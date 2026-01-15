13 января пресс-служба «Шанхайских Драконов» сообщила об уходе Жерара Галлана с поста главного тренера. О работе канадского тренера в России и будущем китайского клуба — в материале LiveSport.Ru.

В лиге большая текучка

Текущий сезон КХЛ не перестает быть безжалостным к тренерам. Пока в Национальной хоккейной лиге, включающей 32 клуба, лишь на четвёртый месяц регулярного чемпионата произошла первая и единственная на данный момент тренерская отставка, в лиге Континентальной на 22 команды приходится уже 9 расставаний с постоянными главными тренерами.

На сей раз чемпионат лишился Жерара Галлана. Именитый канадский специалист, который в августе 2025 г. подписал двухлетний контракт с «Шанхайскими Драконами», был вынужден по состоянию здоровья покинуть свой пост, о чём 13 января сообщила пресс-служба китайского клуба.

К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент. Жерар Галлан бывший главный тренер «Шанхайских Драконов»

Перед тем, как принять это решение, 62-летний специалист, начиная с 30 декабря, пропустил 5 матчей команды. Точный диагноз общественности неизвестен. По информации журналистов, болезнь продолжительная, серьезная, но напрямую с сердцем не связана. Так что, как минимум, до конца нынешнего сезона Галлан приостановил тренерскую деятельность и будет заниматься своим здоровьем.

Имя имеет значение

Жерар Галлан появился в КХЛ благодаря масштабной реорганизации «Куньлуня». Китайский клуб летом 2025 г. пережил смену руководства, ребрендинг, переезд из Мытищ в Санкт-Петербург. По сути, почти с нуля создавалась новая команда — «Шанхайские Драконы» — с увеличенным бюджетом, качественным маркетингом и пиар-кампанией, выступлением на самой большой ареной в мире.

ХК «Шанхайские Драконы» hc-dragons.com

Необходимым элементом в этой концепции был статусный тренер. В итоге им стал Галлан, который подписал с «Драконами» двухлетний контракт с зарплатой 1,2 млн долларов и бонусами, предусмотренными за проведение командой сильного сезона.

Приезд канадца стал настоящим событием для КХЛ. Все-таки к нам не часто приезжают тренеры, у которых в послужном списке 17 сезонов работы в НХЛ (из них 11 — в должности главного тренера) и 2 золотые медали чемпионата мира (2007 г. — как ассистент, 2021 г. — как наставник сборной Канады).

Галлан оставался без работы после того, как в мае 2023 г. ушел с поста главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс». Исключением стал конец декабря 2024 г., когда он на Кубке Шпенглера вновь руководил сборной Канады, дошедшей до полуфинала. При этом тренер имел шанс приехать в Россию ещё осенью 2024 г.: с ним связывались представители «Авангарда», но тогда в Омске договорились с Ги Буше.

Приглашение в «Шанхай» Галлана выглядит логично, поскольку он имеет успешный опыт создания из группы только собравшихся хоккеистов единого коллектива. И речь идёт не только о национальной команде, но и о клубе НХЛ «Вегас Голден Найтс». Именно Галлан стал первым в истории наставником команды и в первый же сезон вывел ее в финал Кубка Стенли.

Вакансии в НХЛ были уже заняты, мне позвонили из КХЛ [месяц назад], и я сказал, чтобы они дали мне подумать пару дней. Я обдумал это с семьей и решил, что должен вернуться к работе. Я не тренирую уже два года, мне 61 год, я должен вернуться к работе и снова быть тренером. Жерар Галлан бывший главный тренер «Шанхайских Драконов»

Кроме того, «Шанхаю» было важно подписать такого специалиста, как Галлан. Клуб стал поздно подбирать игроков, поэтому хоть как-то привлечь свободных агентов достойного уровня помог бы известный тренер из Северной Америки и НХЛ. Таким образом «Драконам», например, удалось привести форвардов Кевина Лабанка (542 матча и 251 очко в НХЛ), Гейджа Куинни (409 матчей и 291 очко в АХЛ) и защитника Бена Харпура (212 матчей в НХЛ). Также китайцы смогли подписать зарекомендовавших себя в КХЛ вратаря Патрика Рибара и нападающего Ника Меркли.

Ник Меркли globallookpress.com

В команде собрались более техничные, но физически не самые габаритные хоккеисты. Поэтому Галлану пришлось, не отказываясь от базовых принципов североамериканского стиля, делать ставку на скорость и агрессивный прессинг.

Планов — много, а на выходе — пшик

«Шанхайские Драконы» успешно начали сезон. В первом же матче был обыгран принципиальный соперник — СКА (7:4). Вскоре подопечные Жерара Галлана одержали победу над другим именитым канадским тренером Бобом Хартли, который летом возглавил действующего чемпиона «Локомотив» (4:1). Китайцам удалось в 7 встречах выиграть 6 раз, благодаря чему к середине октября они, сыграв 14 матчей, взобрались на 1-е место Западной конференции.

В данном случае сыграла особенность предсезонной подготовки. Точнее говоря, ее отсутствие в традиционном для российского хоккея понятии. Свежесть хоккеистов в первые недели позволяла добиваться успеха, но природу не обмануть: интенсивный график привел к функциональному спаду.

С середины октября результаты «Шанхая» пошли вниз. В следующих 30 матчах команде лишь дважды удалось одержать 2 победы подряд. А всего за этот период она выиграла только 8 раз. Сейчас «Драконы» отстают от зоны плей-офф на 8 очков.

Галлан говорил, что для него «главное — не ставить нереальных задач». Поэтому, в первую очередь, он хотел просто выйти в плей-офф. Как сейчас показывает турнирная таблица, взгляд тренера был реалистичным. Особенно контрастным он выглядит на фоне слов клубного руководства.

Задача как минимум плей-офф нас не устроит, выход в плей-офф даже не обсуждается. Задача — пройти первый, второй, третий раунд и финал. Для этого мы все здесь собрались. У нас главный тренер с именем, он тоже готов к этим задачам. Тем более он такие задачи уже выполнял, когда в первом же сезоне новой команды вышел в финал НХЛ. Игорь Варицкий генеральный менеджер «Шанхайских Драконов»

Тем не менее, Галлан в свои 62 года не собирался уходить на пенсию и, наверняка, рассматривал работу в КХЛ с позиции «один шаг назад, два вперед». Ведь недаром его контракт с «Шанхаем» включал опцию досрочного расторжения в случае поступления предложения от клуба НХЛ.

Жерар Галлан hc-dragons.com

Однако к Новому году стало понятно, что попасть «Драконам» в топ-8 Запада будет сложно. В этом случае рассчитывать на возвращение в НХЛ проблематично. Так что случившееся расставание для Галлана — это неплохой способ сохранить репутацию. Вполне возможно, если «Шанхай» находился хотя бы в районе 5-го места, то канадец постарался бы остаться на посту до конца сезона.

А вообще жаль, что не удастся понаблюдать за Галланом на протяжении всех 2 лет контракта (даже в случае пролёта этой весной мимо в плей-офф). Нормально, что первый сезон ушел бы на адаптацию к новой лиге. Речь идет про разницу в правилах, разнообразие стилей, в которые играют команды, особенности логистики (перелеты, расстояния и т. д.) и др. Тогда на второй год «Шанхай» при более равномерной подготовке к сезону мог бы составить реальную конкуренцию завсегдатая плей-офф на Западе.

К тому же было видно, что канадцу не плевать на судьбу команды. Иначе с его стороны не было бы эмоциональных реакций на спорные решения арбитров не в пользу «Драконов».

Также Галлан был открыт для публики: раздавал интервью, участвовал в медиа-акциях клуба, проводил матчи с микрофоном. Канадец должен был в феврале поехать на Матч звёзд КХЛ в качестве тренера команды World Stars. С учетом отказа Буше и Хартли лиге придется поломать голову, как выйти из ситуации.

«Шанхай»: жизнь после Галлана

Что касается «Шанхайских Драконов», то исполняющим обязанности главного тренера был назначен Майк Келли, который выводил команду на матчи, пока Галлан находился на больничном.

Майк Келли hc-dragons.com

65-летний канадец, в основном, работал помощником и в тренерском штабе отвечал за тактику, в то время как на Галлане были настрой и мотивация хоккеистов. Келли главным тренером работал только в юниорских лигах, а последний опыт был больше 10 лет назад. Под его руководством «Шанхай» в результатах не добавил: 2 победы и 4 поражения.

Если так продолжится, то в клубе могут начать искать альтернативу. Например, в конце декабря вместо Дэвида Немировски, который отвечал за нападение и большинство, в штаб «Драконов» вошёл Алексей Ковалев, работавший последние 2 года на аналогичной должности в «Спартаке». В 2018-2022 гг. специалист уже работал в «Куньлуне» как главным тренером, так и помощником.

Кроме того, по информации неназванного источника ТАСС, на пост главного тренера «Шанхая» рассматривают кандидатуру обладателя Кубка Гагарина и экс-наставника сборной России Ильи Воробьева. Его последним местом работы был московский ЦСКА, руководство которого после поражения команды в первом раунде плей-офф сезона-2024/25 отправил тренера в отставку.

При этом руководству «Шанхая» сейчас нужно держать на пульсе настроения игроков, поскольку многие из них приезжали именно под Галлана. Без соразмерной замены многие из них летом могут покинуть команду, но важно, чтобы они заранее не бросили борьбу за попадание в плей-офф.