6 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Мексика и Англия. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
Мексика: игра втором номером
Турнирное положение: Мексиканцы весьма легко пробрались в плей-офф. Команда финишировала на 1-м месте в своем квартете, набрав максимум очков.
При этом Мексика в трех матчах группового этапа забила 6 мячей. А вот в свои ворота команда не пропустила ни разу. Защита — настоящий бетон!
Последние матчи: в предыдущем раунде команда также выглядела симпатично. Мексиканцы переиграли Эквадор (2:0).
До того «зелёные» расправились с Чехией (3:0). К тому же поединок с Южной Кореей завершился минимальным успехом, а ЮАР была обыграна на классе (2:0).
В четырех матчах турнира Мексика не пропустила ни одного мяча. И лишь ершистым южнокорейцам команда отгрузила менее двух мячей.
Состояние команды: Мексиканцам удалось наладить игру в обороне. Плюс команда весьма эффективна в игре вторым номером.
И уж точно мексиканцы не боятся авторитетных англичан. Вот только все четыре очных поединка этих соперников завершились поражениями «зелёных»...
Англия: час X
Турнирное положение: Англичане на турнире выглядят весьма монолитно. Команда в турнирной таблице своей группы заняла первую строчку, набрав 7 зачетных баллов.
Причем Англия в трех турах наколотила 6 мячей в ворота соперников. Всего же британцы настреляли 8 мячей на турнире. К тому же неудержимый Харри Кейн успел отличиться пятью забитыми мячами.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда Томаса Тухеля обыграла ДР Конго (2:1). Пропустив первыми, британцы усилиями Кейна забили два мяча.
До того команда легко переиграла Панаму (2:0). Притом, что несколько ранее англичане расписали мировую с Ганой (0:0) и одолели хорватов (4:2).
В четырех матчах в рамках Мундиаля Англия добыла три победы. В этих поединках команда отличилась 8 результативными ударами, пропустив в свои ворота три.
Состояние команды: Англичане выжимают из себя максимум. Подбор игроков по именам у команды шикарный, вот только взламывать тылы соперников все тяжелее.
Нет сомнений, что Англия будет действовать первым номером. А вот чрезмерная зависимость от Кейна на острие помешать не должна. Скорее даже, наоборот.
При этом команда Тухеля находится в числе фаворитов чемпионата мира. Плюс англичане имеют серьезный кадровый потенциал. Тот же Энтони Гордон в матче с ДР Конго за полчаса пребывания на поле оформил два ассиста.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа Мексики — в 3.10.
То, что отличиться сумеют обе команды, букмекеры предлагают рассмотреть за 2.00, а вот на то, что забьет лишь один из оппонентов, можно поставить за 1.71.
Прогноз: Кейн мотивирован выиграть гонку бомбардиров, и явно будет максимально нацелен на ворота соперника.
Ставка: Харри Кейн забьет гол за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что Харри Кейн сумеет открыть счет в этом поединке.
Ставка: Первый гол в матче забьет Харри Кейн за 4.75.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в 4 поединках чемпионата мира забили по 8 мячей
- Англичане в четырех матчах Мундиаля пропустили 3 мяча
- Форвард сборной Англии Харри Кейн отличился 5 голами на турнире
- Мексика уступила англичанам во всех четырех очных поединках
- У англичан прекрасный подбор игроков во всех линиях