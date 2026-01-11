В двух матчах за «Салават Юлаев» Евгений Кузнецов набрал 3 очка и помог своей новой команде закрепиться на 7-й строчке Востока. Об этом и других значимых событиях недели КХЛ вспоминаем на LiveSport.Ru.

Яркий дебют Кузнецова в Уфе

В списке отказов Евгений Кузнецов пробыл недолго: экс-форвард «Магнитки» присоединился к «Салавату Юлаеву», где сразу же пришелся ко двору. За уфимцев Евгений успел набрать 1+2 по системе гол+пас, тогда как сама команда Виктора Козлова на прошлой неделе одержала три победы кряду.

В первой встрече — еще без бывшего энхаэловца в составе — «СЮ» скромно обошелся с «Нефтехимиком» на домашнем льду — 2:1.

В скудной на голы встрече в Уфе счет был открыт на 11-й минуте первого периода: Никита Зоркин завершил результативную комбинацию, которую начали Джек Родуолд и Шелдон Ремпал — 1:0.

Во второй двадцатиминутке «Нефтехимику» удалось восстановить равенство, причем голевую атаку гости провели за 30 секунд до сирены. Так, на завершающем рубеже оказался Никита Хоружев — 1:1.

В начале третьего периода «Салават Юлаев» установил окончательный результат. Определяющей в вопросе победителя стала вторая шайба Зоркина на 4-й минуте. Голевой пас в этой атаке принадлежал Владимиру Бутузову.

Во второй на неделе встрече команда Виктора Козлова прибила «Автомобилист» — 4:1, который в 2026 году обходится без побед.

В игре против екатеринбуржцев болельщики «СЮ» имели удовольствие насладиться дебютом Кузнецова, который был помещен во второе звено — в пару к Жаровскому и Сучкову.

Матч на «Уфа-Арене» прошел при тотальном преимуществе хозяев, нанесших 39 бросков в створ ворот при скромных 14 попытках уральского коллектива.

Фактически результат был сделан в первом периоде, в ходе которого с 9-й по 16-ю минуты «Салават Юлаев» отличился трижды. По голу в составе зеленых провели Сергей Варлов, Артем Горшков и Джек Родуолд.

Вторая двадцатиминутка прошла при относительном спокойствии и запомнилась поздней шайбой «Автомобилиста». На 19-й минуте крупную разницу размочил Роман Горбунов.

В начале третьего отрезка «СЮ» довел дело до победы. В ходе большинства Ремпал и Евгений Кузнецов обеспечили момент для Александра Жаровского, для которого это взятие ворот стало первым в наступившем году.

В заключительном матче недели «Салават Юлаев» уверенно справился с «Барысом» — 3:1. Для казахстанцев текущее поражение оказалось седьмым в восьми последних матчах.

Счет на «Уфа-Арене» был открыт довольно рано: уже на 2-й минуте Егор Сучков вывел хозяев вперед, а Евгений Кузнецов отметился результативной передачей — 1:0.

Во втором периоде команда Михаила Кравца сравняла счет усилиями Динмухамеда Кайыржана на 7-й минуте — 1:1.

В финальной трети матча зрители ледовой площадки в Уфе увидели первую «птичку»: фирменное празднование гола Евгений выдал на 6-й минуте, забросив шайбу в ходе атаки, организованной Жаровским и Ремпалом.

На 14-й минуте Кузнецов забросил шайбу №3, но не Евгений, а Максим — 23-летний форвард, среагировавший на действия Ефремова и Горшкова в ходе очередной наступательной фазы.

Важные два очка. Мы соседи по турнирной таблице, поэтому ребята понимали важность матча. Приятно видеть «птичку» в зелёной форме. Всех с победой! Виктор Козлов главный тренер «Салавата Юлаева»

Благодаря трем победам и в целом уверенному отрезку с 11 набранными очками в шести встречах, «Салават Юлаев» обосновался на 7-й позиции Восточной конференции с 44 баллами на счету.

На 5 зачетных пунктов команда Виктора Козлова опережает «Амур» и «Сибирь», занимающие 9-ю и 10-ю позиции соответственно. Между тем от 6-го «Нефтехимика» уфимцы отстают на 3 балла.

«Трактор» — в верхней пятерке

С назначением Евгения Корешкова демонстрировать первые заметные шаги на пути к прогрессу начал «Трактор».

Еще после поражения от «Металлурга» Мг в последнем матче 2025 года новый главный тренер уральского клуба пообещал преображение команды в 2026-м, и в сущности сдержал слово.

На текущее время «Трактор» идет без поражений на протяжении трех последних матчей. В двух встречах на этом отрезке челябинцы забивали 4 и более голов и не пропускали больше 2.

На старте последней игровой недели случилась победа в битве за Урал. Так, на домашнем льду «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» — 3:1.

Встреча в Челябинске раскачалась не сразу: счет на 19-й минуте первого периода открыл новичок команды Максим Джиошвили.

Во второй двадцатиминутке хозяева воспользовались большим штрафом екатеринбуржцев: после удаления Трямкина «Трактор» предпринял ряд попыток удвоить преимущество, с чем в итоге справился Джошуа Диво на 9-й минуте — 2:0.

На 12-й минуте второго периода «Автомобилист» сократил отставание благодаря шайбе Александра Шарова, но гол Ливо — в пустые ворота за 30 секунд до финальной сирены — позволил хозяевам зафиксировать победный результат.

Во второй игре коллектив Корешкова нанес поражение «Амуру» — 4:2. Очередной перфоманс в родных стенах «Трактор» начал с шайбы Ливо: на 10-й минуте канадец стал завершителем атаки, начатой Прибыльским и Григоренко.

Спустя 6 минут хабаровчане ответили своим голом: автором первой шайбы в составе гостей стал Алекс Броадхерст — 1:1.

В начале второго отрезка Ливо оформил дубль, тогда как к середине третьего Михаил Григоренко и Андрей Светлаков реализовали два момента за полминуты — 4:1.

Деморализованному «Амуру» между тем было предоставлено право закончить встречу без крупной разницы в счете. Так, на 15-й минуте третьего периода Александр Филантьев сократил разницу до двух.

В воскресной встрече «Трактор» переехал «Сибирь» — 4:1. И снова на своей площадке коллектив Корешкова обозначил преимущество в стартовые двадцать. На 9-й минуте первого периода голом отметился Андрей Светлаков.

Во втором отрезке новосибирцы ответили шайбой Даниила Валитова на 12-й минуте, после чего еще один гол Светлакова позволил «Трактору» вновь выйти вперед.

В заключительной трети челябинцы планомерно добили гостей усилиями Виталия Кравцова и Василия Глотова.

Набрав 48 очков в 45 матчах, «Трактор» закрепился на 5-м месте Восточной конференции, сместив на 1 балл «Нефтехимик». Тем временем разрыв между 4-м «Автомобилистом» сократился до 1 пункта.

«Северсталь» обошла прямых конкурентов

В плотной борьбе за верхнюю строчку Западной конференции произошла очередная перестановка: «Северсталь» сместила «Локомотив» и ушла в небольшой отрыв от минского «Динамо».

На прошлой неделе команда Андрея Козырева провела три встречи и одержала две победы. В первом матче череповчане на домашнем льду проиграли «Спартаку» — 1:2.

Игра двух клубов, входящих в число лидеров Запада по результативности, стартовала с нулевой ничьей в первом периоде. Во втором отрезке Нэйтан Тодд вывел москвичей вперед на 17-й минуте.

На 7-й минуте заключительной трети Тодд оформил дубль, тогда как Адам Лишка провел единственную за хозяев шайбу лишь за 14 секунд до финальной сирены.

В игре 8 января «Северсталь» одержала важнейшую в турнирном понимании победу над «Динамо» Минск — 4:3, в активе которого три поражения в трех матчах в 2026-м.

Несмотря на высокую голевую активность, очередной матч в «Ледовом» раскрылся довольно поздно: на 17-й минуте первого периода шайбу в составе «Северстали» провел Александр Скоренов.

Во второй двадцатиминутке коллективу Дмитрия Квартальнова удалось перевернуть игру. Сперва на 11-й минуте Вадим Мороз сравнял счет. То же самое нападающий проделал на 15-й минуте, ответив на шайбу Николая Чебыкина. Выйти вперед белорусам помог Сергей Кузнецов на 19-й минуте второго периода.

При счете 3:2 в пользу минчан «Северсталь» сравнительно быстро отыграла минимальный разрыв: на 3-й минуте третьего периода череповчанам удалось реализовать большинство — шайбу в формате «пять на четыре» забросил Адам Лишка.

Победный гол в свой актив внес Давид Думбадзе, завершивший очередную атаку «Северстали» на 8-й минуте финальной трети.

Домашнюю победу в богатой на результативные действия встрече команда Андрея Козырева зафиксировала 10 января. В «Ледовом» череповчане справились с «Торпедо» — 7:6.

Безумная игра с 13 заброшенными шайбами началась с трех голевых атак «Северстали». С 3-й по 17-ю минуты в составе хозяев отличились Думбадзе, Скоренов и Руслан Абросимов. На 17-й минуте первого периода Василий Атанасов отыграл один гол.

При счете 1:3 «Торпедо» старалось нарастить давление на старте второго периода. В результате нескольких попыток вторую во встрече шайбу забросил Атанасов, сократив отставание к минимуму — 2:3.

На 12-й минуте коллектив Козырева реализовал большинство: дублем в родных стенах отметился Абросимов, а спустя 6 минут Адам Лишка довел разницу до крупной (5:2) и, как казалось, убил остатки интриги.

Тем не менее гол Антона Сизова на 1-й минуте третьего периода вернул нижегородцев в игру, а последовавшая шайба Лишки на 7-й минуте не заставила торпедовцев мириться с провалом.

На 15-й минуте Максим Летунов вновь сократил разрыв до трех голов, тогда как шайба Владислава Фирстова за минуту с небольшим до финальной сирены минимально повысила шансы «Торпедо».

Однако переломным пятое взятие ворот не стало: последнюю результативную атаку гости провели за 5 секунд до финальной сирены: автором последнего гола стал Богдан Конюшков.

Игра, может быть, была интересной для болельщиков, но для тренеров, наверное, не совсем. Между тем очень важная победа, важные два очка, которые мы приобрели. Три пропущенные шайбы в концовке? Надо, конечно, доигрывать матчи с такой разницей более спокойно. Андрей Козлов главный тренер «Северстали»

В 45 матчах «Северсталь» заработала 61 балл, с которыми вернулась на 1-ю строчку Западной конференции, по дополнительным показателям опередив «Локомотив» при равенстве проведенных встреч.

ЦСКА — четвертый в Западной конференции

Сильнейший индивидуальный отрезок в нынешнем сезоне проводит ЦСКА. Проблемная команда Игоря Никитина никак не может обеспечить стабильность в условиях перестройки, но в семи последних матчах армейцы установили шесть побед и набрали 13 очков.

Кроме того, ни в одной игре из предыдущих семи москвичи не пропускали больше 2 голов, что в контексте низкой голевой активности имеет свои плюсы.

На старте последнего игрового отрезка ЦСКА взял верх над «Динамо» Минск — 4:2. В качельной встрече на столичной площадке первыми забили армейцы: на 9-й минуте атаку хозяев довел до завершения Тахир Мингачев.

Во второй двадцатиминутке белорусы перевернули ход матча благодаря реализации формата «пять на четыре» за полминуты в середине отрезка. Сперва численный перевес использовал Сергей Кузнецов, а после — Алекс Лимож, 2:1.

С двумя голами минчан ЦСКА проявил волевой характер, что в целом на дистанции команда демонстрирует нечасто. В том же периоде по шайбе забросили Павел Карнаухов и Алексей Чуркин.

Победным в игре против одного из лидеров Запада стал гол Сергея Калинина, который с передачи Мингачева поставил точку на 6-й минуте третьего периода.

Желание драться за результат коллектив Никитина показал и в домашней встрече с «Шанхайскими Драконами» — 3:2, которая началась с двух пропущенных шайб в течение стартовых двадцати.

На 8-й минуте первого периода гол в ворота армейцев провел Джейк Бишофф, а 14-й — Натан Сучезе увеличил преимущество «драконов», у руля которых остается Майкл Келли.

Великое возвращение в игру ЦСКА начал реализовывать с середины второго периода. На 13-й минуте разницу сократил Максим Соркин, а на 20-й — Прохор Полтапов восстановил равенство.

Третью шайбу в матче москвичи вонзили на 18-й минуте заключительного отрезка. Дублем отметился Полтапов — лучший бомбардир команды на фоне отъезда Даниэля Спронга.

Нужно отдать должное соперникам — они задали планку. Уметь выигрывать такие матчи — это мастерство. Я не говорю, что мы уже стали мастера — нет, однозначно; но парни видят эту картинку не по рассказам, они сами в ней участвуют, сами чувствуют — когда и для чего это приходит. Игорь Никитин главный тренер ЦСКА

Воскресный матч ЦСКА провел под знаком домашнего дерби, в рамках которого была одержана победа над «Спартаком» — 2:1.

В скромной по событийности битве за столицу разницу определил Прохор Полтапов, который открыл счет на 15-й минуте первого периода и которому принадлежала победная шайба на 13-й минуте третьего.

Единственный гол красно-белые организовали в финальной трети: на 2-й минуте взятие ворот осуществил Михаил Мальцев.

После 46 матчей ЦСКА вышел на 4-е место Западной конференции с 54 очками на счету, по дополнительным цифрам опередив московское «Динамо» и на 2 пункта уйдя в отрыв от «Торпедо».