По стопам Мак Аллистера. Станет ли Барко новой звездой «Брайтона»?

Путешествие в Англию будет отложено — сначала состоится чемпионат Южной Америки среди юношей до 23 лет в Венесуэле с 20 января по 11 февраля — но для «Боки Хуниорс» Барко уже отчалил.

«Бока Хуниорс» развивала игрока с девяти лет, быстро проверила его в основной команде в 2021 году, когда ему было всего 16, а затем в прошлом году у нее было несколько коротких месяцев, чтобы насладиться его игрой. И вот отношения резко оборвались.

Барко — молодой торопыга. Он вырос с мечтами попробовать себя в топовом европейском футболе. За последние несколько месяцев к нему было много интереса, и когда «Брайтон» показал, что настроен серьезно, у игрока не осталось сомнений. Его отступные составляли всего 10 миллионов долларов. Сумма должна была вырасти до 14 миллионов долларов, но, похоже, он так хотел понравиться «чайкам», что добился трансфера до того, как увеличение суммы выкупа вступило в силу.

Он присоединяется к яркому и амбициозному клубу, имеющему солидный послужной список в привлечении молодежи из Южной Америки. «Брайтон» стал пионером нынешней модели в Англии. Они сделали это первыми, и сделали это хорошо: в состав команды тренера Роберто Де Дзерби входят такие игроки, как Факундо Буонанотте и Хулио Энсисо, а также южноамериканцы, подписанные из других европейских чемпионатов, такие как Жоау Педро и Первис Эступиньян.

Валентин Барко globallookpress.com

И, конечно же, есть игроки, которых они перевезли через Атлантику и продали с огромной прибылью, такие как Мойсес Кайседо (146 миллионов долларов) и — пример, который, возможно, наиболее свеж в памяти Барко, его соотечественник, также рыжеволосый и бывший игрок «Бока Хуниорс» Алексис Мак Аллистер (63 миллиона долларов).

«Брайтон» явно обзавелся ноу-хау, помогая своим новым игрокам адаптироваться за пределами поля. И они также умело находили позиции для игроков в более быстром и интенсивном стиле футбола, чем тот, который практикуется в Южной Америке. Мак Аллистер, например, был игроком, которому нравилось выступать в роли «десятки», но было маловероятно, что у него хватит скорости или физических качеств, чтобы выполнять эту же роль в Англии. Он был перемещен на позицию глубже, и действовал более эффективно.

Так что же клуб собирается делать с Барко? Маленький рыжеволосый футболист начал свою карьеру на позиции левого защитника. В конечном итоге «Бока» выдвинула его вперед, и «Брайтон», скорее всего, сделает то же самое, потому что трудно представить, чтобы он играл в Премьер-лиге в качестве традиционного левого защитника — если только ему не дадут свободу действий в том стиле, который Эндж Постекоглу насаждает в «Тоттенхэме».

Валентин Барко globallookpress.com

Барко — неуловим, когда перемещается с мячом. В конечном итоге «Бока» использовала его скорее с левого фланга, а не на нем, извлекая выгоду из его способности смещаться и комбинировать — и у него сложились интересные отношения с центральным нападающим-ветераном Эдинсоном Кавани. А его левая нога превосходна, и способна на неожиданно сильные удары, являясь ценным преимуществом при стандартных положениях.

Конечно, такая модель привлечения молодых игроков в Англию на столь раннем этапе их карьеры таит в себе значительные риски. В 2022 году Барко потребовалось всего несколько недель, чтобы зарекомендовать себя как одного из самых важных игроков состава «Боки Хуниорс».

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Теперь он будет лишь еще одним игроком в глубоком составе, ему придется бороться за внимание и рисковать потерять темп, если дела пойдут не так. Но молодой человек явно верит в себя и свою способность обходить подводные камни и айсберги на замерзшем севере. Валентин Барко движется вперед полным ходом.