Евгений Кузнецов переходит из магнитогорского «Металлурга» в уфимский «Салават Юлаев».LiveSport.Ru рассказывает о новом витке в карьере мастеровитого нападающего.
Дорога в Уфу окольным путём
Многие видят в наступлении Нового года возможность начать новую жизнь. Возможно, к этой категории людей относится Евгений Кузнецов, который после трёх месяцев пребывания в магнитогорском «Металлурге» попросился на вольные хлеба. Точнее говоря, выставить на драфт отказов, что «сталевары» сделали 3 января.
Мы поговорили с Женькой, периодически с ним общались, это во многом его инициатива, человека не устраивало его положение в команде. Кузнецов хочет больше играть. Мы спокойно пообщались с ним и его агентом, после чего решили, что наши пути расходятся. Всех устроил такой вариант, все стороны остались довольны.Евгений Бирюковспортивный директор «Металлурга»
Продолжить карьеру Кузнецов пожелал в «Салавате Юлаеве». Однако просто обменять 33-летнего форварда в уфимский коллектив (например, как часто в КХЛ делают, на денежную компенсацию в размере 1000 рублей) не позволял регламент.
Вся проблема заключается в, так называемом, «правиле трёх переходов». Согласно ему, команда «Б» в текущем сезоне может подписать не больше трёх игроков, имевших в прошлом сезоне контракт с командой «А». В данном случае команда «Б» — «Салават Юлаев», команда «А» — СКА, а три игрока — защитник Дмитрий Юдин и нападающие Сергей Андронов и Илья Федотов.
Напомним, Евгений Кузнецов тоже провёл сезон-2024/25 за петербургский клуб. Несмотря на то, что никто из троих сейчас в Уфе не играет (а первые двое не провели ни одного матча), выход на драфт отказов — это единственный способ избежать действие этого правила.
Так-то приоритетное право на то, чтобы забрать игрока с драфта отказов, имеют клубы, расположенные на текущий момент в турнирной таблице ниже. Но какой толк «Ладе», «Сочи», «Адмиралу», «Сибири» и «Барысу» от подписания игрока, который хочет играть не за них, а за «Салават»? Разве только не дать усилиться конкуренту.
Не потянул уровень «сталеваров»
«Металлург» — безусловный лидер не только Восточной конференции, но и всей лиги. Магнитогорцы наравне с действующими чемпионами из Ярославля — главные фавориты Кубка Гагарина. Уфимцам же реально угрожает непопадание в плей-офф. Так почему Кузнецов захотел сменить клубную прописку?
Причина проста и понятна — Кузнецову давали играть меньше, чем он хотел. Агент Шуми Бабаев в традиционной для себя резкой форме заявил, что пока Евгений не играет, другого позитива, помимо празднования Нового года, у него в жизни нет.
С момента подписания контракта с «Металлургом» в начале октября нападающий принял участие только в 15 матчах, проводя на площадке в среднем 11:43 за игру. Хотя команда в октябре-декабре провела 29 встреч. Кузнецов пропускал игры не по состоянию здоровья, а по решению тренерского штаба.
На первых порах подобные меры можно было понять — хоккеист провёл предсезонку самостоятельно, и его физическая форма была далека от идеальной. Но с течением времени избавиться от статуса игрока ротации обладателю Кубка Стенли не удалось.
Хотя Кузнецов за отведенное время набрал неплохие 9 очков (1 гол + 8 передач) — в среднем, 0,6 очков за игру. Да, «Металлург» — самая забивающая команда чемпионата (161 гол за 40 матчей), но даже в ней это — 6-й показатель средней результативности среди нападающих. Не повод ли это для включения игрока в топ-6?
Ростер «Металлурга» сезона-2025/26 обладает высоким уровнем как игрового интеллекта, так и культуры паса — это именно то, что хотел Кузнецов. Однако соответствие хоккеиста и команды все же вызывало вопросы. Атака в команде Разина строится, прежде всего, на скорости, а Евгений уже не может выполнять предъявленные требования. На фоне партнеров заметно, что он просто медленнее. К тому же Кузнецов — далеко не тот человек, который собирается часами отрабатывать в тренажёрном зале.
Более того, форвард любит поиграть в хоккей, пойти в обыгрыш. Но такие попытки все реже завершаются успешно. Кузнецов часто допускает потери, что оборачивается команде боком — контратаками соперников. Естественно, такое Разин терпеть не мог.
У нас играют те ребята, которые подходят под наш хоккей. Женька, может быть, со временем бы влился. Заставить себя тренироваться через «не могу» и занять чье-то место его статус не позволил.Андрей Разинглавный тренер «Металлурга»
К тому же Андрей Владимирович мог позволить себе оставить Кузнецова в запасе:
- со стороны руководства не было давления, что «чехлят» дорогого хоккеиста (Кузнецов сам согласился на контракт с зарплатой в 10 млн рублей);
- вдобавок, недавнее продление контракта с Разиным до конца сезона-2027/28 говорит о доверии руководства к 52-летнему специалисту;
- магнитогорцы обладают одной из самых большой глубиной состава (по крайней мере, в атаке).
Хотя сам Разин не хотел доводить ситуацию до такого состояния.
Просто в некоторых играх ему не хватает дыхалки, не хватает силы в ногах. Нельзя сказать, что он не хочет. Я, правда, хочу и желаю Евгению, чтобы он был частью нашей команды. Не только лидером в раздевалке, но, прежде всего, лидером на льду. Показывал своим примером, как надо играть, как вести за собой именно игрой.Андрей Разинглавный тренер «Металлурга»
Тем не менее, тренер отказался от искусственного включения Кузнецова в состав «Металлурга». Исключения для него он не сделал. В итоге в декабре нападающий вышел на лёд лишь дважды, что не оставило ему выбору.
В «СЮ» можно играть, но не выиграть
В свою очередь, Виктор Козлов — тренер другого склада. Рулевой «Салавата» известен как специалист, который в отношении с игроками кнуту предпочитает пряник. Пытаясь выжать из хоккеистов максимум, Виктор Николаевич не пожалеет времени на индивидуальные разговоры с ними, разберёт видео, расскажет истории из НХЛ. Возможно, работы именно с таким специалистом и не хватало Кузнецову для полноценной игровой перезагрузки.
В отличие от «Металлурга», Евгений в «Салавате» не столкнется с высокой конкуренцией. К тому же сам Кузнецов — это тот, кого искала Уфа. Генеральный директор Ринат Баширов прямо заявил, что команде нужно усиливать центральную линию.
Башкиры перед началом сезона из-за долгов были вынуждены расстаться со многими лидерами. Финансовые проблемы постепенно решились, но пока не отпускает ощущение, что юлаевцы будут бороться за попадание в восьмерку сильнейших на Востоке до конца регулярного чемпионата. В решении этой задачи такой индивидуально сильный хоккеист, как Кузнецов, лишним точно не будет.
Прежде всего, Евгений должен усилить спецбригады большинства. Башкирский коллектив на данный момент занимает лишь 16-е место в лиге по реализации лишнего (18,4%). Игра в этом компоненте имеет нераскрытый потенциал.
Скорее всего, Кузнецов в «Салавате» будет играть центрфорварда — крайние нападающие в команде Козлова обычно выполняют большой объем работы, что, как показали 3 месяца в Магнитогорске, не подходит 33-летнему форварду. Статус первого центра за собой застолбил Джек Родуолд, а вот сформировать вокруг Кузнецова второе звено (например, с Сучковым и Жаровским) вполне возможно.
Еще один вариант заключается в том, чтобы определить Евгения в номинально третье звено. Оно изначально будет играть против менее мастеровитых хоккеистов, уровень сопротивления будет ниже, что по идее должно помочь раскрыть использоваться качества нападающего по максимуму. Интересно, каким всё-таки образом поступит Виктор Козлов, получив в распоряжении такого хоккеиста.