прогноз на автора гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 2.60

6 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Мексика и Англия. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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Мексика: игра втором номером

Турнирное положение: Мексиканцы весьма легко пробрались в плей-офф. Команда финишировала на 1-м месте в своем квартете, набрав максимум очков.

При этом Мексика в трех матчах группового этапа забила 6 мячей. А вот в свои ворота команда не пропустила ни разу. Защита — настоящий бетон!

Последние матчи: в предыдущем раунде команда также выглядела симпатично. Мексиканцы переиграли Эквадор (2:0).

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До того «зелёные» расправились с Чехией (3:0). К тому же поединок с Южной Кореей завершился минимальным успехом, а ЮАР была обыграна на классе (2:0).

В четырех матчах турнира Мексика не пропустила ни одного мяча. И лишь ершистым южнокорейцам команда отгрузила менее двух мячей.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Мексиканцам удалось наладить игру в обороне. Плюс команда весьма эффективна в игре вторым номером.

И уж точно мексиканцы не боятся авторитетных англичан. Вот только все четыре очных поединка этих соперников завершились поражениями «зелёных»...

Англия: час X

Турнирное положение: Англичане на турнире выглядят весьма монолитно. Команда в турнирной таблице своей группы заняла первую строчку, набрав 7 зачетных баллов.

Причем Англия в трех турах наколотила 6 мячей в ворота соперников. Всего же британцы настреляли 8 мячей на турнире. К тому же неудержимый Харри Кейн успел отличиться пятью забитыми мячами.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда Томаса Тухеля обыграла ДР Конго (2:1). Пропустив первыми, британцы усилиями Кейна забили два мяча.

До того команда легко переиграла Панаму (2:0). Притом, что несколько ранее англичане расписали мировую с Ганой (0:0) и одолели хорватов (4:2).

В четырех матчах в рамках Мундиаля Англия добыла три победы. В этих поединках команда отличилась 8 результативными ударами, пропустив в свои ворота три.

Состояние команды: Англичане выжимают из себя максимум. Подбор игроков по именам у команды шикарный, вот только взламывать тылы соперников все тяжелее.

Нет сомнений, что Англия будет действовать первым номером. А вот чрезмерная зависимость от Кейна на острие помешать не должна. Скорее даже, наоборот.

При этом команда Тухеля находится в числе фаворитов чемпионата мира. Плюс англичане имеют серьезный кадровый потенциал. Тот же Энтони Гордон в матче с ДР Конго за полчаса пребывания на поле оформил два ассиста.

На что ставят в матче Мексика — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Мексика — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа Мексики — в 3.10.

То, что отличиться сумеют обе команды, букмекеры предлагают рассмотреть за 2.00, а вот на то, что забьет лишь один из оппонентов, можно поставить за 1.71.

Прогноз: Кейн мотивирован выиграть гонку бомбардиров, и явно будет максимально нацелен на ворота соперника.

2.60 Харри Кейн забьет гол Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Мексика — Англия принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Харри Кейн забьет гол за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Харри Кейн сумеет открыть счет в этом поединке.

4.75 Первый гол в матче забьет Харри Кейн Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.75 на матч Мексика — Англия принесёт прибыль 3750₽, общая выплата — 4750₽

Ставка: Первый гол в матче забьет Харри Кейн за 4.75.

Пять причин, почему ставка зайдет