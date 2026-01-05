Евгений Кузнецов переходит из магнитогорского «Металлурга» в уфимский «Салават Юлаев».LiveSport.Ru рассказывает о новом витке в карьере мастеровитого нападающего.

Дорога в Уфу окольным путём

Многие видят в наступлении Нового года возможность начать новую жизнь. Возможно, к этой категории людей относится Евгений Кузнецов, который после трёх месяцев пребывания в магнитогорском «Металлурге» попросился на вольные хлеба. Точнее говоря, выставить на драфт отказов, что «сталевары» сделали 3 января.

Мы поговорили с Женькой, периодически с ним общались, это во многом его инициатива, человека не устраивало его положение в команде. Кузнецов хочет больше играть. Мы спокойно пообщались с ним и его агентом, после чего решили, что наши пути расходятся. Всех устроил такой вариант, все стороны остались довольны. Евгений Бирюков спортивный директор «Металлурга»

Продолжить карьеру Кузнецов пожелал в «Салавате Юлаеве». Однако просто обменять 33-летнего форварда в уфимский коллектив (например, как часто в КХЛ делают, на денежную компенсацию в размере 1000 рублей) не позволял регламент.

Вся проблема заключается в, так называемом, «правиле трёх переходов». Согласно ему, команда «Б» в текущем сезоне может подписать не больше трёх игроков, имевших в прошлом сезоне контракт с командой «А». В данном случае команда «Б» — «Салават Юлаев», команда «А» — СКА, а три игрока — защитник Дмитрий Юдин и нападающие Сергей Андронов и Илья Федотов.

Напомним, Евгений Кузнецов тоже провёл сезон-2024/25 за петербургский клуб. Несмотря на то, что никто из троих сейчас в Уфе не играет (а первые двое не провели ни одного матча), выход на драфт отказов — это единственный способ избежать действие этого правила.

Евгений Кузнецов vk.com/hcmetallurg

Так-то приоритетное право на то, чтобы забрать игрока с драфта отказов, имеют клубы, расположенные на текущий момент в турнирной таблице ниже. Но какой толк «Ладе», «Сочи», «Адмиралу», «Сибири» и «Барысу» от подписания игрока, который хочет играть не за них, а за «Салават»? Разве только не дать усилиться конкуренту.

Не потянул уровень «сталеваров»

«Металлург» — безусловный лидер не только Восточной конференции, но и всей лиги. Магнитогорцы наравне с действующими чемпионами из Ярославля — главные фавориты Кубка Гагарина. Уфимцам же реально угрожает непопадание в плей-офф. Так почему Кузнецов захотел сменить клубную прописку?

Причина проста и понятна — Кузнецову давали играть меньше, чем он хотел. Агент Шуми Бабаев в традиционной для себя резкой форме заявил, что пока Евгений не играет, другого позитива, помимо празднования Нового года, у него в жизни нет.

С момента подписания контракта с «Металлургом» в начале октября нападающий принял участие только в 15 матчах, проводя на площадке в среднем 11:43 за игру. Хотя команда в октябре-декабре провела 29 встреч. Кузнецов пропускал игры не по состоянию здоровья, а по решению тренерского штаба.

На первых порах подобные меры можно было понять — хоккеист провёл предсезонку самостоятельно, и его физическая форма была далека от идеальной. Но с течением времени избавиться от статуса игрока ротации обладателю Кубка Стенли не удалось.

Хотя Кузнецов за отведенное время набрал неплохие 9 очков (1 гол + 8 передач) — в среднем, 0,6 очков за игру. Да, «Металлург» — самая забивающая команда чемпионата (161 гол за 40 матчей), но даже в ней это — 6-й показатель средней результативности среди нападающих. Не повод ли это для включения игрока в топ-6?

ХК «Металлург» vk.com/hcmetallurg

Ростер «Металлурга» сезона-2025/26 обладает высоким уровнем как игрового интеллекта, так и культуры паса — это именно то, что хотел Кузнецов. Однако соответствие хоккеиста и команды все же вызывало вопросы. Атака в команде Разина строится, прежде всего, на скорости, а Евгений уже не может выполнять предъявленные требования. На фоне партнеров заметно, что он просто медленнее. К тому же Кузнецов — далеко не тот человек, который собирается часами отрабатывать в тренажёрном зале.

Более того, форвард любит поиграть в хоккей, пойти в обыгрыш. Но такие попытки все реже завершаются успешно. Кузнецов часто допускает потери, что оборачивается команде боком — контратаками соперников. Естественно, такое Разин терпеть не мог.

У нас играют те ребята, которые подходят под наш хоккей. Женька, может быть, со временем бы влился. Заставить себя тренироваться через «не могу» и занять чье-то место его статус не позволил. Андрей Разин главный тренер «Металлурга»

К тому же Андрей Владимирович мог позволить себе оставить Кузнецова в запасе:

со стороны руководства не было давления, что «чехлят» дорогого хоккеиста (Кузнецов сам согласился на контракт с зарплатой в 10 млн рублей);

вдобавок, недавнее продление контракта с Разиным до конца сезона-2027/28 говорит о доверии руководства к 52-летнему специалисту;

магнитогорцы обладают одной из самых большой глубиной состава (по крайней мере, в атаке).

Хотя сам Разин не хотел доводить ситуацию до такого состояния.

Просто в некоторых играх ему не хватает дыхалки, не хватает силы в ногах. Нельзя сказать, что он не хочет. Я, правда, хочу и желаю Евгению, чтобы он был частью нашей команды. Не только лидером в раздевалке, но, прежде всего, лидером на льду. Показывал своим примером, как надо играть, как вести за собой именно игрой. Андрей Разин главный тренер «Металлурга»

Тем не менее, тренер отказался от искусственного включения Кузнецова в состав «Металлурга». Исключения для него он не сделал. В итоге в декабре нападающий вышел на лёд лишь дважды, что не оставило ему выбору.

В «СЮ» можно играть, но не выиграть

В свою очередь, Виктор Козлов — тренер другого склада. Рулевой «Салавата» известен как специалист, который в отношении с игроками кнуту предпочитает пряник. Пытаясь выжать из хоккеистов максимум, Виктор Николаевич не пожалеет времени на индивидуальные разговоры с ними, разберёт видео, расскажет истории из НХЛ. Возможно, работы именно с таким специалистом и не хватало Кузнецову для полноценной игровой перезагрузки.

Виктор Козлов vk.com/hcsalavat

В отличие от «Металлурга», Евгений в «Салавате» не столкнется с высокой конкуренцией. К тому же сам Кузнецов — это тот, кого искала Уфа. Генеральный директор Ринат Баширов прямо заявил, что команде нужно усиливать центральную линию.

Башкиры перед началом сезона из-за долгов были вынуждены расстаться со многими лидерами. Финансовые проблемы постепенно решились, но пока не отпускает ощущение, что юлаевцы будут бороться за попадание в восьмерку сильнейших на Востоке до конца регулярного чемпионата. В решении этой задачи такой индивидуально сильный хоккеист, как Кузнецов, лишним точно не будет.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Прежде всего, Евгений должен усилить спецбригады большинства. Башкирский коллектив на данный момент занимает лишь 16-е место в лиге по реализации лишнего (18,4%). Игра в этом компоненте имеет нераскрытый потенциал.

Скорее всего, Кузнецов в «Салавате» будет играть центрфорварда — крайние нападающие в команде Козлова обычно выполняют большой объем работы, что, как показали 3 месяца в Магнитогорске, не подходит 33-летнему форварду. Статус первого центра за собой застолбил Джек Родуолд, а вот сформировать вокруг Кузнецова второе звено (например, с Сучковым и Жаровским) вполне возможно.

Александр Жаровский и Егор Сучков vk.com/hcsalavat

Еще один вариант заключается в том, чтобы определить Евгения в номинально третье звено. Оно изначально будет играть против менее мастеровитых хоккеистов, уровень сопротивления будет ниже, что по идее должно помочь раскрыть использоваться качества нападающего по максимуму. Интересно, каким всё-таки образом поступит Виктор Козлов, получив в распоряжении такого хоккеиста.