Главным тренером «Шанхайских Драконов» назначен Митч Лав, который лишился работы в НХЛ из-за обвинений в домашнем насилии.LiveSport.Ru рассказывает о других тренерах и хоккеистах, которые совершили проступок, но получили шанс в КХЛ.

Митч Лав

Формально «Шанхайские Драконы» оставались без главного тренера всего 4 дня. Расставание с Жераром Галланом, который по состоянию здоровья не смог продолжить работу в Санкт-Петербурге, состоялось 13-го января, а его преемник был назначен уже 17-го числа.

Китайцы смогли удивить. Наставником стал ни временно исполняющий обязанности Майк Келли, ни бывший главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев, ни свободный Илья Воробьев. Рулить «Шанхаем» будет Митч Лав.

41-летний канадец считается перспективным тренером. После 10 лет работы с юниорами в Западной хоккейной лиге специалист в 2021-2023 гг. возглавлял «Калгари Рэнглерс» (фарм-клуб «Калгари Флэймз» в АХЛ), с которым выиграл регулярный чемпионат, доходил до полуфинала и дважды признавался лучшим тренером сезона. В начале сезона-2023/24 Лав вошел в штаб «Вашингтон Кэпиталз», где помогал Спенсеру Карбери по работе с защитниками.

Минувшим летом Лав претендовал на пост главного тренера «Питтсбурга», «Бостона» и «Сиэтла». Но все шансы получить должность исчезли после получения лигой анонимного письма, в котором тренер обвинялся в домашнем насилии. Лав отрицал все обвинения, но НХЛ по итогам внутреннего расследования в октябре отстранила его на весь сезон-2025/26. В этих условиях переезд в КХЛ — вторую лигу мира — выглядит разумным решением.

Нас привлекли сильные стороны этого тренера, к которым, прежде всего, можно отнести внимание к деталям и командную дисциплину, а также коммуникацию и развитие игроков. Сергей Белых генеральный директор «Шанхайских Драконов»

По информации инсайдеров, руководство «Драконов» советовалось с Александром Овечкиным, который дал положительный отзыв о работе Лава. Контракт до конца-2026/27 даёт понять, что сейчас «кровь из носу» требовать попадания в плей-офф не будут. Тренер за оставшееся время познакомится с лигой, командой и будет полноценно готовить команду к следующему сезону.

КХЛ в целом более терпимо относится к правонарушениям и неоднозначным поступкам, которые в НХЛ могут тренерам и игрокам не просто затруднить трудоустройство, а поставить крест на карьере. Вспомним, кто в связи с подобными проблемами в своё время был вынужден сменить континент.

Билл Питерс

До Лава первым тренером, который в похожей ситуации прибыл в КХЛ, стал Билл Питерс. Особых успехов в НХЛ у него не было: в 2014-2018 гг. безуспешно пытался вывести «Каролину Харрикейнз» в плей-офф впервые с 2009 г., а в сезоне-2018/19 с «Калгари» выбыл в первом раунде Кубка Стэнли. Зато со сборной Канады дважды выиграл золото чемпионата мира (в 2015 г. как ассистент и в 2016 г. как главный), а также победил в Кубке мира 2016 г. (как ассистент).

Билл Питерс www.hc-avto.ru

Питерсу на дверь в НХЛ указали в ноябре 2019 г. Экс-игрок «Рокфорд Айсхогс», который специалист возглавлял в 2008-2010 гг., Аким Алиу обвинил в его использовании расистских высказываний, а бывший хоккеист «Каролины» Михал Йордан заявил, что Питерс во время матча ударил его ногой, а его партнера по команде — кулаком.

Через полгода после этой истории Питерсом заинтересовались в «Автомобилисте». Однако приглашение тренера из НХЛ обернулось разочарованием для Екатеринбурга. В первом сезоне уральцы с канадцем мощно стартовали, но резко сдали посреди сезона. В результате зашли в плей-офф с 7-го места и сразу же вылетели от будущего чемпиона «Авангарда». Терпение клубного руководства кончилось в ноябре 2021 г., когда «Автомобилист» находился на грани зоны плей-офф.

В дальнейшем Питерс всё же дождался «амнистии» и в августе 2023 г. вернулся в Северную Америку, где возглавил команду Западной хоккейной лиги «Летбридж Харрикейнз». Но через 2 года тренер уже по своей инициативе отправился в Германию, где сейчас возглавил «Аугсбургер Пантер».

Вячеслав Войнов

Вячеслав Войнов www.khl.ru

В свое время Войнов считался лучшим российским защитником. В 24 года он стал самым молодым россиянином, который дважды выигрывал Кубок Стэнли. Но блестящая карьера в «Лос-Анджелес Кингз» прервалась в октябре 2014 г., когда полиция арестовала хоккеиста по обвинению в домашнем насилии против жены Марты Варламовой, у которой были обнаружены ушибы, порезы и синяки.

Несмотря на то, что она назвала произошедшее случайностью, суд в июле 2015 г. приговорил Войнова к 90 суткам тюремного заключения. НХЛ, в свою очередь, дисквалифицировала игрока. Отбыв наказание, защитник вернулся в Россию, где подписал контракт со СКА. Впоследствии вместе с петербуржцами Войнов выиграл Кубок Гагарина, а в составе сборной — олимпийское золото.

Дисквалификация Войнова в НХЛ завершилась в 2020 г., и он пытался снова заиграть за океаном. Однако клубы НХЛ, признавая высокий уровень игрока, не рискнули подписать игрока с испорченной репутацией. Сейчас же 36-лектний защитник, успевший сменить несколько команд (московское «Динамо», «Ак Барс», «Торпедо»), выступает за «Авангард».

Рид Буше

Рид Буше www.hc-avto.ru

Американского нападающего в КХЛ летом 2020 г. привёз «Авангард». Форвард был очень результативен на уровне АХЛ (161+138 за 341 игру), но в НХЛ повторить такое же выступление не мог (20+22 за 133 игры). В России он сразу вышел на первые роли и сыграл важную роль в завоевании «ястребами» Кубка Гагарина.

Посреди следующего сезона разразился скандал: за океаном Буше обвинили в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году, когда тот в 17 лет по программе по развитию игроков жил в приемной семье потерпевшей. По итогам разбирательств хоккеист признал вину. С учетом возраста Буше на момент преступления и срока давности судья приговорил его к одному году тюрьмы условно.

«Локомотив», подписавший нападающего в межсезонье, не захотел больше иметь дело с хоккеистом и, сославшись на Трудовой кодекс РФ, «уволил» его. А вот для «Авангарда» игровые качества оказались важнее проступков прошлого, и Буше за 3 года заработал 240 млн рублей и наколотил 216 (126+90) очков за 219 матчей. С этого лета американец теперь поражает высокой результативностью в «Автомобилисте».

Майкл Маклауд и Диллон Дюбе

Майкл Маклауд hawk.ru

Еще один «непростой» игрок «Авангарда» — Майкл Маклауд. Нападающий был выбран «Нью Джерси Девилз» под 12-м номером на драфте НХЛ 2016 года. Звезд с неба не хватал, но в последние годы стал постоянным игроком основы «дьяволов». Главный скилл канадца — игра на «точке»: несколько лет его процент выигранных выбрасываний держится на уровне 65%.

Маклауд вряд ли бы появился в КХЛ в ближайшие несколько лет, но всё изменилось в январе 2024 года, когда против 5 канадских хоккеистов выдвинули обвинения в сексуальном насилии. Помимо Маклауда речь шла про Диллона Дюбе, Алекса Форментона, Кэла Фута и Картера Харта. Преступление предположительно произошло в июне 2018 г. в гостиничном номере Лондона (в провинции Онтарио), когда сборная отмечала победу на молодежном чемпионате мира.

НХЛ отстранила игроков. Маклауд летом 2024 г. принял предложение казахстанского «Барыса», который, впрочем, после неудачного начала сезона обменял форварда в «Авангард». В КХЛ (а точнее — в минское «Динамо») также поехал Дюбе, который провёл за «Калгари» 325 матчей (57+70).

К счастью для хоккеистов, суд в июле 2025 г. признал их невиновными. Доказательства заявительницы не посчитали «заслуживающими доверия или достоверными», а обвинение не смогло доказать, что она не давала согласия на сексуальные действия. Это решение дало игрокам возможность вернуться в НХЛ. Но по-настоящему вернуться удалось только вратарю Харту, который во время бана нигде не играл и договорился с «Вегасом».

В АХЛ отправились защитник Фут (после года в чемпионате Словакии стал игроком «Чикаго Вулвз») и Дюбе, который в Минске сыграл не лучшим образом (подписал контракт со «Спрингфилд Тандербердс»). Форментон, который последние 2 сезона провел в Швейцарии, вовсе завершил карьеру. Маклауд же решил остаться в «Авангарде» на ещё 3 года.

Александр Гальченюк

Александр Гальченюк www.hcamur.ru

Высокий номер на драфте НХЛ — это всегда большой аванс. Его получил Александр Гальченюк, которого в 2012 г. третьим выбрал «Монреаль». Однако суперзвездой лиги американец не стал. Классный кистевой бросок и быстрое принятие решений помогали ему набирать очки, но не стать лидером команды.

Карьера форварда постепенно шла по нисходящей. В 2018-2022 гг. Гальченюк 7 раз сменил команду, а в сезоне-2022/23 выпал из пула энхаэловцев, проведя большую часть чемпионата в АХЛ.

Летом 2023 г. нападающего задержала полиция. Оказывается, он на автомобиле врезался в дорожный знак, после чего во время задержания угрожал убить полицейских и оскорблял их на расовой почве. Публичные извинения и согласие на участие в программе помощи помогли Гальченюку отделался 3 днями тюремного заключения, но от расторжения контракта «Аризоной» в одностороннем порядке это не помогло.

В результате хоккеист отправился в КХЛ, где первый год сыграл за СКА. В Петербурге от нападающего ждали большего, поэтому летом 2024 г. последовал переход в «Амур». В Хабаровске Гальченюк является капитаном, а его отец даже успел побыть главным тренером. Хотя задача по выходу команды в плей-офф пока не решается.

Митчелл Миллер

Митчелл Миллер www.ak-bars.ru

Проступки, совершенные в подростковом возрасте, могут преследовать всю оставшуюся жизнь. Это подтверждает история Митчелла Миллера. Будучи 14-летним школьником он со своим другом издевался над темнокожим одноклассником-инвалидом, за что был наказан 25-ю часами общественных работ.

На драфте НХЛ 2020 года защитника в 4-м раунде выбрала «Аризона», но когда инцидент был предала огласке, от игрока отказались. Он был вынужден выступать в юниорской хоккейной лиге США. Став по итогам сезона-2021/22 лучшим снайпером и игроком, Миллер добился подписания с «Бостон Брюинз». Однако в НХЛ заявили, что хоккеист не имеет права выступать в лиге, и контракт вскоре расторгли.

Так у Миллера не осталась выбора, кроме как отправиться в Европу. Сезон-2023/24 он начал в словацкой Экстралиги, где сыграл 19 матчей, после чего перешел в «Ак Барс». Текущий сезон является для американца лучшим (13+20 за 47 матчей при показателе полезности +17).

Адам Ружичка

Адам Ружичка spartak.ru

Высоко в НХЛ словацкий форвард не котировался: находился в ротации «Калгари», постоянно получая командировку в АХЛ. Игроком «Аризоны» так вообще Ружичка был всего лишь месяц, пока клуб в феврале 2024 г. не выставил его на безоговорочный драфт отказ с намерением расторгнуть контракт.

Причиной для расставания стала видеозапись, опубликованная в соцсетях хоккеиста. На ней довольный игрок показывает полоску некоего белого порошка, который лежал рядом с банковской картой.

Естественно все заподозрили Ружичку в злоупотреблении наркотиками. Никто из клубов не стал брать словака к себе. А вот в КХЛ с нападающим летом 2024 г. договорился «Спартак». К настоящему моменту 26-летний форвард, который имеет контракт на еще полтора года, уже выбил за красно-белых 92 (48+44) очка в 118 матчах. В феврале ему предстоит в составе сборной Словакии поездка в олимпийский Милан.

Брендан Лайпсик и Джек Родуолд

Лайпсик к 26 годам в НХЛ оставался на вторых ролях: за 187 матчей набрал лишь 1+43. Причем треть из этих игр он провел лишь в своём последнем сезоне за океаном в составе «Вашингтона». Так что большой утратой отказ от этого нападающего для НХЛ не стал.

Брендан Лайпсик globallookpress.com

В данном случае Лайпсика тоже подвело пользование цифровыми технологиями. В групповом чате он оставил несколько нелицеприятных комментариев. В частности, оскорблял одноклубников, темнокожих девушек и своих бывших любовниц и пр.

Руководство НХЛ отреагировало на инцидент, заявив, что для таких заявлений нет места в лиге. Это стало приговором карьере канадца в НХЛ, зато клубам КХЛ не помешало пригласить его к себе. К Лайпсику часто возникают вопросы по самоотдаче, поэтому за 6 сезонов в России даже при отсутствии статуса легионера (в январе 2024 г. он получил гражданство РФ) он ни в одной из команд — ЦСКА, «Металлург», СКА, «Автомобилист», «Сибирь» — толком не закрепился.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В том чате вместе с Лайпсиком ещё был Джек Родуолд. Что именно он писал неизвестно, но его имя также было в специальном заявлении НХЛ. Нападающий играл в АХЛ (на уровне НХЛ у него на счету всего 10 матчей), но и в лиге фарм-клубов закрывать глаза на произошедшее не стали. Поэтому Родуолд отправился в Европу: Чехия, Финляндия и затем КХЛ, где успел поиграть за «Куньлунь», «Трактор», «Адмирал», «Салават Юлаев».

Джейк Виртанен

Джейк Виртанен vk.com/spartakhc

Есть пример игрока, которого приняли в России, но он сам проявил позицию и демонстративно покинул страну. «Ванкувер Кэнакс» выбрал Джейка Виртанена под 6-м номером на драфте НХЛ 2014 г. Последние два сезона в команде Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмен» нападающий провёл результативно (72 + 68 в 141 игре). Но перенести подобную игру с юниорского уровня на взрослый у него не получилось (57 + 46 за 333 матча в НХЛ).

Весной 2021 года Виртанен был обвинён в изнасиловании, после чего расставание с клубом было делом времени. Нападающий летом поехал в Москву, где подписал контракт со «Спартаком». К сожалению, игра канадца и в России воображение не поражало (9+7 за 36 матчей). А когда началась специальная военная операция хоккеист покинул расположение клуба.

В деле о насилии суд присяжных поверил Виртанену, который утверждал, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и летом 2022 г. признал его невиновным. Благодаря этому форвард смог подписать пробное соглашение с «Эдмонтоном». Но просмотр у «нефтяников» пройти не удалось, и нападающий вновь вернулся в Европу, где за неполных 4 сезона сменил 3 страны (Швейцария, Германия, Словакия) и 4 команды.

Йори Лехтеря

Йори Лехтеря globallookpress.com

Финский нападающий стал звездой КХЛ еще до поездки в НХЛ. Во время первого захода в КХЛ, играя за «Локомотив» и «Сибирь», отыграл 209 матчей, заработал 55+109 и получил вызов в олимпийскую сборную Финляндии, с которой в 2014 г. в Сочи выиграл бронзу. С этим бэкграундом Лехтеря отправился за океан, где закрепился в составе «Сент-Луиса» и «Филадельфии».

В 2019 г. центрфорвард, которому тогда был 31 год, мог рассчитывать на новый контракт в НХЛ, но все изменило обвинение в распространении наркотиков. В конечном итоге суд приговорил игрока за незаконное приобретение и хранение 6 грамм наркотического вещества к 4 месяцам лишения свободы условно.

В НХЛ финну указали на дверь. Она вернула Лехтерю в КХЛ, где за 3 сезона поиграл в СКА и «Спартаке». Последние 3 года нападающий играет на родине. В декабре ему исполнилось 38 лет, но он продолжает исправно раздавать голевые передачи и намерен выступать, как минимум, еще один сезон.