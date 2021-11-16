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    Карпин: В России не уважают футболистов и тренеров

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что ему не нравится отношение российских болельщиков к футболу.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В России это не игра, это бои. У нас футбол — это бои. И эта проблема психологии, о которой мы говорим, она с детства идет. Это мне рассказывали при встрече футболисты.

    Тот же Слава Караваев говорил: "Георгиевич, слава богу, я побыл в Чехии, потом в Голландии". Для них это игра. Ну проиграли и проиграли — это игра. Через полчаса они вышли и пошли — все, не парятся, готовятся к следующей игре. А у нас, он говорит, с детства надо выигрывать, нас тренеры матерят, чуть ли не бьют. Очки, победы — за это готовы убить друг друга.

    Если вы говорите про "там" (Европу), то там не то что на руках носят, но там их уважают, у нас здесь не уважают ни футболистов, ни тренеров. Для нас это нормально, в России это нормально.

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    • Общество, я считаю, что это общество. Вот такое оно у нас — хорошее, плохое — ну, вот такое.

    Хорватию продолжают любить болельщики. И будут. Допустим, они бы вчера у нас не выиграли, они бы продолжали их холить и лелеять.

    Я думаю, что это общество никак не изменить. Так и будет.»

    Почему общество не радуется тому, что ты купил машину новую? Завидуют? Вот. Ну как это изменить? А там радуются. Понятно, что и там есть всякие, в семье не без урода. Но у нас: где-то наворовал, значит. ну, общество такое, ну вот так, — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    Интервью с Валерием Карпиным
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