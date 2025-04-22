Неожиданный альянс: как Модрич стал совладельцем «Суонси» и зачем ему это

«Привет, всем болельщикам "Суонси"! Я — Лука Модрич, и я рад стать частью этого проекта».

«Это отличная возможность. У "Суонси" сильная идентичность, невероятная фанатская база и амбиции конкурировать на самом высоком уровне», — продолжил Модрич.

Когда Модрич произнес эти слова, держа в руках мяч с логотипом «Суонси Сити», это был момент в духе «проверь, всё ли в порядке с тобой».

Легенда и самый титулованный игрок в истории мадридского «Реала» стал инвестором и совладельцем футбольного клуба из юго-западного Уэльса, который находится в середине таблицы в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе Англии.

Как это стало возможным?

Бретт Краватт и Джейсон Коэн, главные владельцы «Суонси», искали мировую футбольную звезду, которая могла бы присоединиться к ним в качестве инвестора По их мнению, это повысит узнаваемость клуба на международной арене, улучшит результаты на поле и добавит проекту авторитетности.

Примером для подражания в Английской футбольной лиге (EFL) послужила история Тома Брэди, легенды НФЛ и семикратного победителя Супербоула, который стал миноритарным инвестором в «Бирмингем Сити» из третьего дивизиона, недавно вышедшего в Чемпионшип. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить историю «Рексема».

Но Модрич — действующий футболист и икона спорта — это совершенно иной случай.

Лука Модрич swanseacity.com

Он попал в поле зрения «Суонси» после того, как Краватт, бизнесмен из Лос-Анджелеса, в октябре прошлого года через общего знакомого познакомился с самим Модричем и его доверенным советником Борхой Кусе. Модрич — обладатель «Золотого мяча», невероятно популярен и пользуется огромным уважением по всему миру. Одним словом, он идеально подходил под все критерии «Суонси».

Несмотря на то, что главной целью Модрича по-прежнему остается продолжение карьеры в мадридском «Реале», 39-летний полузащитник начал задумываться о своем участии в спортивном бизнесе еще до того, как получил предложение от «Суонси». При этом предложение Краватта — инвестировать, стать совладельцем и потенциально участвовать в футбольной деятельности клуба — сразу заинтересовало Модрича.

По словам людей из его окружения, Модрич — настоящий футбольный фанат, буквально одержимый игрой: он постоянно смотрит матчи, в том числе и Чемпионшип. «Суонси» был ему хорошо знаком (он дважды играл против них, когда выступал за «Тоттенхэм»), он помнил их узнаваемый стиль игры времен первого выхода в Премьер-лигу в 2011 году.

По времени всё сложилось идеально — как раз в тот момент Краватт собирался увеличить свою долю в «Суонси» в рамках сделки по смене собственника, которая завершилась в ноябре. В течение следующих месяцев, после множества видеозвонков, Модрич и его команда смогли убедиться в серьезности намерений новой группы владельцев, стремящихся вернуть клубу былой успех как на поле, так и за его пределами. Между сторонами начали выстраиваться доверительные отношения.

При этом Модрич с самого начала старался проявлять уважение к «Реалу» и держал клуб в курсе, прежде чем двигаться дальше в переговорах с «Суонси».

В начале марта Ричард Монтагью, недавно назначенный спортивным директором «Суонси», и Том Горриндж, новый генеральный директор клуба, пригласили Борху Кусе, агента и советника Модрича, на матч против «Мидлсбро» («Суонси» выиграл со счетом 1:0) и показали ему сам город, который находится всего в 45 минутах езды от столицы Уэльса Кардиффа.

На самом деле сделка к тому моменту уже была согласована. Оставалось только дождаться подходящего момента, чтобы объявить об этом публично. Основным приоритетом Модрича по-прежнему остается «Реал», и именно это немного затянуло процесс.

Хотя официальной информации о размере его вложений не было, The Athletic стало известно, что Модрич приобрел около пяти процентов акций клуба. С его точки зрения, это отличная бизнес-возможность. «Суонси», что логично, просто в восторге.

Планирует ли Модрич активно участвовать в делах клуба?

Во-первых, стоит сразу прояснить: Модрич не собирается выходить в следующем сезоне на поле в паре с другим ветераном — Джо Алленом — в полузащите «Суонси». И личный кабинет на тренировочной базе клуба ему тоже не понадобится.

Лука Модрич swanseacity.com

Тем не менее, его участие не ограничится тем, что его имя появится в пресс-релизе, а затем он исчезнет из поля зрения. По словам обеих сторон, Модрич действительно увлечен этим проектом: ему интересно глубже понять бизнес-сторону футбола, и при этом он хочет помогать клубу, делясь своим опытом и влиянием, чтобы продвигать амбиции «Суонси».

Планируется, что он будет участвовать в подборе игроков и консультировать на высшем уровне.

Также очевидны коммерческие преимущества от сотрудничества с таким игроком, как Модрич — у него за плечами 28 трофеев с «Реалом» и 37,2 миллиона подписчиков в соцсетях. Будучи признанным лучшим игроком чемпионата мира 2018 года, где Хорватия дошла до финала, он способен привлечь новых спонсоров со всего мира и укрепить отношения с уже существующими партнерами.

Коммерческая составляющая сделки имеет огромное значение.

«Суонси» сообщил об убытках до налогообложения в размере 15,2 миллиона фунтов за последний финансовый год — на фоне убытка в 17,9 миллиона годом ранее. Внутри клуба осознают, что в Уэльсе их возможности по увеличению доходов ограничены. Чтобы серьезно сократить дефицит бюджета, им необходимо привлекать международную аудиторию и одновременно выстраивать более эффективную модель торговли игроками.

Теоретически, Модрич может помочь с обоими направлениями.

Какие у Модрича перспективы в «Реале»?

Действующий контракт Модрича с «Реалом» истекает этим летом. Его приоритет — продление соглашения и 14-й сезон в составе «Реала».

Удивительно, но в свои почти 40 лет (исполнится в сентябре), Модрич сыграл в 50 из 54 матчей «Реала» в этом сезоне, а также провел ещё восемь игр за сборную Хорватии — доведя общее число выступлений за национальную команду до 186.

Лука Модрич globallookpress.com

Сам он уверен, что способен выступать на высшем уровне еще как минимум год. Однако в клубе пока не дали четкого ответа, останется ли он в команде на следующий сезон.

Модрича безмерно уважают в «Реале». Он — воплощение профессионализма, и все в клубе отзываются о нем с большой теплотой.

В октябре, в возрасте 39 лет и 40 дней, он стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим на поле за «Реал» в официальном матче — это произошло в игре против «Сельты». Он побил рекорд другого великого игрока — Ференца Пушкаша. Но, пожалуй, важнее всего то, что Модрич — самый титулованный футболист в истории клуба: в его коллекции 28 трофеев.

В конце прошлого сезона он дал понять президенту клуба Флорентино Пересу, что для него важнее продолжать писать историю с «Реалом», а не деньги. В результате он продлил контракт на год и согласился на значительное снижение зарплаты. В конце этого сезона Модрич вновь встретится с Пересом лично и будет надеяться на похожий результат.

Однако пока остается неясным, какие последствия ждут клуб после болезненного вылета из Лиги чемпионов — «Реал» проиграл «Арсеналу» с общим счетом 1:5.

Если клуб этим летом выберет путь радикальных изменений вместо постепенных, а главный тренер Карло Анчелотти действительно покинет команду, это может означать конец мадридской карьеры Модрича. Его идеальный сценарий — остаться в «Реале» еще на сезон и дотянуть до чемпионата мира 2026 года (если Хорватия туда попадет).

Что еще нужно знать о «Суонси»?

Сейчас «Суонси» занимает 11-е место в Чемпионшипе. Это один из четырех валлийских клубов, выступающих в трех дивизионах Английской футбольной лиги (EFL): вместе с «Кардифф Сити» — их главным соперником, также играющим во втором дивизионе; «Рексемом» — клубом из Лиги 1, борющимся за выход в Чемпионшип; и «Ньюпорт Каунти» — командой из четвертого дивизиона (Лига 2).

«Суонси» выступает в Чемпионшипе с момента вылета из Премьер-лиги в 2018 году.

«Суонси» globallookpress.com

До этого они провели в АПЛ семь сезонов подряд и стали ассоциироваться с привлекательным стилем игры, который однажды привел их к единственному крупному трофею в истории — Кубку лиги в 2013 году.

Но эти времена кажутся уже далеким прошлым.

Хотя в 2021 году «Суонси» дошел до финала плей-офф за выход в Премьер-лигу и был в 90 минутах от возвращения в элиту, с тех пор они не приближались к борьбе за повышение. Более того, в нынешнем сезоне команда какое-то время находилась близко к зоне вылета, но после ухода главного тренера Люка Уильямса в феврале последовал заметный подъем в результатах. Временный наставник Алан Шихан стал серьезным кандидатом на постоянную должность. Возможно, к этому решению будет привлечен и Модрич, пусть и в качестве консультанта.

Вне поля работы также немало: клубу нужно стать более устойчивым финансово и восстановить доверие болельщиков — средняя посещаемость на стадионе вместимостью 21 000 человек в этом сезоне составляет чуть больше 15 000, что является самым низким показателем с 2009 года.

Смена владельцев в ноябре вселила надежду. После восьми нестабильных лет у руля Джейсон Левиен и Стив Каплан продали свою контрольную долю Краватту, Коэну, Найджелу Моррису и Энди Коулману — всем, кто уже ранее владел долями в клубе.

Краватт и Коэн, соучредители инвестиционной компании Magellan Equities, теперь определяют курс развития клуба и принимают ключевые решения.

Любопытный факт: Краватт завел крепкую дружбу с защитником «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Беном Дэвисом — их познакомил Стив Нэш, легенда НБА и большой фанат «Тоттенхэма». Краватт и Нэш живут в Манхэттен-Бич — прибрежном районе Лос-Анджелеса. Забавно, что мать Нэша родилась в Суонси.

Что касается Дэвиса — он родом из этих мест и прошел академию «Суонси», проведя в клубе десятилетие до перехода в «Тоттенхэм». Он отлично знает и клуб, и город, и Краватт очень уважает его мнение, часто обращаясь к нему за советами.

Как отреагировали болельщики «Суонси»?

Сочетанием восторга, недоверия и чистого счастья.

Для большинства это была неделя, когда идешь по улице с пружинкой в шаге и улыбкой на лице, иногда качая головой от всей этой безумной ситуации.

Неудивительно, что соцсети буквально взорвались. Фотожабы с Модричем заполнили интернет — его «разместили» где только можно в Суонси: в том числе у Rossi’s — популярной закусочной напротив стадиона, куда болельщики любят зайти в день матча.

Прогнозы и ставки на АПЛ

На другом изображении он стоит перед Sam’s Cafe & Restaurant — культовым заведением города, в котором однажды принц Уильям попросил добавить шоколадную посыпку на шарик ванильного мороженого.

Если всё это звучит немного безумно — так оно и есть. Модрич — футбольная аристократия, и никто не ожидал, что он окажется хоть как-то связан с «Суонси Сити».