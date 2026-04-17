На этой неделе был сформирован квартет сильнейших команд нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» без нервов прошел в 1/2

Без эффекта неожиданности в начале недели завершилась серия «Салавата Юлаева» и «Локомотива». Ярославцы продемонстрировали каноничный образец тактического исполнения и ликвидировали соперников из Уфы «всухую» — 4-0.

Несколькими днями ранее команды провели всего одну встречу. На территории «СЮ» команда Боба Хартли установила предельно уверенный победный результат — 4:0. Третий раз по ходу четвертьфинала Даниил Исаев оформил «сухарь». В четвертой игре ярославскому голкиперу пришлось отразить 24 броска.

Сами игроки «Локомотива» в сумме «проверили» створ Семена Вязового 38 бросковыми попытками, а счет в матче был открыт уже на 6-й минуте благодаря голу Рихарда Паника в большинстве.

«Локомотив» расправился с «СЮ» VK

Во втором периоде преимущество гостей удвоил Артур Каюмов, тогда как на флажке третьего — две шайбы упаковали Александр Радулов — лучший бомбардир «Ярославля» в плей-офф (4+6) — и Алексей Береглазов, который реализовал неравенство.

В полуфинале «Локомотив» схлестнется с «Авангардом» в серии, которая пройдет под знаком битвы двух канадских знатоков хоккейной стратегии.

«Авангард» дожал ЦСКА в домашних стенах

Перед началом последней соревновательной недели «Авангард» в упор приблизился к полуфинальному раунду благодаря победе над ЦСКА в матче в столице — 3:1. Для коллектива Ги Буше эта победа стала третьей в рамках одного противостояния и шестой кряду, если учитывать стадию 1/8.

Так, омичи вышли на общекомандный пик, под влиянием которого о шансах армейцев вытащить тяжелейшую серию речи не шло. Однако команда Игоря Никитина не была бы узнаваемой, если бы не попыталась. В четвертом матче ЦСКА добился победы — 3:1.

Встреча на «ЦСКА Арене» прошла в условиях статистического преимущества «Авангарда» по броскам в створ — 41:27, но по факту москвичи, помимо перфоманса Дмитрия Гамзина, отразившего 40 бросков, показали больший толк в позиционном наступлении и способность владеть территорией, лишив омичей пространства в зоне атаки.

ЦСКА вырвал победу в столице VK

По шайбе в составе армейцев провели Павел Карнаухов, Максим Соркин и Прохор Полтапов. Единственный гол «Авангарда» оказался на счету Марселя Ибрагимова, который ранее в плей-офф отметился одним результативным пасом.

Пятый же матч прошел под диктовку «Авангарда». На домашнем льду северная команда задушила москвичей ранним преимуществом и вела борьбу в комфортном темпе — при низкой результативности, но, что важно, в пользу «Омска» — 2:1.

К 13-й минуте игры голы Джованни Фьоре (на 35-й секунде) и Дмитрия Рашевского прибили ЦСКА разницей в -2, а единственное собственное голевое действие столичная команда организовала на 5-й минуте заключительной трети.

Скромная, но трудовая победа позволила «Авангарду» прервать проклятие двух предыдущих четвертьфиналов. Ирония ли, но в полуфинале коллектив Буше встретится с «Локомотивом», который на протяжении двух сезонов снимал «Омск» с кубковой дистанции.

Бесславный конец минчан

Четвертьфинальный ход минского «Динамо» сопровождался совокупностью событий, превративших фаворита серии с «Ак Барсом» в нефункционирующий коллектив, у которого на финальном этапе серии не осталось ни структуры, ни четкого плана действий.

Итогом резкого пикирования стало «сухое» поражение и снятие с дистанции фактически без сопротивления — 0-4.

Игровая неделя для «Динамо» Минск стартовала 13 апреля в Казани — после двух домашних поражений, включая событийный второй матч в Беларуси, в котором команда Дмитрия Квартальнова уступила в овертайме — 4:5, от.

«Ак Барс» разгромил «Минск» 4:0 VK

На «Татнефть-Арене» динамовцы сгорели 0:4, а во время послематчевой пресс-конференции тренер минчан вновь прошелся по легионерам, назвав их «бесхарактерными». Последние, в свою очередь, как пишут в СМИ, устроили бунт, в результате которого в сети появилась информация об отставке Квартальнова перед четвертым матчем.

Позже сообщение было опровергнуто, но суть проблемы осталась — у тренера, руководства и иностранцев в составе было разное трактование сложившейся ситуации, но ни одно не помогало общему делу — и явно не было в духе пресловутого «романтизма».

Нельзя так играть в хоккей, в шахматы, во что угодно. Характер нужен везде. Не получается в атаке? Кто-то должен брать на себя. Ребята из первого звена, которые тащат нас, были чуть не свои, а другие не поддержали. Дмитрий Квартальнов главный тренер «Динамо» Минск

В условиях этой напряженности «Динамо» Минск не удалось спасти серию в четвертой игре. «Ак Барс» забрал победный результат с минимальным гандикапом — 3:2 благодаря голам Лямкина, Яшкина и Барабанова.

Свои три шайбы казанцы провели за два периода, тогда как в третьем игровом отрезке фокус был смещен на попытки сберечь преимущество.

Минчане отличились дважды за 3 минуты до финальной сирены, а главным несчастливцем в составе белорусов стал Виталий Пинчук, две шайбы которого были отменены в ходе трехминутного интервала во втором периоде.

«Металлург» деклассировал «Торпедо»

Последним полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина стал «Металлург» Мг. Дорога в 1/2 для «Магнитки» казалась в сущности ровной на протяжении трех матчей кряду: после двух домашних побед обладатель Кубка Континента в начале этой недели прихлопнул «Торпедо» в «Нагорном», в матче №3 — 4:2.

При 3-0 в серии команда Андрея Разина получила безусловное турнирное преимущество, тогда как с точки зрения психологии в более выгодном положении оказался коллектив Алексея Исакова.

В случае вылета к «Торпедо» едва ли могли возникнуть серьезные претензии, тогда как локальный успех обеспечил бы встряску и заставил дрогнуть соперника. На этом нижегородцы и сыграли.

В четвертой встрече торпедовцы дали бой. Уступая 0:2 к началу третьего периода, команда Исакова отквитала 2 шайбы и вырвала победу в овертайме — 3:2 от.

«Торпедо» обыграло «Магнитку» дома VK

В процессе камбэка ключевым стал гол Владислава Фирстова на 14-й секунде третьего периода, который током пронзил гостей, а хозяевам позволил прибрать инициативу. Восстановить равенство удалось Алексею Кручинину в большинстве. Победу на 17-й минуте четвертого периода нижегородцам принес Егор Виноградов.

Без страха и сомнений, «Торпедо» провело пятничный матч в Магнитогорске, где, несмотря на поражение, 3:4 (ОТ), продемонстрировало характер, за который не может быть стыдно.

За два периода на льду чемпиона регулярки «Торпедо» пропустило трижды: дубль оформил Робин Пресс, а за 10 секунд до второго перерыва шайбу вонзил Даниил Вовченко. На момент 40 сыгранных минут нижегородцы горели 1:3.

Фора в -2 вновь была отыграна благодаря сильной заключительной трети. На 5-й минуте ворота уральцев поразил Виноградов, а на 19-й — Максим Летунов в формате с шестью полевыми выцарапал ничью.

Мысли же о втором героическом овертайме покинули гостей довольно быстро — уже на 6-й минуте дополнительного периода. Роман Канцеров, который до этого соблюдал тишину по ходу всего плей-офф, набрал первый результативный балл, оказавшись в нужной позиции в комбинации с численным преимуществом.

После двух проигранных кубковых овертаймов «Магнитка» выправила и эту статистику, сделав в конечном счете то, что и должна — преодолела второй раунд и вышла в 1/2, где встретится с «Ак Барсом».