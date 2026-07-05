5 июля в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Бразилия и Норвегия. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 8.60.
Бразилия
Турнирное положение: Бразильцы на нынешнем Мундиале выглядят довольно выгодно. Команда в своем квартете финишировала первой, пропустив всего один мяч в трех турах группового этапа.
При этом Бразилия в трех турах группового этапа настреляла семь мячей в ворота соперников. Да и Винисиус Жуниор отличился уже 4 голами на чемпионате мира.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Бразилия все же додавила неуступчивых японцев (2:1).
До того бразильцы легко расправились с Шотландией (3:0). А вот чуть ранее команда не заметила Гаити (3:0), и лишь марокканцев обыграть не удалось (1:1).
При этом Бразилия победила в трех матчах кряду. Правда, очень не вовремя в лазарет угодил Рафинья. Зато в матче с японцами роль лидера взял на себя Каземиро.
Состояние команды: Бразилия относительно преуспевает в плане реализации. Плюс команда имеет потенциал прибавить во всех компонентах.
В кадровом плане Бразилия привычно выглядит весьма симпатично. Правда, команда еще ни разу не обыгрывала Норвегию: лишь одна ничья в двух очных поединках. Да и в нынешней диспозиции сдержать Холанна будет непросто…
Норвегия
Турнирное положение: Эта команда достаточно уверенно пробилась в плей-офф. Норвегия финишировала на 2-й позиции, набрав 6 очков в трех турах.
Причем Норвегия забила 8 мячей в трех поединках группового этапа. А вот в свои ворота скандинавы пропустили аж семь раз.
Последние матчи: команда весьма амбициозна и весьма грозно выглядит в атаке. Плюс привычно эффективен в плане реализации Эрлинг Холанн.
В предыдущем раунде чемпионата мира команда натужно прошла ивуарийцев (2:1). А вот до того Норвегия была бита Францией (1:4). Чуть раньше был уложен на лопатки Сенегал (3:2) и легко обыгран Ирак (4:1).
В 5 своих последних поединках Норвегия сумела добыть 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при девяти пропущенных. В общем, оборона ошибается, а атаке приходится это исправлять.
Состояние команды: Норвегия имеет вполне качественный подбор исполнителей во всех линиях. В прекрасной форме находится диспетчер атак Мартин Эдегор, сделавший уже 3 результативные передачи.
Скандинавы уже показали себя с выгодной стороны. Лишь в матче с французами команда несколько расслабилась, но настрой на бразильцев будет самым что ни на есть серьёзным.
Фактурные норвежцы явно не боятся «пентакампеонов». Холанн способен продавить любую оборону, да и тылы бразильцев явно не выглядят безгрешными.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Бразилии дают 1.83, а на Норвегию — 4.20; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.70.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.73, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.10.
Прогноз: Норвежцы весьма результативны в атаке, да и Холанн способен в одиночку решить исход любого противостояния.
Ставка: Фора Норвегии -1.5 за 8.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Норвежцы на Мундиале забили 10 мячей в 4 матчах
- Бразилия еще ни разу не обыгрывала Норвегию
- Бразильцы на чемпионате мира пропустили 2 мяча в 4 поединках
- Эрлинг Холанн отличился уже 5 голами на турнире
- Бразильцы нередко испытывают сложности со взломом надежных тылов соперника, свидетельством чему является натужная победа над японцами (2:1)
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Прогноз на исход матча Бразилия — Норвегия с коэффициентом для ставки за 1.90.