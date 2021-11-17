Отбор на ЧМ-2020: Кто вышел, и кто в плей-офф

Как завершился групповой этап

Группа A

Сборная Сербии сенсационно выиграла группу, обойдя Португалию благодаря победе над ней на последних минутах матча заключительного тура, не потерпев ни одного поражения.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Сербия

Кто оказался в плей-офф:

Португалия

Группа B

Несмотря на лидерство за два тура до конца отбора, сборная Швеции упустила шанс добыть путевку в Катар, сенсационно уступив Грузии и проиграв Испании.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Испания

Кто оказался в плей-офф:

Швеция

Группа C

В напряженной борьбе с командой Швейцарии за выход на ЧМ-2022 действующий чемпион Европы, сборная Италии, неожиданно дрогнула, неожиданно потеряв очки в матчах с Болгарией и Северной Ирландией.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Швейцария

Кто оказался в плей-офф:

Италия

Группа D

Действующий чемпион мира Франция доказала свое превосходство в группе, не потерпев ни одного поражения. Ни разу не проиграла и Украина, но лишь в последнем туре обошла Финляндию.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Франция

Кто оказался в плей-офф:

Украина

Группа E

Сборная Бельгии еще более уверенно выиграла группу E, где только два раза позволила себе потерять очки, сыграв вничью. Уэльс вышел в плей-офф со второго места, тогда как Чехия составила ему компанию благодаря выступлениям в Лиге наций.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Бельгия

Кто оказался в плей-офф:

Уэльс, Чехия (через Лигу наций)

Группа F

Полуфиналист Евро-2020, сборная Дании, подтвердила свою силу, победив в девяти из 10-ти матчей группы, проиграв лишь в последнем туре Шотландии, которая вышла в плей-офф. Вместе с ней в стыках сыграет и Австрия, но здесь ей пригодились заслуги в Лиге наций.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Дания

Кто оказался в плей-офф:

Шотландия, Австрия (через Лигу наций)

Группа G

Плотную борьбу за путевку на мундиаль в последнем туре выиграла сборная Нидерландов, тогда как Турция опередила Норвегию в битве за плей-офф.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Нидерланды

Кто оказался в плей-офф:

Турция

Группа H

Гонку за право сыграть в Катаре драматично в последнем туре выиграла Хорватия, победив Россию, которой придется добывать путевку в плей-офф.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Хорватия

Кто оказался в плей-офф:

Россия

Группа I

Сборной Польше не удалось навязать борьбу Англии за победу в группе, но все же команда сумела обойти Албанию и Венгрию и занять вторую строчку.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Англия

Кто оказался в плей-офф:

Польша

Группа J

Немецкая национальная команда уступила лишь раз, да и то при предыдущем наставнике еще весной, после чего предстала привычной машиной, выиграв все оставшиеся матчи. Второе место довольно неожиданно заняла Северная Македония, обойдя Исландию и Румынию.

Кто вышел на ЧМ-2022:

Германия

Кто оказался в плей-офф:

Северная Македония

Как пройдет плей-офф

По итогам жеребьевки, которая состоится 26 ноября, 12 сборных будут разделены на шесть пар, где сеяные команды примут в полуфинале несеяных соперников (Россию и Украину будут разводить по разным парам). После чего в финале определятся три участника ЧМ-2022.

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс

Несеяные: Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Австрия, Чехия

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится 24 марта 2022 года, финал — 29 марта 2022 года.