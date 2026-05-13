«Манчестер Сити» принимает «Кристал Пэлас» в матче, где хозяевам нельзя терять очки, после ничьей с «Эвертоном» чемпионская гонка уже не полностью в руках команды Пепа Гвардиолы. У гостей в таблице всё спокойно, но впереди финал Лиги конференций, поэтому приоритеты могут быть не только в чемпионате. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+1' Перерыв на «Этихаде»! Пока что без шансов для «Кристал Пэлас», «Сити» постепенно вкатывает в газон своего соперника. Отдыхаем 15 минут!

45' Добавлена минута.

44' Что-то на бразильском исполнил Савиньо на правом фланге, но выйти на удар не получилось.

43' Почти забил третий Гвардиол! Фоден здорово навесил в штрафную, Гвардиол головой пробил под штангу, а Хендерсон вытащил!

40' ГОООООООЛ! Второй от «Сити»! Гвардиол забросил в штрафную на Фодена, тот первым касанием скинул на Мармуша, а египтянин с разворота отправил мяч в сетку. 2:0!

38' Хусанов отлично сыграл в подкате в контрпрессинге, но воспользоваться отбором и провести быструю атаку не получилось у «Сити».

Статистика матча 2 Удары в створ 1 4 Удары мимо 1 77 Владение мячом 23 5 Угловые удары 2 0 Офсайды 3 4 Фолы 3

36' «Сити» накрыл соперника прессингом, Савиньо отдал направо Мармушу, но тот сделал слишком много касаний и позволил защитнику выбить мяч на угловой.

34' Уверенно забрал мяч в руки Доннарумма после навеса с угла поля.

33' Матета скинул под удар Митчеллу, а его удар в ближний угол вытащил Доннарумма!

32' ГОООООООЛ! И всё-таки впереди «Сити»! Фоден пяткой отдал блестящий пас в штрафную, а Семеньо спокойно уложил мяч в дальний угол. 1:0, не выстоял «Пэлас».

30' У Савиньо не прошёл заброс на Семеньо, Хендерсон забрал мяч.

29' Абсолютно не стесняется низкого блока «Кристал Пэлас», буквально всей командой в своей трети выстраиваются гости.

27' В графике появилась уникальная статистика: 71:0 счёт по пасам в финальном трети поля. В пользу «Сити», конечно же.

25' Митчелл выбил мяч из-под ног Фодена на фланге, «Сити» начинает ещё одну атаку аутом.

23' Матета оказался в офсайде на левом фланге, Митчелл отдавал вперёд.

21' Семеньо не догнал мяч на правом фланге, а «Сити» всё сильнее вжимает соперника в штрафную.

19' Айт-Нури сыграл в стенку с Гехи и с правой пытался пробить в ближний угол, не попал.

17' А теперь Хусанов приложился издали, снова мимо!

15' Гехи с полулёта пробил из-за штрафной, но отправил мяч выше ворот.

13' Ричардс пробил головой с ближней штанги – над перекладиной пролетел мяч!

12' Угловой заработал «Кристал Пэлас».

10' Савиньо обыграл соперника с правой ноги прострелил в штрафную – отбиваются гости.

08' Ещё один угловой заработал «Сити».

07' Митчелл не догнал мяч на левом фланге, пытался прострелить вдоль ворот.

06' Не получилась опасной подача с угла поля, «Пэлас» забрал мяч.

05' Угловой заработал «Сити», а Нуньеш уверен, что мяч попал в руку Канво. Но арбитр не реагирует.

02' Доннарумма спас «Сити»! Матета замыкал прострел Джонсона, а итальянец с линии ворот вытащил мяч! Но ещё офсайд зафиксировал арбитр.

01' Гости начали с центра, поехали!

До матча

21:55 В Манчестере сегодня достаточно прохладно, около 9 градусов, а на «Этихаде» ожидается дождь.

21:45 Матч обслужит Стюарт Этуэлл — для него это 28-я игра сезона во всех турнирах. В предыдущих 27 встречах он показал 122 жёлтые карточки, трижды удалял игроков и назначил 10 пенальти. С «Манчестер Сити» Аттуэлл пересекался 25 раз: 17 побед «горожан», две ничьи и шесть поражений. В этом сезоне он уже работал на матче «Сити» с «Арсеналом» (1:1). Ассистенты — Константин Хатцидакис и Блейк Антробас, четвёртый арбитр — Пол Тирни. За ВАР отвечают Джон Брукс и Дэн Робатан.

21:35 Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Хусанов, Гехи, Гвардиол, Аит-Нури, Силва, Фоден, Семеньо, Савио, Мармуш.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Муньос, Ричардс, Лакруа, Канво, Митчелл, Лерма, Хьюз, Джонсон, Пино, Матета.

«Сити» вернулся к победам после болезненных 3:3 с «Эвертоном», где команда вела, затем пропустила трижды за короткий отрезок и спаслась только в компенсированное время. В прошлом туре «горожане» обыграли «Брентфорд» (3:0), но «Арсенал» впереди на пять очков, и любая новая осечка может закрыть вопрос о титуле.

При этом «Сити» не проигрывает в чемпионате 13 матчей подряд и не уступал на «Этихаде» в АПЛ с августа. Дома манкунианцы стабильно много забивают — минимум два мяча в 14 из 16 последних домашних встреч чемпионата. Но проблема сезона — потеря очков из выигрышных позиций: после Нового года их уже 12, больше нет ни у кого, кроме «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».

По составу есть вопросы. Родри пропустил четыре матча из-за мышечной проблемы, Хусанов получил ушиб в игре с «Эвертоном» — по обоим решение будут принимать ближе к матчу. Если Хусанов не успеет, в центре обороны снова может сыграть Аке вместе с бывшим защитником «Пэласа» Гехи. В атаке всё логично завязано на Холанне, Доку и Шерки: Доку набрал форму, у него четыре гола в трёх последних матчах, а Холанн продолжает гонку бомбардиров с 26 мячами.

«Кристал Пэлас» подходит к игре с другим эмоциональным фоном. В чемпионате команда идёт 15-й, уже математически обезопасила себя от вылета и не претендует на еврокубки через АПЛ. Главная история сезона теперь — Лига конференций: команда Оливера Гласнера впервые добралась до европейского финала, где сыграет с «Райо Вальекано».

Из-за еврокубкового маршрута результаты в лиге стали неровными. В последних шести матчах АПЛ у «Пэлас» только одна победа, а в прошлом туре команда дважды отыгрывалась против «Эвертона» и завершила матч 2:2. Гласнер после игры отдельно отметил характер команды, но понятно, что главный пик формы сейчас планируется под финал.

При этом «Пэлас» умеет быть неудобным для «Сити» именно на выезде. В шести из семи последних поездок на «Этихаде» лондонцы забивали минимум дважды, а в общей сложности набрали там восемь очков. В нынешнем сезоне они даже лучше собирают очки на выезде, чем дома, хотя последние два гостевых матча — против «Ливерпуля» и «Борнмута» — завершились поражениями с общей разницей 1:6.

Кадрово у гостей остаются потери: Нкетиа и Дукуре вне игры, Соса и Гессан уже вернулись к тренировкам, но матч с «Сити» для них, вероятно, пройдёт мимо них. В атаке может выйти Матета, забивший после выхода на замену против «Эвертона», а Сарр, оформивший 20-й гол сезона во всех турнирах, должен сохранить важную роль впереди.

Контекст и цифры

В первом круге «Сити» уверенно выиграл 3:0 на «Селхёрст Парк» — дубль сделал Холанн, ещё один мяч забил Фоден. Есть и календарный нюанс: уже на выходных «Сити» ждёт финал Кубка Англии. Но в текущей ситуации экономить слишком рискованно, чемпионская гонка требует побед.