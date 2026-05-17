От четвёртого матча ожидается ещё более закрытый и осторожный хоккей. Цена ошибки для «Ак Барса» становится критической, поэтому казанцы наверняка постараются сыграть значительно строже в стартовом отрезке и минимизировать удаления. «Локомотив» же в нынешнем плей-офф идеально чувствует себя в сценариях, где можно играть вторым номером, сушить темп и наказывать соперника за риск. Именно поэтому матч вновь рискует превратиться в тяжёлую позиционную борьбу с минимальным количеством свободного льда. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:00 Матч пройдёт на льду «Татнефть-Арены» (Казань, Россия), вместимостью 8 900 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса»

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Стартовый состав «Локомотива»

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев, Александр Волков.

Ак Барс

«Ак Барс» подходит к четвёртому матчу финальной серии в непростом положении. После яркой победы 5:1 во второй встрече казанцы не сумели закрепить успех дома и уступили 1:4. При этом по содержанию хоккея команда Анвара Гатиятулина выглядела далеко не безнадёжно. В третьем матче «барсы» даже превзошли соперника по времени в атаке — 15:56 против 12:26, а по общему числу бросков команды шли практически вровень — 47:49. Главная проблема остаётся прежней: низкая реализация. Казанцы создают давление, активно подключают защитников, но слишком редко доводят позиционные атаки до качественного завершения. Особенно зависимой атака выглядит от активности Митчелла Миллера, который уже набрал четыре шайбы в серии и фактически стал главным источником угрозы от синей линии.

Локомотив

«Локомотив» вновь показывает, почему считается самой организованной командой нынешнего плей-офф. После провала во втором матче серия быстро вернулась под контроль ярославцев. Команда Боба Хартли вновь идеально отработала без шайбы, закрыла центральную зону и максимально эффективно использовала чужие ошибки. В третьей игре железнодорожники нанесли 28 бросков в створ против 16 у соперника, выиграли силовую борьбу — 39:28, а также заблокировали 17 бросков. Особенно опасно «Локомотив» выглядит после перехватов и выигранных единоборств у бортов, где моментально включается вертикальный переход в атаку.

Личные встречи

История противостояния подтверждает, насколько неудобным соперником «Локомотив» стал для казанцев именно в больших сериях. В рамках КХЛ команды провели уже 41 матч: ярославцы выиграли 24 раза, «Ак Барс» — 17. В текущем финале железнодорожники уже дважды победили — 3:1 и 4:1, а единственная победа казанцев получилась во многом аномальной по реализации — 5:1. Любопытно, что в трёх из пяти последних очных матчей команда, открывавшая счёт, затем выигрывала минимум в две шайбы.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.16.