Отбор на ЧМ-2020: Кто вышел, и кто в плей-офф

Как завершился групповой этап
Группа A
Сборная Сербии сенсационно выиграла группу, обойдя Португалию благодаря победе над ней на последних минутах матча заключительного тура, не потерпев ни одного поражения.
Кто вышел на ЧМ-2022:Сербия
Кто оказался в плей-офф:Португалия
Группа B
Несмотря на лидерство за два тура до конца отбора, сборная Швеции упустила шанс добыть путевку в Катар, сенсационно уступив Грузии и проиграв Испании.
Кто вышел на ЧМ-2022:Испания
Кто оказался в плей-офф:Швеция
Группа C
В напряженной борьбе с командой Швейцарии за выход на ЧМ-2022 действующий чемпион Европы, сборная Италии, неожиданно дрогнула, неожиданно потеряв очки в матчах с Болгарией и Северной Ирландией.
Кто вышел на ЧМ-2022:Швейцария
Кто оказался в плей-офф:Италия
Группа D
Действующий чемпион мира Франция доказала свое превосходство в группе, не потерпев ни одного поражения. Ни разу не проиграла и Украина, но лишь в последнем туре обошла Финляндию.
Кто вышел на ЧМ-2022:Франция
Кто оказался в плей-офф:Украина
Группа E
Сборная Бельгии еще более уверенно выиграла группу E, где только два раза позволила себе потерять очки, сыграв вничью. Уэльс вышел в плей-офф со второго места, тогда как Чехия составила ему компанию благодаря выступлениям в Лиге наций.
Кто вышел на ЧМ-2022:Бельгия
Кто оказался в плей-офф:Уэльс, Чехия (через Лигу наций)
Группа F
Полуфиналист Евро-2020, сборная Дании, подтвердила свою силу, победив в девяти из 10-ти матчей группы, проиграв лишь в последнем туре Шотландии, которая вышла в плей-офф. Вместе с ней в стыках сыграет и Австрия, но здесь ей пригодились заслуги в Лиге наций.
Кто вышел на ЧМ-2022:Дания
Кто оказался в плей-офф:Шотландия, Австрия (через Лигу наций)
Группа G
Плотную борьбу за путевку на мундиаль в последнем туре выиграла сборная Нидерландов, тогда как Турция опередила Норвегию в битве за плей-офф.
Кто вышел на ЧМ-2022:Нидерланды
Кто оказался в плей-офф:Турция
Группа H
Гонку за право сыграть в Катаре драматично в последнем туре выиграла Хорватия, победив Россию, которой придется добывать путевку в плей-офф.
Кто вышел на ЧМ-2022:Хорватия
Кто оказался в плей-офф:Россия
Группа I
Сборной Польше не удалось навязать борьбу Англии за победу в группе, но все же команда сумела обойти Албанию и Венгрию и занять вторую строчку.
Кто вышел на ЧМ-2022:Англия
Кто оказался в плей-офф:Польша
Группа J
Немецкая национальная команда уступила лишь раз, да и то при предыдущем наставнике еще весной, после чего предстала привычной машиной, выиграв все оставшиеся матчи. Второе место довольно неожиданно заняла Северная Македония, обойдя Исландию и Румынию.
Кто вышел на ЧМ-2022:Германия
Кто оказался в плей-офф:Северная Македония
Как пройдет плей-офф
По итогам жеребьевки, которая состоится 26 ноября, 12 сборных будут разделены на шесть пар, где сеяные команды примут в полуфинале несеяных соперников (Россию и Украину будут разводить по разным парам). После чего в финале определятся три участника ЧМ-2022.
Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс
Несеяные: Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Австрия, Чехия
Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится 24 марта 2022 года, финал — 29 марта 2022 года.