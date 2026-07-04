5 июля в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 сыграют Бразилия и Норвегия. Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Бразилия: неуверенность в себе
Перед матчем: Бразильцы заняли первую строчку в группе C, набрав 7 очков при разнице мячей 7:1.
«Селесао» в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 прошли сборную Японии.
Последние матчи: В матче 1/16 финала турнира подопечные Карло Анчелотти одержали волевую победу над Японией — 2:1.
На групповом этапе ЧМ-2026 «селесао» после ничьи с Марокко (1:1) по очереди обыграли Гаити (3:0) и Шотландию (3:0).
Состояние команды: Сборная Бразилии несмотря на победу в группе и волевую викторию в минувшем раунде пока не вызывает уверенности в своих силах.
Тем более противостоять команде будет исторически неудобная Норвегия, которая привезла на турнир, пожалуй, что самый талантливый состав в своей истории.
И после этого матча вполне ЧМ-2026 может закончиться для Бразилии, даже не начавшись.
Норвегия: амбициозные цели
Перед матчем: Норвежцы заняли вторую строчку в группе I, набрав 6 очков за три тура при разнице мячей 8:7.
Последние матчи: В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Столе Сольбаккена вырвали на последних минутах победу у сборной Кот-д'Ивуара — 2:1.
На групповом этапе ЧМ-2026 норвежцы обыграли команды Ирака (4:1) и Сенегала (3:2), а в заключительном туре проиграли вторым составом французам со счетом 1:4.
Состояние команды: Команда Столе Сольбаккена уже практически выполнила задачу-минимум — вышла из группы и прошла первый раунд плей-офф ЧМ-2026.
Сборная из Скандинавии имеет невероятно талантливый состав, который вполне способен замахнуться на что-то большее.
Статистика для ставок
- Бразилия выиграла в шести матчах из последних семи
- Норвегия не проигрывала в шести играх из семи
- Команды дважды играли друг против друга и в обоих случаях победу праздновали норвежцы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Бразилии фаворитом с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.75, а победа сборной Норвегии — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.74 и 2.04.
Прогноз: Бразилия хоть и номинально считается фаворитом встречи, но вряд ли команда Карло Анчелотти разберется с неуступчивыми скандинавами за 90 минут, а то может и проиграть.
Ставка: Норвегия не проиграет в основное время за 1.90.
Прогноз: Также можно поставить на то, лидер норвежской атаки Эрлинг Холанн отметится результативным действием в этой встрече.
Ставка: Эрлинг Холанн забьет или отдаст голевой пас за 2.04