Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — очередные два матча 1/8 финала

Бразилия — Норвегия

23:00 мск, Ист Рутерфорд

У обеих команд имелись проблемы на пути в 1/8 финала мирового чемпионата, однако они с ними справились и шагнули в эту стадию соревнования. Во многом от обоих коллективов ждали хорошего выступления на турнире. Если норвежцы уже точно могут записать мундиаль себе в актив, поскольку показали прекрасный результат, то вот бразильцев сможет устроить минимум выход в финальный поединок .

Бразильская сборная сейчас имеет серию из семи матчей без поражений . На главном турнире четырехлетия главная команда Бразилии стартовала с ничьей против Марокко (1:1), а вот потом «селесао» разгромили Гаити (3:0) и Шотландию (3:0), набрали семь баллов и шагнули в плей-офф. В 1/16 финала «желто-зеленым» досталась неуступчивая Япония, которая смогла навязать ожесточенную борьбу. В итоге бразильцы смогли только в волевом стиле вырвать победу уже на 90+5-й минуте встречи.

Сборная Бразилии является самой успешной национальной командой в истории: на ее счету пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002), а также единственной командой, участвовавшей во всех чемпионатах мира. Подопечных Карло Анчелотти можно отнести к фаворитам и этого турнира, однако думается, что некоторые команды все же будут посильнее . Лидерские качества на себя возложили опытные Маркиньос и Каземиро, а также Винисиус. Не последнюю роль в команде играет и зенитовец Дуглас Сантос, который провел на поле все четыре матча. А вот еще один футболист «Зенита» Луис Энрике не является основным.

Норвежцы, которых многие называли «темной лошадкой» перед началом турнира, тоже уверенно прошли свою группу . В первом матче норвежская «националка» смогла разгромить Ирак (4:1), а затем в самой главной игре победила Сенегал (3:2). На третьем матче «сверла» выпустили далеко не основной состав, поскольку досрочно вышли из группы, и уступили Франции. В итоге главная команда Норвегии стала второй с шестью очками. Соперником сборной Норвегии по 1/16 финала стала команда Кот-д'Ивуара. Игра получилась равной, но немного больше везения и мастерства оказалось у Норвегии, которая и выиграла со счетом 2:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Безусловно, у сборной Норвегии нельзя не отмечать фактор Эрлинга Холанна. В трех матчах на турнире рослый форвард «Манчестер Сити» смог забить пять мячей и ведет борьбу за статус лучшего бомбардира. Именно он является настоящим лидером команды. Норвежская сборная , которая занимает 31-е место в рейтинге ФИФА, четвертый раз принимает участие в мировом чемпионате и пока что лучшим достижением команды является как раз 1/8 финала. Есть прекрасная возможность установить личный рекорд.

Конечно, бразильцев все называют фаворитами, что логично. Они сильнее и по составу, и по качеству игры, но норвежцы уже смогли себя зарекомендовать таким образом, что многих «терзают смутные сомнения» в победе южноамериканской команды. Игра может получиться равной и напряженной, а легкой прогулки у сборной Бразилии точно не будет.

сборная Бразилии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин верит в норвежскую сборную, поэтому ставит на то, что она не проиграет в основное время за 1.90.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Прекрасное время для просмотра топового футбола. От этой игры можно ожидать чего угодно, что делает ее еще интереснее. Сдержат ли защитники бразильцев Холанна? Или же бразильцы катком проедутся по норвежцам? Может быть всякое. Смотрим и узнаем очередного четвертьфиналиста.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Мексика — Англия

03:00 мск, Мехико

Сегодняшние соперники по праву пробились в 1/8 финала самого престижного турнира четырехлетия. Они были сильнее своих соперников как на групповой стадии, так и в 1/16 финала. Одни из хозяев турнира — мексиканцы — уже выполнили план-минимум на домашний мундиаль, а вот целью англичан, безусловно, всегда является победа в турнире . Обе команды показывают атакующий футбол и игра обещает быть жаркой.

Сборная Мексики выиграла последние семь матчей, а не проигрывает вовсе на протяжении двенадцати поединков . В своей группе «трехцветные» поочередно разобрались с Южной Африкой (2:0), Южной Кореей (1:0) и Чехией (3:0). «Майя» набрали максимум (девять) очков и с первой позиции в группе пробились в плей-офф. Там «зеленые» на стадии 1/16 финала встретились с Эквадором и справились с соперником со счетом 2:0. Стопроцентный показатель показывают подопечные Хавьера Агирре.

Самая титулованная сборная КОНКАКАФ сейчас располагается на 14-й строчке в рейтинге ФИФА. Мексиканская «националка» уже 18 раз принимала участие в мировых чемпионатах, но дальше четвертьфинальной стадии не доходила . 13-кратные обладатели Золотого Кубка КОНКАКАФ именно на домашнем чемпионате намерены устроить шоу и хотя бы повторить личный рекорд. Хулиан Киньонес и Рауль Хименес показывают отличный футбол на турнире и вместе с защитником «Локомотива» Сесаром Монтесом являются лидерами команды.

У английской сборной путь к 1/8 финала не был простым. На групповой стадии все началось с уверенной победы над Хорватией (4:2), но затем была досадная и неожиданная осечка в игре с Ганой (0:0). Все решалось в третьем матче, где англичане победили Панаму (2:0) и с семью очками в активе пробились в 1/16 финала. Всем казалось, что «трем львам» повезло с соперником, ведь они встречались с ДР Конго, но не тут то было. Африканцы уперлись, долгое время вели в счете, а англичане перевернули игру в самой концовке благодаря дублю Гарри Кейна — 2:1 .

Именно Кейн является настоящим лидером команды на турнире. Можно с уверенностью говорить, что если бы не форвард «Баварии», то англичан могло бы и не быть на этой стадии турнира. В его активе уже пять голов и третье место в списке лучших бомбардиров турнира. Англичане в 17-й раз принимают участие в чемпионате мира, но побеждали только однажды, в 1966 году. С тех пор от родоначальников футбола ждут повторения успеха. На этот раз у четвертой в рейтинге ФИФА команды тоже подобрался отличный состав, который способен на многое, но, как говорится, будем посмотреть .

Совсем небольшим фаворитом встречи все же является сборная Англии. В их распоряжении есть Гарри Кейн, статусность и опыт, а вот мексиканцы берут на этом турнире за счет азарта, страсти, желания и родных трибун. У каждой из команд есть и плюсы, и минусы, и вот кто лучше воспользуется этими моментами, тот и победит .

сборная Англии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко верит не столько в сборную Англии, сколько в Гарри Кейна, поэтому ставит на гол форварда за 2.60.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Несмотря на позднее (или раннее?) время, матч обязателен к просмотру. Интрига — есть, голы — должны быть, зрелище — гарантировано. Какая из команд приблизится к финалу?

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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