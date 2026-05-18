В ходе последней соревновательной недели «Локомотив» и «Ак Барс» успели провести четыре матча, по итогам которых в финальной серии установилась ничья — 2-2.

Финал Кубка Гагарина-2026 свел команды, оказавшиеся на этой стадии в условиях разных по своему содержанию сценариев борьбы.

К третьей за три года золотой серии «Локомотив» шел на твердых ногах в двух раундах, тогда как третий пришлось дожимать на внутренних волевых резервах.

В полуфинале против «Авангарда» ярославцы горели 1-3, но последовавшие три победы кряду обеспечили эпичную развязку, возможно — самую запоминающуюся за последние сезоны.

На фоне тактически отточенного и временами удушающего хоккея омичей крах действующего чемпиона казался фактом, который станет свершившимся через 33 секунды — когда в шестой игре на «Арене G-Drive» прозвучит финальная сирена.

Крайней вершиной камбэка стала седьмая игра, в которой «Локомотив» уступал с разницей в -2, но в очередной раз выдал образец упорства и взял верх во втором овертайме — 4:3, от.

Если полуфинальный курс «Локомотива» сопровождался постоянным давлением и необходимостью выживать, то «Ак Барс» в 1/2 — как и на протяжении всего плей-офф — приближал финал с позиции силы — моментами даже слишком хорошо по результатам, которые не всегда отражали действительность происходящего на льду.

Впервые с сезона-2022/23 казанцы вернулись в решающую серию Кубка Гагарина — тогда команда уступила ЦСКА в семи матчах.

На стадии до четырех побед коллектив Анвара Гатиятулина последовательно разобрался с «Трактором», минским «Динамо» и «Металлургом» Мг.

Особенно показательной получилась серия против магнитогорцев — лучшей команды регулярного чемпионата, чей вариативный и агрессивный хоккей «Ак Барс» сумел прикончить за пять матчей.

Не менее убедительно казанцы выглядели и против минского «Динамо», которое до весны воспринималось едва ли не основным претендентом на финал среди клубов с Запада.

В сущности, до последнего раунда плей-офф «Локомотив» и «Ак Барс» добрались разными путями, но с одинаково высоким уровнем игрового контроля.

Начало забрал «Ярославль»

Александр Радулов

Первый матч финальной серии остался за «Локомотивом», который на домашнем льду достаточно хладнокровно переиграл «Ак Барс» — 3:1.

На протяжении первого периода казанцы выглядели чуть опаснее и перебросали ярославцев 11:6. Однако после перерыва «Локомотив» перевернул ход встречи за пару минут — буквально в два успешных наскока в направлении Тимура Билялова.

На 22-й минуте Александр Радулов подправил шайбу после наброса Егора Сурина от синей линии. Спустя 46 секунд команда Хартли организовала еще одну голевую атаку: Максим Березкин прорвался по правому флангу и выкатил передачу на Дениса Алексеева, который замкнул дальнюю штангу — 2:0.

На фоне двух быстрых пропущенных шайб «Ак Барс» на какое-то время выпал из структуры. Между тем ближе к концовке периода Байрон Фрэз отличился в большинстве. В формате неравенства канадец добил шайбу в неприкрытый створ после затяжного давления ярославцев.

В третьем периоде казанцы попытались вернуть игру под контроль и усилиями Митчелла Миллера сократили разницу в счете на 48-й минуте.

Большего по такой игре команда Анвара Гатиятулина добиться не сумела. «Локомотив» достаточно спокойно засушил концовку и повел в серии.

Казанцы дали достойный ответ

«Ак Барс» победил во втором матче

На провал в стартовой встрече «Ак Барс» ответил самым решительным образом: команда Анвара Гатиятулина смяла «Локомотив» со счетом 5:1.

В отличие от первого матча, где казанцы временами задыхались под позиционным давлением «Ярославля», во второй встрече «Ак Барс» практически сразу навязал сопернику более агрессивный и вертикальный стиль.

Уже на 8-й минуте Илья Карпухин подключился вторым темпом и броском с правого круга открыл счет, а спустя девять минут Митчелл Миллер кистевым попаданием с ползоны удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде «Локомотив» попытался перехватить инициативу через затяжное владение в чужой зоне, но конфигурация казанцев в плане противодействия выглядела устойчиво. Более того, под занавес второго отрезка Нэйтан Тодд реализовал большинство после серии быстрых поперечных передач — 3:0.

В заключительной трети «Ак Барс» окончательно добил соперника на ошибках в средней зоне. Миллер оформил дубль после перехвата на синей линии, а затем добавил шайбу в пустые ворота, вписав в свой актив хет-трик. Единственным результативным эпизодом «Локомотива» стал гол Георгия Иванова на 55-й минуте.

[QOUTE Анвар Гатиятулин, главный тренер «Ак Барса»] Отмечу, что хорошо подготовились и добавили в тех компонентах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Хорошая и командная победа. Яшкин? Я отмечу всю команду. Это командная победа. Ребята все понимают, на какой стадии мы находимся, а также какие компоненты играют решающую роль.

«Локомотив» вновь выдал высокое исполнение

«Локомотив» разбил «Ак Барс» в Казани

После разгрома во второй игре «Локомотив» легко погасил эмоциональный поток «Ак Барса» в пятничном матче в Казани, где установил уверенную победу 4:1 и вернул контроль над серией — 2-1.

Команда Боба Хартли с первых смен навязала хозяевам темповой и потому — неудобный сценарий, при котором казанцы большую часть стартового периода провели без шайбы. За первый период команда Анвара Гатиятулина нанесла всего 2 броска в створ при 17 аналогичных попытках «Локомотива».

Ввиду шести минут меньшинства — два разной степени штрафа были выписаны Денисенко и Терехову — «Ак Барс» попросту не выдержал давления «Ярославля»: на 12-й минуте Максим Березкин упаковал шайбу в ворота Билялова. Форвард «Локомотива» удачно сыграл на добивании с пятака после серии спасений в формате «5 на 4».

За 2 с небольшим минуты до перерыва Рихард Паник организовал один из самых курьезных голов серии — перехватил шайбу после блокированного броска, убежал «один в ноль» и переправил ее в створ с отрицательного угла после собственного подбора.

Во втором периоде «Ак Барс» попытался вернуть себе инициативу и усилиями Митчелла Миллера сократил отставание до минимума. Для хоккеиста США шайба на «Татнефть-Арене» стала пятой в нынешнем финале.

Однако практически сразу «Локомотив» ответил очередным позиционным накатом. На 34-й минуте Никита Черепанов щелчком от синей линии прошил Билялова через плотный трафик на пятаке, тем самым вернув гостям гандикап в +2.

В заключительной трети «Ярославль» окончательно перевел игру в режим удержания счета, не позволив казанцам организовать полноценный финальный штурм. Точку в матче поставил Артур Каюмов, поместивший шайбу в пустые ворота за 10 секунд до сирены.

Вау, просто невероятно! У нас опытная команда, много ветеранов, третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его нужно пережить — это одна из сильных сторон команды. Была ли нервозность во время пятиминутного меньшинства в концовке? Не могу ответить на этот вопрос. Исаев? Это лучший вратарь в Лиге, все время борется до конца, очень атлетичный, с хорошей головой на плечах. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

«Ак Барс» грамотно отреагировал дома

Анвар Гатиятулин

В четвертом матче результативность достигла дна в рамках конкретной серии. Если ранее команды забивали в сумме хотя бы 4 шайбы, то в воскресной игре ограничились тремя взятиями ворот. Победу при скромном атакующем насыщении вырвал «Ак Барс» — 2:1.

На протяжении большей части встречи казанцы владели периметром — чаще через активный контроль — однако первой отличилась команда Боба Хартли. Все произошло во втором периоде и посредством индивидуальных усилий.

На 27-й минуте Александр Полунин перехватил шайбу в средней зоне, продвинулся вперед и мощным броском со средней дистанции переиграл Тимура Билялова.

Тем не менее развить преимущество «Локомотив» не сумел. В условиях все более неуступчивой природы противодействия «Ак Барс» продолжал выискивать верный шанс.

На столь поздний в матче гол гостей команда Анвара Гатиятулина ответила на 35-й минуте: Артем Галимов среагировал на скидку Александра Барабанова, а шайба после рикошета от ноги Александра Елесина затерялась за линией — 1:1.

Развязка же наступила в середине третьего периода, когда Александр Хмелевский реализовал большинство после удаления Никиты Кирьянова. Форвард казанцев сам добил шайбу с лета после собственного броска и рикошета от стекла.

После этого «Ак Барс» безошибочно убил оставшиеся минуты и не позволил «Ярославлю» организовать навал. При 2-2 и предстоящим возвращением на «Арену-2000» серия окончательно приобрела затяжной характер.