Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок

Нидерландская прокуратура предъявит полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу обвинения по уголовному делу. Спартаковский вингер проходит по статьям о покушении на убийство и нанесении ножевых ранений. Карьера голландца подвисла в неопределенности.

Что случилось?

Инцидент, из-за которого у Квинси теперь большие проблемы, произошел летом 2020 года, в разгар локдауна из-за первой волны пандемии коронавируса.

Чемпионат Голландии был досрочно завершен в мае, Евро-2020 перенесен на год, сборы отменены, спортсменам нечем себя занять помимо тренировок дома.

В конце июля Промес устроил на своей вилле в городке Абкауде под Утрехтом семейную вечеринку, во время которой и случился внезапный конфликт, итогом которого стало ножевое ранение, которое Квинси нанес одному из гостей — своему двоюродному брату.

Иегуди Мошкович Адвокат пострадавшего По словам моего клиента, все произошло как гром среди ясного неба. Была вечеринка, они вместе фотографировались, а под конец веселья атмосфера изменилась, и он получил тот злополучный удар. Уже после кто-то предположил, что это произошло, потому что мой клиент много лет назад что-то украл у матери Промеса. Но это чушь. Если бы это было так, зачем бы он звал его на вечеринку? Есть очевидцы произошедшего. Как минимум два человека видели, как Промес нанес удар. Они уже дали свои показания полиции, которые подтверждают историю моего клиента.

По сообщениям свидетелей, дело могло принять куда худший оборот — Промес пытался ударить своего кузена ножом еще раз, но сестра пострадавшего схватила футболиста за руку, помешав ему.

В итоге конфликт замяли, пострадавшему оказали медицинскую помощь и в полицию он не обратился, по крайней мере сразу.

Сделал он это лишь в ноябре, спустя три с лишним месяца, что вызывает определенные вопросы. По словам адвокат пострадавшего, сначала дело пытались урегулировать во внесудебном порядке, но Промес на это не пошел.

Мой клиент не обращался в полицию, потому что они семья. Он очень гордится успехами Промеса, как и остальные родственники. Несмотря на то что Квинси его ударил, мой подзащитный не хотел рушить ему карьеру. Сперва я как адвокат связался с адвокатом Промеса, предложил ему урегулировать конфликт. Они отказались. Почему — мы не знаем. Потом в полицию поступило обращение от одного из свидетелей, и тогда уже началось расследование. Мой клиент только тогда начал разговаривать с полицейскими, но сам он никогда не обращался в правоохранительные органы. Адвокат Иегуди Мошкович

В середине декабря полиция Амстердама сообщила о задержании Промеса (из-за требований закона личность арестованного не раскрыли, но журналисты докопались до истины довольно быстро).

Произошло это сразу на следующий день после того, как Квинси в составе «Аякса» принял участие в разгроме «Зволле», забив один из четырех безответных голов.

Квинси Промес забивает «Зволле» globallookpress.com

Представитель полиции Йелмер Гердс заявил, что расследование началось еще месяц назад, и сотрудники только к этому дню собрали необходимые для ареста доказательства.

Задержание в Нидерландах длится максимум трое суток, после чего человека либо отпускают, либо избирают меру пресечения на время дальнейшего расследования.

Ситуация с Квинси Промесом развивалась по первому сценарию — игрока выпустили через 3 дня.

Мне нечего скрывать. Приятно снова сосредоточиться на футболе и оставить сторонние проблемы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили так быстро. Я потрясен так же, как и все остальные. Дело касается моей личной жизни, больше мне нечего сказать. Но я на свободе, думаю, это говорит само за себя. Здорово, что тренер и команда поддерживают меня. Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть вперед, потому что на будущее мы можем повлиять. А то, что произошло, уже случилось. Квинси Промес

Тем не менее, вингер «Аякса» по-прежнему остался подозреваемым по делу, которое не было закрыто.

Побег от правосудия

Несмотря на то, что «Аякс» действительно выступил с поддерживающим Промеса заявлением о том, что «обвинения в чем-либо не значат, что ты это совершил», амстердамский клуб предпочел зимой избавиться от токсичного актива.

Благо игрока очень хотел вернуть московский «Спартак». Сам Промес, по словам очевидцев, не слишком хотел покидать Нидерланды, но тоже решил, что вдали от амстердамской полиции ему будет безопаснее, благо никаких ограничений на его передвижения не было наложено.

Красно-белые постарались снять с себя риски на случай, если Квинси все же привлекут к ответственности: сумма трансфера (8,5 млн евро) разделилась на несколько траншей (по одному в полгода), и если Промес отправится в тюрьму, то выплаты прекратятся.

Контракт с самим футболистом, который рассчитан до лета 2024 года, также будет моментально расторгнут, если игрока осудят.

Тем временем колеса правосудия в Нидерландах крутились медленно, но неуклонно. В марте 2021 амстердамский суд решил наложить арест на виллу футболиста в Утрехте.

Недвижимость, которую Промес купил во время своего первого звездного периода в «Спартаке», оценивается в 2,1 миллиона евро. Также был арестован небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро.

По словам адвоката пострадавшего, это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба — раненный родственник Промеса получил серьезную травму колена и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь.

«Нож попал в место, где соединяется коленный сустав, то есть в коленную чашечку, и прошел через нее. Из-за этого мой клиент не может двигать ногой, разогнуть ее. Ему сделали операцию, собрали коленную чашечку, но теперь у него будет огромный шрам.

Мой клиент — работающий человек, но из-за произошедшего есть большая вероятность, что он не сможет выполнять ту же работу. Ходить он может только с чьей-то помощью. По прогнозам докторов, мой клиент никогда полностью не восстановится. Бегать вряд ли когда-либо будет.

Если Промеса признают виновным, у него нет вариантов избежать наказания. Остаться в России — вряд ли выход. Но из-за его трансфера в "Спартак" один из его активов был арестован, а именно — дом в Утрехте.

Мой клиент будет требовать возмещения ущерба, поэтому суд дал разрешение арестовать имущество, чтобы гарантировать выплаты. То есть Промес не может продать этот дом, пока дело не будет закрыто», — заявил адвокат.

В России также обсуждали ситуацию с уголовным преследованием игрока «Спартака». На «Матч ТВ» показали мини-фильм, в котором спортивный психолог Елизавета Кожевникова высказала мнение о причинах агрессивного поведения Промеса.

У Промеса него было непростое детство: рос на улице, в девиантной компании. Такая среда создает предпосылки для подвижной нервной системы. Поэтому нам стоит предполагать, что у него очень разгонная нервная система, которая реагирует на любое возбуждение. Его реакция очень сильная и скорее агрессивная — так он научился на улице. Полагаю, что карантин мог это дело дестабилизировать. Игр не было, признания, которое питает спортсменов дофамином, тоже не было, эмоции он регулировать не умеет. Поэтому на уровне общего подъема дамбы тревоги, раздражения, страха, которые мы все испытывали в марте-апреле-мае, [у Промеса] сорвало дамбу и понеслись эти драматичные моменты Елизавета Кожевникова

Красно-белым передача не понравилась.

Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре.

Больше телевизора у нас нет. pic.twitter.com/4LZ6hWNpf4 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 24, 2021

Да и сам Промес постарался дать наглядный ответ телевизионщикам.

Неприятности продолжаются

Летом этого года пострадавшая сторона попыталаcь добиться суда над Промесом до старта чемпионата Европы, куда Квинси отправился в составе сборной Нидерландов.

Однако в прокуратуре заявили, что получили данные о расследовании лишь в конце мая, поэтому на их рассмотрение нужно время.

В итоге Промес смог спокойно выступить на Евро-2020 и вернулся в расположение «Спартака», начав готовиться к сезону.

В июле в голландской прессе вновь появились новости о том, что прокуратура Нидерландов хочет привлечь игрока «Спартака» к ответственности, но этим все и ограничилось.

Антон Фетисов Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Из источника не следует, что прокуратура намерена его привлечь к чему-то. Там всего лишь написано, что прокуратура обязана провести расследование.Мы только по результатам этого расследования можем что-то обсуждать, пока говорить нечего. Новость высосана из пальца. Квинси сейчас уже вернулся в расположение «Спартака».

В новом сезоне «Спартака» у Промеса поначалу дела шли неважно — из-за травмы он пропустил весь август, да и после возвращения не сразу набрал форму, а команду штормило.

После бодро проведенного сентября — очередная травма, выбившая игрока из строя на месяц. Тем временем Квинси перестали вызывать в сборную Голландии, и виной тому была вовсе не травмы.

Луи ван Гал Главный тренер сборной Нидерландов Я не думаю, что буду вызывать в команду игроков, которые находятся в подобном положении. Когда игрок связан с таким делом, ему намного сложнее сосредоточиться на матче. Когда он в России, он далек от этой ситуации, но в Нидерландах — близок.

Наконец голландский хавбек вновь вернулся в строй и набрал форму, но тут свой удар нанесла Фемида.

Еще в марте адвокат пострадавшего рассказал, какое наказание может грозить футболисту за нападение на его клиента.

В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит. Что-то около того. Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации — нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы. Адвокат Иегуди Мошкович

Так все и случилось. 18 ноября прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения полузащитнику «Спартака» в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Что дальше?

Теперь прокуратура намерена привлечь футболиста к ответственности за преступление — будет суд. Адвокат пострадавшей стороны не сомневается, что исход будет не в пользу Промеса.

По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых — условно. Такой исход тоже возможен. Адвокат Иегуди Мошкович

По сообщениям российских СМИ, футболист «Спартака» сможет остаться в России до окончания следствия, а в суде его может представлять адвокат

Голландская пресса, в свою очередь, сообщает, что у футболиста есть три варианта: он может явиться в суд для рассмотрения дела, поприсутствовать на заседании по видеосвязи или пропустить его.

Если Промес выберет один из двух последних вариантов, то его не смогут арестовать незамедлительно в случае вынесения обвинительного приговора.

Нидерланды могут запросить экстрадицию футболиста, но это сложная процедура и Россия вряд ли пойдет на это.

Российский юрист Андрей Князев считает, что игрок «Спартака» должен сам явиться в суд, не дожидаясь требований об экстрадиции.

«Запрашивать Промеса у России вряд ли будут. Думаю, он сам должен явиться в Нидерланды. Если нет, то футболист может попросить политическое убежище.

Поймите, каждый может попросить, правда, предоставляется оно крайне редко. Должны быть основания. Одно дело, если бы футболиста преследовали за высказывания, другое — хулиганка.

Трудовая виза не является основанием, чтобы не явиться в Нидерланды. Другой вопрос, что у них, в отличие от России, всё это страшно звучит. У нас это могло быть хулиганство или ещё что, а у них — угроза убийством, чуть ли не покушение.

Неприятная для него ситуация, потому что к любым насильственным преступлениям в западных странах относятся серьёзно. Сейчас ему не позавидуешь

Если был залог, то всё само собой разумеющееся. Человек поехал работать в другую страну, при этом он может договориться с учётом своей рабочей ситуации. Мне кажется, учитывая его финансовые возможности, лучше выплатить компенсации, договориться, чтобы не пропускать игры», — сказал Князев «Чемпионату».

В случае, если Промеса осудят, а он не будет присутствовать на суде, будет выпущен Европейский ордер на арест (он действует на территории всех государств-членов Евросоюза).

В этом случае Промес будет сталкиваться с риском ареста всякий раз, как будет приезжать на территорию страны-участницы Евросоюза.