Сорок побед и ни единого поражения. Эпоха, когда легендарный Джордж Форман правил рингом

Посвящается памяти легендарного боксера Джорджа Формана, ушедшего из жизни 21 марта 2025 года в возрасте 76 лет. Полвека назад он правил тяжелым дивизионом и считался практически непобедимым, о чем упомянул портал

50 лет назад Форман казался несокрушимым

Любого человека можно победить, такова просто реальность. Но если когда-либо и было подходящее время усомниться в ней, то это было 26 марта 1974 года.

Почти 50 лет назад чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман одержал 40-ю победу в карьере (37 нокаутов), уничтожив Кена Нортона в Каракасе, в Венесуэле, ровно за пять минут на ринге, достигнув пика непобедимости — или, по крайней мере, ее ауры.

Форману тогда было 25, как оказалось впоследствии, две трети жизни назад. Но будучи 75-летним дедушкой 16-ти детей легендарный боксер до последнего помнил подробности своего нокаута во втором раунде, как будто бой состоялся на прошлой неделе.

«Нортон и Джо Фрейзер, их стили прекрасно мне подходили. Не то, чтобы я был намного лучше, просто их стили были, как раз, для меня», — размышлял Джордж.

George Foreman vs Ken Norton | BRUTAL KNOCKOUT Legendary Boxing Fight | 4K Ultra HD

Четырнадцатью месяцами ранее, во втором раунде нокаутом, даже более знаковым, чем победа над Нортоном, Форман отобрал чемпионство у Фрейзера, что в то время считалось невероятным апсетом.

И если нокаут Формана над Фрейзером не был самой большой сенсацией 1973-го, то это звание должно было достаться сокрушительной победе Нортона над Мухаммедом Али раздельным решением судей в марте того же года.

Шесть месяцев спустя, Али сравнял счет в их противостоянии, одержав победу в реванше по очкам, но к началу 1974 года именно 30-летний Нортон был следующим оппонентом «Большого Джорджа», который тем временем раздавил Хосе Романа из Пуэрто-Рико всего за две минуты.

«Это был не тот бой, который я искал. Но Нортон считался главным претендентом, поэтому мне пришлось драться с ним. И этот парень был в хорошей форме — я видел его выносливость в боях с Мухаммедом дважды, и я знал, что меня ждет тяжелый бой. Поэтому я настроился на тот бой, как на битву с самым сложным оппонентом, с которым я когда-либо сражался», — отметил Форман.

Джордж Форман (слева)Джордж Форман (слева) globallookpress.comgloballookpress.com

В эпоху крупных боев в тяжелом весе, которые проходили в отдаленных местах от Ямайки до Заира и Филиппин, этот поединок состоялся в Венесуэле, поскольку правительство страны заверило все стороны в том, что налоги не будут взиматься.

Форман должен был получить 700 000 долларов, а Нортон 200 000 долларов. Почему бы не провести бой там, где они могли бы сохранить каждый пенни?

Однако накануне титульного противостояния поползли слухи о том, что правительство Венесуэлы отказывается от своих обещаний. Между этим и спором о том, кто будет судьей, Форман, по настоянию своего тренера и менеджера Дика Сэдлера, начал играть в свои игры. Он грозился сняться из-за травмы ноги.

«Это просто переговорный ход. Дик Сэдлер был довольно ловким в те дни. Он сказал мне: мы идем на пресс-конференцию, но притворись, что у тебя сейчас болит нога, иди вот так, — и я пошел», — признался Форман, спустя много лет.

Нортон стал легкой мишенью для чемпиона

Джордж Форман globallookpress.com

Тем не менее, бой все-таки состоялся. Прозвенел гонг, и первый сильный удар был нанесен Нортоном. Претендент набрал очки несколькими джебами, а вскоре снова попытался пробить левый хук. Форман увидел, что оппонент идет вперед с атакой, и нырнул под него.

В середине раунда начал проявляться план наступательной игры от Джорджа. Он бил обеими руками по корпусу Нортона и пытался нанести мощные апперкоты с правой руки.

«То, что я планировал сделать», — сказал Форман, — «было подкрадыванием с ударами по корпусу, очень жесткими. Я пытался нанести джеб, но он уходил, поэтому я просто преследовал его — но с контрударом, знаете, рывок здесь и уклон там.

Я делал примерно то, что и планировал. Это не было сделано для того, чтобы он опустил руки. Я просто хотел ударить его по-настоящему сильно и причинить ему боль»

Несмотря на агрессивные атаки претендента, Форман выглядел максимально спокойным, плавно набирая обороты в течение первого раунда. Его не остановил чистый левый хук Нортона и не смутил Али, который оказался не очень беспристрастным комментатором, выкрикивавшим инструкции его оппоненту с первых рядов.

Эвандер Холифилд с Джорджем Форманом — архивное фото globallookpress.com

Кен начал второй раунд довольно активно, но внезапно что-то пошло не так. Форман нанес амплитудный удар правой рукой, а затем левый хук, когда визави попытался уйти из-под прессинга.

Далее от чемпиона последовал правый кросс и два апперкота точно в подбородок. Нортон опрокинулся и рефери боя тут же вмешался, чтобы зафиксировать нокдаун.

Поднявшись на ноги, Кен попытался продержаться до конца отрезка, однако непобежденный Джордж провел сокрушительную серию из пяти ударов, после чего противник снова оказался на настиле.

Нортон на счет семь встал на ноги, но так и не смог полностью выпрямиться, и пока рефери Рондо колебался, что делать, угловые претендента попросили его остановить бой во втором раунде. То была 40-я победа в карьере и вторая защита титула чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBA для Формана.

Самоуверенность приговорила Джорджа к поражению от Али

Мухаммед Али против Джорджа Формана globallookpress.com

Впоследствии с обоими боксерами приключилась неожиданная история. И Формана, и Нортона остановили в аэропорту и не разрешили покинуть его, пока они не внесут залог за свои гонорары, которые венесуэльские власти снова потребовали от них.

Предположительно, налоги должны были составить 18 процентов. Но каким-то образом, Нортону пришлось заплатить 47 000 долларов — почти четверть гонорара, прежде чем он смог покинуть страну 29 марта. Форман пережил вымогательство в размере 300 000 долларов и застрял там на целую неделю, до 2 апреля.

«Я любил Венесуэлу. Насладился едой. Хорошо провел время. Но когда кто-то говорит тебе, что ты не можешь уехать, это превращается в отвратительное место, и мне это не понравилось», — вспоминал Форман.

Однако на другой стороне его ждала награда, которая помогла бы стереть все негативные воспоминания — гарантия в 5 миллионов долларов за бой с Али в Заире.

Мухаммед в одном из интервью говорил о том, что, если боксер сможет оставаться в стороне в течение пяти раундов, держать чемпиона на расстоянии, двигаться, оставаться вне досягаемости, быть в хорошей физической форме, он отправит Джорджа на пенсию.

Бой с Нортоном стал восьмым подряд для Формана, который закончился в его пользу течение двух раундов. Однако столь впечатляющая форма не помогла ему взять верх над Али через 7 месяцев — Мухаммед одержал победу нокаутом в восьмом раунде.

Легендарные бои — Али-Форман (1974)

«Я был боксером, и я забыл об этом. Я довольно легко нокаутировал Джо Фрейзера и Романа. Я просто отказался от всех боксерских навыков, которые у меня были, и начал пытаться нокаутировать всех подряд. Никто не объяснил мне, что ранее еще никому не удавалось финишировать Мухаммеда Али.

Я выигрывал почти все свои бои нокаутом. Но мне следовало придерживаться своих боксерских навыков. В бою с Джо Фрейзером я останавливал его атаки, блокировал их, заставлял его терять равновесие. В общем, показал хороший бокс. Но в бою с Мухаммедом я просто пошел прямо на него.

И он не подходил под стиль Нортона и Фрейзера. Этот парень был готов выдержать все атаки. Однажды я сильно ударил его, а он посмотрел на меня и сказал: да, было больно, ну и что? После боя с Нортоном я отказался от всего, что касалось навыков. Я сразу шел за нокаутом», — говорил Форман.

В карьере Джорджа присутствовала математическая симметрия. В конечном итоге он провел 81 бой. Ровно 40 из них были до поражения от Али в Заире, и ровно 40 — после. Нокаут в поединке против Кена Нортона — последний из тех первых 40 поединков.

Он ознаменовал ауру непобедимости Формана. После такой невероятной серии сам Джордж начал в это верить. Ни один человек не является непобедимым. Но 50 лет назад Джордж Форман приблизился к этому настолько близко, насколько это вообще возможно для любого спортсмена.