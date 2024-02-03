Успешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна

В других топ-лигах Европы была похожая история. Справедливо сказать, что трансферный пузырь лопнул из-за новых финансовых правил и отсутствия доступных вариантов.
Действительно, во французской Лиге 1 (192 миллиона евро), итальянской Серии А (101 миллион евро), немецкой Бундеслиге (82 миллиона евро) и испанской Ла Лиге (86 миллионов евро) клубы также потратили меньше. А Профессиональная лига Саудовской Аравии, чьи летние трансферы потянули на общую сумму 949 миллионов евро, сократила расходы на новичков до всего лишь 23 миллионов евро в январе.
Итак, несмотря на общее отсутствие крупных сделок, кто преуспел, а кто плохо справился?
Победители
«Бавария»
Несмотря на неудачу в поисках опорного полузащитника, чемпионы Германии по-прежнему наслаждались позитивным трансферным окном.
Подписание правого защитника Саши Боэ особенно важно, поскольку 23-летний игрок хорошо зарекомендовал себя в «Галатасарае» с тех пор, как присоединился к клубу в 2021 году, и произвел впечатление в Лиге чемпионов. Аккуратный в обороне, стабильный и энергичный игрок, подписанный за 30 миллионов евро должен значительно усилить правый фланг «Баварии».
Подписание Эрика Дайера, взятого в аренду у «Тоттенхэма», также дает тренеру Томасу Тухелю опыт и универсальность в защите. В качестве бонуса «Баварии» также удалось ускорить подписание нападающего «Гранады» Брайана Сарагосы — чей переход за 15 миллионов евро уже был согласован на лето — прямо перед дедлайном.
«Атлетико Мадрид»
Третий в таблице Ла Лиги «Атлетико», в это трансферное окно сделал ставку не на количество, а на качество. К удивлению многих, они подписали высококлассного полузащитника Артура Вермерена из «Антверпена», и выполнено это было наилучшим образом.
Игрок сборной Бельгии был связан слухами почти со всеми элитными клубами Европы, а обсуждаемая стоимость его трансфера колебалась от от 35 до 50 миллионов евро, но 18-летний футболист внезапно появился в Мадриде и подписал контракт на первоначальные 22 миллиона евро (плюс 5 млн евро бонусов).
Хотя Вермеерен, возможно, и не попадет прямо в стартовый состав, но «Атлетико», тем не менее, приобрел одного из самых желанных молодых игроков Европы.
Добавьте сюда защитника Габриэля Паулисту и вратаря Хорациу Молдована, и у клуба будут хорошие возможности для того, чтобы побороться за титул во второй половине сезона.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» преуспели, приобретя нового центрального защитника, учитывая отсутствие вариантов в этом месяце. Раду Дрэгушин, перешедший из «Дженоа» за 25 миллионов евро, стал самым дорогим приобретением Премьер-лиги в этом окне и вполне заслуженно, учитывая его очевидный потенциал.
Кроме того, хотя он все еще ищет не забил свой первый гол за лондонский клуб, немецкий нападающий Тимо Вернер, арендованный у «РБ Лейпциг», привнес энергию и бодрость в атаку «Шпор», отдавая результативные передачи в каждом из своих первых двух матчей в лиге.
«Боруссия Дортмунд»
Дортмунд, возможно, немного отстает в Бундеслиге, где они занимают четвертое место, но они могут годиться тем, что хорошо поработали на трансферном рынке.
Арендованный у «Челси» Ян Маатсен отлично проявил себя в первых трех играх за клуб: левый защитник сделал результативную передачу в выездной победе над «Кельном», одержанной со счетом 4:0.
То же самое можно сказать и о вернувшемся любимце фанатов Джейдоне Санчо. Хотя вингера сборной Англии вновь вводили в состав осторожно, из-за нехватки игрового времени за «Манчестер Юнайтед» в последние месяцы, он уже доказал свою продуктивность, сделав две результативные передачи.
Действительно, вернувшись в клуб, который он покинул в 2021 году за 85 миллионов евро, он выглядит совершенно другим игроком по сравнению с несчастным, лишенным уверенности в себе человеком, которым он стал в Премьер-лиге.
Южноамериканская молодежь
Нападающий Витор Роке наконец прибыл в «Барселону». Хотя его переход из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 миллионов евро был в прошлом году согласован с учетом, что он присоединился к каталонцам летом 2024 года, трансфер был сдвинут после травмы Гави. 18-летнему игроку сборной Бразилии понадобилось немного времени, чтобы оставить свой след в составе «Барселоны», он забил гол головой через две минуты после выхода со скамейки запасных в матче против «Осасуны», выигранном со счетом 1:0.
«Манчестер Сити» урвал исключительно талантливого нападающего «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, который показал выдающуюся игру на недавнем чемпионате мира среди юношей до 17 лет, хотя его приезд в Манчестер ожидается не раньше конца года, поскольку он вернулся в свой бывший клуб на правах аренды.
«Брайтон» обошёл конкурентов «Сити» и подписал левого защитника «Бока Хуниорс» Валентина Барко примерно за 10 миллионов евро. 19-летний футболист входил в шорт-лист многих ведущих европейских команд, а заполучил будущую звезду клуб Премьер-лиги.
Тем временем еще один перспективный южноамериканский игрок был подписан «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Габриэль Москардо, опорный полузащитник из «Коринтианс», получил восторженные отзывы за свои выступления в бразильской Серии А, и 18-летний футболист был куплен парижанами, чтобы вернуться в свой бывший клуб на правах аренды.
Очевидно, что из-за отсутствия ценных игроков на трансферном рынке в Европе некоторые ведущие клубы континента обратились за выгодными покупками в Южную Америку.
Неудачники
Фанаты
Поскольку трансферные окна сами по себе давно стали ярким событием, проходящим два раза в год, а дорогие подписания праздновались как долгожданный трофей, этот январь оказался довольно разочаровывающим для большинства изголодавшихся по позитиву болельщиков.
Хотя суровый 10-очковый штраф, назначенный «Эвертону» (а, возможно, вскоре и «Ноттингем Форесту»), возможно, и является хорошим знаком, но он, несомненно, привнес осмотрительность в расходы клубов Премьер-лиги, в результате чего они упали с 1 млрд евро в январе 2023 года до примерно 100 миллионов евро в этот раз.
Это также предотвращает «эффект просачивания вниз», которым пользуются нескольких европейских лиг (и, в свою очередь, ограничивает инвестиции ниже по пирамиде). Хотя в январе трансферная активность упала до уровней года пандемии COVID-19, нет оснований полагать, что летом ситуация не вернется в норму.
«Манчестер Юнайтед»
Поскольку «МЮ» находился в верхней середине таблицы Премьер-лиги, на «Олд Траффорд» была необходима и ожидаема определенная трансферная активность.
Вместо этого, пока клуб ожидает ратификации лигой 25% миноритарных инвестиций сэра Джима Рэтклиффа, а также сталкивается с финансовыми проблемами, в Кэррингтоне не появилось новых лиц.
Отправка подписанного за 85 миллионов евро Санчо в аренду в Дортмунд также является поражением для клуба. Несмотря на то, что Санчо не входил в планы тренера Эрика тен Хага из-за их публичного разногласия, решение практически отказаться от такого талантливого игрока — не лучший вариант.
А травма Антони Марсьяля наряду с дисциплинарными проблемами Маркуса Рашфорда означает, что у них действительно очень мало вариантов в атаке.
Саудовская Про-лига
После беспрецедентных летних трат, которые достигли размера около 800 миллионов евро, Саудовская профессиональная лига не смогла в январе зажечь трансферный рынок.
За исключением левого защитника «Марселя» Ренана Лоди, перешедшего в «Аль-Хиляль» за 23 миллиона евро, в эту амбициозную лигу, которая тратит деньги без ограничений, пришли только арендованные игроки и свободные агенты, что резко контрастирует с прошлым летом.
Кроме того, лига также столкнулась с некоторыми трудностями в сохранении своих самых выдающихся звезд. Джордан Хендерсон уже перешел из «Аль-Иттифака» в «Аякс», бывший нападающий «Реала» Карим Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» всего через несколько месяцев после прибытия, а защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт открыто высказывал свое (и других игроков) недовольство.
Саид Бенрахма
Вингер «Вест Хэма» Саид Бенрахма, похоже, собирался перейти во французский клуб «Лион» на правах аренды, но сделка сорвалась в последнюю минуту.
Невероятно, но затем «Лион» опубликовал заявление и обвинил английский клуб в «необъяснимом поведении» и «неуважении».
Они настаивали на том, что выполнили всю административную работу, но что «Вест Хэм ни разу не запустил технические процедуры со своей стороны, несмотря на неоднократные напоминания со стороны "Олимпика" и постоянное взаимное телефонное общение».
Итак, теперь 28-летний игрок сборной Алжира застрял там, где он не хочет находиться, и не сможет уехать до июля. Когда он это наконец сделает, вряд ли он отправиться в Лион.