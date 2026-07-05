Бразилия и Норвегия встречаются в одной из самых интригующих пар 1/8 финала. Команда Карло Анчелотти остаётся фаворитом за счёт глубины состава, индивидуального класса и опыта больших матчей. Норвегия не выглядит такой же цельной по именам, зато у неё есть Эрлинг Холанн — нападающий, который способен изменить игру даже при минимальном количестве моментов.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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37' Нуса забросил в штрафную на Холанна, а Эрлинг отправил мяч прямо в руки Алиссону.

35' Опасная контратака получилась у Норвегии! Эдегор получил мяч в штрафной и бил в ближний угол, чуть мимо ворот прошёл мяч.

33' Слишком далеко пробросил себе мяч Винисиус и упустил его за лицевую.

31' Мартинелли прошёл вдоль лицевой линии и опасно прострелил – Нюланн едва не срезал мяч в свои ворота!

29' Игра возобновлена, Бразилия с мячом.

27' А вот и пауза на водопой. Очень напряжённый отрезок матча позади, команды слегка побаиваются друг друга.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 29 Владение мячом 71 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 2 Фолы 2

26' Нюланн длинной передачей нашёл Сёрлота справа, а тот не обработал мяч.

24' Опасная контратака могла получиться у Бразилии, Кунья пошёл обыгрывать Айера, надёжно сыграл норвежец.

23' Райан сбил Вольфе на фланге, норвежцы подают штрафной.

21' Норвегия держит мяч в центрально трети, затяжная позиционная атака.

19' Хеггем не пустил Кунью в штрафную — Нюланн накрыл мяч.

18' Опасно навешивал Винисиус внешней стороной стопы, Кунья не дотянулся до мяча.

16' Райан ушёл от защитника и пытался пробить с острого угла, но не попал в створ.

14' Не забивает пенальти Гимарайнш! Сделал паузу в разбеге и слишком предсказуемо для вратаря пробил в правый угол – Нюланн потащил!

Нюланн отражает пенальти globallookpress.com

12' Пенальти в ворота сборной Норвегии! Айер фолил в своей штрафной!

11' ВАР в игре! Арбитр смотрит повтор на предмет возможного пенальти в ворота сборной Норвегии!

10' Айер вроде бы сбил Кунью в своей штрафной, арбитр не реагирует!

Фол Айера globallookpress.com

09' Винисиус обыграл Рюэрсона на левом фланге, потом ушёл от Айера — и всё-таки упустил мяч за лицевую.

07' Винисиус попробовал разогнать контратаку после норвежского углового, но упустил мяч.

06' Угловой заработала Норвегия.

04' В моменте с голом Эдегор отдал на ход Сёрлоту, а тот скинул под голевой удар Берга. Но пас Эдегора был в офсайд – на повторах всё понятно.

03' Норвегия открыла счёт, но тут же поднялся флаг бокового арбитра!

Отменённый гол Норвегии globallookpress.com

01' Норвегия начинает с центра, поехали!

До матча

22:55 На «Метлайф Стэдиум» сегодня не такая палящая жара, как в некоторых предыдущих матчах ЧМ, но условия всё равно тяжёлые. Сейчас около 28 градусов при влажности 68%, так что игрокам будет непросто, и паузы на водопой точно пригодятся. При этом в районе стадиона действует предупреждение о возможном подтоплении, хотя дождь, судя по прогнозу, не должен повлиять на игру.

22:50 Матч обслужит американский арбитр Исмаил Эльфат. Для него это третья игра на нынешнем чемпионате мира: ранее он работал на ничьей Нидерландов и Японии 2:2, а также на напряжённом матче Уругвая и Испании, где показал прямую красную карточку Агустину Каноббио. На линиях ему помогут соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс, четвёртым судьёй назначен Хуан Габриэль Кальдерон из Коста-Рики, резервным ассистентом — его соотечественник Хуан Карлос Мора. За ВАР будет отвечать Татьяна Гусман из Никарагуа, ассистентами ВАР станут американец Армандо Вильярреал и катарец Хамис Аль-Марри.

22:45 Отдельный сюжет этого матча — дуэль Эрлинга Холанна и Габриэла. Форвард «Манчестер Сити» и защитник «Арсенала» не раз жёстко сталкивались в матчах своих клубов, спорили лицом к лицу и иногда их приходилось разнимать партнёрам. Теперь эта личная история переезжает на чемпионат мира. Холанн будет искать пространство в штрафной и пытаться продавить бразильскую оборону, а Габриэлу нужно не просто выиграть борьбу, но и не дать этой дуэли перейти в лишние эмоции. Будет ярко!

Эрлинг Холанн на разминке globallookpress.com

22:40 У Бразилии перед матчем с Норвегией есть неприятный исторический след. Норвегия — единственная сборная, с которой бразильцы встречались четыре раза, но ни разу не побеждали. Есть и более свежая тенденция: с момента последнего титула на ЧМ-2002 Бразилия каждый раз вылетала от первой же европейской команды, которая попадалась ей в плей-офф. В 2006-м это была Франция, в 2010-м — Нидерланды, в 2014-м — Германия, в 2018-м — Бельгия, в 2022-м — Хорватия. Теперь первой европейской сборной на пути Бразилии в плей-офф ЧМ-2026 стала как раз Норвегия.

22:35 У Бразилии, похоже, меняется схема: вместо привычной 4-3-3 команда может перейти на 4-2-3-1. Из-за травмы Лукаса Пакета в старт впервые на этом турнире выходит Габриэл Мартинелли — он заслужил шанс победным голом в матче с Японией. Пакета играл самым высоким из полузащитников, а Мартинелли — чистый фланговый игрок, поэтому Анчелотти придётся перестраивать всю переднюю линию. Возможно, Винисиус или Райан сместятся ближе к центру, а Матеус Кунья опустится на позицию десятки. Неймар снова остаётся в запасе — уже в пятый раз на этом ЧМ. Сейчас он готов играть, но вопрос всё равно остаётся: если он здоров, почему Анчелотти по-прежнему не выпускает его с первых минут?

22:30 А вот стартовый состав сборной Норвегии: Нюланн, Рюэрсон, Айер, Хеггем, Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанн, Нуса.

22:25 Сборная Бразилии начнёт в таком составе: Алиссон, Данило, Маркиньос, Магальяйнш, Сантос, Гимарайнш, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли.

22:20 У этой пары есть ещё одна любопытная деталь: Норвегия исторически остаётся для Бразилии неудобным соперником и не проигрывала ей в предыдущих встречах. Но сейчас это едва ли реальное преимущество, на поле всё решат скорость Винисиуса, умение Бразилии контролировать потери и то, насколько часто Норвегия сумеет находить Холанна в опасных зонах. Фаворит понятен, но этот матч легко может стать очень неудобным для Бразилии.

22:15 Тактически ключевой вопрос — как Бразилия будет защищаться против переходов и подач. Анчелотти наверняка постарается не дать Холанну получать мяч лицом к воротам и ограничить количество стандартов у своей штрафной. Для Норвегии же важно не превратиться в команду одного длинного паса. Если она сможет удерживать мяч хотя бы короткими отрезками и подключать Эдегора между линиями, у Бразилии появится больше проблем, чем предполагает статус фаворита.

22:10 Главная сила Бразилии — атака, которая может менять акценты по ходу матча. Винисиус Жуниор остаётся главным источником остроты: он способен разрывать фланг, смещаться ближе к штрафной и создавать моменты даже без долгой подготовки. Возвращение Рафиньи в заявку тоже важно, пусть он и не готов начать с первых минут, у Анчелотти появляется ещё один вариант для усиления. При этом отсутствие Лукаса Пакета заставляет перестраивать центр поля, а значит, Бразилии особенно важно не терять контроль после собственных атак.

22:05 Норвегия будет строить игру вокруг Холанна, но не только через него. Мартин Эдегор может задавать направление атак, Александр Сёрлот добавляет мощи рядом с главным форвардом, а Антонио Нуса даёт скорость и прямоту на фланге. Если бразильцы позволят Норвегии спокойно доставлять мяч в последнюю треть, матч быстро станет для них опасным — Холанну не нужно много касаний, чтобы превратить один эпизод в гол.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.