футболиста, любившего водить дружбу с гангста-рэпперами и представителями криминалитета, были уже давно, но, как правило, по мелочи. Впрочем, доходило и до суда — в 2018-м году, отдыхая на Ибице, Промес избил супругу и подрался с теми, кто пытался ему помешать. На суде он подтвердил свои правонарушения, отделался штрафном, и позже писал в соцсетях, что невиновен.

Квинси Промес globallookpress.com

В 2020 году он вляпался в более серьезные проблемы. Устроив летом семейную вечеринку на свой вилле в под Утрехтом, Квинси повздорил со своим двоюродным братом и бросился на него с ножом, который вогнал жертве в колено. Дело могло кончиться совсем плохо, если бы разбушевавшегося хозяина не оттащили шокированные гости.

Делом занялась полиция, но сам Промес, не выказывавший никаких признаков раскаяния, оставался на свободе, чем и воспользовался «Аякс», за который он тогда выступал. Амстердамцы быстренько сбагрили токсичный актив московскому «Спартаку», который был совсем не против, поскольку забивной голландец был нужен им как воздух.

Отъезд в Россию в феврале 2021 года пришелся очень кстати, поскольку во время расследования семейной поножовщины на вилле Промеса, обнаружилось, что за нападающим еще с 2018 года пристально следят наркополицейские, изучающие его вовлеченность в торговлю наркотическими веществами в особо крупных размерах.

Выяснилось, что и сам Промес и некоторые его родственники инвестировали крупные суммы в партии кокаина и синтетических наркотиков, которые поставлялись в Австралию, Бельгию и Нидерланды.

Пока на родине шли судебные расследования, а сборная Нидерландов на ЧМ-2022 в четвертьфинале уступала по пенальти будущим чемпионам мира, Промес куковал в России, клепая голы и становясь самым результативным легионером в истории РПЛ.

Судебные тяжбы

Нельзя сказать, что легальные проблемы проходили совсем незамеченными — когда в январе 2023 года «Спартак» улетел на первый зимний сбор в ОАЭ, он сделал это без Промеса. По официальной версии, голландец остался в Москве, чтобы готовиться по индивидуальной программе, но все понимали, что это было связано с тем, что Квинси боялся голландского правосудия.

В августе 2021 года Нидерланды и ОАЭ заключили договоры о выдаче осужденных или подозреваемых в преступлениях и о международной правовой помощи. Поэтому голландцы могли запросить экстрадицию футболиста, если узнали бы, что Промес приехал со «Спартаком» на сборы в ОАЭ. С Россией же у Нидерландов подобного двустороннего договора нет — все зависит от доброй воли сторон, а в последние годы отношения России и Европы катастрофически испортились.

Квинси Промес globallookpress.com

Тем временем нидерландская юридическая система работала медленно, но верно — 19 июня 2023 года суд в Амстердаме приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения за нападение при отягчающих обстоятельствах на двоюродного брата. Промес также должен выплатить потерпевшему 7 тысяч евро в качестве компенсации. Сторона футболиста немедленно подала апелляцию на вердикт суда.

А в середине февраля 2024 года был вынесен вердикт и по второму, более серьезному делу — о наркотрафике. Прокуратура требовала для Промеса 9 лет лишения свободы за организацию провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 килограммов, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Требование было удовлетворено частично — футболиста заочно осудили на 6 лет лишения свободы. И вновь решение суда было немедленно оспорено адвокатами Квинси.

Наглость — второе счастье

Сам Квинси Промес тем временем вместе со «Спартаком» находился на тренировочных сборах в Дубае, и это сразу вызывает массу вопросов. Голландец годом ранее побоялся лететь с красно-белыми в ОАЭ, чтобы избежать возможной экстрадиции, но теперь без тени сомнений отправился туда, несмотря на то, что его ситуация объективно стала намного хуже — он уже был осужден за нападение, а дело о наркотрафикинге близилось к своему завершению.

Да, в 2023 году Промес получил резидентскую визу в ОАЭ — это форма вида на жительство в Эмиратах, которая выдается на срок от 1 до 10 лет. Кроме безлимитного проживания в стране она позволяет работать, инвестировать, учиться, открывать счета, брать кредиты, получать медицинскую помощь и тд. Видимо, статус резидента успокоил голландца — он несколько раз заезжал в Дубай и в итоге отправился туда на сборы с командой.

Квинси Промес globallookpress.com

Вот только от экстрадиции в Нидерланды резидентская виза не спасает. Согласно соглашению между Нидерландами и ОАЭ каждая сторона по запросу обязуется выдать другой любого человека, которого разыскивают по уголовному делу или уже приговорили к лишению свободы на срок не менее одного года.

Эмираты вправе отказать в выдаче своих граждан — но резидентская виза не делает Промеса гражданином. Могут отказать и в выдаче человека, преследуемого по «гуманитарным соображениям с учетом возраста или состояния здоровья» или если выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам ОАЭ, но и это не случай Квинси.

Более того, пока «Спартак» был на сборах, ситуация ухудшилась еще больше — решение по делу о наркотиках было вынесено, и Промес был признан виновным. По словам пресс-секретаря прокуратуры Амстердама, Квинси был объявлен в международный розыск.

Квинси Промес globallookpress.com

А ОАЭ активно сотрудничает с ФБР и Европолом, в том числе по делам о наркотрафике. В 2022 году Европол совместно с правоохранителями ОАЭ разоблачил международный наркокартель, контролировавший около трети рынка торговли кокаином в Европе. Шесть топ-менеджеров преступной империи, двое из которых были голландцами, арестовали прямо в Дубае.

За что задержан Промес?

Точной информации нет, но есть две версии. По первой, озвученной многочисленными инсайдерами и телеграм-каналами, голландца задержали, так как он еще 20 февраля попал в автомобильную аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Как сообщает Дмитрий Егоров, суд по делу Промеса состоится 4-5 марта, футболисту светит до 4 лет тюрьмы. Но, скорее все, его просто депортируют в Голландию.

Сразу отметим, что за оставление места ДТП в Эмиратах действительно можно получить до трех лет, но для такого сурового наказания должны быть отягчающие обстоятельства — например наличие пострадавших, или это должен быть рецидив. Куда более вероятен штраф или минимальный тюремный срок от месяца. Но это не исключает экстрадиции после отсидки.

Квинси Промес globallookpress.com

Вторая версия, озвученная агентством ТАСС со ссылкой на источники в полиции ОАЭ — Квинси Промеса задержали из-за смены его статуса в международном розыске, произошедшей, пока он был на территории страны.

На момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием.

После того как нидерландский суд 15 февраля вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

Есть еще и максимальный, «оранжевый» статус уведомления: предупреждение о человеке, представляющем серьезную и непосредственную угрозу общественной безопасности. До этого дело пока не дошло. Впрочем, и «красные уведомления» публикуются на сайте Интерпола — и Квинси Промеса там нет.

Квинси Промес globallookpress.com

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед изначально заявила СМИ, что задержание Промеса не связано с апелляционными делами и он был задержан за «местное нарушение». Позже в прокуратуре сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции игрока «Спартака».

Получается, что все новые проблемы на свою голову футболист, как и раньше, навлек на себя сам — не случись ДТП и последующего побега, не исключено что пограничники не задержали бы его на контроле (неясно был ли действительно изменен его статус в международном розыске), а не случись задержания, голландская прокуратура бы не получила удобной возможности потребовать выдачи игрока.

И пока в Нидерландах собирают все необходимые документы для оформления процедуры экстрадиции, а в Москве руководство «Спартака» ломает голову, пытаясь понять, как им выбраться из этого бардака с минимальными потерями, сам Квинси Промес и в ус не дует, празднуя в Дубае день рождения своей новой подружки и публикуя в соцсетях фото из шикарных заведений.

Голландец уверен, что вновь выйдет сухим из воды — ведь до этого ему все сходило с рук. Несмотря на суммарные 7,5 лет тюрьмы, ждущие его на родине, он получал огромные деньги в Москве, был резидентом ОАЭ и ни в чем себе не отказывал.

Квинси Промес globallookpress.com

Но вряд ли это у него выйдет, если экстрадиция действительно на повестке дня. Как все устроено: Нидерланды требуют от ОАЭ принятия любых временных мер по отношению к Промесу (например ареста), чтобы не выпускать из его из страны, пока готовят официальный запрос об экстрадиции. Суд ОАЭ в течение 48 часов решает, удовлетворить ли подобное требование (и причин не удовлетворять его у него нет).

Временные меры налагаются на срок не более 60 дней: если за это время не придет официальный запрос об экстрадиции, то задержанного отпускают. И это единственный шанс для Промеса улизнуть обратно в Россию, откуда выдачи нет — если голландская бюрократическая машина будет ковыряться с пакетом документов об его экстрадиции дольше двух месяцев.

Даже учитывая, что это очень сложная процедура, такой сценарий представляется маловероятным.

Что будет делать «Спартак»?

В столичном клубе с самого начала старались максимально отмалчиваться по поводу всех легальных проблем своей главной звезды.

Еще после появления первых новостей о заведенном на Промеса деле по поводу нападения на родственника в прессе появилась информация, что в случае признания вины и назначения реального срока «Спартак» имеет право разорвать контракт с голландцем, а также имеет право прекратить плановые выплаты за трансфер «Аяксу».

Но очень быстро стало ясно, что у красно-белых нет никакого желания делать это.

Квинси Промес globallookpress.com

В то время как европейские топ-клубы при подобных обстоятельствах выводят из состава своих звезд не дожидаясь окончательного вердикта суда, «Спартак» продолжал цепляться за голландца даже после того, как тот был признан виновным и получил полтора года тюрьмы за нападение при отягчающих обстоятельствах. Удобной «отмазкой» выступила апелляция.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом»

После того, как Промес получил дополнительные шесть лет тюрьмы за наркоторговлю, «Спартак» как воды в рот набрал, зато в прессе выступил целый ряд бывших игроков и «почетных ветеранов» красно-белых, которые со стеклянными глазами повторяли как заведенные, что «европейскому суду веры нет», «русские своих не бросают», а Квинси «надо понять и простить», потому что «он же наш, он хороший».

На задержание голландца в ОАЭ клубу пришлось реагировать и «Спартак» выступил с заявлением о том, что «ситуация непростая»:

Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры. Пресс-служба «Спартака»

В прессе начались обсуждения возможного расторжения контракта между клубом и игроком, при котором красно-белые останутся в прибыли.

По версии Андрея Панкова с «Чемпионата», «Спартак» может расторгнуть контракт в одностороннем порядке без выплаты компенсации, если Промес по своей вине не сможет принимать участие в матчах. Кроме того, уже клуб может требовать от него компенсацию — больше 10 млн евро.

Под этот пункт контракта попадают, по данным Панкова, приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу, а также нарушение, которое делает невозможным для футболиста работать в России.

Но это выглядит вариантом на самый крайний случай — если Промес все же не сможет отвертеться от экстрадиции в Нидерланды и приземлится на родине за решетку. Тогда красно-белым ничего не останется, кроме как разорвать контракт и требовать многомиллионной компенсации у игрока, вся недвижимость которого в Голландии давно арестована. А еще юристы Промеса поднаторели в подаче апелляций.

Тем не менее, уже давно понятно, что красно-белые, вслед за самим Квинси, будут до последнего надеяться, что нападающему каким-то чудом удастся вывернуться из этой неприятной ситуации, потому что они не настроены терять своего ключевого игрока, который частенько тащит красно-белых на своих плечах и вокруг которого Абаскаль строит игру команды.

И такие мелочи, как моральная сторона вопроса, репутация и честь клуба — для красно-белых давно не важны.