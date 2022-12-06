Это′О ударил болельщика после матча ЧМ

Экс-футболист «Барселоны», «Анжи» и сборной Камерунаударил болельщика возле одного из катарских стадионов.

Это произошло после матча между командами Бразилии и Южной Кореи (4:1).

Это'О сперва доброжелательно делал селфи с болельщиками, но один из мужчин с камерой его чем-то разозлил. Сначала камерунец с ним поругался, а в один из моментов ударил его ногой. После этого мужчина упал на землю, а Это'О покинул место инцидента.

В составе сборной Камеруна форвард дважды выиграл Кубок африканских наций и стал серебряным призером Кубка конфедераций (2003).

Напомним, что сейчас он возглавляет Федерацию футбола Камеруна.