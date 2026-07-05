прогноз на дуэль за четвертьфинал ЧМ-2026, ставка за

6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Мексика и Англия. Начало встречи — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Мексика

Турнирное положение: Мексика показала, кто в доме хозяин на предыдущей стадии, где выиграла группу с максимумом очков и без единого пропущенного мяча.

Команда на целых пять баллов опередила ближайшего преследователя ЮАР, а также на шесть пунктов — третью в таблице Южную Корею и четвертую Чехию.

Последние матчи: сборная пока что продолжает оставлять свои ворота на замке и в плей-офф, где в первом его раунде уверенно обыграла Эквадор — 2:0.

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В заключительном туре группового этапа чемпионата мира «Ацтеки» не только выиграли «всухую», но и сделали это с разгромным результатом — 3:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были как официальными, так и товарищескими, Мексика выиграла.

Это если и не делает хозяев турнира фаворитом грядущей игры, то во всяком случае серьёзно повышает их шансы на успех, особенно при поддержке своих трибун против небезупречного соперника.

Хулиан Киньонес — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

Англия

Турнирное положение: Англия хоть и выиграла свой квартет мирового форума с семью очками, не была убедительна уже с первого тура.

Команда только на один балл обошла ближайшего преследователя Хорватию, а также на три пункта третью в таблице Гану и на семь — аутсайдера Панаму.

Последние матчи: старт плей-офф начался для сборной холодным душем вначале игры с ДР Конго, которая открыла счет, но героическими усилиями она все же победила 2:1.

Закончить же групповой раунд «Трем Львам» также удалось победой, но и здесь они в течение часа не могли пробить ворота скромной Панамы (2:0).

Не сыграют: травмирован — Ливраменто, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, четыре из которых были официальными, Англия выиграла пять раз при одной ничьей.

На первый взгляд это свидетельствует о прекрасной форме родоначальников, тем не менее, то, как сложно ей в основном давались победы в этот период, заставляет сомневаться в их шансах на успех против столь сильного соперника.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с пятью голами.

На что ставят в матче Мексика — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Мексика — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Мексика забивала больше одного гола

в четырех из пяти последних матчей Англия забивала больше одного гола

в трех из пяти последних матчей Англии забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.33. Ничья — в 3.20, успех Норвегии — в 3.25.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.58.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей Англии забивали больше двух голов. Такой же сценарий был реализован и в двух последних поединках этих соперников.

При этом в четырех из пяти последних матчей Мексики забивали два или более мячей, а значит лучше перестраховаться специальной ставкой.

1.80 Тотал больше 2,00 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Мексика — Англия принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,00 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку так произошло в трех из пяти последних матчей Англии.

2.45 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Мексика — Англия принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45

Прогноз на исход

Еще один прогноз на матч — прогноз на исход с коэффициентом для ставки за 2.60.