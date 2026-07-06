В понедельник, 6 июля, сборная Мексики примет сборную Англии в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

00:30 Матч Мексика — Англия будет отложен из-за сильной непогоды (гроза). Ожидаемое время начала — 4:00 по московскому времени.

00:28 Стартовый состав Англии: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Гарри Кейн, Энтони Гордон.

00:25 Стартовый состав Мексики: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Луис Ромо, Хильберто Мора, Эрик Лира, Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес.

02:20 За всю историю команды сыграли между собой 10 матчей, в 7 играх победила Англия, в 2 Мексика, оставшийся 1 матч завершился вничью. Последняя игра состоялась в 2010 году и была товарищеской, тогда на «Уэмбли» в Англии победили хозяева со счетом 3:1.

02:15 В составе Англии травмирован — Ливраменто, дисквалифицированных игроков нет. Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с пятью голами.

02:12 В составе Мексики травмированных и дисквалифицированных игроков нет. Хулиан Киньонес — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

02:10 Старт плей-офф для сборной Англии начался холодным душем вначале игры с ДР Конго, которая открыла счет, но героическими усилиями она все же победила 2:1.

02:08 Сборная Мексики пока что продолжает оставлять свои ворота на замке и в плей-офф, где в первом его раунде уверенно обыграла Эквадор — 2:0.

02:06 Англия хоть и выиграла свой квартет мирового форума с семью очками, не была убедительна уже с первого тура. Команда только на один балл обошла ближайшего преследователя Хорватию, а также на три пункта третью в таблице Гану и на семь — аутсайдера Панаму.

02:04 Мексика показала, кто в доме хозяин на предыдущей стадии, где выиграла группу с максимумом очков и без единого пропущенного мяча. Команда на целых пять баллов опередила ближайшего преследователя ЮАР, а также на шесть пунктов — третью в таблице Южную Корею и четвертую Чехию.

02:01 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45