Из игроков в собственники. Звездные футболисты, ставшие владельцами клубов

На прошлой неделе валлийский футбольный клуб «Суонси» объявил о том, что новым миноритарным владельцем стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Финансовые детали сотрудничества не разглашены, но, скорее всего, на первый план во взаимоотношениях хорватского обладателя «Золотого мяча» и клуба из Чемпионшипа выйдет имиджевая сторона.

Модрич далеко не первый футболист, который стал (со)владельцем футбольного клуба. Вспомним наиболее известных игроков как прошлого, так и настоящего, которые перенесли виртуальный футбольный менеджер в реальность.

Дэвид Бекхэм и «Интер Майами» (США) — команда класса люкс

Самый популярный английский футболист нулевых Дэвид Бекхэм в 2007 году решился на переход из мадридского «Реала» в американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающий в экзотической по футбольным меркам МЛС.

Тогда полузащитник подписал с лигой контракт, который предоставлял ему право приобрести новую франшизу (т.е. клуб) по заниженной стоимости в 25 миллионов долларов.

Своим правом Бекхэм воспользовался в 2014 году. При этом занимается клубом он стал не в одиночку, а вместе с несколькими деловыми партнёрами — предпринимателями и миллиардерами. Местом расположения франшизы был выбран Майами, а команда получила название «Интер».

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

Дебют «Интер Майами» в МЛС состоялся в 2020 году. За несколько лет клуб получил всемирную известность благодаря подписанию таких звездных игроков, как Гонсало Игуаин, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Луис Суарес и самое главное — Лео Месси.

Но несмотря на звездный коллектив, с достижениями у детища Бекхэма пока не очень. Непосредственно в МЛС «Интер Майами» за пять лет ни разу не проходил стадию 1/8 финала, хотя в 2024 году команда выиграла регулярный чемпионат.

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Впрочем, один титул у клуба все же есть — в 2023 году «Интер» стал обладателем Кубка лиг, который выступает, прежде всего, как отборочный турнир для участия в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Килиан Мбаппе и «Кан» (Франция) — худший за полвека результат

Летом 2024 года футбольную общественность удивил чемпион мира в составе сборной Франции Киллиан Мбаппе. Сразу после завершения перехода из «ПСЖ» в мадридский «Реал» форвард приобрел контрольный пакет акций выступающего во французской Лиге 2 футбольного клуба «Кан». Сумма сделки оценивалась в 15 миллионов евро.

Чем «Кан» привлёк Мбаппе? Дело в том, что родители Киллиана, когда тому было 13 лет, выбирали будущий клуб для сына именно между «Каном» и «Монако». В итоге выбор был остановлен на монегасках, но Мбаппе успел сыграть за нормандцев один матч и сохранил о клубе приятные воспоминания.

Килиан Мбаппе footmercato

Болельщики «Кана» надеялись, что с приходом именитого владельца у клуба будет открыта новая наполненная успехами страница истории. Однако получилось совсем наоборот.

Все началось с работы на трансферном рынке: команда распродала лидеров команды. По заверениям новых руководителей, другого выхода не было, поскольку от прежних владельцев «Кана» остались большие долги.

Это не могло не сказаться на спортивных результатах. По итогам сезона «Кан» впервые за 44 года опустился в третий по силе дивизион Франции. Реакция фанатов оказалась вполне ожидаемой: они устраивали акции протеста, а во время матчей вывешивали плакаты «Мбаппе, "Кан" — не твоя игрушка».

Сам Киллиан ни разу не прокомментировал проблемы клуба, передав все обязанности по его управлению нанятым менеджерам.

Жерар Пике и «Андорра» — каталонская репликация «Монако»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Жерар Пике еще будучи игроком «Барселоны» в конце 2018 года купил футбольный клуб «Андорра».

По замыслу экс-защитника, маленькая команда должна была стать местным эквивалентом «Монако», который представляет независимое княжество, но выступает в чемпионате Франции.

Жерар Пике globallookpress.com

Вот и Пике нацелил «Андорру» на то, чтобы войти в состав участников Ла Лиги. Для этого воспитанник «Барселоны»:

погасил все долги «Андорры» в сумме 200 тысяч евро;

купил еще один клуб — «Химнастик де Манреса», который был сделан фармом «Андорры» и поставщиком молодых воспитанников своей академии;

профинансировал реконструкцию стадиона и замену газона.

«Андорра» довольно быстро поднялась до Сегунды, где в сезоне-2022/23 сумела занять седьмое место. Однако уже в следующем сезоне клуб вылетел обратно в третий дивизион Испании.

Тем не менее, Пике не свернул проект, поскольку не оставляет свои мечты однажды услышать гимн Лиги чемпионов в Андорре.

Златан Ибрагимович и «Хаммарбю» (Швеция) — Ибра поступился принципами

В конце 2019 года шведский супер-нападающий Златан Ибрагимович купил 23,5% акций стокгольмского клуба «Хаммарбю», выступающего в высшем дивизионе чемпионата страны. Вся пикантность ситуации состоит в том, что Златан является уроженцем города Мальмё, а потому — воспитанником одноименного клуба.

«Мальмё» и «Хаммарбю» — это принципиальные соперники, поэтому фанаты родного для Златана клуба не простили этот шаг своему земляку. Они вымещали злобу на статуе футболиста, которая была установлена недалеко от стадиона «Мальмё», а также на принадлежащих форварду домах.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Сообщается, что Ибрагимович в последние годы принимает минимальное участие в жизни «Хаммарбю» — по большей части он занят в Милане. В частности, в клубе заявляют, что он никак не способствовал в привлечении новых игроков или помогал каким-нибудь иным образом. А если и возникают вопросы, то они преимущественно решаются через представителя Златана в совете директоров.

Возможно интерес Ибрагимовича к шведской команде возбудит ее прошлогодний успех — впервые за 21 год «Хаммарбю» завоевал серебряные медали чемпионата Швеции. Хотя после первого в истории клуба Кубка Швеции в сезоне-2020/21 этого не произошло.

Роналдо и «Реал Вальядолид» (Испания) — хотел, как лучше…

Чемпион мира в составе сборной Бразилии и двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо не стал мелочиться и осенью 2018 года приобрел клуб Ла Лиги — за 35 млн. евро был выкуплен 51% акций испанского «Реал Вальядолид».

В одном из первых выступлений в качестве президента клуба «Зубастик» заявил, что сделает все ради того, чтобы «Вальядолид» через пять лет выступал в еврокубках.

Роналдо globallookpress.com

Экс-футболиста нельзя упрекнуть в раздаче пустых обещаний — он действительно прилагал много усилий:

за счет собственных средств погасил долг клуба в сумму 19 миллионов евро;

улучшал инфраструктуру (отремонтировал табло, перестроил VIP-трибуну, обновил газон и систему его полива);

работал над улучшением атмосферы в команде (повысил размер премий, нанял психологов, обновил тренажеры в спортзале);

побил клубный трансферный рекорд.

К сожалению для Роналдо, его усилия не нашли отражения в результатах команды. Наивысшим достижением «Вальядолида» стало 13 место в сезоне-2019/20 чемпионата Испании. А на следующий год бело-фиолетовые вылетели в Сегенду, после чего приобрели статус команды «лифта».

Болельщикам, которые за пять лет пережили три вылета «Вальядолида» из Ла Лиги, оказались негативно настроены к руководству клуба. И призывы «Роналдо, уходи» в ближайшее время вполне могут осуществиться: по последней информации испанских СМИ, в мае будет объявлено о продаже клуба Роналдо за 40 миллионов евро.