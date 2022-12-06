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    Самюэль Это'О рассказал, почему напал на алжирского блогера на ЧМ-2022

    Футбол Происшествия Между тем Болельщики Скандалы Сборная Камеруна
    Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О выступил с заявлением относительно инцидента, в результате которого он ударил болельщика.

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    После матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей (4:1) Это'О вступил в конфликт с алжирским блогером Саидом Мамуни из-за вопросов о судействе в матче плей-офф отборочного турнира в Африке к чемпионату мира.

    Как утверждает Actu Cameroun, Саид оскорбил Это′О и обвинил в подкупе судьи. После этого Самюэль ударил блогера. Мужчина написал заявление на Это′О в катарскую полицию.

  • Это′О ударил болельщика после матча ЧМ
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    • «5 декабря после завершения матча Бразилия — Корея у меня случился конфликт с мужчиной, который, вероятно, был болельщиком сборной Алжира.

    Я хочу принести извинения за то, что не совладал с эмоциями и отреагировал так, как не должен был. Прошу прощения за произошедший инцидент.

    Но я настаиваю на том, что нельзя мириться мириться с провокациями и оскорблениями.

    После матча между Камеруном и Алжиром, который прошел 29 марта, я стал объектом постоянных нападок и беспочвенных обвинения. С аналогичным отношением столкнулись некоторые камерунские болельщики.

    Хочу напомнить, что сборная Алжира потерпела крайне обидное, но совершенно справедливое поражение.

    И все протесты Федерации футбола Алжира были отклонены. Так что я призываю официальных лиц из Алжира взять на себе ответственность и прекратить развитие этого конфликта», — говорится в заявлении Это'О.

    В финальном матче африканского отбора на ЧМ-2022 сборная Камеруна в дополнительное время обыграла Алжир благодаря голу на выезде (2:2 по сумме двух матчей).

    Сборная Камеруна в последнем матче на ЧМ-2022 обыграла Бразилию (1:0), но не смогла выйти из группы. Команда заняла третье место (4 очка), опередив Сербию (1 очко).

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