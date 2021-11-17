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    Отбор на ЧМ-2020: Кто вышел, и кто в плей-офф

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    Как завершился групповой этап

    Италия неожиданно сыграет в плей-офф
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    Италия неожиданно сыграет в плей-офф

    Группа A

    Сборная Сербии сенсационно выиграла группу, обойдя Португалию благодаря победе над ней на последних минутах матча заключительного тура, не потерпев ни одного поражения.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Сербия

    Кто оказался в плей-офф:

    Португалия

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  • Сегодня

    • Группа B

    Несмотря на лидерство за два тура до конца отбора, сборная Швеции упустила шанс добыть путевку в Катар, сенсационно уступив Грузии и проиграв Испании.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Испания

    Кто оказался в плей-офф:

    Швеция

    Группа C

    В напряженной борьбе с командой Швейцарии за выход на ЧМ-2022 действующий чемпион Европы, сборная Италии, неожиданно дрогнула, неожиданно потеряв очки в матчах с Болгарией и Северной Ирландией.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Швейцария

    Кто оказался в плей-офф:

    Италия

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    Группа D

    Действующий чемпион мира Франция доказала свое превосходство в группе, не потерпев ни одного поражения. Ни разу не проиграла и Украина, но лишь в последнем туре обошла Финляндию.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Франция

    Кто оказался в плей-офф:

    Украина

    Группа E

    Сборная Бельгии еще более уверенно выиграла группу E, где только два раза позволила себе потерять очки, сыграв вничью. Уэльс вышел в плей-офф со второго места, тогда как Чехия составила ему компанию благодаря выступлениям в Лиге наций.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Бельгия

    Кто оказался в плей-офф:

    Уэльс, Чехия (через Лигу наций)

  • Российский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • 14/11/2021

    • Группа F

    Полуфиналист Евро-2020, сборная Дании, подтвердила свою силу, победив в девяти из 10-ти матчей группы, проиграв лишь в последнем туре Шотландии, которая вышла в плей-офф. Вместе с ней в стыках сыграет и Австрия, но здесь ей пригодились заслуги в Лиге наций.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Дания

    Кто оказался в плей-офф:

    Шотландия, Австрия (через Лигу наций)

    Группа G

    Плотную борьбу за путевку на мундиаль в последнем туре выиграла сборная Нидерландов, тогда как Турция опередила Норвегию в битве за плей-офф.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Нидерланды

    Кто оказался в плей-офф:

    Турция

  • Драма в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте
  • Сборная Португалии потерпела домашнее поражение со счетом 1:2 от команды Сербии в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • 15/11/2021

    • Группа H

    Гонку за право сыграть в Катаре драматично в последнем туре выиграла Хорватия, победив Россию, которой придется добывать путевку в плей-офф.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Хорватия

    Кто оказался в плей-офф:

    Россия

    Группа I

    Сборной Польше не удалось навязать борьбу Англии за победу в группе, но все же команда сумела обойти Албанию и Венгрию и занять вторую строчку.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Англия

    Кто оказался в плей-офф:

    Польша

  • Карпин капитулировал. Сборной нужен (срочно!) новый тренер
  • Впрочем, есть подозрение, что Валерий Карпин и не планирует оставаться в национальной команде
  • Вчера

    • Группа J

    Немецкая национальная команда уступила лишь раз, да и то при предыдущем наставнике еще весной, после чего предстала привычной машиной, выиграв все оставшиеся матчи. Второе место довольно неожиданно заняла Северная Македония, обойдя Исландию и Румынию.

    Кто вышел на ЧМ-2022:

    Германия

    Кто оказался в плей-офф:

    Северная Македония

    Как пройдет плей-офф

    По итогам жеребьевки, которая состоится 26 ноября, 12 сборных будут разделены на шесть пар, где сеяные команды примут в полуфинале несеяных соперников (Россию и Украину будут разводить по разным парам). После чего в финале определятся три участника ЧМ-2022.

    Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс

    Несеяные: Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Австрия, Чехия

    Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится 24 марта 2022 года, финал — 29 марта 2022 года.

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