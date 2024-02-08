«В этой мафии мы не предаем лидеров». Как Это'о превратился из футбольной легенды в коррумпированного функционера

Самуэль Это'о — один из величайших игроков Африки. Его блестящая карьера включала в себя два титула Кубка африканских наций с Камеруном и четыре награды «Игрок года Африки», а также титулы Лиги чемпионов, испанской и итальянской лиг с «Барселоной» и миланским «Интером».

Президент федерации футбола Камеруна (Fecafoot) присутствовал на AFCON в этом году, проливая слезы радости, когда Камерун вышел в плей-офф, и танцевал с командой в раздевалке. После поражения от Нигерии в 1/8 финала все внимание, скорее всего, будет сосредоточено только на нем.

За два года своего руководства он многое успел. В июне 2022 года он был приговорен к 22 месяцам условного тюремного заключения и оштрафован на 1,7 миллиона долларов после того, как признал себя виновным по обвинению в налоговом мошенничестве, связанном с его имиджевыми правами, когда он играл в Испании.

В мае 2023 года он объявил, что «гордится» тем, что стал послом игорной компании 1XBet, несмотря на то, что Этический кодекс ФИФА, всемирного руководящего органа футбола, запрещает «должностным лицам» участвовать «прямо или косвенно» в ставках или иметь какие-либо ассоциации с букмекерским бизнесом. Максимальное наказание — трехлетний запрет на занятия футболом. На вопрос The Athletic, считается ли президент национальной футбольной федерации официальным лицом, ФИФА не смогла разъяснить свои собственные правила.

На чемпионате мира в Катаре Это'о извинился за, как он выразился, «жестокую ссору» с алжирским журналистом возле стадиона.

Теперь издание The Athletic изучило сообщения WhatsApp, электронную переписку, письма и аудиозаписи, которые, как утверждает бывший функционер Fecafoot, принадлежат Это'о и другим, и которые, по его словам подтверждают широкий список обвинений, в том числе то, что Это'о и его близкие помощники были замешаны в договорных матчах, злоупотреблении служебным положением, угрозах физической расправы, подстрекательстве к насилию и распространении ложной информации в Камеруне.

Самуэль Это'о на своих выборах globallookpress.com

В июле дело было отправлено в комитет по этике ФИФА бывшим вице-президентом Камерунской федерации футбола Генри Ньяллой Куаном-младшим, а также расследуется CAF, африканской футбольной федерацией.

В августе CAF заявила, что изучает «серьезные» претензии о «ненадлежащем поведении», выдвинутые различными заинтересованными сторонами камерунского футбола против Это'о.

В CAF сообщили, что расследование все еще продолжается, но, как они ясно дали понять в своем первоначальном заявлении, Это’о «считается невиновным, пока соответствующий судебный орган не докажет обратного». ФИФА отказалась комментировать, начали ли они собственное расследование. The Athletic связался с адвокатами Это'о, компанией Vey & Associes, а также с самим Это'о, чтобы получить комментарии, но они не ответили. Ранее они опровергли все обвинения, назвав их «клеветническими слухами».

Хотя Ньялла Куан-младший представил досье, которое содержит, по его словам, доказательства, силу этих доказательств еще предстоит проверить, и некоторые из них являются анонимными или косвенными. Но каким бы ни был исход, Это'о и камерунский футбол ждут неприятные времена из-за серьезного характера обвинений, в том числе со стороны Fecafoot.

Одно из утверждений Ньяллы Куан-младшего заключается в том, что Это'о организовал поражение в ключевом матче для команды, принадлежащей Ньялле Куан-младшему, после того, как бывший вице-президент камерунской федерации попросил улучшить стандарты и прозрачность в организации.

Матч команды Спортивной академии Ньялла Куан (NQSA) против футбольного клуба «Кумба Сити» в жалобе описывается как «самый скандальный… в истории человечества». Утверждается, что в перерыве первого матча телефон был включен по громкой связи, чтобы судьи могли получать прямые инструкции от самого Это'о. Это заявление сделано Ньяллой Куаном-младшим и основано на его общении с третьей стороной, пожелавшей остаться анонимной.

Ньялла Куан-младший утверждает, что звонок сделал Валентин Нквейн, близкий помощник Это'о. Есть видео, свидетельствующее о том, как Нквейн сидел на поле рядом с делегатом матча во время игры. Однако Нквейн категорически отрицает, что имел место какой-либо подобный звонок или что он присутствовал в судейской комнате.

Первый матч двухматчевого полуфинала в третьем дивизионе Камеруна превратился в фарс. Команда NQSA получила пять красных карточек (три игрокам и две тренерам) и четыре желтые. В пользу их противников из «Кумба Сити» были назначены два сомнительных пенальти, причем первый из них приказали перебить из-за предположительного вторжения игрока в штрафную после того, как удар был отбит. В итоге «Кумба Сити» выиграл по сумме двух матчей со счетом 3:1.

Это не единственная связь между Это’о и Нквейном, владельцем «Виктории Юнайтед». Это'о обвинили в том, что он пообещал Нквейну, что тот сможет помочь своей команде выйти в высший дивизион.

В 11-минутной голосовой записи, которая, судя по всему, представляет собой разговор между парой, Это’о якобы сказал, что «есть вещи, которые мы можем сделать», одновременно предупредив Нквейна, что ему нужно быть «очень осторожным». Это'о также предположил, что он сможет отстранить рефери, если это необходимо, и назначил встречу между собой и Нквейном для дальнейшего обсуждения этого вопроса, чтобы «мы могли позаботиться обо всем этом».

«Виктория Юнайтед» — как, судя по всему, и обещал Это’о в записи — была переведена в первый дивизион после того, как выиграла 11 из последних 17 матчей после поражения в четырёх из первых семи.

В прошлом году Это'о отрицал какие-либо скрытые мотивы в интервью итальянской газете Gazzetta dello Sport: «Я разговаривал с другом, человеком, который инвестирует в футбол и хочет сделать свой клуб одним из лучших в Камеруне. Я просто успокоил его, сказав, что сделал бы все возможное, чтобы избежать каких-либо судейских ошибок в его адрес», — сказал он.

Нквейн рассказал The Athletic, что такого разговора не было. Однако Earshot — компания по анализу аудио, базирующаяся в Лондоне, — пришла к выводу, что запись разговора не редактировалась и не подвергалась манипуляциям, а также с «высокой степенью уверенности» в том, что голос принадлежал Нквейну.

Те люди в Камеруне, которые выдвинули претензии к Это'о, считают, что ФИФА действовала недостаточно быстро. В письме, отправленном президенту ФИФА Джанни Инфантино, упоминаются сравнительно быстрые действия — первоначальное 90-дневное отстранение в течение нескольких недель — принятые против бывшего президента Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за его непрошенный поцелуй с победительницей чемпионата мира Дженни Эрмосо. В письме руководящий орган мирового футбола обвиняется в использовании «двух разных скоростей управления», заявляя, что к Африке относятся как к «анклаву, где можно позволять себе вольности». Письмо, подписанное девятью высокопоставленными чиновниками камерунского футбола, также было отправлено президенту CAF Патрису Моцепе.

Досье было получено и признано ФИФА, но это не гарантирует полного расследования Комитетом по этике, который может вернуть его под эгиду национальной ассоциации или конфедерации. 30 января Камерунская федерация футбола провела совещание по расследованию этого дела. Ньялла Куан-младший написал им, что не будет присутствовать, так как считает, что собрание не соответствует поставленной цели.

Издание Athletic ознакомилось с 10-страничным документом, дополненным примерно 70 доказательствами, подробно описывающими претензии NQSA против Это'о и четырех других должностных лиц камерунской федерации, включая владельца «Виктория Юнайтед» Нквейна. Кроме того, в документе утверждают, что еще 12 человек должны быть допрошены в связи с выдвинутыми обвинениями.

В документе описываются «очень теплые рабочие отношения» между Ньяллой Куаном-младшим и Это’о, пока первый не поднял «некоторые дисфункциональные проблемы внутри Fecafoot», что не понравилось Это’о.

В голосовом сообщении, которое, по заявлению NQSA, Это'о отправил Ньялле Куану-младшему, бывший игрок сказал, что он «устал от жалоб (Ньяллы Куана-младшего)». Ньялла Куан-младший был назначен президентом комитета по маркетингу, средствам массовой информации и продвижению Камернуской федерации футбола и почувствовал, что важность его роли подрывается после того, как, по его словам, ему было отказано в доступе к ключевым документам, включая спонсорские контракты.

В жалобе утверждается, что Это’о дал одному из своих помощников взятку в размере 1500 долларов США, чтобы тот начал «грязную работу» против Ньяллы Куана-младшего. Хотя жалоба не содержит доказательств какой-либо оплаты или какого-либо участия Это'о, Ньялла Куан-младший утверждает, что кампания против него началась с «угрожающего сообщения» от человека, которому, как утверждается, Это'о заплатил, гласящего: «Я мафия этой революции, и в этой конкретной мафии мы не предаем наших лидеров. До сих пор я защищал интересы нашей миссии. Однако, если ты пойдешь против меня, будь готов нести последствия».

Затем Ньялла Куан-младший отправил Это'о 19-страничное письмо, в котором подробно описал свою обеспокоенность по поводу управления федерацией и дал рекомендации по управлению и способам борьбы с коррупцией. Утверждается, что в течение 24 часов Это'о встретился с двумя помощниками, одним из которых был Нквейн по прозвищу «Бобдидди», чтобы обсудить план дискредитации Ньяллы Куан-младшего и договориться об исходе матча с участием команды NQSA.

Ньялла Куан-младший говорит, что он узнал о плане манипулирования судьями и попросил члена исполнительного комитета федерации, отвечающего за судейство, Стефана Фоко Камгу, присутствовать, чтобы он мог оценить, что произошло. Он согласился, но, как сообщается, незадолго до матча Фоко Камга сообщил Ньялле Куану-младшему, что в его машину взломали, и он получил «подозрительную загадочную записку», в которой говорилось: «Это только начало».

После скандальной игры Ньялла Куан Джуниор подал в федерацию апелляцию с просьбой переиграть игру. На следующий день Это'о распорядился о его отстранении и вместе с Нквейном посетил свой местный регион для встречи.

Ньялла Куан-младший говорит, что позже он узнал от анонимного информатора, что Фриц Этоке, вице-президент Камерунской федерации в Юго-Западном регионе, где проходила игра, сказал в частной переписке в WhatsApp, что с NQSA «разобрались» из-за «грубого неуважения», которое Ньялла Куан-младший проявил в адрес Это'о, бросив ему вызов.

В июле прошлого года Ньялла Куан-младший подал в отставку, и NQSA отказалась от участия в соревнованиях Камерунской федерации футбола

Ньялла Куан-младший был дисквалифицирован Камерунской федерацией футбола на 10 лет и оштрафован на 12 000 фунтов стерлингов. Федерация также обвинила его в коррупции и в попытках повлиять на судей.

Документ завершается призывом к ФИФА расследовать «скандал, который пятнает имидж Камеруна и мирового футбола» и который «к сожалению, является новым лицом камерунского футбола под руководством Самуэля Это'о».

Одним из первых действий Это'о после прихода к власти была попытка без особых консультаций продлить свой первоначальный четырехлетний срок работы до семи. План был отклонен после того, как он был передан в ФИФА.

Это'о был избран с целью преобразования камерунского футбола, но за два года он мало что добился.

Жан-Бруно Тань руководил предвыборной кампанией Это'о на пост президента федерации. В декабре 2022 года он выпустил книгу под названием L’Arnaque, что в переводе означает «Афера», о своем опыте, в том числе о том, как он стал свидетелем гнева Это'о, когда пропал важный документ. «Некоторые члены предвыборной команды чуть не плакали, видя Самюэля Это'о в состоянии, которого он никогда не показывал с самого начала этого приключения», — вспоминает Тань.

Много вопросов вызвало и то, что Вильфрид Натан Дуала, относительно неизвестный 17-летний игрок из «Виктория Юнайтед» — команды, замешанной в, предположительно, договорных матчах организованных с участием Это'о и Нквейна, — был неожиданно вызван в состав сборной Камеруна на Кубок Африки.

«Парень приличный, но лучший ли он игрок на этой позиции? Конечно, нет», — сказал журналист, пишущий о национальной сборной Камеруна, которому пришлось остаться анонимным, чтобы защитить свою карьеру. «Были варианты получше».

Олливер Каджи, управляющий директор Академии Каджи, где Это'о начал свою карьеру в юном возрасте, был шокирован вызовом Дуала, но не удивлен тем. насколько наглым был этот шаг.

«Чем больше афера, тем легче она проходит», — рассказал он The Athletic. «Это показывает вам, что во что бы ни верил Это'о, он сделает все, чтобы сделать это реальностью».

Нквейн, владелец «Виктории Юнайтед», говорит, что никогда не контактировал с Это'о по поводу вызова Дуалла в национальную сборную, и опровергает утверждения о фаворитизме.

На другом конце шкалы от Дуала находится самый известный игрок страны, вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Он прошел через академию Это'о, но эти двое несколько раз ссорились из-за выбора состава, что привело к вызову Онана на Кубок Африки лишь в последнюю минуту.

«В федерации ничего не происходит без разрешения президента», — говорит Каджи. «Ни одно решение, особенно важное, не принимается без него».

«По своему опыту я не думаю, что вам следует предполагать, что близость к нему спасет вас от того, чтобы стать жертвой его решений. Если ты не с ним, то, по сути, ты против него».