Это′О ударил болельщика после матча ЧМ

Самуэль Это'О Фото: globallookpress.com
Это произошло после матча между командами Бразилии и Южной Кореи (4:1).
Это'О сперва доброжелательно делал селфи с болельщиками, но один из мужчин с камерой его чем-то разозлил. Сначала камерунец с ним поругался, а в один из моментов ударил его ногой. После этого мужчина упал на землю, а Это'О покинул место инцидента.
В составе сборной Камеруна форвард дважды выиграл Кубок африканских наций и стал серебряным призером Кубка конфедераций (2003).
Напомним, что сейчас он возглавляет Федерацию футбола Камеруна.
видио инцидента