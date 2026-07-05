6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Мексика и Англия. Начало встречи — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Мексика
Турнирное положение: Мексика показала, кто в доме хозяин на предыдущей стадии, где выиграла группу с максимумом очков и без единого пропущенного мяча.
Команда на целых пять баллов опередила ближайшего преследователя ЮАР, а также на шесть пунктов — третью в таблице Южную Корею и четвертую Чехию.
Последние матчи: сборная пока что продолжает оставлять свои ворота на замке и в плей-офф, где в первом его раунде уверенно обыграла Эквадор — 2:0.
В заключительном туре группового этапа чемпионата мира «Ацтеки» не только выиграли «всухую», но и сделали это с разгромным результатом — 3:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были как официальными, так и товарищескими, Мексика выиграла.
Это если и не делает хозяев турнира фаворитом грядущей игры, то во всяком случае серьёзно повышает их шансы на успех, особенно при поддержке своих трибун против небезупречного соперника.
Хулиан Киньонес — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.
Англия
Турнирное положение: Англия хоть и выиграла свой квартет мирового форума с семью очками, не была убедительна уже с первого тура.
Команда только на один балл обошла ближайшего преследователя Хорватию, а также на три пункта третью в таблице Гану и на семь — аутсайдера Панаму.
Последние матчи: старт плей-офф начался для сборной холодным душем вначале игры с ДР Конго, которая открыла счет, но героическими усилиями она все же победила 2:1.
Закончить же групповой раунд «Трем Львам» также удалось победой, но и здесь они в течение часа не могли пробить ворота скромной Панамы (2:0).
Не сыграют: травмирован — Ливраменто, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, четыре из которых были официальными, Англия выиграла пять раз при одной ничьей.
На первый взгляд это свидетельствует о прекрасной форме родоначальников, тем не менее, то, как сложно ей в основном давались победы в этот период, заставляет сомневаться в их шансах на успех против столь сильного соперника.
Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Мексика забивала больше одного гола
- в четырех из пяти последних матчей Англия забивала больше одного гола
- в трех из пяти последних матчей Англии забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.33. Ничья — в 3.20, успех Норвегии — в 3.25.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.58.
Прогноз: в трех из пяти последних матчей Англии забивали больше двух голов. Такой же сценарий был реализован и в двух последних поединках этих соперников.
При этом в четырех из пяти последних матчей Мексики забивали два или более мячей, а значит лучше перестраховаться специальной ставкой.
Ставка: тотал больше 2,00 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку так произошло в трех из пяти последних матчей Англии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45
Прогноз на исход
Еще один прогноз на матч — прогноз на исход с коэффициентом для ставки за 2.60.