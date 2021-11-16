Карпин капитулировал. Сборной нужен (срочно!) новый тренер

В минувшее воскресенье сборная России проиграла Хорватии (0:1) в ключевом матче отборочного турнира ЧМ-2022, а уже в понедельник Валерий Карпин дал большое интервью, по итогам которого стало ясно, что уже в самое ближайшее время руководству РФС придется искать нового главного тренера для национальной команды.

Несмотря на неприятный результат, Карпин все равно пришел на интервью к ведущим YouTube-канала «Коммент.Шоу» Константину Геничу, Нобелю Арустамяну, Денису Казанскому и Роману Гутцайту. И отвечал на абсолютно любые вопросы — предельно честно и откровенно. С одной стороны, это круто, тем более после непростого для медиа периода, когда сборную возглавлял Станислав Черчесов. Карпин без проблем общается с журналистами, и, возможно, делает это даже слишком часто.

Но на этот раз после интервью главного тренера национальной команды осталось двоякое впечатление.

Признал, что сборная играла ужасно

После откровенно слабого матча с хорватами Карпин не стал отрицать, что футбол сборной вызывает разочарование . Даже в тех случаях, когда получается выигрывать:

«Даже когда мы у Словакии выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат — да, а игры нет. Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове. Всё. То, что планировали, окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на 5 секунд. У нас, по-моему, не было владения больше 5 секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков».

При этом считает, что не ошибся с тактической схемой на матч в Сплите, несмотря на то, что все 90 минут у команды совершенно ничего не получалось в атаке:

«Есть ли хоть один человек в мире, который гарантирует, что, если бы мы играли в три центральных, мы не проиграли бы?. Мы так же оборонялись всей командой — хоть в 5 защитников, хоть в 8, хоть в 10. Сказать, что у наших ворот создали 15 явных моментов — ну не было такого. То, что мы ничего не создали, — вот в чем проблема. А если ты не хочешь мяч получать, то проблема там, а не в схеме. Все равно играют 10 на 10 с мячом — проблема там, а не в обороне.

Если бы мы проиграли 0:3 и пытались играть в футбол, я был бы более доволен, чем когда мы проиграли вот так — без попыток атаковать, играть в футбол».

И уточнил, что хорваты не делали ничего такого , чтобы так бояться играть в футбол:

«Можно было играть спокойно, абсолютно спокойно, никакого там прессинга сумасшедшего от хорватов не было и близко, в помине, вот близко никакого! Поэтому можно было играть. Почему мы этого не делали — вот вопрос».

Футболисты сборной боятся играть

Карпин также пришел к выводу, что футболисты сборной боятся брать на себя ответственность :

«Трусость — никому не нравится это слово. У любого спросишь, скажет: "Я трус, да нет, я-то не трус, вы чего?" А потом на поле смотришь — никто под мяч не открывается. Это с чем связано? Я после вчерашней игры многое обдумываю, передумываю, анализирую. Надо мне прийти, честно говоря, еще не пришел к заключительной мысли какой-то. Но глобальная мысль одна: мы все равно — хочешь или не хочешь, нравится это кому-то или нет — боимся».

И при этом пока еще главный тренер сборной добавил, что не предполагал, что у футболистов столько фобий и страхов :

«В этом сейчас самая главная проблема моей головы. Я предполагал, что с этой фобией мы, так скажем, поборолись. Видимо, я все-таки ошибался. Игра со Словенией меня переключила, подтолкнула, ввела в заблуждение после безобразной игры со Словакией. Я уже говорил: это моя вина. Наверное, дал слишком много информации, чем запутал игроков — и компьютер у них завис. И вот с Хорватией все эти психологические проблемы вылезли наружу. Они понятные».

Интервью с Валерием КарпинымХорватия — Россия: за кадром

Остался недоволен игрой Головина

Карпин считает, что Александр Головин может играть намного лучше, но в сборной этого не показывает по каким-то причинам:

«Мастеровитый футболист, который, к сожалению, это мое мнение опять же, в сборной не показывает все то, что он может, именно в играх. А может намного больше.»

Александр Головин rfs.ru

И самое главное — готов уйти из сборной

Карпина настолько расстроила и разочаровала игра команды в матче с Хорватией, что он, похоже, готов все бросить и уйти из национальной команды. Сомневается, что сможет что-либо изменить даже в ближайшие пару лет:

«Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях.

Надо ли мне вот в такой [ситуации]... Если мы говорим: "Я хочу"... Или футболист говорит: "Мы хотим играть в футбол". Не то, во что мы вчера играли, мы в футбол не играли. Играть в другой футбол. Допустим, в "Ростове" мы 5-3-2 играли. Это был футбол упрощенный: мы отоборонялись, контратака, хуже или лучше — тоже рабочий вариант. Мне это надо в сборной России? Ну, надо подумать. Играть по-другому, так, как мы хотим, можем или не можем — вопрос. У меня нет ответа пока.

Мне надо отдохнуть спокойно. Проанализировать, отдохнуть, а дальше — думать».

А теперь вопрос: нужен ли этой сборной Валерий Карпин?

Можно, конечно, допустить, что своими высказываниями Карпин попытался как-то мотивировать футболистов, чтобы они меньше переживали во время матчей, не боялись рисковать, но почему-то в эту версию слабо верится.

Карпин ведь и ранее довольно отрывисто отвечал на вопросы о своем будущем в национальной команде. И это тоже заставляло задумываться: то ли тренер таким образом не хочет спугнуть удачу, то ли ему не очень нравится эта работа. Судя по всему, второй вариант.

«Я сделал все, что от меня зависело, но они все равно не могут» — приблизительно так звучит основная мысль Карпина. Своих ошибок он не признает (даже в тех случаях, когда говорит «Поражение — моя вина, 100%»), хотя они были.

Сборная России перед матчем с Хорватией rfs.ru

Удивительно, как у тренера изменилось мнение о футболистах после всего лишь одного матча, пусть и проигранного.

Что сказал Роберто Манчини после того, как Италия заняла второе место в группе? «Пройдем стыки и победим на ЧМ».

Что сказал Фернанду Сантуш после того, как Португалия сенсационно проиграла Сербии и тоже попала в стыки? «Ответственность на мне, но мы будем в Катаре».

А Карпин полез в какие-то философские дебри. Но, с другой стороны, он хотя бы честно признался, что хочет уйти из сборной. И другого пути после этого интервью у него больше нет. В противном случае это будет выглядеть как одолжение.

Подобное от Карпина логично было бы услышать, например, после неудачи в стыковых матчах. Но на данный момент сборная даже не в курсе, с кем ей предстоит сыграть. А Карпин, похоже, уже сейчас уверен, что команда не попадет на чемпионат мира.

И да, это всего лишь предположение, но, похоже, за эти пару месяцев Карпин понял для себя, что в «Ростове» ему лучше — спокойно, минимум суеты и внимания. Сомнения были изначально. Он ведь неслучайно сначала согласился только на совмещение, потом понял, что сразу две должности не потянет и буквально через неделю ушел из «Ростова». А теперь внезапно разочаровался в менталитете футболистов. Так себе аргумент.