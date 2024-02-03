Успешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна

В то время как команды английской Премьер-лиги потратили рекордные 2,79 миллиарда евро во время летнего окна и 842 миллиона евро в январе 2023 года, Transfermarkt сообщает, что в этом месяце эта цифра составит около 121 миллиона евро.

В других топ-лигах Европы была похожая история. Справедливо сказать, что трансферный пузырь лопнул из-за новых финансовых правил и отсутствия доступных вариантов.

Действительно, во французской Лиге 1 (192 миллиона евро), итальянской Серии А (101 миллион евро), немецкой Бундеслиге (82 миллиона евро) и испанской Ла Лиге (86 миллионов евро) клубы также потратили меньше. А Профессиональная лига Саудовской Аравии, чьи летние трансферы потянули на общую сумму 949 миллионов евро, сократила расходы на новичков до всего лишь 23 миллионов евро в январе.

Итак, несмотря на общее отсутствие крупных сделок, кто преуспел, а кто плохо справился?

Победители

«Бавария»

Несмотря на неудачу в поисках опорного полузащитника, чемпионы Германии по-прежнему наслаждались позитивным трансферным окном.

Подписание правого защитника Саши Боэ особенно важно, поскольку 23-летний игрок хорошо зарекомендовал себя в «Галатасарае» с тех пор, как присоединился к клубу в 2021 году, и произвел впечатление в Лиге чемпионов. Аккуратный в обороне, стабильный и энергичный игрок, подписанный за 30 миллионов евро должен значительно усилить правый фланг «Баварии».

Саша Боэ globallookpress.com

Подписание Эрика Дайера, взятого в аренду у «Тоттенхэма», также дает тренеру Томасу Тухелю опыт и универсальность в защите. В качестве бонуса «Баварии» также удалось ускорить подписание нападающего «Гранады» Брайана Сарагосы — чей переход за 15 миллионов евро уже был согласован на лето — прямо перед дедлайном.

«Атлетико Мадрид»

Третий в таблице Ла Лиги «Атлетико», в это трансферное окно сделал ставку не на количество, а на качество. К удивлению многих, они подписали высококлассного полузащитника Артура Вермерена из «Антверпена», и выполнено это было наилучшим образом.

Игрок сборной Бельгии был связан слухами почти со всеми элитными клубами Европы, а обсуждаемая стоимость его трансфера колебалась от от 35 до 50 миллионов евро, но 18-летний футболист внезапно появился в Мадриде и подписал контракт на первоначальные 22 миллиона евро (плюс 5 млн евро бонусов).

Артур Вермерен globallookpress.com

Хотя Вермеерен, возможно, и не попадет прямо в стартовый состав, но «Атлетико», тем не менее, приобрел одного из самых желанных молодых игроков Европы.

Добавьте сюда защитника Габриэля Паулисту и вратаря Хорациу Молдована, и у клуба будут хорошие возможности для того, чтобы побороться за титул во второй половине сезона.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» преуспели, приобретя нового центрального защитника, учитывая отсутствие вариантов в этом месяце. Раду Дрэгушин, перешедший из «Дженоа» за 25 миллионов евро, стал самым дорогим приобретением Премьер-лиги в этом окне и вполне заслуженно, учитывая его очевидный потенциал.

Тимо Вернер globallookpress.com

Кроме того, хотя он все еще ищет не забил свой первый гол за лондонский клуб, немецкий нападающий Тимо Вернер, арендованный у «РБ Лейпциг», привнес энергию и бодрость в атаку «Шпор», отдавая результативные передачи в каждом из своих первых двух матчей в лиге.

«Боруссия Дортмунд»

Дортмунд, возможно, немного отстает в Бундеслиге, где они занимают четвертое место, но они могут годиться тем, что хорошо поработали на трансферном рынке.

Арендованный у «Челси» Ян Маатсен отлично проявил себя в первых трех играх за клуб: левый защитник сделал результативную передачу в выездной победе над «Кельном», одержанной со счетом 4:0.

Ян Маатсен globallookpress.com

То же самое можно сказать и о вернувшемся любимце фанатов Джейдоне Санчо. Хотя вингера сборной Англии вновь вводили в состав осторожно, из-за нехватки игрового времени за «Манчестер Юнайтед» в последние месяцы, он уже доказал свою продуктивность, сделав две результативные передачи.

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Действительно, вернувшись в клуб, который он покинул в 2021 году за 85 миллионов евро, он выглядит совершенно другим игроком по сравнению с несчастным, лишенным уверенности в себе человеком, которым он стал в Премьер-лиге.

Южноамериканская молодежь

Нападающий Витор Роке наконец прибыл в «Барселону». Хотя его переход из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 миллионов евро был в прошлом году согласован с учетом, что он присоединился к каталонцам летом 2024 года, трансфер был сдвинут после травмы Гави. 18-летнему игроку сборной Бразилии понадобилось немного времени, чтобы оставить свой след в составе «Барселоны», он забил гол головой через две минуты после выхода со скамейки запасных в матче против «Осасуны», выигранном со счетом 1:0.

Витор Роке globallookpress.com

«Манчестер Сити» урвал исключительно талантливого нападающего «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, который показал выдающуюся игру на недавнем чемпионате мира среди юношей до 17 лет, хотя его приезд в Манчестер ожидается не раньше конца года, поскольку он вернулся в свой бывший клуб на правах аренды.

«Брайтон» обошёл конкурентов «Сити» и подписал левого защитника «Бока Хуниорс» Валентина Барко примерно за 10 миллионов евро. 19-летний футболист входил в шорт-лист многих ведущих европейских команд, а заполучил будущую звезду клуб Премьер-лиги.

Тем временем еще один перспективный южноамериканский игрок был подписан «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Габриэль Москардо, опорный полузащитник из «Коринтианс», получил восторженные отзывы за свои выступления в бразильской Серии А, и 18-летний футболист был куплен парижанами, чтобы вернуться в свой бывший клуб на правах аренды.

Очевидно, что из-за отсутствия ценных игроков на трансферном рынке в Европе некоторые ведущие клубы континента обратились за выгодными покупками в Южную Америку.

Неудачники

Фанаты

Поскольку трансферные окна сами по себе давно стали ярким событием, проходящим два раза в год, а дорогие подписания праздновались как долгожданный трофей, этот январь оказался довольно разочаровывающим для большинства изголодавшихся по позитиву болельщиков.

Хотя суровый 10-очковый штраф, назначенный «Эвертону» (а, возможно, вскоре и «Ноттингем Форесту»), возможно, и является хорошим знаком, но он, несомненно, привнес осмотрительность в расходы клубов Премьер-лиги, в результате чего они упали с 1 млрд евро в январе 2023 года до примерно 100 миллионов евро в этот раз.

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Это также предотвращает «эффект просачивания вниз», которым пользуются нескольких европейских лиг (и, в свою очередь, ограничивает инвестиции ниже по пирамиде). Хотя в январе трансферная активность упала до уровней года пандемии COVID-19, нет оснований полагать, что летом ситуация не вернется в норму.

«Манчестер Юнайтед»

Поскольку «МЮ» находился в верхней середине таблицы Премьер-лиги, на «Олд Траффорд» была необходима и ожидаема определенная трансферная активность.

Вместо этого, пока клуб ожидает ратификации лигой 25% миноритарных инвестиций сэра Джима Рэтклиффа, а также сталкивается с финансовыми проблемами, в Кэррингтоне не появилось новых лиц.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Отправка подписанного за 85 миллионов евро Санчо в аренду в Дортмунд также является поражением для клуба. Несмотря на то, что Санчо не входил в планы тренера Эрика тен Хага из-за их публичного разногласия, решение практически отказаться от такого талантливого игрока — не лучший вариант.

А травма Антони Марсьяля наряду с дисциплинарными проблемами Маркуса Рашфорда означает, что у них действительно очень мало вариантов в атаке.

Саудовская Про-лига

После беспрецедентных летних трат, которые достигли размера около 800 миллионов евро, Саудовская профессиональная лига не смогла в январе зажечь трансферный рынок.

За исключением левого защитника «Марселя» Ренана Лоди, перешедшего в «Аль-Хиляль» за 23 миллиона евро, в эту амбициозную лигу, которая тратит деньги без ограничений, пришли только арендованные игроки и свободные агенты, что резко контрастирует с прошлым летом.

Ренан Лоди globallookpress.com

Кроме того, лига также столкнулась с некоторыми трудностями в сохранении своих самых выдающихся звезд. Джордан Хендерсон уже перешел из «Аль-Иттифака» в «Аякс», бывший нападающий «Реала» Карим Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» всего через несколько месяцев после прибытия, а защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт открыто высказывал свое (и других игроков) недовольство.

Саид Бенрахма

Вингер «Вест Хэма» Саид Бенрахма, похоже, собирался перейти во французский клуб «Лион» на правах аренды, но сделка сорвалась в последнюю минуту.

Невероятно, но затем «Лион» опубликовал заявление и обвинил английский клуб в «необъяснимом поведении» и «неуважении».

Саид Бенрахма globallookpress.com

Они настаивали на том, что выполнили всю административную работу, но что «Вест Хэм ни разу не запустил технические процедуры со своей стороны, несмотря на неоднократные напоминания со стороны "Олимпика" и постоянное взаимное телефонное общение».

Итак, теперь 28-летний игрок сборной Алжира застрял там, где он не хочет находиться, и не сможет уехать до июля. Когда он это наконец сделает, вряд ли он отправиться в Лион.