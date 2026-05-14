Football365 рассуждает о том, почему Хаби Алонсо стоит держаться подальше от проекта BlueCo.

Не так давно мы утверждали, что Андони Ираола был бы сумасшедшим, если бы отказался от работы в «Челси». Так почему же Хаби Алонсо стоит держаться от этого клуба подальше?

BlueCo — консорциум, управляющий «Челси» под руководством Clearlake Capital Бехдада Эгбали и инвестора Тодда Боули — начинал свою эпоху на «Стэмфорд Бридж» с победителя Лиги чемпионов Томаса Тухеля, а теперь уволил бывшего тренера «Халла» и «Страсбурга» спустя всего 106 дней работы.

Их правление стало катастрофой: они допустили множество масштабных ошибок, превратив клуб, привыкший выигрывать трофеи, в полный хаос, потому что относились к футбольной команде как к эксперименту частного инвестиционного фонда.

Люди, которые сами назначили себя «самыми умными в комнате», за четыре года неоднократно доказали обратное — и теперь вполне объяснимо появляются поспешные выводы о том, что любой топ-тренер должен держаться от них как можно дальше.

Гари О’Нил, возможно, жалеет, что не последовал этому совету. Но именно тот факт, что «Челси» пребывает в хаосе, делает клуб чрезвычайно привлекательным для амбициозных тренеров вроде Ираолы.

Испанец, судя по всему, готов покинуть скромный «Борнмут», оставив клубу невероятный прощальный подарок — путевку в Лигу чемпионов. Он заработал огромный кредит доверия, но пока еще не работал в по-настоящему элитном клубе.

Андони Ираола и Джеймс Хилл

И вот здесь «Челси» эпохи BlueCo — идеальный вариант без серьезного риска. Если провалится — станет лишь очередным и, возможно, самым ярким доказательством того, что проект «Челси» попросту нежизнеспособен. При этом его репутация практически не пострадает, и он все равно останется кандидатом на другие топ-вакансии.

А если добьется успеха, то получит не только команду и ресурсы для борьбы за крупнейшие трофеи, но и статус футбольного гения, сумевшего возродить «Челси». Такой успех откроет ему двери буквально в любой клуб мира.

У Хаби Алонсо этот опыт уже был. Он уже добирался до вершины — получил самую большую работу в футболе — и был уволен менее чем через восемь месяцев.

Как и в случае с Ираолой в потенциальном «Челси», Алонсо фактически простили неудачу в «Реале». «Да, но посмотрите, что он сделал в "Байере"», — так обычно отвечают тем, кто сомневается в его готовности возглавить «Челси» или даже «Ливерпуль», где он по‑прежнему рассматривается как соблазнительная альтернатива Арне Слоту.

События после его ухода — включая историю, когда один игрок отправил другого в больницу с «травматическим повреждением мозга», — лишь укрепили мнение сторонников Алонсо о том, что он выполнял вполне достойную работу в едва ли не самых тяжелых условиях в мировом футболе.

А более 70 миллионов человек, подписавших петицию за уход лучшего футболиста мира, только усилили аргументы в пользу того, что Алонсо заслуживал большего времени на «Сантьяго Бернабеу».

Из-за этого сейчас найдется совсем немного топ-клубов, которые не включили бы Хаби Алонсо в число главных кандидатов при поиске нового тренера. Но ситуация изменится, если он провалится во второй раз подряд.

В понедельник появились сообщения, что «Челси» уже «вышел на контакт» с Алонсо, который считается «одним из главных кандидатов» на пост главного тренера. Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн утверждает, что испанец «открыт к такому варианту».

Владельцы «Челси» из BlueCo создают для тренера не меньше — а возможно, и больше — условий для потенциального провала, чем «Реал». Ираола поймет это сразу, если именно ему выпадет следующему сделать глоток из отравленной чаши «синих».

Да, часть владельцев клубов, вероятно, сможет закрыть глаза на неудачи в «Реале» и затем в «Челси», сосредоточившись на чуде, которое Алонсо сотворил в «Байере». Но другие неизбежно решат, что ему не хватает характера и внутренней стойкости для успеха в крупнейших клубах мира, а его настоящая стихия — команды-андердоги, способные бросать вызов элите.

Для тренеров вроде Лиама Росеньора или Энцо Марески предложение «Челси» было слишком хорошей возможностью, чтобы от нее отказаться, учитывая их ограниченный опыт.

Для Ираолы это вообще беспроигрышный сценарий. Такой вызов не ударил бы и по репутации Жозе Моуринью или Антонио Конте — хотя они, вероятно, и сами не согласились бы на работу при столь ограниченном уровне контроля.

Для Алонсо плюсы те же, что и для Ираолы: талантливая молодая команда и огромный простор для прогресса. Но в отличие от Ираолы, провал в «Челси» станет для Алонсо ярчайшим доказательством того, что он не готов к работе в топ‑клубах. Именно поэтому он — тот тренер, который должен решительно отказаться от этого предложения.